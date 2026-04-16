17 историй из выпускных классов, в которых запах булочек манил в столовку, а звонок был только для учителя
У выпускных классов есть странное свойство: они пролетают как один миг, а потом еще долго живут в воспоминаниях — в деталях, запахах школьной столовой, случайных фразах и неловких ситуациях у доски. В нашей подборке — искренние, живые и по-настоящему душевные истории. В них столько тех самых маленьких радостей и неожиданных поворотов, что после прочтения на душе становится светлее и хочется просто улыбнуться.
- Сдавал ЕГЭ. Для сочинения требовалось два литературных аргумента. Терять было нечего, а баллы нужны. Вспомнив, что комиссия принимает примеры из современных книг, я пошел ва-банк. Решил схитрить и прямо в экзаменационном бланке написал сюжет абсолютно выдуманной книги несуществующего французского писателя. Я изобрел некоего Жюльена Моро и его психологический роман «Цокольный этаж». Сюжет подогнал под тему идеально: двое офисных работников застревают на ночь в лифте и просто разговаривают обо всем, что как раз и раскрывало нужный мне конфликт. Самое смешное, что за это сочинение я в итоге получил почти максимальный балл. А моя строгая учительница, у которой я всю жизнь сидел в глухих троечниках, потом призналась, что гордится мной.
- В 9 классе мама не могла прийти на мой выпускной из-за работы — ее не отпускали даже на часок. Папы на тот момент не было в городе. Как же было обидно, что в зале не будет никого из родных! Я нехотя пошла на сцену забирать аттестат: казалось, зачем вообще нужен этот праздник, если в нем нет родителей. И вдруг, стоя на сцене с документом в руке, я увидела, что у самого выхода стоит моя мама! Она все-таки сбежала с работы ради меня. Уверяю вас, в тот момент мне было совершенно не важно, кто и как получает свои дипломы, — я смотрела на маму и была абсолютно счастлива. На выпускной в 11 классе пришла уже вся семья, включая беременную сестру, а ради моего выпуска из университета родители проделали путь в 2000 километров.
Эгоизм вообще плохая штука. В обе стороны.
- Я рос в деревне. Классе в восьмом учитель ОБЖ рассказал нам, как один из выпусков решил избавить родителей от трат на праздник: они посадили картошку, осенью сдали урожай, и на все хватило. Было самое начало двухтысячных, мы загорелись этой идеей и тоже захотели помочь родным. Сказано — сделано. Нашли землю у родственников, достали семена, посадили, обработали, выкопали. Денег и вправду хватило, мы не попросили у родителей ни копейки! Класс у нас был дружный, никому и в голову не пришло уклониться от работы (хотя дома у всех была своя картошка) или присвоить общие деньги. Я тогда надевал коричневый костюм дяди, в котором он блистал двадцать лет назад. Через два года, перед одиннадцатым классом, мы решили повторить схему. Снова сажали картошку, продавали мороженое в школе — зарабатывали, как могли. И снова провели выпускной полностью за свой счет. Я опять надел дядин костюм, только уже другой. Выпускной прошел просто великолепно!
У меня дочка не ходила в кафе на выпускном. Денег не было, платили за её репетитора. Зато сразу после школы поступила в ВУЗ на бюджет. А её подруги, которые были в кафе и одевали шикарные платья не поступили.
- Были на последнем звонке у одиннадцатых классов. Все как полагается: длинные прощальные речи, песни, танцы, море цветов и шариков. И вот дело подходит к кульминации — выпускники прощаются со своими учителями. Выходит девочка и говорит: «Дорогие наши Лариса Васильевна и Валентина Петровна! Мы вас очень любим! Спасибо, что провели с нами последние годы жизни!» Что она говорила дальше, уже было не так важно. Куда интереснее было смотреть на лица учителей, которым пришлось услышать неожиданные новости. Эмоции им удалось сдержать, несмотря на то, что родители в зале уже искренне смеялись. Девочка довольная закончила свою речь, так и не узнав, что вошла в историю.
Ну,так и просится... Извините.Мама,я не буду спать с дедушкой,-я не хочу спать с дедушкой!Мама:-Ты будешь спать с дедушкой.. У нас нет денег его похоронить!
- В школе лет пять был безответно влюблен в одноклассницу. Она вроде и проявляла симпатию, но при этом держала на дистанции. Я учился гораздо лучше и готовился к экзаменам, сидел за нее над задачками, пока любимая тусила. Она пообещала, что после выпускного мы поцелуемся. И вот на выпускном она берет и открыто смеется мне в лицо, говорит, что использовала. Тогда было очень больно. Но, как ни странно, именно это помогло многое понять. Я забрал аттестат с отличием, поступил на бюджет в хороший вуз и впервые почувствовал, что могу опираться на себя, а не на чужие ожидания.
- На выпускной девушек из нашего класса поздравляли родители, друзья, молодые люди и прочие-прочие, но мой гость стал самым удивительным. На выпускной меня поздравил местный Игнат, которого я часто подкармливала возле дома и отдавала ему старые вещи. Тот пришел , сказал, что я — его луч света, что поддержала его и благодаря мне он нашел работу и снял себе комнату. Подарил живого козла, пригрозил никому меня не обижать и удалился. Большего авторитета у одноклассников я даже за 11 лет не заработала, а тут — за один день. К слову, козел тусил с нами до утра, а потом поехал в деревню к бабушке моего парня.
«Мой выпускной»
- 2000 год. Жили скромно, и я смирилась, что выпускной мне не светит. Но за пару дней до праздника тетя подарила деньги. Счастье, сшитое за две ночи платье, идеальный вечер. А через три месяца я устроилась на свою первую работу. И тут внезапно выяснилось, что эти деньги тетя копила целый год, буквально откладывая по копейке со своей скромной зарплаты, только чтобы я не чувствовала себя хуже других. Узнав об этом, с первой же получки я купила огромный торт, цветы и приехала к ней в гости. Она расцвела, обняла меня и ответила: «Лучший возврат долга — это то, что ты выросла таким прекрасным человеком!»
Как хорошо,мне моя бабушка собирала деньги на часы мне,-Луч, фотоаппарат
- Я репетитор по математике и готовлю ученицу к ЕГЭ. Задание: шоколадка стоит 35 рублей. В магазине при покупке двух шоколадок третья — в подарок. Сколько шоколадок можно получить за 250 рублей? Ответ: 9 (правильный — 10). На мой вопрос «почему 9?» получил ответ: десятую брать невыгодно, и она бы ее покупать не стала. Какой экономный в будущем будет ребенок!
К месту!!! Учительский маразм.Спросит вас продавец в магазине теорему Гаусса -Остроградского.А вы ее не знаете.Как хлебушек покупать будете?
- Была у меня мечта класса с восьмого — платье в горох на выпускной. Ну, мечта и мечта, просто думала, как же было бы здорово. Доучилась до одиннадцатого класса и поняла, что праздник мне вообще не светит. У родителей денег нет ни на наряд, ни на взносы в родительский комитет. И тут однажды вечером к нам приходит делегация от родителей одноклассников. Поговорили с мамой и сказали: «Не сдавайте деньги, только пусть дочь обязательно придет на выпускной — она ведь одна из лучших учениц, без пяти минут медалистка!» Мама после этого куда-то ушла в ночь. А вернувшись, принесла мне платье, туфли и даже красивую цепочку. Все подошло просто идеально. И платье было красным, в черный горох. Так сбылась моя главная школьная мечта.
«Я справа, платье в горошек»
- Мой сын учится в 11-м классе. Парень серьезно занимается карате — высокий, спортивный, видный. И вот звонок от классной руководительницы:
— Представляете, из-за вашего Андрея две девочки в классе чуть не подрались! Поговорите с ним как-нибудь. Он же и от одной, и от другой знаки внимания принимает, а девчонки потом из-за него ссорятся.
Говорю мужу:
— Поговори с сыном! А то учительница на него жалуется!
Муж сыну:
— Андрей! Что там случилось?
— Да ну их, пап! Возомнили себе бог знает что, а я-то при чем?
Муж тяжело вздыхает:
— Да я не о том! Почему только две, а не больше? Позоришь отца!
Девочки ведут себя неприлично, а виноват мальчик. Ну да, ну да.
С неадекватными поклонницами пусть родители разговаривают. А пацан молодец
- У дочки 11 класс, выпускной. Наша принцесса внезапно решила поступать на факультет, где нужен профильный ЕГЭ по физике. Хотя сама в этом предмете, мягко говоря, плавала — была крепкая тройка. По версии дочери, причина была проста: школьная учительница совершенно не умеет объяснять. Не учит, а только голос повышает. Посоветовались с классным руководителем. Та порекомендовала свою знакомую: «Учитель от Бога, вытянет кого угодно!». Ну, хорошо. Поверим. Благо, живет репетитор неподалеку. Отправили нашу кровиночку. Возвращается через пару часов. На лице немой вопрос.
— Отгадайте, кто репетитор?
— И кто же?
— Наша школьная физичка!
Немая сцена.
— И как?
— Другой человек! Совершенно. И чаем с печеньками угостила, и тему с первого раза так объяснила, что все стало понятно.
В общем, после нескольких месяцев занятий дочь закончила школу с пятеркой по физике и сдала ЕГЭ на нужные для поступления баллы. Вот такая удивительная трансформация педагога.
Это когда было? Уже ведь давно запрещено быть репетитором у своего ученика в школе.
- К нам устроилась девочка 19 лет и сразу стала задерживаться на работе. Однажды я подошла к ней и сказала, чтобы она шла домой. Она сказала, что дома у нее нет компьютера и интернета, а это — единственная возможность подготовиться к ЕГЭ и поступить. На следующий день я попросила коллег принести ненужный ноутбук, если у кого-то есть. И через день плакала уже я: у девочки на столе лежало четыре не самых новых, но рабочих ноутбука. Коллеги отказались забирать лишние и сказали, что она может выбрать себе любой, а остальные — продать. Через полгода она поступила и уволилась, но уже почти два года присылает нам фото с отличными зачетками.
А что, общедоступных компьютеров в РФ нет? ну нам библиотека.. Школа даже, если без компьютера подготовиться нельзя, то стало быть школа должна обеспечить, разве нет? Ведь должно-же что-то лежать в основе людей верущиз в то, что в РФ самое лучшее и самое доступное образование?
«Закончить на все пятерки это слишком просто. Четверки — вот высший пилотаж»
- 11 класс. На носу выпускной. Мне предстоит торжественно пройти через всю школу. Нервы на пределе, в голове мысли: «А вдруг споткнусь на новых каблуках? А вдруг запнусь?» Делюсь с другом. А он отвечает мне фразой, которую я запомнила на всю жизнь: «Если ты упадешь на глазах у всех, тогда я выйду из толпы и упаду рядом с тобой!»
Я так с женой познакомился. Мы на выпускном танцевали медляк, а потом всю ночь лежали и смотрели на звездное небо. Эх, молодость она такая.
- Вечером выгуливала собаку и недалеко от школы увидела автобус с ребятами в нарядных костюмах — ясно, что после официальной церемонии собрались ехать отмечать в какое-то заведение. Так вот, стоит возле автобуса девчушка — совсем худенькая, ухоженная, с очень доброй внешностью. И рядом ее батя — мужик усатый, поправляет ей ленточку на платье и настраивает на вечер. Разговор следующий:
— Если кто-то будет приставать?
— Не для вас, чудищ, папа цветочек растил.
— Если будет приставать мальчик, который нравится?
— Вести себя разумно, познакомить с папой, а после этого уже можно что-то думать.
— Моя девочка, ты готова, теперь я за тебя не переживаю...
Боже, это было самое смешное и милое, что мне приходилось наблюдать в последнее время!
«В Находке при поддержке Тихоокеанского парусного клуба была своя версия алых парусов»
- В восьмом классе я решила стать врачом и поступила в профильный класс. На подготовительные курсы сначала ходили 10 человек, потом 7, потом 4 — и в итоге осталась одна я. Зато у меня появилась возможность заниматься тет-а-тет с преподавателем Валентиной. Шаг за шагом она вела меня к цели, ни разу не сказав ни одного плохого слова — только поддержка и понимание. И все это — не за деньги, а просто из желания помочь.
- Училась у нас в лицее девочка Влада — слабая по учебе, но очень упорная. Никто не сомневался, что она пойдет в спорт, но в девятом классе она вдруг решила стать медсестрой. Знаний по биологии — ноль. Мы стали заниматься после уроков бесплатно. С первого раза экзамен она не сдала, но за две недели до пересдачи работали каждый день — и со второго раза она поступила. Спустя семь лет я случайно оказалась в больнице и увидела Владу. Позже спросила о ней знакомую-врача:
— Блестящая медсестра! Руки просто золотые.
И я тогда только улыбнулась — как же приятно иногда ошибаться.
- Несколько лет назад моя дочь заканчивала девятый класс. Моя сестра решила поздравить ее и подарила своей племяннице кругленькую сумму. Она уже взрослая, поэтому мы с мужем не стали препятствовать ее тратам, сказали, что может распоряжаться ими так, как посчитает нужным. Время шло, а никаких новых покупок мы не замечали. Лишь на выпускном она подошла к нам и познакомила со своей хорошей подругой, которая была в шикарном платье. Оказалось, что жила с бабушкой, им не хватало денег на еду — что уж там говорить о наряде на выпуск. Дочь отдала деньги ей, потому что хотела, чтобы в этот день у всех был праздник. Горжусь ею: не каждый взрослый может так поступить, что уж там говорить о ребенке.
А ведь многие бы на ее месте выбрали платье себе. И даже не задумались бы. Умничка
