20+ человек, которые среди обычных старых вещей обнаружили модный клад

Винтаж — это любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Крутейшие ботинки, идеально дополняющие татуировки, или платье ручной работы, которое не продадут ни за какие деньги, — такие вещи никогда не выходят из моды. Они связывают поколения: когда дочка идет на бал в мамином платье из 90-х, а восьмилетний мальчик собирает бусы для подружки из маминых запасов, рождаются самые теплые воспоминания.

«Мои бесценные подкрадули! Так дорожу ими, что стараюсь носить только дома»

У меня аж слюнки потекли. © Olylishish / Reddit

«Этот винтажный Диор у меня уже почти год»

Чья-то бабуля было в этом просто огонь! © WhatFreshHello / Reddit

«Смотрите, какое винтажное платье я откопала на барахолке!»

«Сегодня у меня появился этот винтажный кроп топ»

Серьезный выбор: куча денег или не просто винтажное платье, а настоящая семейная реликвия

У меня есть бабушкино домотканое платье. Как-то раз один фотограф увидел меня в нем и аж загорелся восторгом. Стал просить дать платье на прокат для съемки. Я отказала, это ж семейная реликвия, считай. Он стал настаивать, предлагал уже серьезные деньги, обещал, что ничего не случится. Но я все же решила, что фиг с ними, с деньгами. А платье в единственном экземпляре. Так и не отдала. ireniyand Jingle Bell 1 час назад Могла бы согласиться с условием " в моем личном присутствии, под моим присмотром". Мир должен увидеть реликвию! Ответить

«Купила для дочки такой винтажный наряд. Ну супер же!»

«Как вам такое свадебное платье из 70-х?»

«Дизайнерские туфли 60-х годов. Я в восторге от этого вайба русалки»

«Мне подарили старый кошелек моей бабули. Чем-то напоминает Гуччи. В любом случае, мне очень нравится»

Повезло же кому-то с родственницей

Моя тетя всегда была той еще модницей. И сейчас она разрешает мне брать из ее гардероба все, что только захочется. А там столько всего! Мне теперь не нужно искать крутой винтаж на барахолках, все есть у тети. Одежда очень качественная и многое не утратило своей актуальности. А тетя и сейчас весьма экстравагантна в выборе нарядов. © Палата №6 / VK

«Это пальто мне досталось от моей прапрабабушки»

«У дочки школьный бал. Она решила надеть мое старое платье, что я носила еще в 90-х»

«Сегодня нашла это платье 1950-х годов. Оно еще и досталось мне за копейки»

«Как же мне повезло, что я нашла эту сумку!»

Винтаж — это любовь уже с младых лет

Дочка перешла в третий класс. Как-то подарил ее друг бусы детские, очень красивые, под винтаж. Мы с его мамой ждем детей возле школы. Выбегает дочка, сразу хвастается. А рядом идет грустный мальчик. Я в недоумении, а его мама смотрит на это и хохочет. Оказалось, он взял у матери ее бусины и сам в 8 лет смог собрать вполне себе симпатичное ожерельице. Мама пообещала, что наказывать не будет. © Не все поймут / VK

«Купила офигенные винтажные ботинки. Вы только зацените, как они подходят к моим татуировкам!»

© HoneyyBadgers / Reddit Jingle Bell 57 минут назад Помню такую модель, очень себе хотела. Но потом начали делать сбоку молнию и шнуровка получалась только декоративной. Так и пришлось с молнией покупать, с одной шнуровкой так и не нашла. Ответить

«До сих пор поверить не могу, что мне удалось раздобыть не просто винтажное платье, а винтажное платье ручной работы!»

«Пару недель назад достала это крутое фиолетовое пальто. Самое классное, что оно сделано из гобелена»

Вот как продавцы находят ключик к сердцу покупателя

Ходила как-то по винтажной барахолке, увидела крутую подвеску с пингвином. Спросила сколько стоит, а мне такую цену заломили, что я аж глаза округлила. Собралась было уходить, а мне продавец заявляет: «Так это не только за подвеску. Это за целый мешочек украшений. Вы сами выбираете, чем его наполнить». И протянул мне маленький пакетик. В итоге туда пошел не только этот пингвин, но еще и пара крутых сережек, несколько колец и офигительный чокер. Вот такой шопинг я люблю. ADME

«Я купила потрясающее винтажное платье. Спустя неделю разглядела имя дизайнера. Полезла в интернет, а там столько шикарных нарядов!»