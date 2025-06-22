18 случаев, когда винтажные вещи принесли владельцам не меньше радости, чем курьер с новинкой

Винтажные вещи — это не просто утиль из прошлого. Это предметы с историей, в которых удивительным образом сочетаются время, тепло и душа. Миксер, настольная лампа или даже старая ложка — все хранит отпечаток чьей-то жизни и почему-то греет. А винтажные наряды — вовсе не выглядят как музейные раритеты. Многие из них настолько хороши, что легко дадут фору модным новинкам.

«Купила по дешевке в комиссионном магазине, потому что увидела винтажную бирку. На вешалке платье выглядел ужасно, но мне понравилась ткань. Пришла домой, примерила и... Я в шоке»

«Попросила у мамы терку для сыра для сыра. Она сказала: „Возьми все что хочешь из пластикового контейнера в кухонном шкафу. Я этим больше не пользуюсь“»

«Никакой терки для сыра там не было. Но так даже лучше. Я выпрашивала у нее этот ручной миксер годами».

«Винтажный костюм 70-х годов прошлого века в идеальном состоянии. Была в командировке и, несмотря на то, что взяла с собой одежду на выход, купила его и сразу же надела»

«Нашла на даче. Тетя бессовестно скрывала от меня это сокровище 20 лет!»

«Дочка надела мое винтажное платье из середины 90-х на свой выпускной»

«Это была сумка моей мечты с тех пор, как мне исполнилось 12 лет. В этом году мне стукнуло 30 и я решила, что куплю ее. Это модель speedy 30 1984-го года»

«Блузка моей тети, которую она, вероятно, носила в 80-х в офис. А юбку носила моя кузина в 90-х»

«Мама расхламлялась и спросила, не хочу ли я что-нибудь забрать. Я попросила только одну вещь»

" «Тебе правда нужна старая ложка?!» — удивилась она. Эта ложка торчала в блюде со стручковой фасолью на каждом праздничном столе, сколько я себя помню. Конечно, мама, я хочу ее больше, чем картину, сервиз или украшения".

«Спасибо, мама, что сохранила это платье мне на вырост. Я ждала больше десяти лет, чтобы оно село идеально»

«Когда мне было 12, мама подарила мне это платье и сказала хранить его, ведь оно будет прекрасно смотреться на мне, когда я стану старше. Через пару лет ее не стало. Я время от времени примеряла платье и все время что-то было не так. И вот мне 25 и, мне кажется, мама пришла бы в восторг, если бы увидела как оно теперь на мне сидит».

«Всегда хотела винтажную сумку от Chanel»

«Мы живем в доме моих бабушки и дедушки уже 8 лет, и я все еще нахожу такие сокровища, как эта винтажная лампа из муранского стекла, что пылилась на чердаке»

«Всегда хотела классный клетчатый блейзер и юбку, чтобы надевать их на панк-концерты. Наконец-то нашла и, пусть даже переплатила, но они моего размера и с таким рисунком как мне представлялось»

«Надела на свадьбу друзей платье 1970-х годов»

«Подарила маме эмалированную пряжку-брошь»

«Весна — идеальное время года, чтобы достать винтажные вещи!»

«Коллекция винтажных духов»

«Моя бабуля работала в роскошном универмаге в отделе парфюмерии с конца 70-х до начала 90-х. Я росла среди этих флаконов и для меня их ароматы — запах детства».