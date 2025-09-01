20+ человек, которые не щелкали клювом и засняли такое, что все обалдели

Фотоподборки
2 часа назад
Бродяга
1 час назад

Это значит, что ему не в лом отмывать следы от скотча...А это ох как не просто !!!🤣🤣🤣

Обожаю наше время за то, что практически у каждого человека есть возможность фотографировать что-то в любую секунду, даже не имея подготовки. Именно так случилось с героями этой подборки. Они поймали в свой объектив моменты, которые кажутся забавными и очень любопытными. Загадочные узоры, смешные совпадения и даже таинственные знаки — эти фотографии, возможно, вызовут вопросы, но точно позабавят. Листаем вместе.

«Увидел, как пилоты играют в крестики-нолики»

Бродяга
1 час назад

У нас желтая ленточка - это символ освобождения похищеных Хамасом, да сотрется имя и память о нем, так один пилот вывел этот символ в небе...Это было ранним утром и солнце подсвечивало оранжевым, на фото не видно...

«Тень ствола одного дерева идеально совпадает с кроной другого»

«Эффект камеры-обскуры на стене в моей комнате»

«Нашла в супермаркете помидор в форме сердца. Сорт называется «Семейная реликвия»

«Сфотографировал этого попугайчика, который потерялся и теперь живет со стаей диких воробьев»

«Переехали в дом, которому 160 лет. А на чердаке обнаружили следы кошачьих лап в каменной кладке»

Игорь 100500
1 час назад

Это не кошка, а более крупное животное. Видимо, зверь прошёлся по сырому кирпичу до обжига.

«Целый час я наблюдал, как эти коровы стояли в кругу»

«Странный узор на подъездной дорожке и парковке»

«Этого пингвина я случайно сфотографировал в зоопарке»

Драконятина
1 час назад

Игрушка была такая ,флешка, где надо было подкидывать пингвинов, целая серия даже. Вииу!

«Сидений четыре, но из-за освещения тень отбрасывают только три»

«Увидела в зоомагазине эту кошку. Окрас так удивительно делит ее мордочку пополам»

perfect.lucky
43 минуты назад

Интересно, а биполярочка или раздвоение личности к такой внешности прилагается?

«Припарковалась рядом с этой машиной. Есть идеи, зачем ему это на машине или водитель просто не в себе?»

«Ананасы в форме кошечек в моей спа-воде»

«Плавающая автозаправочная станция в Амазонии»

  • Это как в фильме «Водный мир!» © gooseseason / Reddit
  • Довольно непривычно видеть, как городское здание плывет посреди водоема. Есть ли поблизости плавучий «Красти Бургер»? © DasArchitect / Reddit

«Круглая радуга в Сингапуре попала в мой объектив»

Бродяга
1 час назад

Это - гало !!! Гало́; также а́ура, нимб, орео́л — группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Гугл дело говорит !!!

«Змея сбросила кожу у меня во дворе»

«Этот кусочек льда точь-в-точь как чашка»

«Это томатный бражник с яйцами осы-бракониды наверху»

«Луч солнца заставляет мою лейку светиться»

«Вот прикол — ванная комната в отеле была украшена фотографией самой себя»

  • Я бы 100% заменил эту фотографию в рамке на ту, где вы держите эту фотографию. © sinisterdesign / Reddit
  • Это не шутка! Это нужно для бригады уборщиков. Им нужно будет привести ванную комнату в порядок так, чтобы она выглядела, как на этой фотографии © jazz**nis / Reddit

«Буквы на бутылочке моего солнцезащитного крема перепутались, но в основном остались целыми»

«В моем стакане с кленовым сиропом выросли вот такие кристаллы»

Мы, конечно, взрослые. Но кроме снимков показаний счетчиков хочется иметь в галерее телефона побольше интересных кадров. А чтобы их ловить — иногда достаточно просто смотреть по сторонам и держать телефон наготове.

А если хотите посмотреть еще классные кадры или почитать забавных историй, вот статьи:

Фото на превью aquariacherry / Reddit

Ку-ку
1 час назад

А у меня вот. Вчера дорогу переходил. То есть переходила, наверно. Судя по размерам, самка. В наших широтах впервые увидела)

