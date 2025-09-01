Это значит, что ему не в лом отмывать следы от скотча...А это ох как не просто !!!🤣🤣🤣
20+ человек, которые не щелкали клювом и засняли такое, что все обалдели
Обожаю наше время за то, что практически у каждого человека есть возможность фотографировать что-то в любую секунду, даже не имея подготовки. Именно так случилось с героями этой подборки. Они поймали в свой объектив моменты, которые кажутся забавными и очень любопытными. Загадочные узоры, смешные совпадения и даже таинственные знаки — эти фотографии, возможно, вызовут вопросы, но точно позабавят. Листаем вместе.
«Увидел, как пилоты играют в крестики-нолики»
У нас желтая ленточка - это символ освобождения похищеных Хамасом, да сотрется имя и память о нем, так один пилот вывел этот символ в небе...Это было ранним утром и солнце подсвечивало оранжевым, на фото не видно...
«Тень ствола одного дерева идеально совпадает с кроной другого»
«Эффект камеры-обскуры на стене в моей комнате»
«Нашла в супермаркете помидор в форме сердца. Сорт называется «Семейная реликвия»
В форме сердца много что можно найти. Вот, байкальский камушек.
«Сфотографировал этого попугайчика, который потерялся и теперь живет со стаей диких воробьев»
«Переехали в дом, которому 160 лет. А на чердаке обнаружили следы кошачьих лап в каменной кладке»
Это не кошка, а более крупное животное. Видимо, зверь прошёлся по сырому кирпичу до обжига.
«Целый час я наблюдал, как эти коровы стояли в кругу»
«Странный узор на подъездной дорожке и парковке»
- Просто дом посреди шахматной партии. © angry_stupid / Reddit
«Этого пингвина я случайно сфотографировал в зоопарке»
Игрушка была такая ,флешка, где надо было подкидывать пингвинов, целая серия даже. Вииу!
- Я думал, что это нелетающие птицы. © Favoritestatue7 / Reddit
«Сидений четыре, но из-за освещения тень отбрасывают только три»
«Увидела в зоомагазине эту кошку. Окрас так удивительно делит ее мордочку пополам»
Интересно, а биполярочка или раздвоение личности к такой внешности прилагается?
«Припарковалась рядом с этой машиной. Есть идеи, зачем ему это на машине или водитель просто не в себе?»
- Что бы это ни было, следы от скотча на двери говорят мне, что это версия 2.0. © Muted_Escape1413 / Reddit
- Проще простого. Это фирменный знак хозяина химчистки. © Successful-Mango-48 / Reddit
«Ананасы в форме кошечек в моей спа-воде»
«Плавающая автозаправочная станция в Амазонии»
- Это как в фильме «Водный мир!» © gooseseason / Reddit
- Довольно непривычно видеть, как городское здание плывет посреди водоема. Есть ли поблизости плавучий «Красти Бургер»? © DasArchitect / Reddit
«Круглая радуга в Сингапуре попала в мой объектив»
Это - гало !!! Гало́; также а́ура, нимб, орео́л — группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Гугл дело говорит !!!
«Змея сбросила кожу у меня во дворе»
«Этот кусочек льда точь-в-точь как чашка»
«Это томатный бражник с яйцами осы-бракониды наверху»
«Луч солнца заставляет мою лейку светиться»
- Потрите ее, и из нее выйдет джинн! © LeontiosTheron / Reddit
- Это квестовый предмет. © Muttandcheese / Reddit
«Вот прикол — ванная комната в отеле была украшена фотографией самой себя»
- Я бы 100% заменил эту фотографию в рамке на ту, где вы держите эту фотографию. © sinisterdesign / Reddit
- Это не шутка! Это нужно для бригады уборщиков. Им нужно будет привести ванную комнату в порядок так, чтобы она выглядела, как на этой фотографии © jazz**nis / Reddit
«Буквы на бутылочке моего солнцезащитного крема перепутались, но в основном остались целыми»
«В моем стакане с кленовым сиропом выросли вот такие кристаллы»
Мы, конечно, взрослые. Но кроме снимков показаний счетчиков хочется иметь в галерее телефона побольше интересных кадров. А чтобы их ловить — иногда достаточно просто смотреть по сторонам и держать телефон наготове.
А если хотите посмотреть еще классные кадры или почитать забавных историй, вот статьи:
Комментарии
А у меня вот. Вчера дорогу переходил. То есть переходила, наверно. Судя по размерам, самка. В наших широтах впервые увидела)