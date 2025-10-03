15 загадочных вещей, в предназначении которых разбирались всем Интернетом
Бывает, выйдешь из дома — и сразу натыкаешься на что-то непонятное. То странный плод с дерева, то необычный браслет у соседа в самолете, то старая раковина с загадочными отверстиями. Мы собрали несколько фото, при взгляде на которые трудно понять, что к чему, пока не прочитаешь описание.
«В самолете сосед носил такие браслеты на ногах. Что это вообще?»
- Да это же какая-то азиатская разработка. Они верят, что эти браслеты полезны для здоровья. Что-то там связанное с железом. © Davey488 / Reddit
«Живу в общаге, соседи оставили в душевой. Что это?»
Такую груша используют фотолюбители, чтобы сдувать пылинки со стекла объективов. Либо такими грушами продувают ручные кофемолки от кофейной пыли.
- Знаю наверняка, это своеобразный пылесборник, которым убирают пыль и грязь с объективов фотокамер. © vexxed82 / Reddit
«Эта фигня продавалась вместе с детскими плавками для купания»
- Это для работы с воском для серфинга. Он как бы «затирается» в процессе использования, а эта штука помогает снять верхний слой и он снова пригоден к использованию. © 99ProllemsBishAint1 / Reddit
«Купил машину, а там такой кожаный мешочек»
- Мои родители использовали такое в начале 2000-х годов. Это держатель для очков, по задумке крепится к воздуховоду. © soka811 / Reddit
«Шел мимо, и тут с громким хлопком рядом свалилось это. С дерева. Что это?»
Судя по тому, что оно на полу, человек поднял это и принёс домой с улицы.🤢
- Похоже на моринду цитрусолистную. Она съедобная, но очень гадкая на вкус и запах. © mmoolloo / Reddit
«Купили дом, а там такой вот своеобразный шкаф»
- Кажется, они потратили это пространство зря... Это ж просто держатели для полотенец. © Lavaine170 / Reddit
«Нашли на заброшке такой вот странный экспонат. Что это и зачем?»
Это стул для... ну не будем о грустном. Может им так больше нравиться...Фу-у-у-у ...
- Я думаю, это просто два стула такой модели, сложенные вместе. Видел похожую модель в интернете. © Great_Sleep_802 / Reddit
«Я побывал в доме, где ремонт не делали с 70-х годов. Зачем эти штучки справа от раковины?»
- Скорее всего, это раковина, которую устанавливали в ресторанах и барах. А справа хранили ингредиенты для напитков. © st4n13l / Reddit
«Вытаскивал белье из машинки и обнаружил этот странный мешочек»
- Это всего навсего глиняный осушитель. © MrKoalaT / Reddit
«Был в Китае и перепутал вагоны в поезде. Попал сюда. Что это?»
- Парень, да это просто почтовый вагон. © SneakyInfiltrator / Reddit
«Нашли это на берегу реки и не можем идентифицировать»
- Это внутренняя часть дерева. Видимо, она была в воде, поэтому верхняя часть сгнила, а это осталось. © Jim_in_tn / Reddit
«Досталось в наследство бабулино добро, но не могу понять, зачем это все нужно»
- Набор с разными полезными предметами — например, крючком для застегивания пуговиц. Также там есть инструмент для очистки или расширения отверстия, и все такое. © lawnoptions / Reddit
«Нам это досталось от друга-коллекционера. Они сделаны из камня»
- Это набор штампов, а иероглифы на коробке — это отсылка к древней китайской поэзии. © Confident-Pianist774 / Reddit
«Я пилот, миллион раз ночевал в отелях, но эту приблуду вижу впервые»
- Друг, это чтобы дверь не закрывалась. Надевается на ручки с обеих сторон. © lightningusagi / Reddit
«Лежало вместо со швейными принадлежностями»
- Не знаю, почему они лежали с нитками и иголками, но это часть карниза. © happycj / Reddit
А вот 20+ старых вещиц, за каждой из которых такая история, что хоть книгу пиши.
Фото на превью New-Account-0001 / Reddit
