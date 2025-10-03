15 загадочных вещей, в предназначении которых разбирались всем Интернетом

Бывает, выйдешь из дома — и сразу натыкаешься на что-то непонятное. То странный плод с дерева, то необычный браслет у соседа в самолете, то старая раковина с загадочными отверстиями. Мы собрали несколько фото, при взгляде на которые трудно понять, что к чему, пока не прочитаешь описание.

«В самолете сосед носил такие браслеты на ногах. Что это вообще?»

Да это же какая-то азиатская разработка. Они верят, что эти браслеты полезны для здоровья. Что-то там связанное с железом. © Davey488 / Reddit



«Живу в общаге, соседи оставили в душевой. Что это?»

Знаю наверняка, это своеобразный пылесборник, которым убирают пыль и грязь с объективов фотокамер. © vexxed82 / Reddit

«Эта фигня продавалась вместе с детскими плавками для купания»

Это для работы с воском для серфинга. Он как бы «затирается» в процессе использования, а эта штука помогает снять верхний слой и он снова пригоден к использованию. © 99ProllemsBishAint1 / Reddit

«Купил машину, а там такой кожаный мешочек»

Мои родители использовали такое в начале 2000-х годов. Это держатель для очков, по задумке крепится к воздуховоду. © soka811 / Reddit

«Шел мимо, и тут с громким хлопком рядом свалилось это. С дерева. Что это?»

Похоже на моринду цитрусолистную. Она съедобная, но очень гадкая на вкус и запах. © mmoolloo / Reddit

«Купили дом, а там такой вот своеобразный шкаф»

Кажется, они потратили это пространство зря... Это ж просто держатели для полотенец. © Lavaine170 / Reddit

«Нашли на заброшке такой вот странный экспонат. Что это и зачем?»

Я думаю, это просто два стула такой модели, сложенные вместе. Видел похожую модель в интернете. © Great_Sleep_802 / Reddit

«Я побывал в доме, где ремонт не делали с 70-х годов. Зачем эти штучки справа от раковины?»

Скорее всего, это раковина, которую устанавливали в ресторанах и барах. А справа хранили ингредиенты для напитков. © st4n13l / Reddit

«Вытаскивал белье из машинки и обнаружил этот странный мешочек»

Это всего навсего глиняный осушитель. © MrKoalaT / Reddit

«Был в Китае и перепутал вагоны в поезде. Попал сюда. Что это?»

Парень, да это просто почтовый вагон. © SneakyInfiltrator / Reddit

«Нашли это на берегу реки и не можем идентифицировать»

Это внутренняя часть дерева. Видимо, она была в воде, поэтому верхняя часть сгнила, а это осталось. © Jim_in_tn / Reddit

«Досталось в наследство бабулино добро, но не могу понять, зачем это все нужно»

Набор с разными полезными предметами — например, крючком для застегивания пуговиц. Также там есть инструмент для очистки или расширения отверстия, и все такое. © lawnoptions / Reddit

«Нам это досталось от друга-коллекционера. Они сделаны из камня»

Это набор штампов, а иероглифы на коробке — это отсылка к древней китайской поэзии. © Confident-Pianist774 / Reddit

«Я пилот, миллион раз ночевал в отелях, но эту приблуду вижу впервые»

Друг, это чтобы дверь не закрывалась. Надевается на ручки с обеих сторон. © lightningusagi / Reddit



«Лежало вместо со швейными принадлежностями»

Не знаю, почему они лежали с нитками и иголками, но это часть карниза. © happycj / Reddit