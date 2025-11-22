Не могу удержаться и не рассказать анекдот!
Экскурсия иностранцев на производстве. У одного из станков идет эмоциональный диалог. Гости просят перевести.
Переводчик:
- Мастер приказывает рабочему обработать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью рабочего. Рабочий отказывается обрабатывать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью мастера, начальником цеха, директором завода, и самой деталью!
20+ фото работяг прошлого, которые вызовут новую волну любви к уютному офису
Иногда для счастья нужно просто взглянуть, как все было раньше. Эти фотографии — архивные кадры из той реальности. Они запечатлели лица и будни людей, чья ежедневная работа проходила среди грохочущих механизмов, на высоте или среди полей, а не в чистеньких опенспейсах с кулерами и кофеварками.
Чаепитие в воздухе. Мисс Ванда Вуд, бортпроводница Eastern Air Transport, подает чай (1931)
Оператор станка обрабатывает детали для транспортных самолетов на заводе в Техасе (1942)
Работница молокозавода в Австралии
Женщина работает с ручной дрелью, собирая секцию передней кромки горизонтального стабилизатора самолета — Инглвуд, Калифорния (1942)
«Мой дедушка, на фото 1960 год. Он много лет был автомехаником, а после открыл собственную автомастерскую, и она до сих пор работает»
«У нашей семьи даже есть кружки с этим фото и логотипом дедушкиной мастерской»
«Моя бабушка работала на заводе подшипников в 40-е»
"Ха, кажется, дамочка слева чем-то недовольна" - вы, JBonez84, наблюдательны! Но чего вы хотели от дамочки, при которой ФOТOГРАФИРУЮТ - не её!)))
- Ха, кажется, дамочка слева чем-то недовольна. © JBonez84 / Reddit
Британская женщина наматывает хлопок с катушек на валики на кружевной фабрике в Ноттингеме (1914)
Британская женщина наматывает с катушек на валики, а французкая женщина?
«Дедушка отдыхает на работе. Чикаго, середина 1930-х годов. Он был плотником»
Женщины за работой на асбестовой фабрике в Ланкашире (1918)
Группа работниц перевозит тачку с глиной для производства силикатного кирпича на заводе в Южном Уэльсе (1910-е)
Труженица обувной фабрики в Массачусетсе (1895)
Работница консервного завода (1985)
Сотрудница ткацкой фабрики (1986)
Современный парикмахер / Гарри Фелл, парикмахер из Мельбурна (1952)
«Мои дальние родственники из 1910-х, труженики лесопилки. Держу пари, они бы просто офигели, если бы увидели бензопилу»
«Дедушка и его брат работали на ферме, где-то в 1940-х годах»
«Мой отец и его друг-парикмахер — это примерно 70-е»
«Тетушка Касс работала на ранчо»
«Моя прабабушка работала сварщицей»
- Она даже в робе фотогенична как кинозвезда! © Geralt_0f_Riv / Reddit
«Мой отец сделал эту фотографию своих коллег, работающих на небоскребе. Это было в конце 80-х»
Женщины пилят бревно двуручной пилой (1910-е)
«Дедушка над Трафальгарской площадью в Лондоне выполняет плотницкие работы»
«Моя бабушка работала на почте в 1959 году»
Женщина-водитель трамвая (справа) и кондуктор (слева) в Глазго (1918)
