20+ фото работяг прошлого, которые вызовут новую волну любви к уютному офису

Иногда для счастья нужно просто взглянуть, как все было раньше. Эти фотографии — архивные кадры из той реальности. Они запечатлели лица и будни людей, чья ежедневная работа проходила среди грохочущих механизмов, на высоте или среди полей, а не в чистеньких опенспейсах с кулерами и кофеварками.

Чаепитие в воздухе. Мисс Ванда Вуд, бортпроводница Eastern Air Transport, подает чай (1931)

Оператор станка обрабатывает детали для транспортных самолетов на заводе в Техасе (1942)

© Howard R. Hollem / Wikimedia Commons Maxipotak 23 часа назад Не могу удержаться и не рассказать анекдот!

Экскурсия иностранцев на производстве. У одного из станков идет эмоциональный диалог. Гости просят перевести.

Переводчик:

- Мастер приказывает рабочему обработать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью рабочего. Рабочий отказывается обрабатывать деталь, ссылаясь на то, что состоит в интимных отношениях с матерью мастера, начальником цеха, директором завода, и самой деталью! - - Ответить

Работница молокозавода в Австралии

Женщина работает с ручной дрелью, собирая секцию передней кромки горизонтального стабилизатора самолета — Инглвуд, Калифорния (1942)

«Мой дедушка, на фото 1960 год. Он много лет был автомехаником, а после открыл собственную автомастерскую, и она до сих пор работает»

«У нашей семьи даже есть кружки с этим фото и логотипом дедушкиной мастерской»

«Моя бабушка работала на заводе подшипников в 40-е»

Британская женщина наматывает хлопок с катушек на валики на кружевной фабрике в Ноттингеме (1914)

«Дедушка отдыхает на работе. Чикаго, середина 1930-х годов. Он был плотником»

Женщины за работой на асбестовой фабрике в Ланкашире (1918)

Группа работниц перевозит тачку с глиной для производства силикатного кирпича на заводе в Южном Уэльсе (1910-е)

Труженица обувной фабрики в Массачусетсе (1895)

Работница консервного завода (1985)

Сотрудница ткацкой фабрики (1986)

Современный парикмахер / Гарри Фелл, парикмахер из Мельбурна (1952)

«Мои дальние родственники из 1910-х, труженики лесопилки. Держу пари, они бы просто офигели, если бы увидели бензопилу»

«Дедушка и его брат работали на ферме, где-то в 1940-х годах»

«Мой отец и его друг-парикмахер — это примерно 70-е»

«Тетушка Касс работала на ранчо»

«Моя прабабушка работала сварщицей»

Она даже в робе фотогенична как кинозвезда! © Geralt_0f_Riv / Reddit

«Мой отец сделал эту фотографию своих коллег, работающих на небоскребе. Это было в конце 80-х»

Женщины пилят бревно двуручной пилой (1910-е)

«Дедушка над Трафальгарской площадью в Лондоне выполняет плотницкие работы»

«Моя бабушка работала на почте в 1959 году»