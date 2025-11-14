17 ювелирных изделий, за которыми скрывается своя маленькая тайна

Всё не так просто. Вот что в источнике:



"Не вдаваясь в подробности, скажу, что я очень страдала от вторичного бесплодия, поэтому, когда родилась дочь, я сказала мужу, что хочу особенное кольцо в память о моих детях. Мы сделали это кольцо на заказ, и я им очень довольна!



Каждый камень соответствует рождению, александрит установлен в короне, потому что имя моего сына означает «совет королей», а имя моей дочери означает «Луна», поэтому она — аквамарин в тройной луне.



Я потеряла несколько прекрасных девочек, и они тоже здесь: моя первая дочь в виде голубого топаза и мои идеальные близнецы в виде розового турмалина. Даже если они не со мной физически, я ношу их на руке, чтобы помнить о них каждый день. Я просто хотела поделиться этим совершенно чудесным украшением, сделанным на заказ и полным смысла, с теми, кто, возможно, оценит его по достоинству."(с)