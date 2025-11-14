И что там? Золотое руно? Шагреневая кожа? Черепашка раскрыта, тема не раскрыта.
17 ювелирных изделий, за которыми скрывается своя маленькая тайна
Иногда у драгоценностей есть своя потаенная жизнь, невидимая для случайного наблюдателя. Только при ближайшем рассмотрении можно обнаружить скрытый механизм, меняющий форму, или крошечный тайник, спрятанный на виду. Эти находки доказывают, что даже в самом малом можно уместить целую вселенную.
«Получила кулончик в наследство от бабушки. А потом случайно сфоткала его со вспышкой — оказалось, он с секретом!»
«А у меня есть такое же украшение, но в виде кольца!»
«Сделала пару колец с секретом — оба со змейками внутри»
Интересно, насколько удобное в носке? Не будут ли давить на палец эти змеи
«От бабушки мне досталось серебряное кольцо с потайным отделением»
«Купила эту прелесть на распродаже. Мало того, что это буквально головка чеснока из серебра, так она еще и оказалась с секретом»
«Мамин маленький секрет. В центре бриллиант в 6 карат, вокруг еще 8 бриллиантов в 0,5 карата. Оправа из платины. Примерно 1970 год»
«Кольцо с тайником из чистого золота»
«Этот шикарный винтажный кулон с Бали достался мне от бабушки. Так он еще и с сюрпризом оказался!»
На китайских маркетплейсах подобный "винтаж" видела)Не прям такой конкретно,но похожие🤔
«Кулон — наследство от дяди. Интересно, что он означает?»
«Купила винтажное кольцо с секретом. А внутри оно оказалось залито чем-то вроде супер-клея, теперь пытаюсь его оттуда достать»
«Купила чудесный старинный медальон викторианской эпохи, примерно 1850–1870 годы»
Красота невероятная. 😍 Жаль что в наши дни такое днём с огнём не найти, если только это не антиквариат.
«Делаю „кольца для тех, кому есть что скрывать“. Внутри размещаю кадры из комиксов»
«Только что убиралась в своей комнате и нашла это двухстороннее кольцо. Клянусь, оно не мое! Более того, я в жизни таких не видела»
Детективы и знатоки реддита утверждают, что это кольцо из Доминиканской республики - happy hour ring.
«Сама придумала это особенное кольцо с мыслями о моих детях: каждый камень соответствует одному из них»
Всё не так просто. Вот что в источнике:
"Не вдаваясь в подробности, скажу, что я очень страдала от вторичного бесплодия, поэтому, когда родилась дочь, я сказала мужу, что хочу особенное кольцо в память о моих детях. Мы сделали это кольцо на заказ, и я им очень довольна!
Каждый камень соответствует рождению, александрит установлен в короне, потому что имя моего сына означает «совет королей», а имя моей дочери означает «Луна», поэтому она — аквамарин в тройной луне.
Я потеряла несколько прекрасных девочек, и они тоже здесь: моя первая дочь в виде голубого топаза и мои идеальные близнецы в виде розового турмалина. Даже если они не со мной физически, я ношу их на руке, чтобы помнить о них каждый день. Я просто хотела поделиться этим совершенно чудесным украшением, сделанным на заказ и полным смысла, с теми, кто, возможно, оценит его по достоинству."(с)
«За бриллиантом с моего нового кольца прячется еще один камень! Первый раз такое вижу»
У драгоценностей от Roberto Coin тоже такая фишка - они с внутренней стороны каждого украшения помещают маленький рубин как амулет на удачу.
- Это называется «потайной камень» и у него есть особый смысл. Иногда это подпись создателя. Иногда по желанию заказчика используется его любимый цвет или камень, соответствующий знаку зодиака (вашему, вашего партнера или ребенка). В целом, это просто деталь для тех, кто любит романтику и загадочность. © busselsofkiwis / Reddit
«Кулон моей бабули. С одной стороны есть место для фото, а с другой для духов»
У вас есть подобные вещички с секретом или историей в личной коллекции украшений? Поделитесь с нами в комментариях!
Раньше я максимально по-снобски относилась к украшениям: думала, если только специалист отличит камень от стекла, зачем тратиться на камень? Ну и , как своего рода веган, выделывалась тем, что ношу исключительно бижутерию. А потом друг подарил мне серьги из берилла. Думаю, надо почитать, что камень символизирует... Утонула в океане геммологии. Больше всего покорил бриллиант: "если ударить молотком по бриллианту, то сломается молоток")))
Очень много мыслей о ядах преследовало меня при прочтении… Особенно кольцо про дружбу понравилось, такие сценарии рисуются)))