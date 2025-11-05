20+ человек поделились фото своих удачных находок в секонд-хендах, и это просто вау
Некоторые люди настоящие счастливчики! Ведь как иначе назвать обладателей таких великолепных находок всего за копейки? Эти истории очередное доказательство того, что в секонд-хенде можно найти не просто одежду, а настоящие сокровища: дизайнерские вещи, редкие украшения и даже предметы искусства.
Нашел вот такой милый флакончик духов на распродаже
- Я развожу бабочек, так что для меня эта находка была особенно радостной.
Нашла эту красоту за 65 долларов
Это кофейный столик) как будто стальное мыло в перспективе, но нет)
- Выглядит так, будто он прилетел с далекой планеты © unhoIyghost / Reddit
Нашел сегодня утром вот эту красивую вазу — по-моему, она выглядит как пламя
Сегодня утром жена сказала, что хочет себе печатную машинку. И вот я случайно нашел ее
Не понимаю прикола печатной машинки. В наше время это просто красивая игрушка с кнопочками.
Эта модель, кажется, 1964 или 65 года, в рабочем состоянии всего за 4 доллара из секонд-хенда. На удивление, она в отличном состоянии, насколько могу судить — только немного пыли, которую нужно вычистить.
Муж нашел эту винтажную настольную лампу Panthella
70-х годов всего за 8 долларов!
Моя первая находка из серебра в комиссионке! Настоящее серебро, и всего за 59 центов
Елочные украшения всего за 1 доллар
Стоит отметить, что всё зависит от места проживания. В Европе Елку ставят и дом украшают на католическое Рождество. Для них это один из самых главных праздников, все ходят с подарками в гости, соседи радостно друг друга поздравляют, в общем ведут себя ровно также, как мы ведем себя на НГ. А вот уже сам НГ, как раз особо там не отмечают. Как говорят немцы, если кто-то вышел на улицу с криками и песнями, запустил салют на НГ - это точно ауслендер :) ( т.е. приезжий).
- В этом году Рождество будет просто с блеском — прямо люкс по полной! © WildSuki_Dreams / Reddit
Не знаю, кто автор, но они идеально вписались в мою коллекцию!
Винтажный угловой шкаф из тика
В этих мюлях от Prada я могу выглядеть, как вредная секретарша из начала 1900-х
Я всегда ищу что-нибудь золотое для своих черных стен — и эта картина с авокадо идеально подойдет для столовой
Мелковато авокадо по сравнению с остальным, потеряется на стене)
Блюдо для рыбы от Tiffany 1990-х годов, обошлось примерно в 12 долларов
Замечательные винтажные украшения
Недавно купила это винтажное платье в секонд-хенде
Нашла это длинное вязаное крючком платье в разделе вечерних нарядов, как раз в день, когда была скидка 50% на всю одежду! Бирки нет — кажется, ручная работа. Очень красивая вязка и жемчужные детали. Ворот-халтер, застегивается на две петельки, сзади — овальный вырез на спине и пуговицы.
Мое рождественское сердечко просто счастливо
Целая коробка красивых винтажных елочных игрушек всего за 20 долларов!
- Потрясающая находка, поздравляю! Обожаю винтажные украшения © princessbuttercup_68 / Reddit
Заполучил этого потрясающего тукана из латуни и меди
Моя винтажная находка Mackenzie Childs
Похоже, это самая удачная покупка в моей жизни: 21 предмет винтажной ручной росписи Mackenzie Childs, все из терракоты, и некоторые — аж 1983 года (года основания компании!)
Винтажное кресло-качалка с резной спинкой
Самая милая чаша для пряжи за 3 доллара!
- Очень крутая задумка — раньше таких никогда не видела © brownishgirl / Reddit
Нашла эти тумбы за копейки! А на сайте их продают больше, чем за 1000 долларов штуку!
может древесина особенная? иначе за что тут платить дорого, для хранения неудобные
- Не могу поверить, что кто-то готов заплатить 1000 долларов даже за один такой экземпляр! © ASHill11 / Reddit
Девушка купила кольцо в комиссионке за копейки. А оно оказалось не простым. Вы только взгляните на гравировку!
Кольцо от Trifari — думаю, это моя лучшая находка!
- Мы за вас, конечно, рады, но не от всей души!
В декабре у меня свадьба, долго не могла найти подходящее платье, но сегодня нашлось это!
Иногда самые уникальные вещи не новые, а найденные. А какие сокровища удавалось находить вам? Делитесь своими фото — продолжим охоту на чудеса вместе.
Я очень люблю блошиные рынки, но ни разу не находила там ничего особенного. Зато у меня карма находить тупо потерянные вещи. Если рядом есть какое-то учреждение, то отношу на рецепшн. А если нет, то выкладываю объявление в городской раздел, если хозяин не найдется, оно будет мое. За последние пару месяцев уже сберегаю серебряный браслет в виде гвоздя и колечко из белого и желтого золота с блиллиантиком.