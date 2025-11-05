20+ человек поделились фото своих удачных находок в секонд-хендах, и это просто вау

Стоит отметить, что всё зависит от места проживания. В Европе Елку ставят и дом украшают на католическое Рождество. Для них это один из самых главных праздников, все ходят с подарками в гости, соседи радостно друг друга поздравляют, в общем ведут себя ровно также, как мы ведем себя на НГ. А вот уже сам НГ, как раз особо там не отмечают. Как говорят немцы, если кто-то вышел на улицу с криками и песнями, запустил салют на НГ - это точно ауслендер :) ( т.е. приезжий).