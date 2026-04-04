А как же согласование с местным министерством окружающей среды, всякие верификации на предмет редкой флоры и фауны, разрешение на вырубку / укорочение ветвей? Хотя бы 2 заключения от специалистов , инженера амбиенталиста и инженера florestal, то бишь лесного? Вот уж действительно, без царя в голове и без минимального знания законодательства. Чтобы уплатить штраф, проданной квартиры ему не хватит
16+ историй о том, что переезд в новую квартиру — это всегда лотерея с непредсказуемым финалом
Герои нашей статьи въезжали в новое жилье, расставляли мебель, строили планы — и были уверены, что поймали удачу за хвост. Но прошло немного времени и начали всплывать детали, о которых никто не предупреждал. Где-то квартира буквально оживает по ночам, где-то арендодатель оказывается «с тараканами». И тогда уютная история про «нашли жилье мечты» превращается в кино — иногда комедию, иногда триллер.
- Снимала квартиру, начиналась осень. Погода была долго хорошая, и тут резко дождь, ветер. Прихожу домой, и ветер долбит с такой силой, что огромные ветки царапают стекла и в зале, и в спальне. Спать под эти звуки было, мягко говоря, не очень. Записала на видео и скинула своему арендодателю, чтобы узнать, куда на утро можно обратиться. Прочитал и не ответил. Легла спать, примерно через час слышу — грохот под окнами. На улице льет как из ведра, а под окна подъезжает какой-то мини-кран и владелец с братом пилят все ветки. Потом мы с ними пили чай и обсыхали на кухне.
Простите, не поняла. Просто спилили ветки среди ночи после полученного видео?
- Квартира — сказка: потолки под три метра, лепнина, ну просто райский уголок. Риелтор божился, что за стенкой живет тишайшая одинокая и беспроблемная дама. Ну а мы и рады! Хлопнули по рукам, приготовились к первому вечеру. Но ровно в 21:00 стена буквально задрожала. Оказалось, «тихая дама» — репетитор по оперному вокалу, и по вечерам у нее филиал Большого театра. Теперь мы знаем партию Кармен наизусть, зато соседка в благодарность за терпение кормит нас пирожками. Слушаем оперу за еду!
Такие люди должны жить в своих домах а не в квартире, или проводить репетиции в положенных местах. Так ведь и крыша съедет от такого и доведёт до греха.
- Я как-то заехала в новую квартиру, где еще никто до меня не жил. Красивый ремонт. Светло, уютно. Через пару месяцев дверцы у шкафов на кухне начали отпадать. Практически ежедневно приходил сантехник, так как бесконечно были проблемы с смесителями и трубами. А зимой вообще выяснилось, что и с отоплением беда.
новостройки, они такие. после 80х годов чистая лотерея - строили как положено или на отвяжись
«Я устанавливал кошачью дверцу на межкомнатную дверь. И когда убирал за собой, обнаружил крошечный ключик, который, по всей видимости, находился внутри двери»
- Мы с парнем въехали в съемную квартиру — чисто, аккуратно, красота! На следующий день я решила разобрать вещи и заодно заглянула в кладовую, которая была закрыта на ключ. Открываю, а внутри целая жизнь: подписанные коробки, книги, игрушки, одежда, фотографии. Как будто люди вышли на минуту. Позвонили хозяину — он сказал, что прежние жильцы уехали в спешке и часть вещей так и осталась. Связаться с ними он не смог. Тогда мы сами разобрали все, аккуратно сфотографировали и выложили посты в местные группы. Через пару дней нам написали. Это была та самая семья. Сказали, что уже попрощались с этими вещами и не ожидали их снова увидеть.
- Я сейчас снимаю квартиру, в целом меня устраивает, но у владелицы есть странная манера: приходить, когда меня нет, и убираться. О приходе предупреждает, под предлогом что-то отремонтировать. Но по итогу моет всю ванную комнату, кухню, технику. Может убрать на балконе. Иногда говорит, что я плохо убираю. Хотя у меня в квартире нет ни животных, ни детей, но, видимо, нужна стерильная чистота. Недавно была ситуация. Я пошла на опережение и перед ее очередным приходом отмыла квартиру до блеска. Она мне после визита пишет: «Я помыла люстру». Все бы ничего, но она мыла люстру и сломала лампочки в ней, оставив патрон в гильзе, и отломав саму лампочку. Вызывали электрика, и вот мне проблемы с ничего. С одной стороны мне нравится, что она сама занимается вопросами, сама что-то шаманит. С другой стороны это бесит. Так и живу.
Хозяйка не имеет права входить в квартиру в отсутствие жильцов. Если поймают - расторжение контракта и штраф. По лезвию ходит хозяюшка бзикованная
- Мой бывший собственник перед выездом скрутил краны на кухне и в ванной, а до кучи пытался мне продать встроенный шкаф в коридоре за $1 тыс. Я, естественно, отказалась. А 2 месяца спустя звонит этот чижик и говорит, что в субботу придут его люди скрутить шкаф. Я перезвонила риелтору — тот сказал, мол, всех посылай далеко и надолго. Давался месяц, чтобы вывезти все свои вещи, и теперь пусть бывший хозяин звонит ему, и он все ему объяснит.
«Я живу на первом этаже и забыл белье в сушилке. Парень со второго этажа, которого я в глаза не видел, вытащил все и сложил. Кажется, нужно купить ему подарочную карту»
Бесят подобные люди. Ты записываешься на стирку, ждешь свой день/час, а потом натыкаешься на забитую шмотками машину, которую никто и не собирается освобождать. Первые два раза уходила, злобно ворча, а потом сломалась. Теперь просто вываливаю вещи на стол и загружаю свои. И ничего не раскладываю. Они и так в машине мятые лежат, а я не собираюсь потакать чужой безалаберности
- Только сняла квартиру. Просыпаюсь с утра, подхожу к окну, потягиваюсь. Солнечно, птички поют, на подоконнике кот дрыхнет... Так, стоп, у меня же нет кота! А этот нахал еще на спину переворачивается, муркает во сне, а глаз приоткрыл, посматривает ехидно — прогонят или нет. Я позвонила собственнице квартиры, спросила, не забыли ли они своего котика. Она попросила его описать и сказала, что это соседский Барсик, хозяева на него забили, да и искать не будут. Скорее всего, он по балкону перебрался, а обратно вылезти не смог; ночью стало холодно, я балкон и закрыла. Так и остался у меня, хозяйка квартиры разрешила, так как и сама его жалела, подкармливала.
Вот это хитрюга.. и ведь знает, что неотразим?! Наш Рыжик - Пыжик так на три дома жил на пляже, пока в город не перевезли.
- Снимала квартиру в девятиэтажном доме. Дом образцовый был (понятия не имею, по каким критериям). В общем, замечаю я тараканов, ну и пытаюсь бороться самостоятельно — бесполезно. Вызываю специалистов — травят без запаха, заделывают все отверстия. Никому не мешают. Но оказалось, что все соседи живут с клопами и тараканами уже не первый год, и они не могут себе позволить вызвать специалиста просто по той причине, что так дом теряет статус. А статус дома заключается в том, что с первого по десятый этаж лежит ковер на полу. Обувь снимаешь у консьержки и переобуваешся в домашние тапки, цветы на окнах, нет домашних животных, которые могут выйти в подъезд. В общем то, что живешь с тараканами — это норма. Мне после дезинфекции дали 2 часа собрать вещи и убраться из этой обители, даже вернули аванс за последующий месяц. Не поверила бы, если бы сама не оказалась в такой ситуации.
Какая прелесть. Жиличку выгнали, тараканов оставили. Бороться не с проблемой, а с тем, кто на нее указывает - это ли не эффективный менеджмент?! 😂
- Когда только начала жить в Испании, прежде чем продать квартиру вместе со мной, хозяин накануне летом решил приехать отдохнуть. Моя риелтор мне так и написала: хозяин хочет прилететь и отдохнуть в своей квартире, арендовать ничего не хочет, потому что лето и все дорого, да и зачем, когда есть свое жилье в собственности? Так вот, можно он с тобой вместе поживет? Я тогда, естественно, сказала, что нет. На что в ответ она предложила в таком случае мне съехать на два месяца, где-то пожить, потусить и потом обратно вернуться, и я опять сказала «нет». Она там дальше такие приколы загоняла, типа я же такая молодая, неужели не к кому из друзей попроситься, я тогда из принципа сказала, что у меня никаких друзей тут еще нет. И она спрашивала, может, есть кто-то в соседних городах или странах?
«Подруге сказали, что нужно проверить поврежденные трубы под полом. Вернувшись домой, она обнаружила на кухне это»
- Приехали в Черногорию, сняли апартаменты. Рейтинг на у квартиры был высокий, и цена тоже. Но с самого начала все пошло наперекосяк. И в довершение ко всему сломался душ. Позвонили хозяину. Он посмотрел и сказал: «Нужен мастер». Это было воскресенье, естественно, визит мастера запланировали уже на понедельник на 9 утра. Сейчас 16 часов, мастер все в пути. На наш вопрос хозяин сказал: «Понимаете, мастеру 73 года. Я не могу его торопить. Он единственный специалист у нас. Может обидеться и вообще никогда больше не прийти ко мне».
- Недавно переехал в новое жилье. Просторные апартаменты, вид на бассейн, терраса — просто мечта. Но, как говорится, счастье любит тишину. А ее у меня нет. Есть нюанс: шумоизоляция на уровне картона. И есть Наташа — соседка. Молодая, веселая, красивая. Настолько веселая, что каждый вечер с 23:00 у нее начинаются свидания. По расписанию. Чувствую себя третьим лишним в ее отношениях.
- Работаю из дома и живу в элитной квартире. Она мне в основном нравится, за исключением постоянных ремонтных и инспекционных работ. Клянусь, каждый месяц сотрудникам ремонтной службы приходится заходить в мою квартиру по какому-нибудь поводу — осмотр, замена воздушного фильтра, электромонтажные работы, что угодно. Этому нет конца. Я ценю, что здание хорошо содержится, правда. Но хуже всего то, что они всегда называют недельный срок для проведения работ. Например: «Мы проведем осмотр вашей квартиры в какой-то день на этой неделе с 9 до 17». О, здорово, значит, буквально в любое время в течение всей моей рабочей недели. Спасибо, сузили круг вариантов.
«Сняли квартиру на острове Сен-Мартен. Там две ванные комнаты, в одной из которых квадратный унитаз. За все свои путешествия я никогда не видела ничего подобного»
А что тут такого? Обычный квадратный унитаз, никогда не видели, что ли?
- Спал какое-то время на раскладушке и стал замечать, что иногда ночью просыпаюсь от того, что кровать дергается, аж подпрыгивает. Прикольно так, лежишь и чувствуешь, что прям кто-то толкает кровать. Оказалось, это резонанс от проезжающего трамвая. За 500-600 метров его почти не слышно, резонировала какая-то пружина определенной длины.
- В моих элитных апартаментах стены оказались настолько тонкими, что я слышала, как соседка листает TikTok в туалете. О, эти мучительные бессонные ночи!
Простите, они не элитные, вас обманули. В элитных апартаментах звукоизоляция на уровне "я не знаю, есть ли у меня соседи, потому что никогда их не слышала".
В моем случае ещё и не видела.
- Переехала в элитный ЖК. Тут же нарисовался красавец с корзиной фруктов, мол, приветственный подарок от домового чата. Через час снова звонок: другой сосед с коробкой выпечки — «от нашего дома». Я уже думаю: что за мужицкий дождь? Захожу в домовой чат, а там быстро выясняю, что две управляйки давно уже судятся за дом и все никак его поделить не могут. Оба соседа — их представители. Ну, если от такой конкуренции все только выигрывают, то я «за».
Ох, дом в котором я живу - не элитный, но лет 7-8 назад, две управляющие компании за него боролись. Я заплатила за услуги одной компании, так вторая подала на меня в суд за неуплату. Хорошо, что есть знакомые юристы, помогли избавиться от этого долга, а то хотели отключить у меня электричество, газ, воду - и горячую, и холодную. А многие соседи так и платили несколько месяцев двум управляющим компаниям.
«Люди часто рассказывают о плохих соседях, но у меня они прекрасные. Моя соседка только что испекла нам домашний японский хлеб»
Век живи - век учись! А мы печем хлеб с геркулесом, пропущенным через мясорубку, 50/50 с мукой, соль, сахар, подсолн. масло и дрожжи, в чугунной сковороде высокий хлеб отлично пропекается, здоровый продукт.
- Я переехала в совершенно новую квартиру. Оказалось, меня забыли предупредить о неисправной сантехнике. Приходилось три дня ездить на работу, которая находилась в 5 минутах, чтобы справить нужду. Что-то высоковата цена для такого.
Смена обстановки сама по себе приключение то еще, но порой переезд дарит столько умопомрачительных историй, что впору книгу писать: