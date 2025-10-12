15+ переездов, которые подарили не просто новое жилье, а кучу волнительных историй

Вопрос еще в том, насколько вы для ребенка авторитет. Наш сын верит нам, а мы ему с пеленок говорили, что он - умница и молодец, всегда верим в него и поддерживаем. Сейчас учится на 4 и 5 в любой школе, даже если учителя валят, хоть и подросток уже. Раздолбай, конечно, как и многие подростки-мальчики, бывают и тройки, и двойки, но за четверти стабильно пятерки в большинстве, прошлый год с одной четверкой закончил. За оценки не ругаем, но всегда просим исправить по возможности 🙏🏻. С домашкой не помогаем уже несколько лет, только если совсем запара какая-то...