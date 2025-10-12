15+ переездов, которые подарили не просто новое жилье, а кучу волнительных историй
Переезд в другой дом или квартиру может принести множество сюрпризов: как от прежних хозяев, так и от соседей или новых знакомых. А иногда в таких обстоятельствах и близкие открываются совсем с неожиданной стороны. Эта подборка историй и фото наверняка не только развлечет вас, но и покажет нечто новое и интересное.
- Свекровь купила дом у одной семьи. Приехала заселяться с ключами и обнаружила, что вся эта семья вместе с работниками компании, помогающей с переездом, обедает. Оказывается, у них традиция: они всегда едят рыбу с картошкой фри в пятницу в час дня. Свекрови пришлось ждать на пороге еще 3 часа, пока они съедут... Через 10 минут после их ухода в дверь постучали. Оказалось, вернулся 16-летний сын этого семейства и заявил ей: «Мой отец сделал все в этом доме своими руками, лучше ничего не трогайте и не меняйте, а цените то, что он сделал». На тот момент у свекрови уже был молоток в руках, и она вовсю разносила кухню: там все держалось на соплях — кухонные шкафчики шатались, если к ним прикоснуться, столешницы отваливались чуть ли не сами по себе. © Outcastscc / Reddit
- Муж месяц работает в другом городе. Там ему компания снимает общежитие, по выходным приезжает к нам. Я там ни разу не была: не получалось, да и муж отговаривал. Решила сделать ему сюрприз, приехала в будний день после обеда. Захожу в комнату, а там просто идеальная чистота. В холодильнике стоит несколько кастрюль с едой и пахнет выпечкой. Я просто в шоке, потому что дома муж — неряха. Дождалась мужа, поели, поговорили. Сказал, что там наконец-то понял, как это важно держать все в чистоте и следить за собой, а еще он очень скучает и так создает себе там уют. © mommdarinka
«Мы переехали в новый дом, и горячо любимый нами соседский кот спустя 5 месяцев нашел нас и заявился в гости»
- Переехав в Турцию, я сняла старенькие апартаменты. Однажды утром позвонили в дверь, открываю, а в квартиру залетают шесть мужиков, проходят в гостиную, вынимают все окна и уходят. Я даже дверь не успела закрыть от шока, когда вслед за ними заявились три незнакомых женщины и внаглую сели на мои диваны. И так сидели полчаса, пока не вернулись те рабочие и не вставили новые окна. А затем молча ушли. Как потом выяснилось, это соседки зашли, чтобы мне нестрашно было с теми рабочими наедине, а окна меняли во всем доме. © Suc_ve_ceza___ / YouTube
- Когда я купила свой дом в 1999 году, папа полез на чердак, чтобы помочь мне там убраться. И сразу начал кричать, чтобы я поднялась к нему. И вот взбираюсь я по лестнице, а папа показывает мне на нечто напоминающее алтарь Шер: ее фото, свечи и подушка перед этим всем. Мой папа также фанат певицы, но мы оба были слегка в шоке. © No_Priority_1839 / Reddit
- Жили с молодым человеком на съемной квартире, все было супер. И тут друг уговорил съехать с той хаты и поселиться у него. Там район лучше, работа близко, а мы дураки были, переехали. Прожили полгода, поженились, друг решил квартиру срочно продать, а нам до переезда в нашу собственную оставалось месяцев восемь, арендовать другую смысла нет. И начался ад: толпы незнакомых людей каждый день шастают у меня дома в уличной обуви в удобное для них время. Пару раз доходило до смешного, нас просили самих показать квартиру: мы же вечером дома. В итоге квартиру выкупило агентство, муж договорился, что мы останемся жить до переезда в нашу собственную, но квартплату подняли в 2 раза © nataliya6704 / YouTube
- После переезда в новый дом мы решили содрать старые обои и увидели под ними какие-то надписи. Аккуратно сняли и прочли: «Вы счастливчики!» и «Желаю вам мира и любви». А сбоку были нарисованы от руки цветы. Это было очень мило. © skijumptoes / Reddit
- Всю жизнь я мечтала о собаке, но родители не разрешали. А когда выросла и замуж вышла, жили с мужем на съемной квартире, куда собаку тоже не возьмешь. И вот последние 3 года с мужем пахали, как лошади, чтобы поскорее достроить наш дом. И вот летом мы наконец-то переехали. Это были непередаваемые ощущения счастья. Но муж решил осчастливить меня еще больше, и вскоре после переезда он подарил мне собачек, и не одну, а две! Прихожу я как-то с работы, а под ноги мне бегут 2 маленьких щеночка, шпиц и английский бульдожек. Так моя мечта осуществилась вдвойне. © Рабочие истории / VK
«Только что переехали в частный дом. Кошка впервые увидела мир вокруг, и это явно поразило ее до глубины души»
- Сын учился как попало, двоечник классический, школу ненавидел. Звонки от учителей воспринимала как проклятье. Мы уже как-то махнули рукой. Потом из-за работы пришлось переехать, так что школа новая, дети новые, учителя его не знают. И тут что-то словно в нем перещелкнуло. Смотрю, сам садится за уроки, сам что-то читает. Я прям обалдела, говорю: «Ты не заболел?» Он мне вдруг выдает: «Да просто тут ко мне нормально относятся, а не так, будто я глупый». И я прозрела: все это время он не тупил, а просто на него как бы ярлык повесили и все. А тут его никто не знал и оценивали по факту. Сейчас уже хорошист. И я вот думаю, сколько таких пацанов сидит в старых школах, которым просто дали понять «ты слабый», и они в это поверили. © Мамдаринка / VK
- Почти 3 года назад мы взяли в ипотеку бетонную коробку в новостройке. Жена была категорична: только верхний 25-й этаж. Во-первых, вид красивый, а, во-вторых, надоели в съемной квартире гулянки и тапочки на каблуках. Но тут мы столкнулись с сюрпризами. Оказалось, в таких высотках все на электричестве. Соответственно, нет его — нет воды, нет отопления, нет лифтов. Ты как в ловушке. А еще до фига насекомых: и комары долетают, и тля всякая, и жучки. А наибольшей неожиданностью стало то, что мы никак не могли застеклить балкон, так как голуби повадились вить гнезда. Жалко было выбрасывать яйца. В итоге, эти пернатые успели вывести 5 партий птенцов. А как-то и вовсе на балконе мы увидели коршуна, который вовсю лакомился своей добычей. Зрелище было не для слабонервных. © Spark451 / Pikabu
- При переезде узнал, что у меня была мясорубка в кладовке, о которой я забыл и купил вторую. Сколько еще невероятных и неожиданных находок там было — не счесть. Как будто не свою квартиру разбирал. © smookkee / Pikabu
- Когда я убирал чердак в моем первом доме, я нашел коробку, полную старых дневников одной женщины. Они начинаются с того времени, когда она была школьницей, со всеми ее надеждами и стремлениями. Потом она рассказывает, как она вышла замуж, как отец подарил ей дом на свадьбу. А в конце — история о том, как муж изменял ей и как они развелись. Было немного грустно читать о том, чем обернулись ее надежды. © Sloppy-Joe76 / Reddit
- Супруг работал на неплохой должности, с зарплатой в 90 тысяч. Я работала там же, зарплата — 50 тысяч. Дети ходили в садик, школа была в 10 минутах ходьбы, а также своя квартира 120 квадратов в хорошем районе и с ремонтом. Но в начале 2023 года ему пообещали золотые горы и позвали на работу в столицу. Продали квартиру, переехали. В итоге должность звучит, конечно, круто, но разницы в деньгах почти нет. Месяца через три я понимаю, что ни фига это к хорошему не приведет, прошу вернуться, тем более на старом месте его ждут. Ни в какую. В итоге ругань, ссоры по телефону, в начале 2024 года я решаю, что семья, дети превыше всего, переезжаю к нему. Сейчас его зарплата подросла, но куча денег тратится на съем, много ограничений из-за того, что нет постоянной прописки. Ребенок в садик не ходит, на частный муж не соглашается. Соответственно, я не работаю, живем на окраине в убитой квартире. А меня тут уже ничего не радует, и есть чувство, что я свои лучшие годы трачу не пойми на что. © Unknown author / Pikabu
«Мы переехали в новый дом и обнаружили, что там светится сидение для унитаза»
- А мы переехали в свое первое жилище, когда там были голые стены. У нас был матрас для сына, который мы положили ему в домик-палатку, сами с мужем спали на пенопласте. У нас было электричество, аэрогриль — единственное, на чем можно было готовить, да еще можно было чайник вскипятить электрический. Что-то из посуды тоже было, но пока не было раковины или ванны, ею не пользовались, потому что было негде мыть. Мыться ездили к родственникам, пока не поставили ванну. Первую кухню сколотили из досок. Появились полки, поверхность для готовки. Поставили индукционную плитку и раковину. Вместо дверей к полкам — самодельные шторки. Но ничего, постепенно все сделали, всем обзавелись. © Unknown author / Pikabu
- Переехали в квартиру над аптекой в здании, которое было перестроено из старинного особняка. Арендная плата там была достаточно низкой, так как никакие серьезные строительные работы проводить было нельзя. Еще на предпросмотре жилья мы решили чердак превратить в кабинет, заметили там запертый шкаф и попросили открыть. И вот заселяемся, замок со шкафа сняли, я пытаюсь запихнуть в него кое-какие свои вещи и случайно обнаруживаю, что на самом деле это 3 дополнительные комнаты, о которых нам ничего не говорили! Зашли туда и словно попали в дом с привидениями: сломанные стропила, отсутствующие половицы, ветер завывает в трещинах стен, а одна комната под завязку забита старыми стеклянными бутылочками с лекарствами. © easpameasa / Reddit
- После переезда в другой город найти работу было непросто, а у меня 6-месячный ребенок. Я обошел все магазины, склады, и наконец-то мне повезло, меня взяли менеджером в один из продуктовых магазинов. Начальник мне понравился сразу, постоянно спрашивал, все ли хорошо, не нужна ли никакая помощь. А мне она была нужна: у дочки заканчивалась смесь, денег нет, до зарплаты было еще 10 дней, но сказать о таком постеснялся. И тут звонит жена, выхожу на улицу, она просит купить вечером дочке смесь, объясняю ей, что не могу, так как в кармане ни гроша. Полдня ходил с мыслями, где взять денег, хотел вечером занять у продавщицы, но тут начальник поразил меня, так поразил. Просит меня съездить на склад и отвезти просрочку. Сажусь в машину, смотрю на заднее сиденье, а там лежит 3 банки смеси и 2 тысячи под ними. Я сразу понял, что это мне. Видимо, услышал мой разговор с женой. Поблагодарил его, когда вернулся, а он: «Считай это поздравлением с новой работой и переездом!» © Рабочие истории / VK
А чем запомнился ваш первый переезд в новую квартиру или дом? Поделитесь вашими историями. А также советуем вам прочитать истории о неожиданных поворотах в жизни обычных людей.
