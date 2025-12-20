Конечно, только с таким другом можно создать семью - оба безбашенные. (Я за все деньги мира не залезу на тарзанку).
14 историй про людей, дружба с которыми — само по себе приключение
Бывают такие люди, с которыми и в кафе спокойно сходить нельзя — тут же угодишь в приключение, да еще и в такое, от которого щеки стыдливо запылают. Героев и героинь нашей сегодняшней подборки угораздило себе в друзья именно таких людей, и покоя им с тех пор не стало.
- У нас в зале шкафчики с электронными замками. У меня пин-код 1121 — мой день рождения. Как-то я случайно открыл шкафчик другана этой комбинацией. На вопрос, какого фига он использует эту дату как пин-код, он смутился и вдруг начал лепетать что-то невнятное. Ну, я полез в его соцсети и нашел там девчонку, в которую он в универе был влюблен. Она родилась в тот же день, что и я. Короче, выяснилось, что все его пин-коды — это дата ее рождения. А они уж года так три не виделись! © laughingman789 / Reddit
- Рассталась с парнем, с мамой жить было неохота, так что искала себе соседа. Согласился друг, с которым мы не разлей вода. Три года совместной жизни, постоянный экстрим и активные выходные. Он успокаивал меня после разрыва с очередным парнем, а я поддерживала его, когда он расставался с очередной девушкой. А сегодня, когда мы с ним летели тандемом на тарзанке и висели вверх тормашками, он вдруг сделал мне предложение. Еще никогда в жизни не была так счастлива, осознав, что вот он — мой человек. Согласилась без раздумий. © video__ttrends
- Гуляли с подругой. Подъехал парень и хотел со мной познакомиться. Она вдруг начала ему рассказывать не самые лучшие вещи про меня. Я стояла, не врубаясь, что происходит. Парень уехал, и я спрашиваю ее: «Что это было?» А она в ответ, мол, нечестно, что он с тобой захотел познакомиться, а не со мной. 11 лет дружили. © piypiypiy00
- Гуляла на свадьбе своей лучшей подруги. Рядом со мной сидела девушка в белом платье, на вид очень похоже на свадебное. У невесты из-за нее настроение испортилось. Надо было как-то спасать ситуацию! Ну я, недолго думая, якобы случайно пролила на нее красный напиток. Гостья покинула свадьбу, невеста снова счастлива — миссия выполнена. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали у подруги на огромном балконе. А за день до этого к ней приходил мойщик окон. Когда я пошла в туалет, с размаху въехала лбом в стеклянную дверь, аж стекло треснуло. Было одновременно стыдно и страшно. Но пронесло! И только в машине я уже увидела огромную шишку на своем лбу. © iren.ail
- В студенчестве снимали вместе с подругой квартиру. Когда у меня появился парень, она всячески пыталась нас рассорить, а сама к нему клинья подбивала. Последней каплей стал момент, когда она сфоткала нашу уборную и отправила ему со словами: «Оля снова пропускает свою очередь на уборку», — и ржущие смайлики. Мы были с парнем вместе, и я увидела сообщение.
- Позвонила лучшая подруга, попросила срочно увидеться. Я приехала. Сели мы за стол, и она как начала плакать. Я, говорит, очень ценю нашу дружбу и люблю тебя. Что случилось? Кто обидел? Потом я все же докопалась до истины. Оказывается, она встретилась пару раз с моим бывшим, и они понравились друг другу. И вот она теперь просит моего согласия на отношения с ним... © lucy_lazenko
- Однажды друг спросил: «Чуваки, а вы как бананы едите, с кожурой или без?» — и тут же откусил от своего банана. Неочищенного. © ZestyRanch1219 / Reddit
- Как-то друг нес в обеих руках мороженое — одно для меня, а другое для себя. И пока он шел, с него сползли штаны. Идти было еще далеко, а обе руки заняты... © joelforsyth / Reddit
- Была у нас с женой в друзьях пара. Как-то они нас спросили, какие планы на вечер. Я такой, мол, сходим поесть куда-нибудь. А жена такая, мол, да в кино собрались. И тут как началось... Они нас обвинили в том, что мы их обманываем и что-то от них скрываем. Мы попытались, конечно, объяснить, что собирались и поесть, и в кино сходить, но чуваки нас просто не слушали. Были и еще ситуации, которые показывали, что ребята на нас как-то зациклились и вечно обижались, если мы не могли с ними время проводить. Короче, попрощались мы в итоге с ними. © Unknown author / Reddit
- В детстве мне не разрешала есть мороженое, чтобы горло не болело. Любую мороженку растапливали, и вот эту теплую жижу я пила. И вот, когда мне было лет 10, я пошла к подружке и сказала, что хочу попробовать мороженое и чтобы она как эксперт помогла мне его выбрать в магазине. Как сейчас помню, это была мороженка в форме цветочка и как подруга сказала: «Для первого раза хорошо подойдет». Мы пошли в подъезд, и я ела мороженку, а она стояла караулила у входа, потому что как раз моя мама должна была возвращаться с работы. © oli.talks
Мама очень странная, конечно, не разрешает съесть мороженое. Если нет каких-то заболеваний горла - мороженое можно спокойно есть. Знаю даже, что сразу после удаления миндалин (раньше часто делали такую операцию детям, у которых миндалины часто воспалялись) в больницах давали есть мороженое.
- Была у меня во дворе подружка Таня. Гуляли, играли вместе. И вот встречаю ее как-то в троллейбусе, она контролером устроилась. Зову — не идет на контакт. Потом встречала несколько раз — то же самое. Выяснилось, что какая-то тетка ей обо мне что-то наплела — и все! Нет бы подойти и спросить. В общем, нашу многолетнюю дружбу разрушила случайная женщина. © Вера Рогатнева / ADME
- У нас с друзьями есть традиция устраивать фейковые днюхи. Человек, у которого «днюха», не знает об этом и думает, что мы все просто идем тусить. Меня так однажды с завязанными глазами отвезли в парк аттракционов, и я там на всех американских горках прокатился. © ahhhzombies / Reddit
- Мой лучший школьный друг никогда не звонил и не писал мне первым. Когда мне перевалило за 40 лет, я наконец решил выяснить, сколько же времени пройдет, прежде чем он мне наберет или напишет — и перестал ему звонить и писать. Ну, ребят, мне сейчас уже 50, а я все еще жду! © EuphoricFly1044 / Reddit
Комментарии
Друзья из этой подборки - очень странные, мягко говоря, кроме подруги, которая помогла девочке выбрать мороженое в магазине, и следила, чтобы мама героини не увидела это.