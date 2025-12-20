14 историй про людей, дружба с которыми — само по себе приключение

Бывают такие люди, с которыми и в кафе спокойно сходить нельзя — тут же угодишь в приключение, да еще и в такое, от которого щеки стыдливо запылают. Героев и героинь нашей сегодняшней подборки угораздило себе в друзья именно таких людей, и покоя им с тех пор не стало.