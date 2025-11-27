Во-первых за три года папка спам уже 20 раз удалилась, во-вторых, с какого хомута подруга должна была свое наследство/имущество оформлять на героиню? Не сестра же она ей. Короче, опять иишный бред.
16 историй о дружбе, которая выдержала вообще все
Мы часто вычеркиваем друзей из жизни, уверенные в их предательстве, и сжигаем мосты. Однако иногда правда открывается спустя годы молчания, она-то и переворачивает представление о случившемся. Некоторые люди узнали истинные мотивы своих друзей и просто потеряли дар речи.
- Мечтали открыть кафе с подругой. Но она вышла замуж за богача и переехала. На сообщения отвечала сухо. Я написала: «Живи в своем замке!» и заблокировала ее везде. Прошло 3 года. Я в долгах. Тут случайно открыла папку «Спам» и ахнула! Там было письмо от нотариуса. Оказалось, 3 года назад Аня переписала на меня свою долю в квартире бабушки, чтобы у меня был стартовый капитал. А ее муженек запрещал ей общаться с подругами. Она молча помогла и исчезла, чтобы не создавать мне проблем с ним. Я нашла ее через день. Мы прорыдали в трубку 4 часа. Теперь кофейню мы открываем вместе.
- Вчера была ссора с подругой. Впервые за 4 года. Было непривычно, как-то не доходило до конфликтов, мы всегда все быстренько решали. А тут она меня разозлила. Я просто оставила комментарий под видео человеку, творчество которого она не разделяет. И пошло, поехало. Через час она мне написала, обсудили ситуацию, помирились. Потому что обе не хотим терять друг друга. © karina_hrybko_psy
- Лучшая подруга не пришла на мою свадьбу. Просто прислала смс: «Прости, я не могу». Я была в бешенстве! Вычеркнула ее из жизни. Спустя 5 лет развелась. Однажды увидела Лену в кафе. Подошла и все высказала. Она выслушала и тихо сказала: «Я видела твоего жениха с другой за день до свадьбы. Они целовались у подъезда. Я знала, что если скажу тебе — ты не поверишь и возненавидишь меня. А смотреть, как ты совершаешь ошибку, и улыбаться гостям я не могла». У меня земля ушла из-под ног. Она пожертвовала нашей дружбой, чтобы не быть вестником горя в мой праздник.
- С детства знала, что назову дочь Алисой. Прожужжала все уши подруге. Спустя много лет она дала это имя своей дочери. Я прекратила общение. Спустя 7 лет встретились. Она подозвала дочь именем Вика. Я непонимающе посмотрела, а она выдала: «Я назвала ее Алисой, но через месяц дала другое имя. Поняла, что каждый раз, когда зову дочь, вспоминаю, как потеряла тебя. Это было невыносимо». Мы стояли в коридоре поликлиники и смеялись сквозь слезы, пугая других мамочек.
- Когда я училась в университете, мой лучший друг полностью вычеркнул меня из своей жизни. Причина была стара как мир: его девушка жутко ревновала и просто не хотела, чтобы я маячила на горизонте. Мне было очень больно, ведь это его осознанный выбор.
Прошло несколько лет. Они уже были помолвлены, когда она встретила другого и бросила моего друга. Тогда он снова вышел на связь. Решила не рубить с плеча и согласилась встретиться — просто посмотреть, что из этого выйдет.
Мы больше не так близки, как в юности, но я фактически стала частью его семьи. Я прекрасно поладила с его нынешней женой — она сразу поняла, что я для него как сестра, и никогда не пыталась меня отвадить. Теперь мы отмечаем почти все большие праздники вместе: я, его родители, он с женой и сыном. Все наладилось. Теперь я уверена: в самые важные моменты жизни мы всегда будем рядом друг с другом. © Rich_Group_8997 / Reddit
Хотелось бы узнать, как порвало героиню, когда Яндекс назвал колонку тоже Алисой
- Я не общался с подругой целых три месяца по одной причине: она относилась ко мне лучше и теплее, чем моя вторая половинка. Из-за этого у меня начали возникать к ней странные, смешанные чувства. Я просто не знал, что с этим делать, запаниковал и выбрал худший вариант — игнорировать ее.
Спустя три месяца, когда я более-менее привел голову в порядок и разобрался в себе, я написал ей сообщение с извинениями. Я честно сказал, что все еще хочу быть ее другом, если она не против, но приму любое ее решение.
К моему огромному удивлению, она вновь записала меня в друзья. Я бесконечно благодарен ей за то, что она дала мне второй шанс. Больше я никогда ее не брошу. © functionalst****1 / Reddit
- Собиралась замуж. Но подруга критиковала жениха, а перед свадьбой сказала: «Или он, или я!» Выбрала его. Оля исчезла. Через полгода я сбежала от него. Развелась и сменила статус в соцсетях. Тут в дверь позвонили. Это была Оля. Она выдала с порога: «Я всегда ждала этого. Я знала его бывшую, она мне рассказала, что он за человек, но ты была так влюблена, что слушать не хотела. Я просто отошла в сторону и ждала, когда ты прозреешь». Никаких «я же говорила». Просто поддержка.
- Прекратила общаться с лучшей подругой по ее же инициативе. Я решила полностью ее отпустить, но понимала, что никогда не смогу вычеркнуть ее из своего сердца. Было удивительно и волнительно, когда спустя полгода я увидела письмо с извинениями от нее. Она думала, что я ее никогда не прощу. Но вот уже почти 8 лет мы с ней дружим после того, как помирились. © _wrlxs
"Я всегда ждала этого" - это реально сильно отличается от "я ж говорила"?
- Подруга вышла замуж за богача. Наше общение прервалось. Написала ей: «Зазвездилась? Боишься, что я испорчу твой гламурный фон своим пуховиком?» И заблокировала. Столкнулись с ней в парке. Я хотела пройти мимо, но она, увидев меня, тут же выдала: «На последней встрече мужик моей новой „подруги“ полвечера шутил над твоими сапогами, пока ты не слышала. Я перестала звать тебя не потому, что ты не вписываешься, а чтобы уберечь от этих снобов, пока я не поставлю их на место». Мы пошли пить кофе. Оказалось, богатая жизнь — это то еще болото, и я была её единственным светлым пятном, которое она боялась запачкать.
- Застала подругу со своим парнем: он держал ее за руки и что-то страстно шептал, глядя в глаза. Выгнала обоих и месяц не брала трубку. Вскоре мне принесли конверт от Марины. Внутри была флешка с видео того самого дня. На видео мой парень, заикаясь от волнения, говорил Марине: «Я боюсь, что она откажет. Послушай, как я скажу это». Оказалось, он репетировал на ней предложение руки и сердца, потому что панически боялся сделать что-то не так! А Марина его успокаивала и настраивала. Он решил снять это действо на телефон, чтобы посмотреть на себя со стороны. Я испортила сюрприз, обвинив самых близких людей в предательстве. Мы помирились в тот же вечер, и свадьбу сыграли через полгода.
- У моей подруги две чихуахуа. Она их так любит, столько денег в них вбухивает, это кажется мне неразумным. Однажды я ей ляпнула, что она куда-то не туда деньги вкладывает, ведь могла бы на что-то полезное. Лишнего взболтнула, не отрицаю, но ведь это правда! В общем, подруга на меня так обиделась, что я уже думала — конец нашей долголетней дружбе. Первый шаг я сделала сама: купила лакомства ее собакам и приехала к ней домой. Помирились. Сейчас я думаю, что каждый должен жить так, как считает нужным. Если для подружки в приоритете собачки, то пусть, ее выбор. © Карамель / VK
Бабы из историй, и примкнувшие к ним, объясните хотя бы такую вещь. Вот вам больше не пишут, ок. Нахрена посылать и блокировать?! Это ж инструмент для тех, кто в ж0пу вам без мыла лезет, а не наоборот!
- В старших классах крупно поссорился со своим лучшим другом, с которым мы были не разлей вода с 7-го класса. Не разговаривали года три. Я даже не могу вспомнить причину той ссоры. Помню только одно: мне безумно не хватало нашей дружбы, но я был слишком упрям, чтобы что-то с этим сделать, а гордость не позволяла признать ошибку.
И вот наступил какой-то праздник. Я набрал его номер (мобильных и интернета тогда еще не было, звонил на домашний). Формально — чтобы поздравить с праздником, но на самом деле я просто искал любой предлог, чтобы позвонить.
В трубке повисла пауза, а потом он спросил: «Слушай, а ты помнишь, из-за чего мы вообще дуемся друг на друга?» Я рассмеялся: «Я надеялся, что хоть ты помнишь!»
И все. На этом конфликт был исчерпан, и мы снова стали лучшими друзьями. Сейчас мы уже взрослые люди, та история случилась сто лет назад, но мы до сих пор иногда ломаем голову: какая же муха нас тогда укусила? © Unknown author / Reddit
- Готовилась к свиданию. За полчаса до выхода зашла моя подруга споткнулась и «случайно» вылила на мое белое платье вишневый сок. Я устроила скандал, считая, что это зависть, и пошла в джинсах. Спустя неделю, стирая платье, я увидела, что сзади, на самом интересном месте, ткань разошлась по шву. Дырка была огромная! Лена пришла ко мне сама и призналась: «Я увидела дырку, когда ты крутилась у зеркала. Если бы я сказала тебе — ты бы расстроилась и никуда не пошла, или начала бы судорожно зашивать и опоздала. Я решила, что лучше ты пойдешь в джинсах и злая на меня, чем опозоришься перед парнем мечты».
- Не разговаривала с подругой больше года. Когда-то давно она хотела увести у меня мужа. Мы поругались, а через месяц муж изменил с какой-то девицей. Я развелась. Недавно позвонила подруге. Мы встретились. Как оказалось, она все время хотела меня предупредить, что муж не стоит даже моего пальца, но я не желала даже выслушать ее. Сама виновата. И мужа подруга не хотела у меня уводить, он ей и даром был не нужен. Просто пыталась отвадить меня от него. В общем, сейчас снова обрела лучшую подругу, с которой у меня связаны лучшие воспоминания в жизни! © Мамдаринка / VK
Очень странная политика: флиртовать с мужем, чобы подруга от него ушла. Прям супр план. Надежный, как швейцарские часы! (с)
- Меня заблокировала лучшая подруга. Везде! Я не могла понять почему, но гордость не позволяла спросить в лоб. Что ж, насильно мил не будешь. Прошел год. Я сменила номер, создала новый аккаунт в соцсети и зашла на ее страницу. Смотрю — а там ее пост годичной давности: «Ребят, у меня украли телефон и взломали все соцсети, всех друзей удалили и кинули в черный список! Кто видит это — напишите мне, я восстанавливаю контакты!» Оказывается, она целый год думала, что это я ее игнорирую, потому что она писала мне, а я, будучи у нее в черном списке из-за взломщиков, не отвечала. Мы потеряли целый год дружбы, но уже восстановили общение.
- Лучшая подруга пропала с радаров: не звонит, не пишет. Я спрашиваю: «Что случилось?» Она читает и молча отправляет меня в блок. Я поняла, что наши пути разошлись. А спустя время я решила посмотреть ее соцсети, и офигела. Там все друзья были удалены, кроме меня. Я этим аккаунтом давно не пользовалась, и даже не заметила. Решилась снова написать ей. Оказалось, прекратить нашу дружбу ее надоумил парень, с которым она тогда встречалась. Она сожалела, но вновь наладить наше общение не решилась. Болтали несколько часов, будто и не расставались.
Эти истории — отличное напоминание о том, что гордость — плохой советчик, а за молчанием близкого человека может скрываться его собственная драма или желание уберечь нас от ошибки. Порой достаточно одного звонка или сообщения, чтобы вернуть того, кого вы считали потерянным навсегда.
А у вас были случаи, когда ссора с другом оборачивалась неожиданным примирением?
Комментарии
(Мечтательно) Эх, как было бы здорово, если бы у людей был какой-нибудь способ коммуникации, например, устная речь... Тогда они могли бы словами через рот обсудить все свои проблемы, и большинства вышеупомянутых ситуаций не случилось бы....
Украли телефон и всех в ЧС кинули.
Серьезно? Я молчу про блокировку телефона. Я молчу про то, что акк можно вернуть и делать это надо быстро, а то с твоего акка могут и чего незаконного поделать, а отвечать ты будешь? . Я молчу про то, что список друзей, даже если реально что-то случилось, можно хоть отчасти восстановить. Ну и реально людям делать нефиг, чтобы сотни человек кидать в ЧС просто из вредности? Ну .... может, и такие больные есть