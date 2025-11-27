16 историй о дружбе, которая выдержала вообще все

Украли телефон и всех в ЧС кинули.



Серьезно? Я молчу про блокировку телефона. Я молчу про то, что акк можно вернуть и делать это надо быстро, а то с твоего акка могут и чего незаконного поделать, а отвечать ты будешь? . Я молчу про то, что список друзей, даже если реально что-то случилось, можно хоть отчасти восстановить. Ну и реально людям делать нефиг, чтобы сотни человек кидать в ЧС просто из вредности? Ну .... может, и такие больные есть