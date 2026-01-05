И я ленивая. Поэтому раньше всех освоила формулы в экселе, чтоб он сам все за меня считал, еще 25 лет назад, когда у бухгалтеров было принято на калькуляторе цифры считать, а потом вбивать руками в таблицу. Я офигела, когда узнала что молодежь некоторая до сих пор так делает 🤦♀️🤦♀️🤦♀️
15 историй, концовка которых переворачивает все с ног на голову
Народное творчество
3 часа назад
Иногда жизнь подбрасывает ситуации, где все решает концовка. Обычная поездка в такси вдруг превращается в крутой вираж с неожиданным финалом, муж применяет нестандартный бьюти-лайфхак, а соседка по даче воспринимает нашу доброту совсем не так, как хотелось бы. Об этом рассказываем в нашей подборке.
- Задали мне тот самый вопрос на собеседовании: «В чем ваша самая сильная сторона?» Мой ответ: «Я ленивая». Пауза, удивленные взгляды, а я поясняю: «Чтобы как можно меньше работать, я стараюсь все сделать правильно с первого раза, строго по инструкции. Так мне не приходится потом переделывать и тратить время на исправление ошибок». Сработало. Этот ответ я дала на своем последнем собеседовании, и вот уже пять лет как отлично там работаю. © PowerSkunk92 / Reddit
- Когда гуляла с младшими братьями, мне говорили: «Такая юная, а уже мама». И вот мне 23. Стою с сыном в магазине, подходит какой-то дед: «У вашего сына игрушка упала». Я на автомате: «Это не мой», малыш удивленно глянул типа: «Как?» А дедуля отжег: «Похоже, он только сейчас об этом узнал». © Мамдаринка / VK
- Муж после 35 лет начал беспокоиться о своем внешнем виде. Я ему посоветовала правильно питаться, пить много воды, высыпаться. Но такие методы ему показались неэффективными. Узнал, что хорошо помогают огурцы. Как-то возвращаюсь с работы, а он лежит на диване, под глазами кружочки из малосольных огурцов. Спрашиваю, почему не свежие? Говорит: «Свежих в магазине не было, взял малосольные, тем более они вкуснее, и их можно потом съесть». Прикладывание огурцов не помогло: после такого эксперимента синяки под глазами у него остались. © Карамель / VK
- Пошел подстричься перед последним звонком. Стрижет меня девушка, вдруг у нее выскальзывает насадка, и она мне голой машинкой выбривает плешь. Молчание. Потом говорю ей: «Да ладно, делайте все под „ноль“». В итоге голова как плафон! «Можете не платить», — говорит парикмахер. Ухожу. Да и ничего, что через два дня последний звонок. Одно «но»: я — учитель. Детей я здорово удивил на последних уроках, а учителей еще больше. © Убойные Истории / VK
- У нас на свадьбе официант должен был по плану уронить торт-обманку. Торт рухнул, все судорожно вздохнули, но тут ввозят настоящий. Официант берет тележку, чтобы подвезти его к нашему столу, подскальзывается на взбитых сливках от обманки и падает. Тележка летит в стену, все в шоке, но уже ржут и аплодируют. Надо было видеть их лица, когда они поняли, что это был настоящий торт. Тогда было до слез обидно, а спустя столько лет вспоминаем об этом с улыбкой. © Stories / VK
- Лежала как-то в больнице, зашел ко мне один знакомый. Посидели, в настолки поиграли. А под конец попросила его купить мне вишенку, мол, деньги за нее я бы после выписки ему вернула. И прикиньте, что он сделал? Взял и купил вишенку. Одну. Даже пакет под нее купил! На мой вопрос: «Почему одна?» он ответил, что я же сама попросила купить «вишенку», вот он ее и принес... До сих пор над этим смеюсь, а он так и не понимает, что сделал тогда не так. © Карамель / VK
Если вам что-то надо, то говорите точно, что вам надо. Меня жизнь научила этому. Зато никто не может мне сказать "Ну я же тебя не просила это..."
- В школе нравилась одна девочка, я скрывал свои чувства, не мог признаться ей, но в конце одиннадцатого класса собрал всю волю в кулак и решил, что станцую с ней вальс, после чего обо всем скажу. Ради нее ходил на занятия, репетиции, старался, лишь бы не упасть в грязь лицом. А за день до выпуска оказалось, что она не придет и мне нужно будет танцевать с другой девчонкой, Танькой. Тогда я чувствовал себя просто ужасно, не хотелось ничего делать, но меня переубедила учительница,. В итоге сейчас мы с Таней вместе, скоро свадьба, воспитываем сыночка. Видимо, это судьба. © ШКогвартс / VK
- Была у меня в юности стеклянная баночка, а на ней надпись «кольцо» на розовой бумажке. Так я копила деньги на золотое кольцо. И вот, наконец, накопила достаточно, чтобы выбраться за покупкой. Но как бы не так. Еле до магазина шагнула, как поняла: кошелек-то пропал. Вернулась домой, плакала навзрыд. Родители утешали как могли, но казалось, что все пропало. На следующее утро заглядываю в баночку, а там блестит самое обалденное кольцо, которое только можно было себе представить. Так и поверишь в чудеса. У меня самые крутые родители на свете. © СИТУАЦИЯ / VK
- Летом было, еще в деревне. Время отпуска подошло к концу, и мне пора было сворачиваться в город. И вот перед отъездом решил я сделать соседям приятное. Подхожу к соседу Сереге и говорю: «Слушай, я вот уезжаю, так что заглядывайте к нам в огород, огурцов нарвите себе». А он мне: «Да у нас своих хватает». Ну, я и отвечаю: «Да у вас уже все подзавяло, а мои еще будут давать урожай, листики-то зеленые». Серега говорит: «Ладно, хорошо», — и я поехал. Решил перестраховаться, звоню соседке. Спрашиваю: «Слушай, Серега тебе про огурцы передал?» А она мне: «Да, передал. Сказал, что ты приходил и рассказывал, какие у меня огурцы плохие». © СИТУАЦИЯ / VK
- Прихожу я в гости к своей двоюродной сестре. Сидим, она вдруг начинает рассказывать историю о том, как кто-то оставил в их подъезде кошку с малышами: «Они такие милые, так жаль их, один котенок серый, а вот второй зеленоватый». Я тут же переспрашиваю: «Стоп, как это — зеленоватый?» И она мне абсолютно серьезно отвечает: «Да вот, типа зеленый. Ну, серый, но зеленоватый. Прямо как мои волосы». Волосы у нее обычного светлого цвета. Я решила спуститься и сама посмотреть на этого котенка. Оказался он просто серым с легкими полосками. И тут выясняется, что у моей сестры дальтонизм, о котором она узнала только к 25 годам! © СИТУАЦИЯ / VK
- Папа у меня тут отличился. Установил на компе игру «Рыбалка» или что-то подобное. Неторопливая игра: выбираешь температуру воды (то бишь глубину закидывания удочки), снасть, место ловли, закидываешь удочку и ждешь. И вот сидит как-то папа, «ловит»... И вдруг у него начинает клевать! Компьютер, сигнализируя это, запищал, папа сделал подсечку мышкой и вырвал мышку с корнем. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Съехались с девушкой. После переезда обнаружилось, что у нее есть странная особенность — не может уснуть без тиканья часов своей бабушки, которые висели у нее в комнате. Предложил, чтобы она привезла их. Привезла, а это такой раритет оказался! Раз в месяц она их заводит ключом, они очень громко тикают и в полночь громко бьют. С этим же уснуть невозможно. А она без них не может никак... Думали уже, что разъедемся хотя бы по разным комнатам, но нашли компромисс. Записали тиканье и звон ей на диктофон, и теперь девушка засыпает в наушниках. Как хорошо, что все хорошо кончается. © Не все поймут / VK
Помню я эту игрушку. Но почти сразу поняла,что это не для меня. Не хватило терпения 😀
- На корпоративе я решил блеснуть талантом и спел «I Will Always Love You» в караоке. Все шло хорошо, пока не настала та самая высокая нота. Я зажмурился, вдохнул полной грудью и... издал звук, похожий на крик раненого лося. Микрофон завизжал, из колонок посыпались искры, а коллега из бухгалтерии уронила бокал со словами: «Это было как вой сирены апокалипсиса!» Теперь каждый раз, когда на встречах предлагают караоке, все хором говорят: «Нет, только не это!» © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Очень давно я работала поваром в круглосуточном кафе на окраине города. Был какой-то праздник, я двое суток без сна, так как сменщица заболела. Прикорнула я на стульях на крытой веранде. Разбудить меня не могли ни фуры с трассы, ни музыка из кафе, ни грохот посуды из кухни. Проснулась я под визг девицы, исполняющей какую-то песню. По сравнению с ее пением пожарная сигнализация, сработавшая неделю назад, была просто шепотом. © Elena Mine / VK
- Ехала сегодня в такси. Водитель был очень вежлив и приветлив. Даже вышел из машины и галантно открыл мне дверь. По дороге спросил, какую музыку мне поставить, а на светофоре вдруг замолчал и странно посмотрел мне прямо в глаза через зеркало заднего вида. Загорается зеленый, он трогается и говорит: «Знаете, вот интуитивно чувствую, что вчера вы ехали с другим водителем. Скажите, чем он лучше меня?!» © Не все поймут / VK
