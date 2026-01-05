15 историй, концовка которых переворачивает все с ног на голову

И я ленивая. Поэтому раньше всех освоила формулы в экселе, чтоб он сам все за меня считал, еще 25 лет назад, когда у бухгалтеров было принято на калькуляторе цифры считать, а потом вбивать руками в таблицу. Я офигела, когда узнала что молодежь некоторая до сих пор так делает 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️