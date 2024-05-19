40+ случаев, когда таксист и пассажир в чате стендап какой-то устроили

Народное творчество
8 часов назад

Читая переписки водителей такси и их пассажиров, порой кажется, что они решили посоревноваться друг с другом в умении подкалывать. И ведь буквально в паре строчек может уместиться целая комедия. Представляем подборку чатов прямиком из такси, чьи участники умеют хохмить не хуже комиков на сцене.

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Игорь
3 часа назад

Секретный бункер на всякий случай. Что все сразу - теплотрасса?

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Cagodov340
4 часа назад

Если плюшевые, да ещё и каждый весом около 70 кг, сами догадайтесь что за товары перевозят. Уж лучше живые.

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Больше подборок переписок и СМС от людей, которые за словом в карман не лезут, здесь:

Комментарии

Уведомления
Дождь Из Мужиков
5 часов назад

Почему нельзя сразу написать одно нормальное сообщение? "Вы оставили кошелёк в такси, завтра буду свободен в 18:00, заберите его на улице Строителей"
Сразу понятно: кто, что и на каких условиях.

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