40+ случаев, когда таксист и пассажир в чате стендап какой-то устроили

Читая переписки водителей такси и их пассажиров, порой кажется, что они решили посоревноваться друг с другом в умении подкалывать. И ведь буквально в паре строчек может уместиться целая комедия. Представляем подборку чатов прямиком из такси, чьи участники умеют хохмить не хуже комиков на сцене.