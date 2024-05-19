40+ случаев, когда таксист и пассажир в чате стендап какой-то устроили
Народное творчество
8 часов назад
Читая переписки водителей такси и их пассажиров, порой кажется, что они решили посоревноваться друг с другом в умении подкалывать. И ведь буквально в паре строчек может уместиться целая комедия. Представляем подборку чатов прямиком из такси, чьи участники умеют хохмить не хуже комиков на сцене.
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Если плюшевые, да ещё и каждый весом около 70 кг, сами догадайтесь что за товары перевозят. Уж лучше живые.
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Больше подборок переписок и СМС от людей, которые за словом в карман не лезут, здесь:
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Уведомления
Почему нельзя сразу написать одно нормальное сообщение? "Вы оставили кошелёк в такси, завтра буду свободен в 18:00, заберите его на улице Строителей"
Сразу понятно: кто, что и на каких условиях.
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