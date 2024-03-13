17 женщин, которые точно знают, что СМС-переписка может обернуться неожиданным финалом
Практически каждая женщина регулярно с кем-нибудь да переписывается. Это могут быть рабочие диалоги, беседы с мужем или парнем, родственниками, незнакомыми людьми. И если покопаться во всех этих чатах, то можно найти и такие СМС, которыми просто незаконно не поделиться в интернете.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu
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Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной,
Я подарю тебе эту звезду!
Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность!…
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Алексей Миронович / Mixnews
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: ЗАчитаешься! / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: GenaDiskoteka77 / Pikabu
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Что-то вспомнился стишок-пирожок:
Ты под окном нарисовал мне
Букет красивых алых роз
Я рядом с ними нарисую
Пельмени, борщ, котлеты, с*кс.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu
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как-то не сходится.
Выйти замуж: да
Жить во благе: нет
жить в беде: нет
жить в печали: да
жить в радости: нет
в бедности: да
в богатстве: без ответа
Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: БЫЛО У ВСЕХ! / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen
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Если вам нравятся наши подборки переписок, то у нас есть еще одна статья с СМС от родственников, которые просто не могут не закинуть какую-нибудь шутеечку в чат.
Комментарии
Мммм, баяны и старые анекдоты, представленные в виде переписок👍🏼
И все-таки все эти подкаты насчет удавшегося эксперимента, ангела, упавшего с небес, ягодки - такая безумная пошлость...
*не хочу, чтобы ребенок был Никитич* А ведь можно назвать сына Добрыней
Переобулась в полёте