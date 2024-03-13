17 женщин, которые точно знают, что СМС-переписка может обернуться неожиданным финалом

Народное творчество
6 часов назад

Практически каждая женщина регулярно с кем-нибудь да переписывается. Это могут быть рабочие диалоги, беседы с мужем или парнем, родственниками, незнакомыми людьми. И если покопаться во всех этих чатах, то можно найти и такие СМС, которыми просто незаконно не поделиться в интернете.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: adedas / Pikabu

2.

Чадо Брюн
5 часов назад

Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной,
Я подарю тебе эту звезду!
Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность!…

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Алексей Миронович / Mixnews

3.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

4.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

5.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: ЗАчитаешься! / Dzen

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: GenaDiskoteka77 / Pikabu

11.

Anastomus
5 часов назад

Что-то вспомнился стишок-пирожок:
Ты под окном нарисовал мне
Букет красивых алых роз
Я рядом с ними нарисую
Пельмени, борщ, котлеты, с*кс.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: BlackRobert / Pikabu

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: БЫЛО У ВСЕХ! / Dzen

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

16.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Playname — Все о нейминге / Dzen

17.

Если вам нравятся наши подборки переписок, то у нас есть еще одна статья с СМС от родственников, которые просто не могут не закинуть какую-нибудь шутеечку в чат.

Комментарии

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Богиня ВДНХ
5 часов назад

И все-таки все эти подкаты насчет удавшегося эксперимента, ангела, упавшего с небес, ягодки - такая безумная пошлость...

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