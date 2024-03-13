17 женщин, которые точно знают, что СМС-переписка может обернуться неожиданным финалом

Практически каждая женщина регулярно с кем-нибудь да переписывается. Это могут быть рабочие диалоги, беседы с мужем или парнем, родственниками, незнакомыми людьми. И если покопаться во всех этих чатах, то можно найти и такие СМС, которыми просто незаконно не поделиться в интернете.

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