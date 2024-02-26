18 эпичных сообщений, после которых понимаешь, что весеннее обострение не за горами

Наша жизнь — непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, чем может закончиться, казалось бы, самый обычный и скучный день. Порой даже одно входящее сообщение может перевернуть все верх тормашками, вызвав бурю эмоций.

1. Каков привет, таков и ответ

2. Попытка не пытка

3. Креативности мошенников можно только позавидовать

4. И такое бывает...

5. В этом мире должно быть что-то постоянным. Например, надоедливые и странные покупатели

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6. Когда научный руководитель попался с юмором

7. Или преподаватели все немного на приколе?

8. Когда поссорился с девушкой

9. Мальчик: Через 15 минут мой прием, отмените запись. Мужчина:

10. Хотел оригинально подкатить к незнакомке, но не вышло

11. Забыла отключить Caps Lock и написала начальнику, но он не растерялся

12. И откуда у мастеров маникюра столько терпения?

13. Все мы когда-то верили в сказки

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14. Когда решил убить двух зайцев сразу

15. Хотел купить картошку, но что-то пошло не так...

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16. У мамы стальные нервы

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17. Подарок на 14 февраля

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18. Оригинальное решение