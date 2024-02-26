18 эпичных сообщений, после которых понимаешь, что весеннее обострение не за горами
Наша жизнь — непредсказуемая штука. Никогда не знаешь, чем может закончиться, казалось бы, самый обычный и скучный день. Порой даже одно входящее сообщение может перевернуть все верх тормашками, вызвав бурю эмоций.
1. Каков привет, таков и ответ
2. Попытка не пытка
3. Креативности мошенников можно только позавидовать
4. И такое бывает...
5. В этом мире должно быть что-то постоянным. Например, надоедливые и странные покупатели
Для создания этого материала были использованы следующие источники: PlohoyPrimer / Pikabu
6. Когда научный руководитель попался с юмором
7. Или преподаватели все немного на приколе?
8. Когда поссорился с девушкой
9. Мальчик: Через 15 минут мой прием, отмените запись.
Мужчина:
10. Хотел оригинально подкатить к незнакомке, но не вышло
11. Забыла отключить Caps Lock и написала начальнику, но он не растерялся
12. И откуда у мастеров маникюра столько терпения?
13. Все мы когда-то верили в сказки
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
14. Когда решил убить двух зайцев сразу
15. Хотел купить картошку, но что-то пошло не так...
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
16. У мамы стальные нервы
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Новостной УлеД / Telegram
17. Подарок на 14 февраля
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
18. Оригинальное решение
Бывает, погода за окном не радует, а рабочие будни вгоняют в стресс, но мы всегда готовы развеселить вас забавными переписками:
Ну так и говори нормально - сколько. Донат ведь тоже разный может быть.