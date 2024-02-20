15 человек, которые острят в СМС-переписках так, что невозможно это не заскринить

Мы заметили, что по переписке проще задавать вопросы или делиться мыслями, над которыми в реальной жизни мы бы еще сто раз подумали — озвучивать ли такое вслух. Вот и герои нашей подборки проявили все свое остроумие в СМС, благодаря чему переписка заиграла новыми красками.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

Знакомства в интернете — это всегда непредсказуемо. У нас есть целая подборка историй и СМС, где люди пытались найти счастье в сети, но вышло не так, как они ожидали.

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