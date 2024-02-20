15 человек, которые острят в СМС-переписках так, что невозможно это не заскринить
Мы заметили, что по переписке проще задавать вопросы или делиться мыслями, над которыми в реальной жизни мы бы еще сто раз подумали — озвучивать ли такое вслух. Вот и герои нашей подборки проявили все свое остроумие в СМС, благодаря чему переписка заиграла новыми красками.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen
Знакомства в интернете — это всегда непредсказуемо. У нас есть целая подборка историй и СМС, где люди пытались найти счастье в сети, но вышло не так, как они ожидали.
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Неожиданный сюжетный поворот может поджидать там, где его совсем не ждешь. Например, на собеседовании при устройстве на работу. И у нас даже есть статья с подборкой таких историй и СМС. А еще у нас есть подборка переписок, где люди выкрутили смекалку на полную.
Комментарии
14 прям жиза. Ко мне в сети тоже периодически подкатывают товарищи из бедных азиатских стран, у всех поголовно на авах фотки азиатских актеров, тайских и китайских, как правило, и при этом настолько неумело пользуются гугл транслейтом, что стыдно почему-то мне😆 одному особо настырному челу я объяснил, что азиатские сериалы в мире сейчас очень популярны, и он даже не представляет, насколько, и что я в курсе, как зовут актёра на его аве, откуда он и в каких сериалах снимался. Некоторых не останавливает и то, что я из Украины. Украина в Европе? Ну ага, только пока геогра... Все, значит, ты богатый европеец 😁 к братану тоже раньше подкатывали, пока он не плюнул и не закрыл профиль. Ну а мне чисто по приколу постебаться)
интересно, а что там под N14? У меня "белый лист", ничего не проявляется🧐
Ой, я тоже в Бориса... того... этого... теперь меня кот из дома выгонит... ((