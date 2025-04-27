15 человек, которые теперь дважды подумают, прежде чем нажать «оформить заказ»
Онлайн-покупки — очень удобная штука. Благодаря и больше не нужно тратить несколько часов в торговых центрах в поисках нужного платья или туфель, не нужно ограничиваться только тем, что предлагают в вашем городе. И если раньше заказывать что-то было сродни лотерее, то сейчас почти всегда присылают именно то, что заказываешь. Но все равно нет-нет да и найдутся не очень честные продавцы.
1. "Муж увидел эту пижаму и решил, что она отлично будет на мне смотреться. Нет, не будет"
2. "Вот что было в рекламе, и что мне прислали. Этот малыш явно повидал всякого"
3. "Доставили мне упаковку яиц, в которой 5 были треснуты, и, судя по запаху, уже давненько. А в качестве бонуса внутри была плодовая мушка"
4. "Я просто хотела красивый купальник с прикольным принтом"
И что не так? Для вашего размера, просто побоялись делать раздельный лиф))
- Да там тигр же прям угорает над тобой! © AidaTari / Reddit
5. "Я доверилась одному ресторанчику в сельской местности. Да, наверное, стоило ожидать что-то в таком духе"
А кусочек лимона всё таки положили! Да ещё две чашечки с приправами! Ох, избалованы нынче клиенты. Всё им не так. 😀
6. "Тигробелка"
- Это просто уморительно круто. Я бы предпочел получить тигробелку. © squidsinamerica / Reddit
7. "Заказал компьютерную мышку, а мне вместе с ней прислали целый муравейник"
8. "Вот такой бутерброд мне прислали"
9. "Больше года присматривалась к этому платью и наконец-то купила. Ну спасибо, я вспомнила, почему не доверяю интернет-магазинам"
10. "Мы заказали пасту, а она оказалась с плесенью"
Буу-э! Это надо смотреть тому, кто хочет похудеть. Чтобы отбить себе аппетит.
11. "Заказал Apple Watch, а мне прислали пустую коробку. Магазин предложил отправить замену, и вот что я получил. Еще одну пустую коробку"
Претензии предъявлять перевозчику/почтовой службе. А лучше - проверять при получении, и сразу оставлять курьеру.
12. "Мама заказала торт на мой день рождения. Вот чего мы хотели, и что пекарь в итоге нам отправил"
13. "Ну, почти то же самое"
Не представляю кy_дa можно девать такое убожество. Наверное даже ни котеич, ни собакен не захотят нна таком спать.
14. "Сегодня нам доставили продукты на дом. В итоге нам пришлось ехать в магазин, чтобы они смогли открыть эту штуку своим специальным ключом"
Зачем? Сломать и выкинуть контейнер слишком сложно? Он точно не антивандальный
15. "Заказал для жены вот такой свитерок. Мы просто в голосину заржали, когда увидели, что нам прислали"
Что ж, давайте продолжим развлекаться и посмотрим, какие еще не совсем удачные покупки сделали люди по всему миру: