17 потешных историй, которые начались со слов: «Пошли в лес по грибы!»
Кажется, что может быть проще и умиротвореннее, чем поход в лес за грибами? Корзинка, сапоги, термос с чаем и предвкушение ароматного ужина. Но только не для героев наших историй! У них «тихая охота» с легкостью превращается в сумасшедший квест, комедию положений или даже мистический триллер.
- Приятель ушел в лес за грибами и заблудился. Вызвали полицию. Спрашивают, во что был одет. Друг рассказывает: «Свитер, штаны и красные труселя в горошек!» Полицейские ржут, спрашивают жену: «Правда?» А она рыдает в голос и говорит: «Не знаю». Уже почти 30 лет прошло, а дядя Миша так и не признается, откуда знал цвет. Друг сам нашелся через сутки. © Подслушано / Ideer
- Приехали на дачу. Мама пошла в лес за грибами, сказав, что вернется максимум часа через 2. Прошло намного больше времени, а ее все нет и нет, на звонки она не отвечает. Я взяла свою собаку и пошла искать. И вижу — мама вся в каких-то листьях идет по тропинке. Подходит ко мне и говорит: «Дочка, ты не поверишь! Присела на пень, облокотилась об дерево и уснула». Нормально так за грибами сходила. © Карамель / VK
- Когда мне было лет 6-7, с нами жил сиамский кот. Умный, просто жуть! Мы брали его с собой в лес за грибами, он бегал за нами, как собачка и даже в городе шел рядом. Однажды мы были в лесу, собирали грибы. Кот шел рядом со мной. Я была увлечена поиском грибов, по сторонам не смотрела. И вдруг он грозно заорал, шерсть встала дыбом. Я подняла глаза, а недалеко от меня стоял лось. Он испугался кота, повернулся и пошел прочь. Такой вот кот-телохранитель! © Подслушано / Ideer
- Поехали собирать грибы. И тут вижу: издалека несется мужчина в мою сторону. Я хватаю ведро и подальше от него в лес бегу. Вижу, обгоняет. Заглянув вперед, увидела огромную поляну хорошеньких маленьких маслят. Что же я сделала? Побежала быстрее и первая ее заняла. Мы ругались с ним минут 5. Он доказывал, что первый ее нашел и просто ходил за ножом. Но я выиграла спор. © vvvladdda
- Поехали с 9-летней дочкой в лес за грибами. Папа инструктаж провел, рассказал как ориентироваться, сказал о том, что метки надо оставлять, чтобы не заблудиться. Набрали грибов, развели костерок, перекусываем. Дочь попросилась погулять недалеко, я отпустила. Через 5 минут иду за ней, проверяю, а она идет и через промежутки на листиках травы наклейки лепит. Так она оставляла метки. © Мамдаринка / VK
- История произошла с моей тетей. Поехала она со своими друзьями в лес за грибами в первый раз. Ее привезли, показали в какую сторону идти, где ждать, все объяснили. Разошлись. Насобирав грибов, мужики вернулись на место. Ждут ее, а она не появляется 10 минут, 40, час. Пошли искать: кричат, обошли все, звонить бесполезно, ведь связи нет. Стемнело, ее не нашли, уехали домой. Дома все на ушах, маме ее плохо стало, сестра в истерике. Ночь никто не спал, все переживали. На следующий день поехали искать: с утра все прошли, ее нигде нет. Там дальше старая посадочная полоса была, а рядом с ней домик какой-то. Подумали, может туда добралась, километров 16 от места ее пропажи. Друзья решили проверить. Но никто из них не верит, что ее так далеко занесло. Выехали они на развилку и увидели такую картину: на камне сидит наша потеряшка — вся грязная, без одного сапога, свитер где-то порвала. И знаете, чем она занималась? Красила губы. На немой вопрос ответила очень просто: «Ну а что? Нужно всегда красиво выглядеть». © Палата № 6 / VK
- Пошли за грибами. Бродили по лесу, нашли два дохленьких подосиновика. Разочаровались и потопали обратно к дороге. Вдруг откуда-то появился мужичок. Окинул нас хмурым взглядом и протянул полный пакет лисичек со словами: «Мне не надо. Я вообще за брусникой пришел». © Подслушано / Ideer
- Пошли за грибами. Заметили странные маленькие следы. Будто кто-то босиком прошелся, но пальцев на отпечатке всего 3. Мы пошли по ним. Вышли на россыпь опят. Встретили лесника, решили про следы спросить. Он усмехнулся в усы и сказал: «Это вы за моим Жорой ходили. Он у меня ручной гусь. Любит по лесу гулять и грибные места мне показывать».
- Пришел к нам друг с молоденькой барышней. Я дома с детьми, ничего не успеваю, и тут она, вся такая-растакая. На следующий день мы с подругой поехали за грибами. Муж остался дома. Днем звоню и спрашиваю: «Хочешь себе такую в любовницы?» А он мне: «Ты там грибы ешь что ли? Их в корзину класть надо!» Все вопросы у меня отпали. © Подслушано / Ideer
- В начале сентября заикнулась, что хочу грибочков насобирать и грибницы пожарить. С утра в субботу муж разбудил, мол, поехали. Усадил в машину, везет куда-то. Я благополучно засыпаю. Просыпаюсь посреди леса, муж привез меня по грибы. Я на 35 неделе, в дороге растрясло, да еще и походила полчаса, устала. В общем, начались у меня схватки. Муж в шоке, кричит: «Где я тебе здесь возьму кипяток и пеленки?». Видимо роды готовился прям сейчас принимать. Велела в город меня везти. Приехали. Меня в роддоме подержали сутки, как оказалось это были тренировочные схватки. Родила только неделю назад, муж зарекся беременные хотелки исполнять. А мне обидно. Грибницу-то я так и не поела. © Мамдаринка / VK
- Поехали в лес за грибами: я, жена, тесть и свекор. Погода была туманной. Взяли ведра, ножи и разошлись в разные стороны. Прошло 2 часа. Вернулся к нашему белому «Пежо», но там никого не было. Я как давай всем звонить, но связь отсутствовала. Пошел искать, никого не встретил. Вернулся, жду со своим ведром грибов. Какие-то грибники мимо проходили, сказали, что меня ищут и подсказали в какую сторону идти. Так мы все и нашлись. Оказалось, что я нашел другую машину «Пежо» белого цвета. В общем, ждал не в том месте. Зато грибов 5 ведер насобирали. © Палата № 6 / VK
- Решил я освоить новые грибные места и поехал в лес, который мне посоветовал коллега. Чтобы не заблудиться, включил на телефоне навигатор и для верности поставил точку, где оставил машину. Ходил часа три, набрал почти полную корзину, и решил возвращаться. Открываю карту, а телефон показывает, что до машины 15 километров! Я в панике: как так, я же вроде кругами ходил, недалеко от дороги. Иду по стрелке, ругаю себя за самонадеянность. Через час пути выхожу на трассу и вижу свою машину. Оказалось, в лесу плохо ловил интернет, и навигатор при первом включении определил мое местоположение в соседнем городе, откуда я утром выезжал. А до машины на самом деле было всего 500 метров.
- Мой дядя очень любит собирать грибы, из которых тетя делает вкусные заготовки. Когда он находит грибное место, и слышит, что рядом бродят другие грибники, начинает хрюкать. Грибные конкуренты, опасаясь кабанов, которые не редкость в тех лесах, уходят подальше, а дядя спокойно наслаждается своей «тихой охотой». © Подслушано / Ideer
- Осенью поехали в лес с друзьями, грибы собирать. Разбили стоянку, костерок развели. Красотища неимоверная! Я решила хотя бы полчасика поделать то, ради чего, собственно, приехали — какие-нибудь опята поискать. И заблудилась! Голосов не слышно, костра не видно, пыталась ориентировать по мху на деревьях — мох отыскала, но забыла, с какой стороны света он растет, с юга или севера. Побегав полчаса, села на землю, обхватила ноги руками и как взвою на весь лес от горя и одиночества. На мой крик прибежали все друзья и, окружив меня, начали спрашивать, что случилось. Оказалось, я заблудилась буквально в 10 метрах от стоянки. Они прекрасно видели мой желтый дождевик среди деревьев и не беспокоились, а я с перепугу, ничего вокруг себя не видела. Те 5 минут, пока я бегала туда-сюда, мне 30 минутами показались. © Палата № 6 / VK
- Пошли с мужем за грибами. Завел в заросли. Он валит по болоту как лось, я за ним в слезах. Ноги разъезжаются на кочках, боюсь потеряться. Несемся так минут 20. Потом муж останавливается, недоуменным взглядом обводит пейзаж и как выдаст: «Ничего не понимаю. 20 лет назад здесь была нормальная тропинка». © Палата № 6 / VK
- В детстве жила в частном доме. Во дворе часто то там, то сям росли грибы. И вот однажды я заметила большую коричневую шляпку гриба в густом кусте смородины. Села возле него, протянула руку, чтобы сорвать гриб, но в этот момент «гриб» выпрыгнул на меня! Оказывается, я увидела спину большой жабы, да еще и дотронулась до нее, тем самым возмутив животное, которое решило, что сесть на мою голову будет очень кстати. Как же далеко я бежала, снося все на своем пути! © Подслушано / VK
- Пошли с мужем за грибами. Ходим, палкой листья разгребаем, тут бац! Под березкой новый телефон в упаковке и с надписью «Тебе повезло! Вот твой подарок». Ну, повезло, так повезло, забрали домой. А вечером я ошалела, ведь увидела в местной группе гневное сообщение о том, что админы обманывают людей. Оказалось, у них был квест в этом лесу. Участие стоило 200 рублей, участниками давали карту местности и подсказки всякие. Так админам никто и не поверил, что телефон-то все-таки был. © Подслушано / Ideer
Как видите, лес щедро делится не только грибами, но и эмоциями, проверяя нас на смекалку, терпение и умение не паниковать (даже если заблудился в трех соснах). Но самое прекрасное в этих историях то, что все они закончились хорошо и превратились в веселые семейные легенды, которые теперь с улыбкой вспоминают за ужином. Ведь любое, даже самое нелепое приключение, — это отличный повод стать чуточку ближе. Может, у вас тоже есть свой «грибной» рассказ?
Комментарии
То есть приз от квеста грибники так и не вернули... Молодцы, однако...
Прочитала про жабу на голове и вспомнила очередную байку) я как-то шла через полулесную местность, и меня как клюнет ворона в затылок. Не больно, но обидно. Вероятно, где-то вблизи птенец выпал. Рассказала некоторым людям, они с удовольствием поржали и сказали, что это карма, которую я заслужила. На следующий день их там же вороны клюнули.
Подсудимый, от чего умерла Ваша тёща ??? - Так она это, грибочков поела...-Тогда почему у неё всё лицо в синяках??? - Так она их есть не хотела...🤣🤣🤣
В этом году выбралась за грибами только раз. И то, со скрипом, потому как сорвала поясницу и не могла долго находиться в вертикальном положении. И вот, картина маслом: мама, брат и дочь ходят, собирают грибы. Я передвигаюсь короткими перебежками между пеньками, потому как стоять и ходить дико больно. В итоге собрала больше всех, ещё и нашла шикарный, не порченный белый, у которого шляпка в ширину листа А4.