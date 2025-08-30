20 человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть на природе, а попали в самую гущу событий
Каждый из нас хотя бы раз мечтал сбежать от городской суеты на природу: палатка, костер, тишина. Мы тщательно планируем идеальный, спокойный отдых, но иногда у вселенной есть свои планы, гораздо более захватывающие. Мы подготовили для вас 20 историй о таких вот «везунчиках», чей отдых превратился в незабываемое приключение.
- Мы с подружкой и нашими детьми пошли до водохранилища. Идти надо было через небольшую рощу, никого нет. Медленно движемся к цели, болтаем. Дети носятся вокруг. Дочка подруги, годиков 4, к нам прискакала и спрашивает: «Мама, мама, мы в лесу». Подружка отвечает: «Да, доченька». Та в ответ: «А можно я кричать буду?» Мы в растерянности. Дочка дополняет: «Помнишь, ты мне не раз говорила: „Не ори, ты же не в лесу!“ А теперь-то можно, раз мы в нем?» Пришлось соглашаться и со смехом смотреть, как она убегает, просто крича. © VeloSayany / Pikabu
- Устраивали встречу одноклассников с шашлыками. Многие пришли с женами, а у одного жена — веган. И она втихаря, пока все занимались нарезкой салатов и рыбалкой, кастрюлю с маринованным мясом утопила в реке. А когда мы орали на нее как бешеные, она совершенно спокойно нам сказала, мол, мы такие злые, потому что мясо едим. © iiwabor / Pikabu
- Однажды летом собрались наши мужики на рыбалку. Мужики — это мамин муж и муж старшей сестры. От скуки я напросилась с ними. Мне было шестнадцать. Выпросила у отчима разрешение самостоятельно проверить небольшие сети. Мужики уплыли на большой лодке в основное русло, а я, на маленькой надувной, поплыла ранним утром навстречу судьбе. Я гребу, зеваю, никого не трогаю. А перпендикулярным курсом переплывает протоку он — медведь. Я плыву, и он плывет. Я гребу, и он гребет. Мы были созданы друг для друга, как айсберг и «Титаник». От толчка лодку развернуло боком, и тут я увидела, на что, собственно, я налетела. Я заорала так, что листья с деревьев посыпались. Медведь, наверно, тоже заорал. И мы с ним чесанули в разные стороны. А со стороны основного русла на той же скорости летит на крик лодка с мужиками. Но все обошлось: я отделалась легким испугом, медведь — тяжелым. © MightyOlll / Pikabu
- Приехали в пансионат в горах. Дорога — жуть. Решила позвонить домой, но связь не ловила. И директор пообещала позвонить из своего дома. После всплыли подробности. Поздно вечером раздался звонок. Мама сняла трубку, а там мужик с акцентом выдает: «Все хАрАшо, Катя у нас». © Unknown author / Pikabu
- Поехал со своей особой в поселок, к ее родственникам. В поездки на машине всегда берем с собой электросамокаты. Встретились с родственниками, два дня гоняли чаи, на третий взяли самокаты, поехали изучать местность. В середине поселка нашли улицу, где вдоль дороги растут сливы, абрикосы, яблоки. Стоим, поглощаем, а через дорогу бабки на скамейках сидят. Смотрю — одна отпочковалась и к нам идет. Думаю: наверно, фруктов зажала, гнать идет.
— Идите, деточки, отсюда.
— Вам жалко, что ли? Да мы много не съедим, они уже гниют на земле.
— Да ешьте, сколько влезет. Только нечего тут на своих телегах катать, детей развращать. Они насмотрятся и будут потом мозги компостировать: «купи, купи». Едьте отсюда. © BirdEyebrows / Pikabu
- Поехали с друзьями на природу. Палатки поставили, костер разожгли. Но на горизонте видны нехилые такие тучки. Я, вглядываясь в даль, авторитетно заявляю: «Стороной пройдет, краем заденет». Через полчаса — накрыло. Молнии сверкают ежеминутно, от раскатов грома по ощущениям земля вздрагивает, ливень стеной! Попрятались по палаткам. К утру распогодилось. Солнышко светит, жарко. Один из наших друзей выбирается из своей палатки, лениво потягиваясь, оглядывается и выдает: «Хорошо, что краем задело. Представляю себе, что в центре было!» © Udav.chika / Pikabu
- В школе с друзьями активно ходили в турпоходы. Обошли все мало-мальски живописные места в округе. Помню, собрались большой компанией и пошли в очередной поход в лес. Палатка двадцатиместная, гитара, шашлык. Полный набор, в общем. Вечер. У костра осталось человек пять. Пришло время страшных историй, стало быть. Сидим, травим «байки из склепа», посмеиваемся. Очередной рассказчик замолчал, новый еще не начал — ненадолго повисло молчание.
— Слышите?! — вдруг насторожилась одноклассница.
Ну, мы заулыбались, мол, кого пугать решила.
— Да вы прислушайтесь! — завопила девчонка.
Прислушиваюсь, а ведь и правда — как будто кто-то кричит. В тишине вдруг четко слышится отдаленный зов:
— Рома! Рооома!..
Тут у нас у всех коленки затряслись, не только у Ромы. Рома побледнел, не дышит.
— Рома, Рома!.. Твой карман мне опять сам позвонил, купи чехол для телефона! © borodavogne / Pikabu
- Работала вожатой в лагере на берегу моря. Ехала и думала, как круто — и поработаю, и отдохну, но нет. Детки у меня были маленькие, 7–9 лет. Какая же нервная это работа... Из-за вечного стресса ела, как не в себя, набрала за 2,5 месяца 5 кг. Когда возвращалась домой, выдохнула и думала, что наконец настало мое время отдыха и расслабления, но не там-то было. Видимо, психика за это время пошатнулась нормально. Муж устал просыпаться от моих криков среди ночи: «Вышли из воды!», «Где Василенко?», «А ну, тишина!» Глаз периодически дергался еще месяца четыре. В этом году снова поеду! Муж говорит, что я ненормальная, а я хочу. © Рабочие истории / VK
- Когда мне было лет 10, мы всей семьей поехали далеко-далеко в леса на озеро отдохнуть. Сидеть и загорать у озера было скучно, и поэтому мы втроем — я, папа и наш, великого ума, пес Бимка — отправились погулять по окрестным лесам. И узрели интересную картину: Широкий и неглубокий ручеек. В этом ручье стоит енот, расставив лапки. У ручья стоят еще еноты, ждут. Тот, что в ручье, резко заныривает и тут же выпрямляется. В лапках — рыба. Отдает ждущему еноту. Тот убегает с уловом. Мы с папкой замираем от такого чуда и... вдруг видим: в очередь енотов пристроился наш Бимка. Стоит себе спокойно, ждет. А еноты рядом с ним особо не возмущаются. Дошла очередь и до него. Получил он свою рыбку тоже и к нам, довольный! © volchek1024 / Pikabu
- Договорились с друзьями слетать на море. Полгода планировали, выбрали дату, когда все смогут взять отгулы. Когда осталась неделя до полета, жена одного из друзей сказала, что все должно быть перенесено. Причиной назвала день рождения своей сестры, с которой она была в ссоре, а тут вдруг помирилась. Естественно, мы не могли отменить и полетели без них. По возвращении она сказала, что раз мы испортили ей отдых, то должны компенсировать ей моральный ущерб. © Подслушано / Ideer
- Были мы как-то с друзьями на отдыхе у речного берега. Вокруг — такая красота: густой лес, тишина, ни единой души! Хорошо начали: разложили палатки, начали жарить шашлык. Только спустя полчаса заметили, что кое-кого не хватает из нашей компании — Толик пропал! Отдых в этот момент испортился, ибо мы пошли искать его все вместе. Четыре часа лазили по лесу, кричали, заглядывали под каждый пенек, а нашли Толика только спустя семь километров, в какой-то деревушке. Оказалось, что потерялся, когда пошел «по-маленькому». Кто-то из наших в шутку спросил: «Толян, а че ты так далеко ушел? Стеснялся?» © Не все поймут / VK
- Друзья предложили провести с ними выходные, мол, будет классный активный отдых на природе. Я сначала сомневался, хотел посидеть в тишине, пожарить мяско на мангале, отдохнуть на природе, но потом согласился. Поплыли мы на байдарках по реке — я раза три перевернулся, промок весь до ниточки, а на следующий день заболел. Сижу сейчас с температурой, каждые несколько секунд сопли вытираю и понимаю, что лучше бы я сидел у мангала и шашлык жарил, а не вот эти ваши «активные отдыхи на байдарках». Тьфу! © Не все поймут / VK
Квёлый какой-то мужик)) у сына первые соревнования по гребле в этом году были в апреле, после тепла резко вернулся холод. Было +4, шторм, а под конец еще и снег пошел. Несколько байдарок новичков перевернуло волнами, никто не заболел))
- Собрались как-то большой компанией друзей и знакомых на пикник, а мне не с кем было оставить младшего брата, поэтому я взяла его с собой. Никто не был против, так как брат, хоть и маленький, но адекватный и послушный. Сделали шашлыки, накрыли на стол, сели обедать, но тут один из знакомых видит, что брат берет кусочек шашлыка, и возмущенно говорит мне: «Я все понимаю, брат и все такое, но он же не скидывался!» Думала, он шутит, а оказалось, он на полном серьезе все это говорил. Брат с нами еще много раз ходил на пикники, а этого умника мы больше не приглашали. © Не все поймут / VK
- Мы с друзьями поехали с палатками на выходные. Все супер: шашлык, рыбалка — всем весело и круто. Но веселье оказалось недолгим... В одну из ночей двое друзей отплыли на лодке рыбачить, а остальные, кто остался на берегу, легли спать. Часов через два поднялся шторм: дождь, ветер, град. Мы, естественно, проснулись, выглянули из палаток — а ребят на горизонте нет. У всех паника, начали звонить спасателям. Восемь лодок обшаривали местность, но ничего не нашли. Мы в шоке: как родителям сообщать, что делать дальше. В итоге дождь прошел, мы начинаем собираться домой, и вдруг смотрим — вдоль пляжа идут эти двое и тянут лодку по воде за собой! Оказалось, что они отплыли, начался дождь, и чтобы не промокнуть, доплыли до берега, зашли в лес, сели и укрылись лодкой. © Не все поймут / VK
- Поехал друг с девушкой на природу. Выбрали они местечко на лугу у леса, рядом с небольшим прудом. Все как в кино: укладывают одеяло, расстилают вкусности, зажигают свечи. Он еще гитару взял — подумал, подарит ей момент, когда среди природы будет петь ей под гитару. Пока он играл, услышали громкое жужжание. Начали оглядываться — а от леса к ним летит огромное облако комаров! Не думая ни о чем, оба в панике начали убегать, пытаясь отмахиваться от насекомых. В этот момент в его голове звучала только одна мысль: «Ну почему я не взял с собой репеллент от комаров?!» Когда добрались до машины, сели внутрь, закрылись и начали смеяться. © СИТУАЦИЯ / VK
- Выпал первый летний выходной, да еще и не один, а сразу два! Не мог оставить это просто так, захотелось выехать на природу, позагорать, покупаться, отдохнуть хорошо. Начиналось все просто прекрасно: тишина, красота, природа, птички, солнышко, водичка... А потом я уснул прямо на солнце. Проснулся с ожогами — все тело ужасно горит, дотронуться невозможно! Но я, дурак, не стал ехать домой, не хотел же выходной терять, поэтому лег спать в палатку на живот. Всю ночь грызли комары, кусали за все, что только можно! Утром проснулся в ужасном состоянии: «обжаренный», покусанный, опухший. Выхожу из палатки, а рядом семья, приехали недавно, видимо. Девочка лет семи подбежала за мячиком, увидела меня и давай убегать с криками: «Мама, мама, тут чудовище!» Хорошо отдохнул, ничего не скажешь. © Палата № 6 / VK
- Корпоратив на природе: шашлыки, дискотека, все дела. После всем надо было добраться домой. Сотрудница в возрасте попросила поехать с начальником. Едут, а в воздухе — странный запах. Осмотрели обувь — ничего, открыли окна — не выветривается. И тут их озарило: спросили у тетки, что у нее в пакете. Оказалось, конский навоз насобирала для огорода. © Подслушано / Ideer
- Начали встречаться с парнем. Он решил сделать подарок — поездку в Швейцарию и сказал, что всю программу сам организует. В итоге организовал пешие туры в горы... каждый день! Я не очень люблю такой отдых — каждый день проходить по 20 км для меня слишком много. Предложила разбавить программу и посмотреть город, сходить в музей. На это он устроил истерику, обвинил меня во всем, чем только можно: мол, такая красота, а я нос ворочу, когда я такое еще увижу. © Подслушано / Ideer
это да. я как-то ездила кататься на лыжи с прокачанным спортсменом. через 3 круга я была готова ехать домой, а лыжник обиделся - он ещё даже не размялся и планировал тут ещё часика 3 погонять (а я уложилась в час).
- Были на природе. Место многолюдное и кустами небогатое. Рядом проселочная оживленная дорога, а ближайший лес в километре. Ночью приспичило в туалет, а я стеснительная. Села за деревом и вся напряглась — еще никто не спит. И тут вдруг начинается салют! Все, конечно, на него смотрели, и я смогла расслабиться. Так эпично в туалет я никогда не ходила. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали с друзьями на речке. И вот один друг решил доказать, что он крутой, и переплыть речку. Она широкая, но не сильно. Его, конечно, пытались остановить, но он твердо решил совершить подвиг. И вот он ринулся в воду, доплыл до середины и устал, что-то ему там помешало — стал орать, что тонет. Руками машет, орет: «Спасите! Помогите!» Другие ребята уже в панике. И тут один из ребят поднимается, пешком доходит до середины этой речки, ставит тонущего на ноги одним резким движением и, довольный собой, уходит обратно. С тех пор пловца иначе, чем «Подводником», не называют. © Палата № 6 / VK
Уверены, эта подборка вызвала у вас знакомые чувства. Наверняка и у вас есть история об отдыхе, который пошел совершенно не по плану. Не держите в себе — делитесь в комментариях!
