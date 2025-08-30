20 человек, которые просто хотели спокойно отдохнуть на природе, а попали в самую гущу событий

Каждый из нас хотя бы раз мечтал сбежать от городской суеты на природу: палатка, костер, тишина. Мы тщательно планируем идеальный, спокойный отдых, но иногда у вселенной есть свои планы, гораздо более захватывающие. Мы подготовили для вас 20 историй о таких вот «везунчиках», чей отдых превратился в незабываемое приключение.