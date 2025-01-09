15+ человек, которым захотелось на природу за новыми впечатлениями. И они их получили
Какими бы благами цивилизации ни обладал город, порой людям хочется перебраться куда-нибудь поближе к природе. Пусть даже всего на несколько часов или дней: сходить в поход по диким местам, пожарить шашлыков, может даже увидеть животных в естественной среде обитания. Одно неизменно — по возвращении у людей наберется несколько историй, которые ну очень захочется рассказать всем вокруг.
- Свой медовый месяц провели в Исландии, и это были самые незабываемые дни в моей жизни! Мы с мужем остались в восторге от этой поездки. Мы даже с ним решили, что когда состаримся, то купим домик там, где-нибудь в горах, и будем доживать там свои последние дни, наблюдая за северным сиянием. Природа там прекрасная! Описать словами невозможно. Пока мы там были, то забыли обо всем и целыми днями только ходили и ходили, наблюдая всю эту красоту. Катались на лошадях, наблюдали за китами, увидели водопад, посещали СПА, источники разные... Не хотели уезжать из этой страны. Обязательно вернемся как-нибудь еще раз туда. © Рабочие истории / VK
- Два моих любимых путешествия — это поход с гориллами в Уганде и плавание с горбатыми китами в Тонга. Для меня это два лучших путешествия. Быть так близко к другому млекопитающему и чувствовать такую глубокую связь и понимание — это то, что я никогда не забуду. Это было так волнительно! Особенно с гориллами. © explorastory / Reddit
- Еще летом уехали семьей за город. Устроили небольшой пикник вдали от всех людей. С нами была наша пятилетняя дочь. И вот мы поели, играем в бадминтон, а воланчик падает к дочурке. Просим ее подать, а она смотрит на нас с непониманием и отвечает: «Мам! Его имя нельзя называть вслух!». Посмотрела Гарри Поттера, а имя главного злодея оказалось для нее слишком сложным, поэтому теперь он «Воланчик». © Мамдаринка / VK
- Мы с семьей были на велосипедной экскурсии по Киото и когда мы ехали вдоль реки, я увидел очень элегантную цаплю на камне. Я попросил остановиться ради фотографии. Экскурсовод был озадачен, но согласился подождать. Потом мы проехали еще пару километров вдоль реки. И увидели около десятка этих цапель. Оказалось, что они там повсюду. Но экскурсовод был слишком вежлив и не мог сказать, что сфотографировать эту цаплю — все равно что обычного голубя в городе. © AndyVale / Reddit
- Я был на острове Кенгуру у побережья Южной Австралии и увидел там пингвинов. Они такие милые, я мог бы вечность наблюдать за тем, как они ходят и переваливаются вокруг. Мне тогда очень повезло, я смог также подойти к морским львам и их детенышам. Это были регулярные туры, куда обычно записывается по 20-30 человек. Но в тот раз почему-то были только мы с девушкой. И экскурсовод сказал, что раз нас только двое, то мы можем отклониться от маршрута и зайти в обычно закрытые территории. Это было очень круто. © ********Quiver / Reddit
- Это была поездка в Панаму. Мы с отцом решили прогуляться по тропинке за отелем, поискать ящериц. Мы были буквально за зданием, когда к нам выбежал коридорный и спросил: «Вы здесь, чтобы увидеть обезьян?». Не успели мы ничего ответить, как он велел нам следить за одним из деревьев и ждать. Так мы и поступили. Внезапно откуда-то появились обезьяны, залезли на то самое дерево и уставились на нас. Было очень забавно на них смотреть. © mesembryanthemum / Reddit
- Я обожаю сплавляться на каноэ. И больше всего я люблю, когда во время поездки удается увидеть гром и молнию. Особенно ночью. Может это странно, конечно, но я просто обожаю ощущение теплого и уютного спального мешка, когда природа вокруг бушует. Иногда я специально кладу спальный мешок так, чтобы можно было выглянуть и полюбоваться на молнии, послушать плеск волн, ветер и гром. Конечно, утром бывает проблема поиска сухих дров, но это небольшая цена. © Alan Graves / Quora
- Я фотограф и мне совсем не жаль тратить даже личное время на свое искусство. Около 10 лет назад мы с другом отправились в четырехдневную поездку в Йосемити, чтобы непрерывно снимать, останавливаясь только на сон. В итоге мы почти не спали — ездили по всему парку, ходили повсюду и снимали круглосуточно. Это было изнурительно, но потрясающе. 4 дня, без перерывов, я занимался тем, что мне нравится. Это было грандиозное путешествие, которое я никогда не забуду. © Michael Margolies / Quora
Хотелось бы узнать у Алана, как часто ему удаётся увидеть гром и молнию? Особенно - гром.
- Мы с семьей путешествовали по одному из национальных парков Австралии. Рядом с нашим лагерем было очень много соколов и мы решили их покормить. Бросили в их сторону первый кусок хлеба — они быстро схватили его и это привлекло еще больше птиц. Чем больше мы кидали хлеба, тем больше соколов вокруг становилось. Они хватали кусочки прямо в полете. Приземлялись в паре метров от нас. Один из соколов пролетел буквально в полуметре от меня. Наблюдать за ними было потрясающе и я никогда этого не забуду. © Drew Saunders / Quora
- Пошла я как-то в поход с друзьями. Остановились отдохнуть, развели костер, отдыхаем. Я отошла «уединиться» в кусты. Вдруг слышу, как друзья кричат что-то и показывают пальцем в мою сторону. На стрессе выскакиваю из-за дерева и вижу, как буквально в метре от меня пробегает олень. Оказывается, друзья его заметили и не хотели, чтобы я пропустила.
- Всю жизнь жила в городе, где всегда тепло, и снег зимой большая редкость. Три года назад поехала в горы и первый раз попробовала покататься на сноуборде. В тот момент я поняла, что это любовь с первого взгляда. Вернувшись домой, я бросила универ и уехала на горнолыжный курорт. Сначала подрабатывала продавцом в магазине, сейчас инструктор по сноубордингу. У меня нет машины, драгоценностей и шуб, но есть любимый парень — сноубордист и любимое дело. Я наконец-то нашла свое место в жизни и счастлива! © Подслушано / Ideer
и представить невозможно уровень стресса несчастного оленя, увидевшего "это", шарахнувшееся из леса наперерез! 😂
- Работаю во Франции, в Альпах. Был выходной, и я решила прогуляться вдоль горной реки. На полпути заметила, что за мной бежит рыжий кот. Я к нему не могла подойти, шипел. Но он шел за мной всю дорогу. И как только я вошла в отель, он убежал. И так каждый раз, когда я гуляла. Теперь в горы хожу с какой-то вкусняшкой для своего котохранителя. © Подслушано / Ideer
- Терпеть не могу настольные игры и вообще любые игры. Недавно поднимались в горы на высоту около 3000 м, дорога 16 км в обе стороны. Устала как собака. Видели бы вы мое лицо, когда на самой вершине гид открыл аптечку, а там куча настолок. Мне хотелось завыть с горя, лишь бы не играть в это! © Подслушано / Ideer
- Моя бабушка в молодости, в 1950-е, водила походы в горы, на ледники. И вот каждая группа рано или поздно начинала уставать, а она их подбадривала — сейчас поднимемся, будет мороженое! Все удивлялись, откуда оно в горах? И вот наверху доставала из рюкзака сгущенку и разливала всем. Холодно? Да! Сладко? Да! Мороженое! © Подслушано / Ideer
Не хочешь играть в настолки - не играй. Нельзя отказаться, что ли?
- Как-то раз поехали с друзьями в горы. Нашли пещеру, развели костер. До утра пели песни под гитару. Один из друзей как сидел на бревне, так и заснул. Мы позже разошлись по палаткам. Просыпаемся от истошного вопля друга и видим «картину маслом»: он отбивается ногами от какого-то зверя и орет. Оказалось, в лагерь забрели горные козлы и один из них с голодухи начал жевать его носок прямо с ноги! © Подслушано / Ideer
- В детстве, лет в 10-11, мы летом часто ходили на рыбалку. Идем мы с отцом вдоль обрывистого берега реки, он впереди, а я метрах в 100 от него. И тут я слышу сильный всплеск воды впереди. Я очень испугался, подумал, что это мой папа. Бегу вперед, а мне навстречу бежит папа, он подумал, что это я упал. После того как мы заметили друг друга, посмотрели в реку — раньше вид закрывали кусты — и увидели лося! Помню, как потом хвастался в школе. © Подслушано / Ideer
На этих историях можно не останавливаться, а прочитать еще больше в других наших статьях:
Комментарии
Сокол хищник и хлеба не ест, стай также не образует. Скорее всего ошибка перевода.
Как-то моя знакомая К. (японка по национальности) показывала мне городок в Европе, где она тогда жила.
Я рассчитывала, что мы погуляем по центру, потом сядем в кафе и поболтаем. Но она, зная, что я люблю зарисовывать моменты из поездок, специально подобрала места в городе с красивым видом, принесла с собой книгу и была готова в каждой точке сидеть по полчаса, пока я все зарисую.
Потому что она как бы хозяйка, я как бы гостья и она хотела показать мне свое уважение. Пришлось изучать вопрос с правильными подарками для благодарности и благодарить))))
Не люблю путешествовать. Диванное я существо.
Или , скорее так: я не люблю дорогу до места. Перелеты, переезды - вот прям до слез не люблю. Сборы, общение с посторонними, потом привыкать к другой еде. воде и помещению.. А я еще и плохо сплю вне дома. Но, думаю, если б можно было ррраз! и оказаться наа месте. то я бы по-другому относилась бы.
Что это за друзья такие, что оставили товарища спать наа бревне, а сами "разошлись по палаткам"?!