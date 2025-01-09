15+ человек, которым захотелось на природу за новыми впечатлениями. И они их получили

Как-то моя знакомая К. (японка по национальности) показывала мне городок в Европе, где она тогда жила.

Я рассчитывала, что мы погуляем по центру, потом сядем в кафе и поболтаем. Но она, зная, что я люблю зарисовывать моменты из поездок, специально подобрала места в городе с красивым видом, принесла с собой книгу и была готова в каждой точке сидеть по полчаса, пока я все зарисую.

Потому что она как бы хозяйка, я как бы гостья и она хотела показать мне свое уважение. Пришлось изучать вопрос с правильными подарками для благодарности и благодарить))))