15 человек, которые на раз-два справятся вообще с чем угодно
Истории
1 час назад
Кажется, что только в фильмах герои мгновенно находят хлесткие ответы и крутые решения в сложных ситуациях. Но нет, и в реальной жизни находятся те, кто за словом в карман не полезет и феерично выкрутится из чего угодно.
А в бонусе вас ждет парочка барышень, которые точно не теряются в сложных ситуациях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Спутник есть, родственники тоже есть, а кабачки никто не дарит! Обидно, да?
-
-
Ответить
15.
Бонус: некоторые женщины выходят из сложных ситуаций просто феерично
- Возвращалась я вечером с репетиции с футляром от гитары в руках. В переходе докопались два мужика. "Сыграй нам что-то, красавица, а то скучно!" Ну я психанула. "Сейчас сыграю, минуточку!" И достаю из футляра не гитару, а топор! Обхватила его двумя руками и резко начала быстро идти в их сторону! Никогда не видела, чтобы так быстро бегали. Откуда топор? Для папы взяла у знакомого, подумала не тащить же его в руках через весь город, гитару оставила в студии, а топор кинула в футляр. © Палата 6 / VK
- Мы с мужем познакомились в автобусе. Я ехала с пар и мне приглянулись его штаны. Такой крой необычный. Не выдержала и решила пощупать. Прямо по штанам полапала. Он подскочил, обернулся, а я нахмурилась и выдала: "Мужчина, вы мне стачку изучить не дали!" © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько человек, которые хакнули эту жизнь:
Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ откровений продавцов-консультантов, которым так и хочется накапать валерьяночки
Народное творчество
4 года назад
11 российских звезд, чья внешность изменилась словно по волшебству
Кино
2 года назад
15+ человек, которым «И так сойдет» впору девизом на семейном гербе прописывать
Народное творчество
1 год назад
14 человек, чьи ожидания об отдыхе уж очень резко разошлись с реальностью
Народное творчество
2 месяца назад
20+ доказательств того, что зима — это не только шапки и перчатки, но и чудеса на каждом шагу
Народное творчество
5 месяцев назад
Правильный текст о том, что, будучи слишком бережливыми в мелочах, мы можем лишиться чего-то очень важного
Авторские колонки
2 года назад
15+ медицинских работников, которые просто хотели отработать смену, но получилась история на миллион
Народное творчество
5 месяцев назад
14 беспардонных личностей, после встречи с которыми думаешь: «Что это было?»
Народное творчество
2 года назад
Над беременной смеялись из-за огромного живота, но все изменилось, когда она родила
Семья
10 месяцев назад
«Как ты мог?» Я взяла на руки свою племяшку и вдруг поняла, что муж мне изменил
Семья
6 месяцев назад
Посмотрите, что понимают под словом «купальник» в разных странах мира
Культура
1 год назад
18 фотопародий от австралийской актрисы, меняющей представление об идеальных снимках в Instagram
Фотографы
2 года назад