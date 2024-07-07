15 человек, которые на раз-два справятся вообще с чем угодно

Кажется, что только в фильмах герои мгновенно находят хлесткие ответы и крутые решения в сложных ситуациях. Но нет, и в реальной жизни находятся те, кто за словом в карман не полезет и феерично выкрутится из чего угодно.

А в бонусе вас ждет парочка барышень, которые точно не теряются в сложных ситуациях.

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Бонус: некоторые женщины выходят из сложных ситуаций просто феерично

Возвращалась я вечером с репетиции с футляром от гитары в руках. В переходе докопались два мужика. "Сыграй нам что-то, красавица, а то скучно!" Ну я психанула. "Сейчас сыграю, минуточку!" И достаю из футляра не гитару, а топор! Обхватила его двумя руками и резко начала быстро идти в их сторону! Никогда не видела, чтобы так быстро бегали. Откуда топор? Для папы взяла у знакомого, подумала не тащить же его в руках через весь город, гитару оставила в студии, а топор кинула в футляр. © Палата 6 / VK

Мы с мужем познакомились в автобусе. Я ехала с пар и мне приглянулись его штаны. Такой крой необычный. Не выдержала и решила пощупать. Прямо по штанам полапала. Он подскочил, обернулся, а я нахмурилась и выдала: "Мужчина, вы мне стачку изучить не дали!" © Подслушано / Ideer

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.