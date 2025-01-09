14 историй, о том, что курьеры на работе соскучиться не успевают

Я понимаю девушку, которая влюбилась в курьера. Бывают такие красавчики, от которых падаешь в обморок 😀 Но почему тогда не дала ему хороших чаевых, или любым способом не узнала о нем нa месте хоть какие-то подробности. Может он счастливо женат, трое детей, и никто ему нaф_иг не нужен.