14 историй, о том, что курьеры на работе соскучиться не успевают
В последние годы курьерская доставка стала чем-то обыденным в нашей жизни. Но как проходит рабочий день у курьеров, которым каждый день приходиться доставлять разные вещи в рандомные точки города? А еще каждый день встречать на своем пути новые знакомства. В этой статье мы решили собрать истории курьеров и их клиентов.
- Решили с друзьями заказать еду в мексиканском ресторане. Ждали час, второй. Доставщика все нет. Пришел, наконец, аж через четыре часа. Одет в пуховик, сверху пончо и сомбреро. В руках гитара, играет и что-то там лепечет на испанском. Мы в шоке, ели заткнули его, давай спрашивать, где наш заказ. Он давай гладить свое пузо со словами «туть». А затем протянул руку чтобы ему чай дали, так мой муж растерялся и дал ему доллар. Парень нам поклонился и удалился. Позвонили в ресторан, а на телефон снова он отвечает и просит оценить сервис по пятибалльной шкале. Только мы начали ругаться, как он сразу же стал отнекиваться, что все это розыгрыш. Мы успокоились, думали, что сейчас вернется и отдаст наш заказ, но нет, не вернулся. Вот такие мы наивные. © Палата № 6 / VK
- Доставив шикарный букет цветов одной женщине, я услышал от нее следующее: «Мой муж понял, что прибор для очистки картофеля был не лучшим подарком на день рождения». © Подслушано у курьеров / VK
- В школьные годы друг подрабатывал курьером. Не могли часто видеться, потому что оба были заняты учебой и жили на разных концах города. И вот наступило лето, сплю себе утром и никого не трогаю. Кто-то начинает мне усиленно названивать. Поднимаю трубку, а это друг смеется и говорит: «Я тут у тебя в районе, мне нужно документы доставить. Не могу улицу найти, станешь моим гидом?» Собралась за пять минут и побежала к нему. Болтали, вместе нашли нужный адрес. До сих пор с теплотой вспоминаю этот день. Жаль, что уже не общаемся.
- Круто, что можно без лишних усилий организовать себе ужин на любой вкус. Хвала доставке! Но самое неприятное, что может случиться — это в курьере узнать своего бывшего. Он, вместо того, чтобы просто поздороваться, начал расспрашивать меня, с кем это я там столько роллов буду есть. А я это делала с новым парнем, но такой вопрос вообще не считаю уместным. Он еще так саркастично сказал: «А я гляжу — знакомый адрес!» Знал, что это мой дом, почему нельзя было отказаться от заказа? © Карамель / VK
- Однажды был заказ на доставку букета. Букет был для старенькой бабушки, и заказчица требовала фотоотчет. Привез букет и говорю: «Можно сделать фото? Это условие доставки». Так бабуля, которая еле ходит, встрепенулась и сказала: «Фото? Как фото? Я же без макияжа! Подожди, сынку, хоть губы накрашу», — и убежала краситься. © Курьеры говорят / drivee
- Однажды вышел заказ на хорошую сумму. Сразу же откликнулся на тот заказ. Но там, в точке А и в точке В были одинаковые адреса. Я позвонил и спросил насчет этого. Меня попросили подъехать в точку А, но что за заказ, я не успел спросить. Были догадки, что может произойти что-то плохое. Но я не растерялся и подъехал. Оказывается, заказчика надо было постричь налысо. Ну я и согласился. Подстриг его, он мне дал деньги и поблагодарил. © Курьеры говорят / drivee
- Доставлял еду в небольшой двухквартирный дом, когда рядом со мной появилась жутковатого вида собака. Спокойно отступил назад и медленно перекинул ногу через низкий забор между домами. Когда я это сделал, моя нога подогнулась, и я упал назад. А задник моего ботинка застрял на верхушке забора, так что теперь я лежал на спине с одной ногой навесу, зацепившейся за забор. Затем у меня свело ногу, и я громко взвизгнул, а собака подпрыгнула и начала лизать мое лицо! Мне удалось освободиться, и я смущенно ушел. Хорошо, что тогда еще не было звонков в дверь. © Admirable-Reply1625 / Reddit
- Устроили девичник и решили заказать пиццу. Одной подружке взбрело в голову встретить курьера в кружевном халатике. Звонок в дверь, мы ржем, она ему открывает, забирает пиццу и возвращается — помрачнела, чуть не плачет. Мы в шоке: «Что стряслось?» И тут она выдает: «Он сказал, я не первая...так его встречаю». Хотелось ей быть единственной и неповторимой.
Интересно, а этой мадам в кружевном халатике не приходит в голову прогуляться по стройке в костюме для пляжного волейбола или устроить ночную экскурсию в трущобы, одевшись в мини-юбку с кроп-топом?
Ну а чего? Душа же просит приключений! Пусть все знают, что она выше предрассудков и виктимблейминга!
- Я работаю курьером и случайно оказался на съемочной площадке фильма во время доставки пиццы. Меня попросили сыграть небольшую роль, и я согласился. В итоге, стал звездой одной сцены, в которой пытался доставить пиццу во время погони на мотоцикле. Коллеги из офиса были удивлены, увидев меня на экране, и с тех пор начали называть меня «Курьер-актер». Заметим, что доставку курьерских заказов легко совмещать и с другой работой, и с учебой. © Курьеры говорят / drivee
- Когда начались схватки, я уже знала, что это оно. Поэтому спокойно позвонила мужу, начала собираться. Супруг приехал, я сижу. Спрашивает: «В чем дело? Побежали!» Говорю, что все хорошо, но я заказала суши и хочу их поесть в последний раз. Сидим минут 10. Муж звонит в ресторан: «Можно быстрее, тут жена рожает!» Как ни странно, приехали через минут 15. Курьер чуть деньги не забыл взять. © Мандаринка / VK
- Мы с мужем раньше никогда даже не задумывались о том, чтобы пожениться. Нам и так было нормально, не видели никаких особых причин для этого. Встречались пять лет, стойко выдерживали вопросы знакомых и интерес родни, но однажды Вселенная послала нам знак. Утром кто-то позвонил в дверь, мы открыли, а там курьер с двумя посылками. О том, что мы ничего не заказывали, слушать не стал. Просто дал бумажку расписаться и ушел. В первой посылке оказалось свадебное платье, а во второй — мужские туфли, рубашка и галстук. Через пару часов курьер вернулся, извинился за ошибку и забрал все обратно. Но этих двух часов нам хватило, чтобы загореться и решиться на брак. © Мандаринка / VK
Эм, при схватках каждые 3-5 минут, как-то мало думаешь о сушах... А если еще и несвежие принесут - акушерам будет праздник.
- Заказала пиццу. Приезжает курьер с двумя коробками, а я заказывала одну. Говорю, мол, что-то здесь не так. А он: «Извините, я пять часов не ел, не удержался и стащил у вас кусок пиццы. А потом меня замучила совесть, я вернулся и купил вам вторую за свой счет». Считаю, что в данной ситуации в итоге я осталась в выигрыше. © Карамель / VK
- Недели три назад мой день начался так же, как и все другие подобные дни. Проснулась, села работать, после обеда уже нужно было «завтракать». Заказала любимую пиццу, которую мне привез невероятной красоты курьер. Я влюбилась с первого взгляда. Естественно, мне не хватило храбрости сразу познакомиться с ним, поэтому я начала искать его контакты. Пришлось обращаться в службу доставки. Но я стеснялась сказать правду и начала выдумывать причины. Вначале сказала, что он не отдал заказ, затем позвонила и сказала, что я не дала ему чаевые. А затем вообще сказала, что у меня дома пропал кошелек. Столько выдумок им рассказала, но только не правду. В итоге они меня заблокировали, и теперь у меня нет ни доставки на дом, ни красивого парня. © Карамель / VK
- Был в офисе, позвонили в дверь, это был курьер. В руках у него была коробка, а на лице страх. Он уточнил, что я должен открыть коробку при нем. Когда я начал вскрывать упаковку, он потянулся за чем-то в карман. Я подумал уже про пакости конкурентов. Перед глазами пронеслась вся жизнь. Но когда я открыл коробку, то испытал шок. Там лежала записка от моей жены, в которой говорилось, что она не смогла дотерпеть до вечера, чтобы сообщить мне эту новость. А еще тем лежал положительный тест на беременность. Семь лет мы ждали этого момента! Я почувствовал, что на моих глазах проступают слезы. И тут же стало понятно, за чем тянулся в карман курьер, потому что через мгновенье он меня сфотографировал. Это была личная просьба жены, чтобы увидеть мою истинную реакцию. © Карамель / VK
Еще несколько занимательных историй про службу доставки:
- 16 человек, которым курьеры доставили не только заказ, но и нехилую такую перчинку
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- 15+ доказательств того, что курьерская доставка — это каждый раз история с непредсказуемым финалом
Комментарии
Я понимаю девушку, которая влюбилась в курьера. Бывают такие красавчики, от которых падаешь в обморок 😀 Но почему тогда не дала ему хороших чаевых, или любым способом не узнала о нем нa месте хоть какие-то подробности. Может он счастливо женат, трое детей, и никто ему нaф_иг не нужен.
«Он сказал, я не первая...так его встречаю»
Ну так раздеться - это ж несложно. Вот попробуй хотя бы про ересь Хоруса кратенько рассказать -вот это другое будет.
Девушка, сказавшая сначала, что курьер не отдал заказ, а потом про пропавший кошелёк, совсем больная? За такое парня оштрафовать могут, а то и уволить.
Мне казалось что сейчас когда курьер везет заказ, он отзванивается, и у тебя как минимум остается его номер телефона