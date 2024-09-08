19 человек, которым есть что рассказать о поездках в общественном транспорте

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни влипал в историю в метро, трамвае, маршрутке, троллейбусе или автобусе. Или как минимум становился невольным свидетелем какого-нибудь курьеза или перепалки из-за свободного места. Вот и героям этой статьи тоже есть чем поделиться.