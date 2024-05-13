15 историй о родственничках, которые с треском провалили бы тест на адекватность

Ну вообще, могла бы и на следующий день рассказать о своей беременности, её сестра права, выглядит так, как будто она хочет перетянуть внимание на себя. Женщины, которые готовятся стать матерям впервые, чувствительны к таким вещам. И если тебе это не важно, это не значит, что не важно твоей сестре.