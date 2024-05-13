Сестру «золотого ребенка» жаль. Вполне вероятно, что ее поведение – протест, чтобы привлечь внимание, фраза про золотого ребенка об этом кричит: она чувствует себя менее любимой. Я была такой сестрой, а с моим братом не было проблем.
15 историй о родственничках, которые с треском провалили бы тест на адекватность
Пожалуй, у каждого человека найдется такой родственник, чьи тараканы в голове порой устраивают показательное выступление. И непонятно, что делать в таких случаях: то ли понять и простить чудаковатого члена семьи, то ли поставить его на место. К счастью, всегда есть интернет, чтобы выговориться, как и поступили герои нашей подборки.
- Мама гнобит мою девушку. Много было нехорошего, но один случай стал последней каплей. Недавно они пошли на концерт. Любимая надела блестящее платье, а мама это платье стала высмеивать. Моя девушка живет скромно, это чуть ли не единственное ее нарядное платье. И я предупредил маму, что не потерплю такого отношения. Маман такая: «Ага, хорошо». А сама ржет. Ну что ж, матушка, раз так, придется тебе смириться с тем фактом, что на свадьбу мы тебя не приглашаем. Теперь мама в шоке, как и вся родня. Зато моя невеста не будет нервничать. © Unknown author / Reddit
- Мы с мужем делаем друг другу пасхальные подарки. И в этом году он преподнес мне корзинку со сладостями, сувенирами и, самое главное, тремя флаконами крутых духов. А на следующий день приехала моя сестрица. Полезла в корзинку за мармеладом, увидела духи и такая: «Что, накосячил твой благоверный? Задабривает?» Отвечаю, мол, нет, просто подарок сделал. А она как выдаст: «Приятно, должно быть, иметь столько денег и тратить их, в то время как другие люди испытывают трудности». Я спросила, в чем вообще проблема, а сестра в ответ: «Другие женщины даже на Рождество ничего для себя не могут выпросить, а ты тут хвастаешься и тычешь своими духами всем в лицо!» В итоге мы разругались, и мне пришлось попросить ее уйти. © PerfumeInABottle / Reddit
- Жену брата ненавидят все родственники. Она действительно не очень хороший человек. Изменяла ему, готовить не хочет, не работает. Все дела на нем. Но он ее любит, все прощает. Только я с ней в хороших отношениях. Но не потому, что понимаю или поддерживаю ее образ жизни. Просто не хочу ссориться с братом. Пока он ее любит, я тоже буду терпеть ее и «любить». Без подлости и пакостей. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра — сплошная проблема. То истерику закатит, то родителям из-за нее из школы звонят. А со мной никогда не было проблем. И вот отец подарил мне свою старую машину, так сестра сразу встала в позу: «Золотому ребенку, конечно же, достается все лучшее». Я огрызнулся и сказала, что я не золотой ребенок, просто надо вести себя нормально. Она убежала в комнату и хлопнула дверью. © Hall_Known / Reddit
- Моя теща довольно приятная женщина, но у нее есть проблемы с соблюдением границ. Каждый раз, когда я делаю подарки жене, она звонит и жалуется, что ей ничего не дарят. А если приходит в гости и замечает в квартире какие-то новые вещи, ноет, что ей хотелось бы иметь такие же.
А недавно теща прислала фото очень дорогого украшения, мол, ждет его на День матери. Я позвонил ей и сказал, что не смогу сделать такой подарок. А она в ответ: «Ну ты же жене подарил дорогое колье! Значит, деньги есть!» В итоге я не стал покупать теще украшение, а собственными руками собрал для нее роскошный букет ко Дню матери. Вручаю, а она такая: «Мог бы принести что-нибудь получше, своей жене ведь крутой подарок сделал. К тому же, она даже еще не мать, а я мать!» Я разозлился и сказал, что просто в шоке от ее реакции. А она продолжила говорить, что я могу себе позволить купить украшение для нее, но вместо этого подарил какую-то ерунду. Это просто вывело меня из себя, и я отрезал: «Я женился на вашей дочери, а не на вас!» Еще и виноват остался. © ThrowawayKev135 / Reddit
- Дело было на моей свадьбе. Тете дядя дал немного денег. Просто так, не суть. Она их сунула... конечно, в лифчик. Естественно, она их потеряла. Потом слезно обвиняла моих гостей, что они нашли потерянные деньги и присвоили. Они с дочкой потом долго фото и видео пересматривали, выявляя, кто же это мог сделать. Главный критерий: внешность соответствующая. © Yuli.Ya / Pikabu
- Мне с детства отказали в праве выбирать гостей на свой день рождения. Родители звали только «правильных ребят» — детей своих друзей. Если я пыталась возражать, они угрожали вообще оставить меня без праздника и подарков. Когда мне исполнилось 13, я пошла против воли родителей, они исполнили свою угрозу и оставили меня без праздника. А я что? Я взяла накопленные деньги и пошла на улицу к друзьям. Мы тусовались на нашем чердаке, пили недорогой лимонад, ели чипсы и пирожные. Это все было намного лучше домашних посиделок. © Подслушано / Ideer
- Отец снова женился, у меня появилась сводная сестра — Зоя. Я планировала свадьбу, она предложила сшить мне платье (учится на дизайнера). Мы встретились, сняли мерки, все обсудили. У нас разные вкусы, но мы остановились на одной модели. В итоге Зоя сшила платье того цвета и фасона, что нравились ей, а не мне. Еще и на 3 размера больше, чем надо. Я сказала, что платье-то прекрасно, но так, мол, и так, я найду другой наряд. В итоге на свадьбу я надела платье мечты, а папа, мачеха и Зоя были чернее тучи. Родственники заявили, что я сильно обидела сестричку. Я пыталась объясниться, но они настаивали на том, что я могла бы и потерпеть. © ThrwayStepSisDress / Reddit
Подарить на свадьбу сестричке платье на 3 размера меньше. И пусть терпит
- Мой отец после 26 лет брака ушел от мамы к моей ровеснице, которая тянет из него деньги. В семье разлад: маму подкосил развод, начались проблемы со здоровьем на фоне нервов. Младшая сестра-подросток скатилась по учебе, у нее бессонница из-за переживаний. Она скучает по отцу, а он редко может навещать ее, поскольку разъезжает по югам с новой избранницей. Близко с ним до сих пор общается только брат. Недавно отец объявил новость — мачеха беременна. И вот уже он не может прийти к сестре даже на день рождения, а еще отказывается от приглашения на мою свадьбу, поскольку у его жены какие-то проблемы или заскоки. © Подслушано / Ideer
- До замужества думала, что мой любимый — серьезный и сдержанный человек. А теперь поняла, что у него эмпатия, как у табуретки. Он никого не пожалеет и не протянет руки помощи, если нет выгоды. Детей не любит, животных терпеть не может. Ему всего лишь 28 лет, а я как будто со стариком живу. Угораздило же. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня друг, книголюб страшный, читает с раннего детства. Ну и умудрился собрать неплохую библиотеку. Надо сказать, что книги он содержит в порядке: никаких загибов страниц, пометок карандашами, жирных пятен.
Пришел как-то в гости к нему родственничек, да и заприметил книгу в духе «Путешествий Гулливера» или «Острова сокровищ». Ну и выпросил своим чадам почитать с клятвенным заверением вернуть через 1-2 недели в полнейшей сохранности...
Через год мой товарищ встретил этого кренделя и попросил вернуть книгу, на что он засмеялся и сказал примерно следующее: «Ой, Серега, ты же знаешь, дети у меня сорванцы еще те. Короче, они ее разрисовали, вырвали страницы, насажали разных жирных и липких пятен, надорвали корешок... Ну, собственно, привели книгу в такое состояние, что мне ее тебе вернуть было стыдно».
На гневный и резонный вопрос друга: «А почему не купили мне книгу взамен?» Ответ: «Да ладно, ты больной? У тебя была старая 50-летняя потасканная книга! Ты серьезно подумал, что я пойду покупать тебе совершенно новую книгу?» © Mvladykino / Pikabu
За книгу прибил бы. Я лишний раз подходить к своему книжному шкафу не даю, не то что открывать его и что-то брать
- Мама растила нас одна, но жили мы в достатке, а за младшими детьми приглядывали няньки. И тут семейный бизнес рухнул. Мне пришлось забить на учебу в универе, чтобы приглядывать за братьями и сестрой. А мама тусовалась с друзьями — это был ее способ справиться со стрессом. Однажды я забыла переодеть сестру, так мать орала, что я бесполезная, никогда ей не помогаю. Я очень обиделась и ушла. Мы не общались уже несколько недель, и тут позвонил друг семьи. Сказал, что у мамы киста на яичнике, скоро операция. Умолял меня прийти к ней, но я отказалась. Честно говоря, мне уже все равно. Я просто слишком устала. Она всегда оскорбляла меня. Я просто хочу спокойной жизни. © cxnstxntin / Reddit
- По семейным обстоятельствам у нас временно поселилась мать мужа. Я ее уважаю, ничего против данной ситуации не имею. Она помогает по хозяйству и с внуками, вкладывается в бюджет и сильно не отсвечивает. Но она все время поет. Каждую минуту напевает. Я пробовала сказать об этом деликатно, она вроде все поняла и замолчала. На 15 минут. Потом забыла и вновь запела. Я работаю из дома и, наверное, скоро сойду с ума. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший муж был по отцу из рода местечково известного. С отцом его мать была давно в разводе. Вот я родила долгожданного сына и через пару недель собиралась отметить 30 лет. Муж и его мать заранее все уши прожужжали мне, что в их семье невестке дарится браслет с рубинами. Жди, мол. А я не ношу украшения, но думаю, это честь, семейная гордость. На день рождения свекровь мне подарила ночнушку с коровой на груди (а я только что родившая кормящая мать), муж — какую-то мелочь. Стою вечером, качаю ребенка, такая обида в горле! Спрашиваю у него, так чего мама твоя и ты обещанный браслет не преподнесли. А в ответ: это только чудесным невесткам. Давно в разводе я c ним. © Dia_Mak / ADME
Хочешь, чтобы помогли, или благодари, или молчи. Будешь оскорблять, пошлют в пень.
- Мы с мужем 2 года пытались зачать второго ребенка. И когда я наконец забеременела, мне не терпелось рассказать обо всем родне. И вот мы отправились на ужин с моими родителями, сестрой и ее парнем. Только начали есть, как моя сестра заявляет, что беременна. Мы все тепло поздравили ее, и я подумала, что грех упускать такой момент: сразу 2 прекрасные новости. И сказала, что тоже жду ребенка. Родители были на седьмом небе от счастья, а сестра сперва тоже поздравила меня, а потом встала и ушла, не дождавшись десерта. В итоге она позвонила мне и сказала, что я совершила подлый поступок, украв «ее момент». «К тому же, это уже твоя вторая беременность. И когда ты объявляла о первой, тебе ни с кем не приходилось делиться вниманием», — заключила она. Я не хотела извиняться, поскольку своей вины не чувствовала. Я всего лишь рассматривала этот случай как возможность поделиться еще одной радостью. © helomyo / Reddit
Еще больше историй о неадекватных родственничках вы найдете в этих материалах:
Комментарии
Ну вообще, могла бы и на следующий день рассказать о своей беременности, её сестра права, выглядит так, как будто она хочет перетянуть внимание на себя. Женщины, которые готовятся стать матерям впервые, чувствительны к таким вещам. И если тебе это не важно, это не значит, что не важно твоей сестре.