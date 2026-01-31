17 историй от людей, которые живут за городом, и нам, жителям многоэтажек, их иногда вообще не понять

Многие из нас, засыпая в тесной многоэтажке, мечтают о маленьком домике с садом и уютными чаепитиями на веранде. Но реальность частного сектора — это не только запах цветов и размеренность, но и жизнь, которая полна неожиданностей. Там и ослы-будильники, и пугающие шорохи, и даже козы-взломщики. Поскучать там, в общем, некогда, все время что-то происходит.