Я недавно так от универа отъезжала. Но про ручник мне никто не сказал, просто три парня, увидев мои тщетные попытки, машину из сугробов вытолкали. Вот так, нa ручнике 🤣🤣🤣
17 историй от людей, которые живут за городом, и нам, жителям многоэтажек, их иногда вообще не понять
Многие из нас, засыпая в тесной многоэтажке, мечтают о маленьком домике с садом и уютными чаепитиями на веранде. Но реальность частного сектора — это не только запах цветов и размеренность, но и жизнь, которая полна неожиданностей. Там и ослы-будильники, и пугающие шорохи, и даже козы-взломщики. Поскучать там, в общем, некогда, все время что-то происходит.
- Мама никогда не любила животных, но когда осталась в доме одна, согласилась на кошечку, чтобы не скучно было. Мы притаранили ей сфинкса. Позвонила она через 4 дня с криками: «Забирайте ее себе». Оказалось, сосед дядя Толя долго парился в своей бане, а когда вышел, увидел, что на его одежде спит голая кошка. Думал, что перегрелся совсем.
- Выпал снег, с основной улицы к нашему дому по частному сектору не проехать. Остановилась, думаю. Пытаюсь выехать, туда-сюда колесами. Сосед вышел, долго-долго на меня смотрел, а потом подошел вразвалочку и говорит: «Красотка, с ручника снимись».
- Когда я была подростком, мы с мамой жили на даче. И вот поздно вечером — стук в дверь! Стучали так настойчиво: тук-тук, тук-тук-тук... Мама говорит: «Сделаем вид, что дома никого нет». На следующий вечер — опять стук! Уж не помню, сколько вечеров так было, но недолго. В итоге набрались мужества все-таки посмотреть в окно: с веранды было видно, кто стучится. Оказалось, что это со всей дури чесалась собака, которая сидела на нашем крыльце. Делала она это, трясясь всем телом, а задняя лапа из-за этого била по крыльцу! © Катрина / Dzen
«Я и мое натуральное „средство“ для борьбы с вредителями. Принимает от нас оплату червями»
- Когда мне было лет 12, ездили мы с бабушкой постоянно на дачу. Как-то раз пришла к нам грязная голодная кошка, бабушка говорит сходи в вагончик за кусочком колбасы, покорми ее. Кошка отведала колбаски и ушла, а через полчаса вижу ее у грядки, подхожу, а она мне мышку в благодарность принесла. © YuriPenkin / Pikabu
- В отпуск я поехала к подруге, которая живет в городе, но у нее есть дом в деревне. Напросилась я туда. Приезжаю, красота и тишина. На второй день стали захаживать соседи: кто молочко принесет, кто мед. Я удивлялась, какие добрые. А на третий день узнала, что они меня сосватали с Витькой из соседнего дома. Сказали, чтоб я его с собой в город забирала. Этого Витю я, кстати, даже не видела. © Подслушано / Ideer
- Папа как-то приволок козу маме... Она пару лет водила ее на поле, по пути на работу, за что словила кличку дама с собачкой (на каблуках, вот и цокали обе). От козла коза пряталась в будку, откуда сильно блеяла. Потом она еще наловчилась рогами и зубами отодвигать задвижку калитки в огород, а потом и обмотанную проволоку. Они еще, оказывается, отличные тестировщики багов. То есть недостаточно один раз сделать, чтобы перекрыть ей доступ. Нужно постоянно усложнять и дорабатывать. Короче, если тебе скучно живется — купи козу. © AnyankaYa / Pikabu
«Мама хотела классную фотку трех ее коз. Но кое-кто решил, что надо погримасничать»
- В детстве каждое лето ездил к бабушке в деревню. Помимо меня, ездили еще двоюродные брат и сестра. Как же здорово было просыпаться от запаха пирогов и картошки. Бежать в курятник за яйцами. Мы подписывали ложки, боролись за место у окна и красные галоши. Мы облазили все леса, собирали грибы, ягоды, ловили лягушек и ящериц. И каждый вечер неизменно бабушка шла доить корову, а мы уже сидели под дверью с кружками. Вот мы выросли и как же скучно мы живем. © Подслушано / Ideer
- Кому-то мешают спать соседи или лающие собаки, а нас вот будит орущий в шесть утра осел. Реально, настоящий осел! Ибо соседи решили, что просто коров им мало. Теперь несколько раз в день я слышу ослиный душераздирающий крик. У соседей брата живут павлины. Зоопарк на выезде. © Подслушано / Ideer
- Когда меня дядя привез на большой машине к будущему мужу в деревню, попросила не заезжать специально на главную улицу, там с трассы идти минут 10. Он хоть и торопился, но завез меня на главный перекресток в самом центре, откуда до дома мужа было рукой подать. На улице, в огородах никого не было, стояла жара. К вечеру приходит мачеха у мужа, смеется. Ты, говорит, богатая невеста.
Я в шоке, потому что у меня, кроме доли в квартире мамы, ничего не было.
А она продолжает: «Мужик тебя на тачке привез. Теперь все знают, почему наш парень тебя выбрал». Я тогда не поняла ничего, говорю, мол, как так, не было же никого на улице. Удивилась, кто меня там видел. Но глупый вопрос, конечно. © NadyaBadya / Pikabu
«Тот случай, когда хозяйством обзавелся, а грузовик еще не купил»
- В детстве у нашей семьи была коза. Зойка. Умная, чертяка! Напротив дома был высокий косогор, на нем дерево какое-то росло. Как-то смотрим с мамой: коза под деревом стоит, а сверху к ней ветки падают. Это отчим забрался на дерево и скидывает их ей.
Мы ему: «Это же коза, она и сама залезть может!» Я тоже, конечно, как птица Говорун, сообразительностью не отличился. Выгуливал ее, а она беспокойно себя ведет: не ест, кричит, мечется. Сорвалась с привязи и ломанулась от меня в гору. Я за ней, еле догнал, а та орет. Бабки соседские сообразили, что к чему, говорят: «Ей, походу, козла надо. Вон, через улицу девушка живет, она козла держит».
Я подумал и решил сходить, повел козу. Лет тринадцать мне было или около того. В голове диалог строю: откроет девушка, а я ей скажу, что Зойке козла надо, а бабки нашептали, что вы как раз козла держите.
Но тут открывает мужик. Не девушка. Спрашивает у меня строго: «Что надо?»
У меня сразу шаблон сломался, ну я и выдал:
— А козел здесь живет?
Мужик посмотрел на меня, потом на козу и отвечает:
— Нет, козлы здесь не живут! © Julaev / Pikabu
- У одного моего знакомого, Вовы, теща в деревне живет. И собралась она как-то раз в санаторий на пару недель. Вову попросила приехать последить за хозяйством: огород поливать да котов кормить утром и вечером. Количество хвостатых никто не уточнял. А коты там, по деревенской традиции, на самовыгуле, то есть дома не живут, ходят где-то по подворью, только на завтрак и ужин являются. Ну, Вова что, коты так коты, кормил их, как положено. Приезжает хозяйка из санатория, Вова рапортует: «Все в порядке — огород полит, коты накормлены, вон, сидят на поленнице, аж лоснятся, все 5 штук». А теща ему: «Вова, так у меня же всего 2 кота было, а остальных я не знаю!» © omniusmagnus / Pikabu
«Проезжал мимо соседней деревни и увидел это»
- Живу в частном доме. Как-то сижу, чай пью, и вдруг в дверь заходит кот — обычный такой, сибирский. Прыгнул на диван, улегся и спит. Я посмеялся, выгонять не стал, хотя у меня уже был свой кот — старенький, правда, но любимый, от мамы достался.
Думал, драка будет, но нет, они взяли и вместе клубком устроились. Я им потом общую лежанку сделал — мешок овечьей шерстью набил. Вот им там вообще круто было! © Unknown author / Pikabu
- Живу в небольшом частном доме в селе. Всего две тысячи населения. У меня есть собака — обыкновенная дворняга. Очень добрый и ласковый пес. Любит выбегать на улицу и давать лапу прохожим, особенно детям.
Но есть одно «но»! Он тащит к нам во двор все: от мисок и ведер до одежды и инструментов. Однажды притаранил почти новый шуруповерт! Поэтому у нас есть группа в соцсети, где я размещаю фото того, что он утащил. Почти все жители состоят в этой группе, и почти все уже пострадали. © Подслушано Телеграм / Telegram
А вы выросли и живете в деревне или в городе? Может, у вас тоже есть какие-то забавные или увлекательные истории?
