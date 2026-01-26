20+ курьезных историй о свиданиях, по которым хоть сейчас ромком снимай

19 человек вспомнили своих соседей по общаге, с которыми скучно не было никогда
Истории
1 месяц назад
Свидания — это момент настоящих эмоций, когда каждый старается предстать в лучшем свете. Однако иногда жизнь закручивает такие сюжеты, какие не снились ни одному сценаристу. Мы собрали истории о девушках, которые и представить не могли, чем обернется долгожданная встреча с мужчиной — в итоге она больше напоминала розыгрыш.
А какие сюрпризы ждали вас на свиданиях? Расскажите нам о них в комментариях.
У нас есть и другие истории о свиданиях, которые запомнились совсем не романтикой.