17 пар, которые живут как в ромкоме — и по будням, и по праздникам
Бывало ли так, что вы смотрели на своего партнера и думали: «Ну за какие заслуги мне досталось это чудо»? Звук знакомых шагов в коридоре и запах родного парфюма действуют лучше любого антидепрессанта, возвращая чувство безопасности. Мы подготовили подборку историй, где обычные люди совершают поступки, достойные лучших мелодрам. Посмотрите, как выглядит любовь, которая не боится быта.
- Мы с мужем настолько беспечные, что поженились в тот же день, когда познакомились. Это была поздняя ночь в кафе. Я была в зоне с караоке, а он играл в бильярд с друзьями. В какой-то момент забегает в зону караоке, видит меня — и тут же выражение лица у него изменилось. Позже оказалось, что он влюбился с первого взгляда. Мы провели ту ночь вместе, развлекались, общались, а утром подали заявления в ЗАГС. Только потом начали встречаться, узнавать друг друга, знакомиться. Хотя уже официально являлись мужем и женой. Сейчас ни капельки не жалею о том поступке, хотя и считаю его полным безрассудством, сумасшествием и безобразием. © Не все поймут / VK
- Мой муж ни разу не романтик, крайне редко говорит «люблю» и все такое, но одну его фразу я запомню на всю жизнь. Как-то в начале наших отношений собирались мы в гости, я собралась быстрее него и начала ворчать, чего он так долго, а он с абсолютно серьезным лицом, зашнуровывая ботинки, говорит: «Я тебя 30 лет ждал, а ты меня 5 минут подождать не можешь», — и целует. В тот момент я влюбилась в него еще больше. © Палата № 6 / VK
- У меня просто замечательный будущий муж. Мы очень любим дайвинг, а сейчас отдыхаем на море. Так сегодня он сделал мне предложение! Булькаемся в море, а он мне: «Милая, плыви сюда, я тут что-то нашел!» Ныряю, плыву, а там — коробочка с кольцом! Под камнем на глубине. Я сначала сразу не поняла, а потом аж обалдела. Вот такое простое и самое необычное предложение, которое я когда-либо видела. Так что наш первый трофей с отпуска найден! А я счастлива! © Не все поймут / VK
- Мы с мужем периодически внезапно начинаем диалог вживую или в сообщениях, будто мы незнакомы и кто-то из нас двоих к другому подкатывает. Причем оба отыгрываем, флиртуем. Мы никогда не договаривались об этом, оно само как-то выросло из динамики наших отношений, и это так освежает чувства! © Подслушано / Ideer
- Муж с работы пришел, обнимаю его в коридоре, он поводит носом (из кухни вкусно пахнет ужином) и говорит: «Знаешь, если бы мы не были женаты, я б тебе сейчас предложил пожениться». © Подслушано / Ideer
- В браке уже 17 лет, у нас трое очаровательных детей. Как-то мы зашли в небольшое кафе, и, пока я выбирала, что нам купить, ко мне начал клеиться какой-то мужчина. Моего супруга как раз набрали по работе, и потому рядом со мной его не было. Я вежливо попросила отстать от меня, ибо замужем, но он, не увидев кольца на пальце (мы свои обручалки как раз сдали на чистку) и рядом спутника, начал очень настойчиво предлагать пойти на ужин. Муж быстро понял, что происходит, и вежливо его попросил отвалить. Вроде ситуация и пустяковая, но меня она здорово разозлила и расстроила. А муж говорит: «Ты глянь, какая у меня красотка, 39 скоро будет, троих детей родила, и стоило мне отойти, как сразу на тебя вешаются! Нет, ну я реально счастливчик!» © Мамдаринка / VK
- Самый запоминающийся сюрприз от будущего мужа случился, когда мы были еще студентами. Встретились, чтобы погулять; мой благоверный с рюкзаком, хотя обычно не носит сумок. «Странно», — думаю и интересуюсь: «Для чего рюкзак?» А он замялся, подвис и тему перевел. Я уже нервничаю: «Может, дома не ночевал, тусил где-то?» Приходим в кафе, парень глазки в пол: «Сейчас вернусь». Ок, жду. Хотела расчесаться — выхожу и вижу, как он с улыбкой беседует с официанткой. Я уже закипаю, но вида не подаю. Сажусь на место, жду. И вот он идет... с букетом и словами: «Поздравляю тебя с нашей первой годовщиной!» Перед встречей со мной он зашел в кафе, попросил официантку поставить букет в вазу и спрятать. А в рюкзаке был подарок — наши распечатанные фото в рамочках. © Карамель / VK
- Решила сделать мужу сюрприз, пошла в магазин за напитками, фруктами да свечами. Возвращаюсь домой, а он... уже стол нам накрыл, свечки зажег и даже посуду помыл. © Подслушано / Ideer
- Сегодня подумала о том, что давно мужа не баловала просто так, и приготовила романтический ужин: свечи, красивый сервиз, его любимые блюда. А он приехал от мамы с розовым кустом в горшочке, ставит передо мной и говорит: «Ну, я просто подумал: давно я тебя не радовал просто так». Посмотрели друг на друга, засмеялись. Наверное, это и есть любовь — когда думаешь одинаково и без слов понимаешь друг друга. © Палата № 6 / VK
- В браке уже 10 лет, романтика уходит. Поболтали с мужем и решили «зажечь искру» — встретиться в ресторане, будто мы незнакомы. И вот стою у стойки, жду. Заходит муж, а рядом какая-то блондинка! Аж дыхание перехватило от возмущения, а те увидели меня и как давай гоготать. Оказалось, что муж умудрился заблудиться в комплексе и никак не мог найти ресторан. Администратор зала, та самая блондинка, заметила его суетливый взгляд и предложила проводить до столика. Свидание, кстати, было прекрасным, хоть и пошло не по плану.
- Забыл жену поздравить с 8 Марта. На следующий день приношу цветы, прошу прощения, мол, исполню любое ее желание. Она говорит: «Так ты же мне отправил подарок! Ты чего?» Я в ступоре. Жена показывает — золотые сережки. И тут я вижу подпись — и правда, от меня. Оказывается, я заказал в магазине сережки еще месяц назад и забыл. Нужно больше отдыхать. © mommdarinka
- Недавно муж сделал самую романтичную вещь в моей жизни. Я очень люблю один травяной напиток, который подают в кафе в Стамбуле. Пробовала сделать дома — вроде ингредиенты те же, но выходит какая-то фигня. Муж был в командировке и, прилетев, привез мне этот напиток, разлитый по маленьким пластиковым бутылочкам для ручной клади. Докупить багаж он не мог, и вот придумал такую штуку. Это самое милое, что для меня кто-либо делал. © Подслушано / Ideer
- Когда я была беременна, муж решил сделать мне приятно — принес целый килограмм суши. А мне на них даже смотреть не хотелось. В итоге пришлось ему самому все съесть, хоть он и не фанат. Я говорю: «Вот если бы ты шашлычка привез, тогда бы я поела». Вечером укладываю дочку спать, мужу вдруг звонит друг, зовет куда-то. Я, уставшая, заснула вместе с ребенком. Ночью он меня будит, что-то подносит к носу — пахнет мясом. Говорит: «Это тебе, иди на кухню». Я сонная плетусь туда, а на столе шашлык! Оказалось, он договорился с другом, тот был рядом с местом, где делают вкусный шашлык, купил, привез, позвонил мужу, и тот забрал. Ночь, кухня, я сижу, жую шашлык и думаю: какой же у меня хороший и понимающий муж. © Мамдаринка / VK
- Вчера муж полвечера порхал по кухне, готовил для меня ужин. Мне было велено лежать и не напрягаться. Дочку тоже к себе на кухню забрал, помогала ему там как могла в свои 3 года. Лежала-лежала да и уснула. Проснулась в 5 утра в полном недопонимании и с чувством стыда — так мужа киданула... А он взял и не обиделся, романтический ужин превратил в завтрак. Сказал, что все понимает, что устаю. Сегодня романтический ужин готовить буду я! © Мамдаринка / VK
- Муж — неисправимый романтик. За это я его и полюбила. Ведь когда в университете у нас абсолютно не было денег и у меня был день рождения, он пришел ко мне с маленькой красивой коробочкой. Открываю, а там — кусок асфальта. «Я не могу подарить тебе то, что хочу, но запах мокрого асфальта ты любишь, я знаю!» А рядом с коробочкой была еще одна коробочка — ромашковый чай и записка: «Твои любимые цветы. Пусть так, но я очень хотел их тебе подарить». В общем, поэтому он мне и понравился. © Палата № 6 / VK
- Выходила сегодня из супермаркета. Возле него стояла бабушка и продавала маленький букетик цветов. Начинался дождь, и я решила выкупить его, чтобы старушка пошла домой греться. Решила, что этот букетик подарю своему парню — он ведь, бывает, дарит мне цветы без повода. Когда он вернулся с работы, я вручила ему цветы. Парень обнял меня и сказал: «Мне никто никогда не дарил цветы. Дорогая, я этого не забуду». Не ожидала такой реакции, и стало даже немного грустно — ведь парням и правда так редко дарят цветы. © Не все поймут / VK
- Живу с сестрой. Парень мой живет в другом городе. Звала его приехать на мой день рождения в гости, провести время вместе, но он сказал, что у него много работы и начальство не отпускает. Расстроилась жутко, но что уж тут поделаешь... Утро моего дня рождения, я проснулась и увидела, что моя комната вся в шариках, а на полу большой букет и коробка, перевязанная красной лентой. Я удивилась, думаю: ничего себе сестра подарочек устроила. Пошла на кухню и расплакалась... Там сидел мой любимый с готовым завтраком! Я была просто вне себя от счастья. А потом я открыла его подарок и снова заплакала. Там был котенок, которого он мне подарил, чтобы я не так сильно скучала во времена разлук. © Карамель / VK
Любовь — это не конечная точка, а бесконечный процесс узнавания друг друга в самых нелепых и трогательных ситуациях. А у вас в отношениях есть подобные воспоминания?
