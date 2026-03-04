16 случаев, когда обычная сделка в интернете превратилась в сюжет для фильма
Казалось бы, чего проще: продать ненужную вам вещь, заработать немного денег и еще людям приятное сделать? Но в итоге выплывают сюрпризы: общение со странными покупателями и веселые переписки с теми, кто и покупать, кажется, ничего не собирался. В этой подборке мы собрали переписки и истории о том, какой эпопеей могут обернуться онлайн-продажи — поверьте, будет весело, любопытно и занимательно.
Эпопея с польским гарнитуром
- Когда досталась квартира по наследству, был в ней раритет — польский гарнитур. Выставила на Авито за 1,5 тысячи. И тут мне пишет женщина: «Ой, вот это мебель! Я бронирую» Ну ок. Мурыжила недели полторы: пришли ей фотки и шкафчиков, и дверок со всех ракурсов, цену сбила ниже некуда — до 1000. И куча вопросов: а нет ли откровенных дефектов, а вот стекла подлинные или нет? Я уже не дождалась ее, ремонт в квартире начала делать. И тут вдруг пишет: «Я приеду, только закажите людей, чтобы спустили мне гарнитур и довезли мне». Я добавила ее в черный список, а бригаду, что ремонт делала, попросила вытащить гарнитур на помойку. © Аноним3606312 / Подслушано / Ideer
«Неужели она ждала мгновенную доставку юбки?»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Goaway***man123 / Reddit
Находчивый клиент
- Продавал одну вещь, договорились с покупателем о цене. Приходит этот парень и приносит на $ 50 меньше оговоренной суммы. И предложил доплатить разницу подарочными картами по $ 10 одной популярной сети закусочных. А надо сказать, что я питаю слабость к их продукции. Подумал — и согласился. Добавил карты себе в приложение, убедился, что они настоящие, а остаток суммы взял наличными. Довольными остались мы оба! © Unknown author / Reddit
Выгодный обмен
- Отец попросил продать в интернете его старый рабочий ноутбук. Он был прям в таком себе состоянии, если честно, но функционировал нормально. На мое свеженькое объявление сразу же налетели халявщики, которые начали просить продать дешевле, отдать даром или вообще обменять на самокат, коляску или курицу. Я думал, что это шутки такие, но в итоге поменял ноут на скейт. Батя сказал, что я не в себе. © Палата № 6 / VK
«Хочешь купить майку?»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © bcfcmaim / X
История с диваном
- Я как-то заказала диван в другом городе, но мне не понравилось, как он в квартире смотрится. Выставила на продажу по цене вдвое ниже. Несколько человек написали, что такой им даром не нужен, потому что ткань плешивая (вельвет на фотках отсвечивает). В итоге в тот же день его забрал адекватный парняга, который был счастлив урвать новый диван за полцены © Бутербродик / ADME
Двуликие покупатели
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © ruslanumerovs / Pikabu
Когда продажа превращается в шоу
- Выставил смартфон за 34 тысячи рублей — абсолютно новый, в заводской пленке. Приехал мужик, при нем все вскрыли, убедились, что все работает, а потом он говорит, что есть только 32 тысячи. Залез в банковское приложение, стал показывать баланс, рассказывал, что у него трое детей и телефон в подарок сыну, у которого день рождения. Когда я отказался делать скидку, он прям целый цирк разыграл со звонком жене и просьбой срочно пополнить баланс. У той только тысяча нашлась. Начал давить на жалость. А я посмотрел на это представление, развернулся и ушел, за эту цену было много желающих, так что без проблем продал следующему написавшему. © logri / Pikabu
Веселые клиенты
- Продавал детские ботинки. Цена — тысяча рублей. Приехала семья на джипе Вольво последней модели. Просили скидку..... Без скидки забрали... В другой раз продавал диван в очень хорошем состоянии. Цену поставил один рубль, так как нужно было срочно от него избавиться — ждали новый диван. Приехали два мужика. Помог им спустить и погрузить. Один говорит c таким серьезным видом: «Дай номер карты». Дал. Он мне перевел ровно один рубль. Вот и думаю: а смысл вообще переводить было? © Roomchel / Pikabu
Чем дешевле вещь, тем больше вопросов. Фотки отправил, а он не купил
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Kkjq / Pikabu
Сюрпризы в старом диване
- Купили для дачи диван с рук, старый, кожаный, за смешные деньги. Продавец сказал: «Срочно нужны деньги, забирайте». Дома я села и провалилась. Диван был мягкий, но как-то неравномерно. Решили аккуратно вскрыть обшивку, думали, пружины сломались. А там, под слоем поролона, аккуратно уложены стопки пачек с деньгами, завернутые в старые газеты. Мы сначала обрадовались, а там купюры, которые давно вышли из обращения. Позвонили продавцу, а он вздыхает: «Это, наверное, бабушкины деньги „на черный день“. Всю жизнь копила — а зачем? Теперь это просто бумажки. Мне они не нужны». В итоге пару пачек оставила 7-летней дочке играть в кассу, а остальные выкинула в мусор.
Главное — стоять на своем
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Ya Dezire/ ADME
О чудных любителях растений
- Как-то продавала кактус опунцию. Пишет мужик: «Не тот ли это кактус, у которого иголки опасные?» Я говорю: «Ну да, в руки его брать не стоит, иначе чесаться все будет». Он: «Ой, так и быть, избавлю вас от этого ужаса за скидку». Еще одна недавно в конце декабря пыталась сбить цену на цветок, я отказалась. Присылает недовольное сообщение: «Не хотите вы быть доброй Снегурочкой!» Я цветок за 2 сотни продаю, а ты его хочешь забрать за 50. Кто тут из нас недобрый? © Инесса Федоровна / ADME
«То, что я лайкнул твой товар, не значит, что я обязан его покупать»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Narrow_Tap_8618 / Reddit
Искусство читать описание дано не каждому
- Люблю продавать ненужные мне мелочи онлайн. Недавно выложил на продажу одну катушку для удочки. Попался клиент, который долго меня мурыжил, просил уступить в цене, прислать фото со всех ракурсов. Я уступил и все прислал. Отправил товар. Смотрю, клиент поставил мне один балл и написал: «Обманул и прислал не под ту руку». Хотя в объявлении ясно было написано: под правую. © Подслушано / Ideer
Тайна швейной машинки
- На «Авито» купила старую швейную машинку «Зингер» — чугунную, тяжелую. Продавец — усталая, но милая женщина лет 50 отдавала ее за бесценок. Дома крутанула ручку — и иголка сразу сломалась. Начала проверять, что не так, полезла в отсек для шпульки и нашла там золотое колечко с гравировкой: «Нюре от Коли, 1948». Мелькнула шальная мысль оставить себе, но совесть не позволила. Я позвонила той женщине, вернулась по адресу, показала кольцо. Она внимательно посмотрела кольцо, посмотрела на надпись, и вдруг ее лицо озарилось улыбкой: «Так это же бабушкино, от ее первого брака. Она так мужа своего первого любила, что дедушка — ее второй муж — даже ревновал ее слегка, вот она, видно, кольцо и прятала». Очень благодарила меня, а потом пригласила на чай — у нее как раз только пирожки свежие испеклись и пахло очень аппетитно. Я отказываться не стала, и мы где-то с час провели за приятной беседой.
На самом деле желание сэкономить на покупке, конечно, похвально, вот только порой приводит к непредсказуемым последствиям. Расскажите, как вы продавали или покупали вещь в интернете и чем это обернулось?