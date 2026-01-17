20+ переписок женщин и мужчин, которым не бывает скучно вместе

20+ переписок женщин и мужчин, которым не бывает скучно вместе

Отношения мужчин из женщин — это всегда гремучая смесь из влечения, иронии, хитрости, радостей и огорчений. И нигде это так ярко не проявляется, как в переписках между ними. Следующие сообщения наверняка повеселят вас и покажут закулисье повседневного общения между противоположным полом.

1.

Юрий
13 часов назад

Прямым текстом нельзя было сказать? Обязательно обманывать?

-
-
Ответить

2.

3. «Я ждал этот день, и он настал. 10 лет отношений, 6 лет брака, и теперь это. Долго же она терпела, скрывая свое желание жить роскошную жизнь за мой счет!»

Dude
17 часов назад

Никогда не пойму женскую логику - зачем тебе маленькая пачка майонеза подороже, если можно купить большую подешевле? :)

-
-
Ответить

4. «Вчера познакомилась с одним парнем в кофейне в центре города, обменялись контактами в соцсетях. Сегодня начали переписываться, и у меня вопрос: я что, блин, в параллельной Вселенной?»

lady.mkns
Тëтя из интернета
9 часов назад

Не вижу проблемы угостить болеющего имбирём и апельсинами. Даже и хорошо, что сам попросил — не нужно гадать, чем помочь. :)

-
-
Ответить

5.

6.

Александр
1 день назад

Она видела мультик " Я подарю тебе звезду", к тому же режиссер там с говорящей фамилией Хитруе!

-
-
Ответить

7.

8.

9.

Юрий
6 часов назад

Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью —
Заезжий музыкант играет на трубе,
Что мир весь рядом с ним,
С его горячей медью?
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе.

© Б. Окуджава

-
-
Ответить

10. «Поздравил жену с днем рождения нашей дочери. А она ответила так. Вот что значит мамские будни, когда папа далеко»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. «Никита вчера приехал в загс вовремя, а я опаздывала. Его сообщение по этому поводу бесценно»

20.

21.

Если вас хоть немного повеселили наша статья, предлагаем вам заодно посмотреть переписки, которые поднимут настроение в два счета.

