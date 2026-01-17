20+ переписок женщин и мужчин, которым не бывает скучно вместе
Отношения мужчин из женщин — это всегда гремучая смесь из влечения, иронии, хитрости, радостей и огорчений. И нигде это так ярко не проявляется, как в переписках между ними. Следующие сообщения наверняка повеселят вас и покажут закулисье повседневного общения между противоположным полом.
1.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK
2.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: KOPOBOPOTEHb / Pikabu
3. «Я ждал этот день, и он настал. 10 лет отношений, 6 лет брака, и теперь это. Долго же она терпела, скрывая свое желание жить роскошную жизнь за мой счет!»
Никогда не пойму женскую логику - зачем тебе маленькая пачка майонеза подороже, если можно купить большую подешевле? :)
4. «Вчера познакомилась с одним парнем в кофейне в центре города, обменялись контактами в соцсетях. Сегодня начали переписываться, и у меня вопрос: я что, блин, в параллельной Вселенной?»
Не вижу проблемы угостить болеющего имбирём и апельсинами. Даже и хорошо, что сам попросил — не нужно гадать, чем помочь. :)
5.
6.
Она видела мультик " Я подарю тебе звезду", к тому же режиссер там с говорящей фамилией Хитруе!
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Odinist / Pikabu
7.
8.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
9.
Тебя не соблазнить ни платьями, ни снедью —
Заезжий музыкант играет на трубе,
Что мир весь рядом с ним,
С его горячей медью?
Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе.
© Б. Окуджава
Для создания этого материала были использованы следующие источники: БОРЩ / VK
10. «Поздравил жену с днем рождения нашей дочери. А она ответила так. Вот что значит мамские будни, когда папа далеко»
11.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: rdp180 / Pikabu
12.
13.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Peregr1nTook / Pikabu
14.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: HeadCrab6 / Pikabu
15.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK
16.
17.
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Unknown author / Reddit
18.
19. «Никита вчера приехал в загс вовремя, а я опаздывала. Его сообщение по этому поводу бесценно»
20.
21.
Если вас хоть немного повеселили наша статья, предлагаем вам заодно посмотреть переписки, которые поднимут настроение в два счета.