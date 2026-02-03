15 юморных переписок, про которые скажут «жиза» те, кто хоть раз был в отношениях

Что ж - молодец жена! Теперь будут есть то, на что она потратила деньги. (Помню, в 90-е, когда устроилась работать в один из магазинов, то одна коллега похвасталась однажды кольцом, которое она купила почти на всю зарплату, при этом она только недавно смогла найти работу, а до этого была безработной, так же как и её муж. Но, она, вообще, была своеобразной дамой).