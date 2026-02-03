15 юморных переписок, про которые скажут «жиза» те, кто хоть раз был в отношениях
В отношениях всегда есть место для доброй иронии и шуток, которые, порой, понятны только двоим. Мы собрали 15 СМС-переписок, авторы которых умеют подколоть любимого человека так, что этим захочется поделиться на просторах всемирной паутины.
У моей старшей дочери первым словом было не "мама" или "папа", а имя большой собаки Герца. Так как ей было ещё месяцев семь-восемь, она не все звуки выговаривала, поэтому у неё это звучало как "Гей". Младшая дочь теперь шутит, что на самом деле сестра говорила о голубом.
Что ж - молодец жена! Теперь будут есть то, на что она потратила деньги. (Помню, в 90-е, когда устроилась работать в один из магазинов, то одна коллега похвасталась однажды кольцом, которое она купила почти на всю зарплату, при этом она только недавно смогла найти работу, а до этого была безработной, так же как и её муж. Но, она, вообще, была своеобразной дамой).
Ну, она разумная! Мужику ппц как с ней повезло. Серьёзно.
Изменено:
Или это мужик вовремя сообразил...
А у вас есть забавные переписки с партнерами? Обязательно делитесь в комментариях.
