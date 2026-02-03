15 юморных переписок, про которые скажут «жиза» те, кто хоть раз был в отношениях

Переписки
1 час назад
15 юморных переписок, про которые скажут «жиза» те, кто хоть раз был в отношениях

В отношениях всегда есть место для доброй иронии и шуток, которые, порой, понятны только двоим. Мы собрали 15 СМС-переписок, авторы которых умеют подколоть любимого человека так, что этим захочется поделиться на просторах всемирной паутины.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu

3.

Dude
1 час назад

Смешно, что странно для дзеновского Циника

-
-
Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

4.

Olga Dubrowski
18 часов назад

У моей старшей дочери первым словом было не "мама" или "папа", а имя большой собаки Герца. Так как ей было ещё месяцев семь-восемь, она не все звуки выговаривала, поэтому у неё это звучало как "Гей". Младшая дочь теперь шутит, что на самом деле сестра говорила о голубом.

-
-
Ответить

5.

Ольга Курпякова
43 минуты назад

Что ж - молодец жена! Теперь будут есть то, на что она потратила деньги. (Помню, в 90-е, когда устроилась работать в один из магазинов, то одна коллега похвасталась однажды кольцом, которое она купила почти на всю зарплату, при этом она только недавно смогла найти работу, а до этого была безработной, так же как и её муж. Но, она, вообще, была своеобразной дамой).

-
-
Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: shutmem / Pikabu

6.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: tamarabazova90 / Pikabu

7.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Unknown author / Pikabu

8.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: bgafk / Pikabu

9.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

10.

11.

Nivere Kerli*
19 часов назад

Ну, она разумная! Мужику ппц как с ней повезло. Серьёзно.

Изменено:
Или это мужик вовремя сообразил...

-
-
Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: terebiata / Pikabu

12.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

13.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: KOPOBOPOTEHb / Pikabu

14.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Kayomaru / Pikabu

15.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

А у вас есть забавные переписки с партнерами? Обязательно делитесь в комментариях.

Загляните также в другую нашу статью — 15 переписок с родителями, которые набили руку на на остроумных ответах в СМС-ках.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее