16 комичных случаев в салоне красоты, о которых мастера будут рассказывать еще не один год

Нам хочется, чтобы визит в салон красоты проходил без сучка без задоринки: прическа — идеальная, ногти — ровные, массаж — приятный и расслабляющий. У мастеров, впрочем, свои ожидания: спокойные клиенты, чаевые и работа, которая получается с первого раза.

Но иногда все идет не по плану — и на свет появляются истории, которые люди потом годами пересказывают друг другу.