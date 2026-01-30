16 комичных случаев в салоне красоты, о которых мастера будут рассказывать еще не один год
29 минут назад
Нам хочется, чтобы визит в салон красоты проходил без сучка без задоринки: прическа — идеальная, ногти — ровные, массаж — приятный и расслабляющий. У мастеров, впрочем, свои ожидания: спокойные клиенты, чаевые и работа, которая получается с первого раза.
Но иногда все идет не по плану — и на свет появляются истории, которые люди потом годами пересказывают друг другу.
- Пришла на маникюр. Девушка себя ведет так, словно она лучший мастер в городе. И вот сидит она, кривится так недовольно, потом не выдерживает: «Девушка, ну кто вам такое уродство сделал? Я только инструменты о такую работу порчу! Вы мне должны доплатить за то, что я этот ужас снимаю». Я не растерялась и выдала: «Хорошо, но тогда вы мне верните деньги за прошлый сеанс. Ведь этот ужас я делала у вас». Я в прошлом месяце была блондинкой, а сейчас уже шатенка, вот она, видимо, и не запомнила меня. Заткнулась сразу, сделала быстро и молча. Больше я к ней не записывалась, я думаю, и так понятно, почему. © Карамель / VK
- Работаю парикмахером уже 10 лет, но такого клиента не забуду. Заходит к нам мужчина, огромный, бородатый, в кожаной куртке — чисто байкер из кино. Молча кладет на стойку 5 тысяч и басом выдает: «Мне нужен час времени мастера. Любого». Я приглашаю его в кресло. Думаю: может, побрить надо? А он достает из кармана детскую расческу с единорогом и говорит: «Учите меня плести „колосок“. Срочно». Целый час этот гигант пыхтел, путался в прядях на учебном манекене, психовал, но не сдавался. Я не выдержала, спросила, зачем ему это. Он покраснел и буркнул: «У дочки завтра утренник. Не хочу, чтобы моя принцесса там лохматая была». Уходил он уже с уверенным навыком плетения кос, а я потом полдня улыбалась. Настоящие мужчины — они такие.
- Только начинала работать мастером, и случился конфуз. Пришла клиентка на свадебный маникюр. В разгаре работы понимаю, что забыла купить стразы, которые так хотела невеста. В перерыве иду в туалет, вся в расстройстве, и тут мой взгляд падает на мои трусы... По какой-то счастливой случайности именно в этот день я надела трусы с маленькими стразами! В общем, невеста была довольна и, надеюсь, никогда не узнала правды. © Cool story / VK
- Живу в ОАЭ круглый год, постоянно делаю маникюр и педикюр. Но поехала к маме в отпуск летом (дача, огород). Через 2 недели после моего приезда ноги и руки были как у кочегара. Записалась в салон, усаживаюсь... Мастер посмотрела на мои ноги и выдает: «О, вы, наверное, собрались на самую важную встречу в вашей жизни, если решили сделать педикюр!» Почему некоторые мастера думают, что они знают все и им можно так нагло и некрасиво себя вести? © nuramussabayeva
- Сидела я как-то в салоне на стрижке. Дело было в начале лета — сезон выпускных в школах. Вдруг вбегает женщина с зареванной девушкой в красивом выпускном платье. А на голове у девушки ужас, как будто она под дождь попала. Оказывается, сделали ей это безобразие в салоне: длинные волосы завили щипцами и собрали в прическу, но через час все это развалилось, локоны раскрутились и повисли. Вид ужасный. В тот салон уже не успевают. А в нашем все мастера заняты. Девушка с мамой чуть не в обмороке. Я своему мастеру говорю, мол, я подожду, возьмите. Ну исправила она, как могла, ушла девушка с мамой уже без слез. © Вероника / ADME
- Пошла в салон стричься. Все мои волосы были одной длины. Попросила укоротить их примерно на 1 см. С одной стороны срезали больше. Окей, попросила исправить. Все еще неровно. Третья попытка — ничего нового. Мои волосы становятся короче, а она все стрижет и стрижет. Я остановила ее и потребовала, чтобы позвали менеджера. Итак, за дело берется старшая по должности. И... тоже стрижет неровно. В итоге она выдает: «У вас просто волосы такие...» Кривые?
Я заплатила и убежала. Потом плакала в машине, так как потеряла несколько сантиметров длины. А назавтра пошла в другой салон, и там меня уже постригли нормально. © Whimsywynn3 / Reddit
- У меня своя парикмахерская. Прихожу в пятницу на работу, в зоне ожидания лежит чей-то телефон. В четверг был выходной, никого в помещении не было. Работаю я один, и, когда я уходил в среду, я бы точно его заметил. Мало ли, какой-нибудь посетитель оставил. Беру телефон — без пароля. Пытаюсь как-то найти владельца, вижу чат с женой, пишу в диалоге: «Здравствуйте, туда-сюда, ваш супруг потерял телефон, он у меня, по такому-то адресу». Отвечает его жена, что муж на работе, и они завтра вместе к нам придут. В субботу они приходят, я отдаю телефон владельцу, спрашиваю: «А вы ко мне не заходили на днях?» Он говорит: «Я, походу, его в троллейбусе вчера выронил, а в этой парикмахерской вообще впервые». После этой истории уже прошло месяца два. Я писал своим клиентам, которые были у меня за несколько дней до этого, спрашивал, не находили ли они случайно телефон, но никто ничего не приносил и на троллейбусе ко мне не приезжал. © lil_nikki_f
- Пришла на макияж и должна была еще немного подождать, потому что визажист доделывала предыдущую клиентку. Уже сажусь на кресло, как мастер просит еще несколько минут на обработку своих инструментов. Далее она вытирает все кисточки влажной салфеткой, пшикает антисептиком и начинает тянуться к моему лицу. Ну блин, ну что за фигня?! Я сразу останавливаю ее словами: «Это же не обработка, они грязные все равно. У вас нет другого набора?» И она аж запнулась. Начала говорить, что всегда так делает и здесь как будто ничего такого нет. Она даже не задумывалась, что надо аж как-то специально обрабатывать. Ну и главный аргумент: набор кисточек только один и даже если она их помоет, то высохнуть все равно не успеют. Пришлось краситься на день рождения дома самой, потому что как человек, которого от чего угодно может обсыпать, я не рискнула. У меня один вопрос: ну как так можно забивать на гигиену? © Карамель / VK
- Я несколько месяцев ходила в понравившийся салон, пока моя маникюрша не устроила при мне скандал. Она ругалась с хозяйкой, так как ей, видите ли, приходится работать, хотя она планировала отдохнуть. И они орали друг на друга минут эдак 15 в главном зале. Просто сюр! Это выглядело настолько непрофессионально: ну идите вы в подсобку выяснять отношения, не при клиентах же! Больше я туда не ходила. © indecentXpo5ure / Reddit
- Моя подруга всегда ходит с офигенной стрижкой, и я решила попросить у нее номер мастера. Записалась, пошла. Еще удивилась, что салон в каком-то подвале находится, но меня успокаивал тот факт, что подруга номер дала. Вышла злая, на голове был ужас. На следующий день, видимо, из-за угрызений совести, подруга призналась, что дала первый попавшийся номер из интернета, так как не хотела делить классного мастера. Вот так доверяй теперь подругам. © Карамель / VK
- Мама мужа передала большую коробку вкусных конфет. У меня была на процедуре клиентка, и я решила вместе с ней попить чай и предложила угоститься. В итоге я допила чай и вернулась на свое рабочее место, а она заканчивала. Конфет в коробке оставалось прилично, и я подумала, что хватит еще мужу попить чай. Работу закончила, клиентка уехала. Захожу на кухню — коробки нет. Спрашиваю у мужа, попил ли он чай? На что он мне говорит, что коробка была пустая. Я съела 2–3 конфеты. И сначала я подумала: ну как так можно было сделать! А потом поняла очень простую истину — я сказала «угощайся». Это не подразумевает какое-то определенное количество. © mom_locks_
- Вчера я впервые была на наращивании ресниц. Долго искала мастера, сомневалась. Но таки нашла, и работы на странице у девушки были невероятно красивые, просто прекрасные. Но то, что она сделала мне... Взгляд теперь как у коровы, хотя я просила максимально натурально. Но самое главное, что сегодня утром, на второй день наращивания, треть ресниц уже просто слетели. И за всю эту прелесть я отдала $ 150! Девочки, как вы находите своих мастеров, вообще не понимаю! © Карамель / VK
- Парикмахер отчитывала меня за походы в бассейн. Она сперва позвала коллег взглянуть на мою шевелюру, а потом начала рассказывать стажеру, как влияет на волосы хлорка. На моем примере. Но я-то пришла всего лишь за стрижкой! Да, я знаю, что мои пряди стали светлее из-за плавания, но зачем устраивать цирк?! © aussieidiot229 / Reddit
- Ходила на маникюр в один салон уже долго и каждый раз брала у них из вазочки пару «Рафаэлок». Стала замечать, что конфетки пропали. Спросила у мастера, как бы между прочим, а она покраснела и выдала: «Вы простите, это наш администратор жадничает, я только сама сегодня узнала». И достает из сумки коробку конфет, ставит на стол и говорит: «Вот, я принесла, а то мне за нее стыдно».
- Забыла записаться вовремя на педикюр — теперь у моего постоянного мастера все время занято на ближайшие две недели, а привести в порядок ножки приспичило именно сейчас. Записалась в первый попавшийся салон, где были свободные места. Сижу в кресле, мастер, которая со мной работает, каждые пять минут проверяет свой телефон. Вот каждый раз, как засовывает мою ногу под лампу, так и бежит к телефону. Телефон лежит на соседнем столике. Бегает туда-сюда. Я чувствую себя лишней в этом кабинете. Она видит, что мне некомфортно, и поясняет: «Просто мои дети прямо сейчас летят в Америку, сын мне скинул маршрут онлайн, я смотрю, где сейчас летит их самолет». Как выясняется, «дети» — это взрослый сын с женой. Ощущение, что я со своим педикюром мешаю этой женщине жить свою жизнь. © nata_plh
- Записала как-то клиентку на процедуру. Опоздала минут на 20, но пришла. Женщина лет 50, очень ухоженная и приятная. В следующие пару раз — так же с опозданием, но уже до получаса. В итоге опаздывать она стала все сильнее и чаще. Я психанула и молча ее заблокировала, разбираться не стала. Проходит дня два, записывается новый клиент. Спрашиваю имя и понимаю, что знакомое. Думаю: ну не может же быть, это же она. Видели бы вы мое лицо, когда я ее увидела. Ни слова о блоке и записи с другого номера. Стала брать ее только по предоплате. Но вишенкой на торте стала другая история. Пришла к нам новая сотрудница и рассказала, что эта мадам ходила к ним в салон несколько лет в долг, так как знала хозяйку. Задолжала им порядка пары тысяч $ и перестала к ним ходить — видать, с того момента и стала моей клиенткой. © zahida_brow
