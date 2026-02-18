16 человек получили подарки, от которых остались под впечатлением на всю жизнь
Подарки дают нам эмоции и впечатления, которые порой оказываются важнее и дороже самих вещей. Часто именно простые и душевные моменты запоминаются на всю жизнь, будь то фикус, подаренный человеку, который не жалует домашние растения, или внезапный кухонный кран вместо романтического сюрприза. Иногда даже подаренная фигурка несуразного скомороха и старые коньки могут стать поводом для доброй улыбки спустя многие годы.
- Когда я училась в старших классах, одна учительница взяла с собой небольшую группу учеников в Англию на весенние каникулы. Я отчаянно хотела отправиться в это путешествие. Вскоре после начала занятий надо было внести первый взнос за поездку. Но моя мама сказала, что ей жаль, но мы не можем позволить это себе. Я согласилась, но все равно завидовала другим. Наступило Рождество, и мы открывали подарки. Вдруг мама послала папу в гараж. Он принес огромную коробку для меня. Это был набор дорожных сумок. Мама объяснила, что будут и другие поездки, и мне всегда понадобится хороший багаж. Я стала разглядывать подарок. И, когда открыла его, оттуда выпал подарочный сертификат на поездку в Англию. Мои родители оплачивали его всю осень и держали это в секрете. Я так разволновалась, что расплакалась. Это была удивительная поездка и до сих пор один из крутейших подарков в моей жизни. © Nicole Gaston / Quora
- Коллега встречалась с парнем. В ее день рождения он сказал, что занят, но заедет. Подарил цветы и 7 шаров. Она сухо поблагодарила, рассчитывала на большее. Оставила подарки в прихожей. И тут услышала крик дочери: «Мам! Там, в каждом шарике по 5 тысяч рублей!» Замужем за ним более 4 лет. © Energetik74 / Dzen
- Как-то пришел муж с работы и с радостью сообщил, что у него сюрприз для меня. Протянул мне пакетик, мол, какой-то бюстгалтер. Подумала, ни фига себе, но пакетик маленький для бюстгальтера. С подозрением открываю, а там чехол для очков. А муж-то и говорил, что это «балконет». Не знаю, как и кто его убедил купить. Приятно конечно, но не то. Теперь учим всякие «интересные» слова. © mommdarinka
- У меня есть приятельница. Дама она довольно состоятельная, но до неприличия скупая. Недавно возобновила с ней общение после долгого перерыва. На ее день рождения подарила винтажную фигурку, знаю, что она их коллекционирует. Вскоре наступил и мой день рождения. Так она умудрилась преподнести мне в дар форму для выпечки гигантского размера, силиконовую подставку под горячее в виде коровы и две чашки без блюдец. Муж не мог сдержать смеха. © tatianatsivadits
- А мне мой будущий муж на день рождения подарил кран на кухню. Он приехал с роскошным букетом цветов вечером, а утром поехал за краном. Да, он был в то время выпендрежный и дорогой, но я не знала: ржать мне или просто офигевать. © elena batrakova / Dzen
- Когда-то был у меня кавалер. Очень интеллигентный, статный, умный и намного старше меня. У меня на него были серьезные планы. Встречались мы с ним несколько месяцев и вот наступает новый год. Отмечали в компании друзей. Раздается бой курантов, он берет меня за руку и, волнуясь, говорит о том, как любит меня. Что готов прожить со мной всю жизнь, а сам за спиной что-то прячет. Я уже думаю, наверное сейчас стану невестой, не может быть! И тут он достает из-за спины скомороха! 15-сантиметровую куклу в шапке с бубенцами. Я уже смотрю на подругу и думаю, хоть бы она не засмеялась, а то меня тоже сейчас прорвет. Конечно, я взяла этого скомороха и сделала вид, что мне все понравилось. Почему скоморох? Прошло уже более 10 лет, а я так и не смогла разгадать эту загадку. Алексей, если ты вдруг это прочитаешь, знай, что я до сих пор помню тебя только благодаря этому скомороху. © __dashayurenya__
- Из презентов от тайного Санты я могу составить рейтинг самых бесполезных и провальных подарков в жизни. Журнал из киоска, блокнот из серии «порви меня», начатый крем для рук (дарительница не удосужилась даже вытереть горлышко), дешевая шоколадка, кухонное полотенце. И вишенка на торте — ничего! Мой тайный Санта, причем я знала точно, кто это, просто решил не дарить подарок. Уж не знаю, не хотел он тратиться или я ему не нравилась. Причем это было в школе, я тогда попросила у родителей денег, которых и так было мало, и потратилась на подарок другому человеку. А мне не подарили ничего. Классная руководительница узнала об этом, но ровным счетом никак не повлияла на ситуацию, чтобы хотя бы компенсировать траты моих родителей. Это элементарно неприлично по отношению ко взрослым людям, зарабатывающим деньги.
- Друг хотел компьютер. Он вообще ото всей техники с ума сходит, но вот тогда он хотел комп. Его дядя, зная это, схитрил и подарил ему на Новый год клавиатуру со словами: «Ну а остальное сам». Так друг нашел первую работу в своей жизни. © Полина Воронина / Dzen
- Свекровь подарила на день рождения швейную машинку. В то время это была моя мечта. Свекровь живет в другом городе. Я ей говорю, как же ее повезем, ведь она в тумбе? А она мне такая: «Так зачем ее возить? Будешь приезжать к нам в гости и шить на ней!» И все же потом лет через 10 они на своей машине привезли нам эту тумбу домой. Но уже под видом подарка моей дочери, их внучке. © tatiana.yakotuk
- Моя начальница предложила мне забрать у нее горшок с домашним растением, не помню с каким, я не разбираюсь. Я отказалась, сказала, как есть, что не люблю домашние цветы и не знаю, как за ними ухаживать. В итоге на день рождения она подарила мне фикус. © Елена / Dzen
- У моих родителей не особо было с финансами. Поэтому в детстве я почти не ходила на новогодние елки. А я обожала сказку «Щелкунчик». Буквально все, что с ней связано. Даже игрушки в виде Щелкунчика. Причем как детские, так и елочные. Сводить меня на балет, конечно, родители никак не могли себе позволить. Но однажды мама выкроила деньги и купила билеты на музыкальный спектакль «Щелкунчик». Уже не помню, в каком это было театре, но счастью моему не было предела. Мне жутко понравился спектакль. А в конце всем юным зрителям еще и раздали сладкие подарки. До сих пор один из лучших новогодних праздников в моей жизни.
- Был как-то у мужа ДР. Сели за стол, я спросила у него, что бы он сейчас хотел съесть. Супруг уверенно ответил: «Пельмени!» Я сказала: «Так возьми из морозилки и свари себе!» Он посмотрел на меня круглыми глазами, потому что не знал, что я тайком от него накануне налепила пельменей, зная, что это одно из его любимейших блюд. Сюрприз удался! Муж сказал, что это был лучший подарок. © Olga Dubrowski / ADME
- Как-то на Новый год мне подарили начатое жидкое мыло, сопроводив словами: «Вот взяла на работе бесплатное мыло. Думала, хорошее, а оно как-то пахнет непривычно». Мол, ну, ничего, зато тебе на Новый год подарочек. © julia17112013
- В 12 лет на Рождество я хотела только пару белых коньков. Моего папу уволили с работы, но я думала лишь о том, как буду кататься на коньках с друзьями и веселиться, как никогда в жизни. Наступило рождественское утро, и я увидела большую коробку с моим именем. Я была уверена, что это блестящие белые фигурные коньки, о которых я мечтала. Я нетерпеливо сорвала обертку и открыла коробку. Внутри я обнаружила пару подержанных черных хоккейных коньков. На лице моего папы сияла широкая улыбка. Мое сердце упало в пятки, но я заставила себя широко улыбнуться и от души поблагодарила маму и папу. Помню, как пошла на каток с друзьями, немного смущенная своими черными подержанными коньками. Я объяснила это тем, что, по мнению родителей, мне сначала надо научиться кататься на старых коньках моего брата. Мне показалось, что это звучало не так больно. Дети есть дети, и я терпела от них насмешки за старые коньки. Но зато я научилась кататься, и довольно хорошо. И вот однажды на каток пришел мой старший брат. Он спросил, можно ли ему одолжить мои коньки и покататься. У него вообще не было коньков. А мои оказались ему слишком малы. Следующее Рождество было намного лучше. Под елкой лежала еще одна большая коробка для меня. Внутри лежали коньки, о которых я мечтала год назад. Они мне понравились, но не так сильно, как черные. Ведь благодаря им я многое узнала о себе. © L. Ellen / Quora
- 20 декабря. Подружка хвалилась, мол: «Не люблю дарить абы что». Думаю: вау, редко таких сейчас встретишь. Решила тоже не экономить и купила ей духи. Настал Новый год. Обменялись мы с подругой подарками. Открыла я свой пакет, и у меня дар речи пропал. Там лежало мыло, причем дешевое, которое на кассе в магазине косметики валяется. А дополнял это все блокнот. Видимо подруга заметила недоумение на моем лице, потому что стала оправдываться: «Мыло такое улетное, с классным запахом! И смотри, у блокнота какая обложка красивая. Я старалась выбирать. К тому же блокнот в работе пригодится, писать много надо». Больше с ней не общаемся.
- Муж подарил вазу. Я взгрустнула — мог подарить что-то подороже. Как-то пришла подруга, посмотрела на вазу и улыбнулась. А ваза в пыли на дальней полке. Она ушла, а я нашла нашу вазу в интернете и чуть со стула не упала. Оказалось, она ну очень дорогая. За такие деньги к ней даже притрагиваться нельзя. Муж пришел, я ему говорю про вазу, а он мне: «Ну да, друг посоветовал, но я больше его не слушаю, тебе же ваза не понравилась». Хорошие друзья у мужа, сказала, чтобы все-таки слушал их. © mommdarinka
От кредита на телевизор до вазы, к которой страшно прикоснуться, — как видите, подарок — это не просто вещь. Это концентрат чувств: заботы, юмора, внимания или полного его отсутствия. Герои этих историй точно усвоили: неважно, что внутри коробки, важно, что происходит после того, как ее открыли.
А какой подарок круто изменил вашу жизнь или стал поводом для истории, которую вы до сих пор рассказываете на всех праздниках?