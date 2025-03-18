15 подарков, которые просто ошарашили своих получателей

Наверное, каждый любит получать подарки. Разворачивать упаковку, рассматривать, чем же решили вас порадовать близкие, чувствовать радостное предвкушение от сюрприза. Некоторые люди поступаются эффектом неожиданности и заранее сообщают друзьям, что бы хотели получить на праздник. Но от получения разочаровывающего подарка никто не застрахован. Так и вышло у героев этой статьи.