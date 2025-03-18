15 подарков, которые просто ошарашили своих получателей

Истории
48 минут назад

Наверное, каждый любит получать подарки. Разворачивать упаковку, рассматривать, чем же решили вас порадовать близкие, чувствовать радостное предвкушение от сюрприза. Некоторые люди поступаются эффектом неожиданности и заранее сообщают друзьям, что бы хотели получить на праздник. Но от получения разочаровывающего подарка никто не застрахован. Так и вышло у героев этой статьи.

  • На прошлое Рождество муж купил мне ужасные аметистовые серьги, которые выглядели как поддельные украшения Барби. Смотрю на них в шоке и говорю, что мне такие не идут, я даже не представляю, с чем их можно надеть. Муж такой: «Ладно, их можно вернуть». Конечно, я так и сделала. Стоили эти побрякушки ого-ого сколько, и я не могла представить, что они будут просто пылиться у меня. Нет, ну может быть, я надела бы их раз или два. И то не точно. Я вернула серьги и на эти деньги забронировала для нас домик на местном горнолыжном курорте. Это было намного лучше! © JDRL320 / Reddit
  • Свой одиннадцатый день рождения я не отмечала, но хорошо помню подарок подружек, которые пришли к подъезду меня поздравлять. Выбегаю вся такая радостная, в предвкушении, а они мне: «Закрой глаза и протяни руки вперед». Выполняю и чувствую что-то теплое и шевелящееся. Открываю глаза и начинаю вопить от ужаса, держа в руках двух белых крысят с красными глазами, пищащих и скребущих когтями мои ладони. Отправила подруг восвояси, те разочарованно побрели сдавать зверьков в зоомагазин. Лучше бы шоколадку купили. © Подслушано / Ideer
  • Дело было лет 30 назад. Конец января, мои родители отмечают свои дни рождения, так как разница у них всего в неделю. Получается такой общий праздник для обоих. В общем, празднуем день рождения, но тут появляется бабушка и заявляет: «Я вам купила самый лучший подарок! Срочно едем его разгружать». Все сидят, глазами хлопают. После допроса с пристрастием бабуля раскололась и призналась, что заказала им на дачу машину навоза и что та скоро должна приехать, но денег у нее на весь «подарок» не хватило, поэтому родителям нужно будет еще доплатить половину стоимости. © 0d1n / Pikabu
  • Мой муж совсем не умеет выбирать подарки. На каждое Рождество у него по какой-то причине есть «тема». В прошлом году это были футболки и нижнее белье. Причем, большую часть из этих тряпочек я реально ненавидела. Годом ранее это были пижамы — муж вручил мне аж 7 комплектов. Он подарил мне так много кулинарных книг, что я сбилась со счета, а я ведь даже не пользуюсь ими. Он почему-то никогда не может придумать, что мне подарить, и я постоянно даю ему подсказки. Но я так люблю этого мужчину. Во всех других моментах он просто идеален. © Ok_Estate_7315 / Reddit
  • На мой день рождения мой любимый человек подарил мне носки. Коробку из шести пар носков с разными прикольным принтами. Нам по 27 лет, мы давно работаем на хороших должностях, а мне дарят носки. При этом неделю назад у моей младшей сестры был день рождения и ее парень подарил ей машину. Чувствую себя дурой и одновременно меркантильной. Да, никто не обязан дарить мне машину и телефоны. Но носки... Мы встречаемся четыре года, мне кажется, что я достойна другого подарка. Или я слишком себя накручиваю, и носки — это нормальный подарок? © Карамель / VK
  • Решила я собрать вечеринку на 25 лет. Сняла в аренду дом, там мангалы, бассейн. Позвала двадцать самых близких людей. Пришли, вручили подарки, мы круто провели время, а наутро разъехались. Уже дома открываю подарки, а в 15 из 20 пакетов лежит парфюм. Сговорились? Или решили поприкалываться? Я не знаю, но у меня теперь запас парфюмов есть до конца моей жизни. © Карамель / VK
  • Когда я была маленькая, родители всегда дарили «нужные» подарки: одежду, обувь. То есть то, что как бы и так должны были мне купить. Выросла из зимних ботинок — «Дед Мороз на Новый год подарил новые» и все в таком духе. Как-то даже мне на день рождения подарили телевизор, который поставили в гостиную. Почему так — не знаю, деньги в семье водились, папа прилично зарабатывал, а мои хотелки были совсем недорогие, но родители считали, что они мне не нужны. В целом с подарками не особо везло по жизни — бывшие парни дарили ерунду, которая мне не нужна, или просто вручали цветы и ныли, как дорого они стоят. Когда стала встречаться с будущим мужем, он спросил у меня, что я хочу на день рождения, я без особой надежды рассказала, и он это и подарил — тут я обалдела, оказывается, так можно было. © Подслушано / Ideer
  • У меня свекровь считает, что лучший подарок женщине — это золото. Мой муж, соответственно, вырос с такой же установкой и первые годы на все праздники дарил золото. Но вот я не очень люблю такие подарки, хоть драгоценности и ношу. Предпочитаю выбирать их сама, под свой вкус, и ношу не снимая, поэтому кучка «сменных комплектов» сережек, цепочек и кулонов лежит грустно на полочке. Муж долго не мог поверить, что я не кокетничаю, а действительно хочу «вон ту полезную в доме штуку». © Мама Дорогая / ADME
  • Попросила у мужа на 8 марта косметику, которую очень давно хотела. Но несколько лет мы закрывали кредиты, и я даже думать не могла о такой роскоши, как новая косметика. Чтобы избежать сюрпризов, скинула ссылки на все, что хочу. И в день праздника муж торжественно вручает мне...телефон. Естественно, я расстроилась. Я совсем не хотела его, я хотела косметику. А он еще меня виноватой сделал, типа любая девушка была бы рада, а ты как всегда. Весь день провела со слезами на глазах и четком ощущении, что где-то я допустила ошибку. Предложила мужу вернуть телефон в магазин, а он сказал, что себе оставит. Вот тебе и подарки, вот тебе и праздник. © Карамель / VK
  • На десятилетие конторы, где я работала, высокое начальство решило осчастливить сотрудников «креативными» подарками. Дарили каждому отделу свой сюрприз. Бухгалтерия получила оплаченные пригласительные на квест. Продажники — на игру в пейнтбол. Маркетологи отправились на картинг. Складские — в тир. Айтишники, рекламщики, техники — все были одарены. Посещение было в добровольно-принудительном порядке, явка обязательна. А мы, логисты, получили сертификаты на 3 прыжка с парашютом. Высоты я с детства боюсь. Мой отказ участвовать восприняли нормально после того, когда я сказала, что уволюсь. В этой конторе я потом еще 5 лет проработала. И марафон бегали, и в лазербол играли. Смешно, но в другой организации, где я позже работала, тоже с парашютом прыгали. Но по желанию и за свой счет. © NadezhdaNR / Pikabu
  • Когда была совсем маленькой, родители отвели меня на новогоднюю елку к папе на работу. Там было много детишек, Дед Мороз, короче, все как обычно. Так как я была рыженькой, вся в веснушках да и к тому же в костюме Красной шапочки, то Дедушка Мороз обратил на меня внимание и вручил мне подарок. Все время, которое мы стояли на концерте, я не могла понять, что же это такое. Только потом родители объяснили, что он подарил мне точилку для ножей. Вот это подарочек! Прямо от души! Интересно до сих пор, кто додумался купить сие чудо для детишек. © Подслушано / Ideer
  • Выхожу из магазина, в руках пакеты, а ко мне уже шагает парень с рекламкой: «Позвольте вам презентовать подарок от фирмы, у нас акция!» И протягивает мне пакетик. Я со злостью: «И куда мне это? Руки заняты». Он взял пакеты, пока я забирала презент. Дома открываю, а там тампоны... Хорошо, что человек воспитанный попался и не ответил, «куда мне это». © Карамель / VK
  • Кружки — один из худших подарков. Они буквально кричат: «Я не знаю, что тебе нравится, но я чувствую себя обязанным сделать подарок». Или другой вариант: «Я забыл купить тебе кое-что, поэтому схватил в магазине первую попавшуюся вещь». У есть меня целый шкаф, отведенный только под кружки. Моя девушка обожает их рассматривать, а я терпеть не могу. Вот как реагировать на подобные презенты? Говорить: «Спасибо, что подарили кружку с моим именем, а то я бы забыл его»? К сожалению, мои друзья и родственники знают, что я ненавижу кружки, поэтому считают, что будет вдвойне смешно сделать мне такой подарок. © tallkidinashortworld / Reddit
  • В год выхода «Гарри Поттера и Даров смерти» я получила эту книгу на день рождения. А потом мне вручили другой точно такой же томик на Рождество. Родители просто забыли, что уже дарили мне его. Они еще и разозлились и назвали меня неблагодарной, когда я рассмеялась, и сказала им, что они продублировали подарок. Да что ты будешь делать! © EatTheRude- / Reddit
  • В свои 14 лет я очень любила читать и мечтала получить на день рождения новую книгу о Гарри Поттере, чтобы была своя, а не стоять в очереди за ней к однокласснику. И вот наступает долгожданный день рождения, а родители мне дарят золотые сережки с рыбками. А у меня даже уши проколоты не были. Глубину моего разочарования трудно передать, но мама сумела еще больше меня «обрадовать», сказав, что раз подарок мне не по душе, то носить она его будет сама. © Sinklinal / Pikabu

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