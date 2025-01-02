Я открытки читаю всегда. Тёплые слова, написанные в них, очень приятны. Так что дамочки весьма зажравшиеся и считают что им все должны (((
20+ подарков, которые выглядели как прикол, но в итоге оказались куда более ценными
Подарки почти всегда приносят радость. Они создают волшебную атмосферу и остаются в памяти на долгие годы. Бывают такие презенты, которые удивляют своей креативностью, заставляют смеяться до слез или трогают до глубины души. Герои нашей подборки поделились забавными историями о таких подарках, которые им трудно забыть.
- В начале 2000-х годов друзья подарили на свадьбу красиво упакованную тяжеленную коробку со словами: «От нас кирпичики для строительства нового дома». Ночью, чтобы не тащить кирпичи в дом, выбросил ее в снег. Утром перед тем отнести подарок на помойку, решил заглянуть внутрь. А там оказался дорогой набор посуды. © Инкогнито 3772 / Dzen
- Работала в богатой компании. На 8 марта каждой даме подарили по огромному букету тюльпанов и открытке. Мы, конечно, скривили лица, разошлись по кабинетам, не читая, выбросили открытки в урны. Но одна из нас, самая интеллигентная, открыла свою открытку, а там прикреплены $ 100. © Виталия В / Dzen
- Сын друзей сделал шкатулку: выжег на ней дату свадьбы с именами молодоженов. Миленько, но ничего особенного. Новоиспеченная теща скривила лицо и выбросила шкатулку в мусорку. Хорошо, что жених с невестой все же забрали подарок, ведь внутри оказалось 500 евро. Шкатулка так и стоит на полочке на память. © Бешеная Белка / Dzen
- Жена рассказала историю про подругу. Частный дом. Женщина готовится к празднованию 8 марта. В разводе, маленький ребенок. Приятные хлопоты: поздравления, подарки. И тут неприятность — сломалась калитка. Сначала растерялась, потом догадалась позвонить однокласснику. Тот приехал со сварочным аппаратом и все починил, денег не взял. На прощание сказал: «Все тебе цветы дарят, а я вот калитку отремонтировал». До сих пор этот случай вспоминает. © PolAnd1234 / Pikabu
- Нам с женой далеко за 30. Трое детей, работа, карьера, школы. Ни одно украшение, ни электроника, ни косметика не могут сравниться с ее радостью от подарка на день рождения — домика Лего. Потому что в нем есть целая кухонька, две принцессы, дракон и светящиеся блоки, которые классно светятся в темноте. © Подслушано / Ideer
- Однажды я подарила однокласснице на день рождения средство от прыщей. Сделала это из самых лучших побуждений — мне действительно хотелось помочь ей почувствовать себя увереннее. Одноклассницы были в шоке, что я до такого додумалась, но это был самый искренний подарок, который я когда-либо делала. И я ни капли не жалею об этом. © Подслушано / Ideer
- Зашла с мамой в магазин игрушек, чтобы купить подарок мелкому родственнику. А там... Целый зал с куклами — от пола до потолка. Рай моего детства! Мама увидела мое лицо и говорит: «Выбирай куклу, любую куплю. Теперь можем себе позволить». Тем временем мне 28 годиков. © Подслушано / Ideer
- Подарили племяннице на свадьбу небольшую хрустальную вазочку, а в ней денежки. Сумма была действительно хорошая. Эта вазочка, нераспакованная, простояла у них несколько лет. Распаковали, когда въехали в новую квартиру и начали расставлять хрустальную посуду в стенку. Хорошо, что в то время не было инфляции, и деньги им очень пригодились для обустройства. © надежда сергеева / Dzen
- Подруге парень на день рождения подарил одну туфлю — очень красивую и дорогую. Подруга давно мечтала о таких, но, конечно, хотелось бы получить обе, а не одну. На что парень сказал, что вторую подарит на следующий день рождения. Сказал это с намеком на длительные отношения. Подруга посмеялась, оценила жест. Вторую туфлю получила раньше — на свадьбу. Они поженились и уже 10 лет вместе. © Жужа Лаптева / Dzen
Блин, опять я брюзга, но кто-нибудь бы оценил одну туфлю в подарок? Я б за жадность приняла
- Самый лучший подарок вручила мне дочь на день рождения, когда ей было около трех лет — полные карманы грязного щебня с фразой: «Только не потеряй!» До сих пор смеюсь и припоминаю ей этот момент. © Просто поговорить / Dzen
- У меня был знакомый, который на Новый год спросил, что мне подарить. Я люблю полезные подарки. Мне как раз был нужен ящик для инструментов. Я его и получила — отличный ящик. Правда, в нем лежало два крема от морщин. Я спросила его: «Неужели все так плохо?». А он ответил, что все прекрасно, просто мы с тобой уже не молодые. А было нам, так сказать, немного за сорок. Ящик до сих пор жив, пережил переезды, жесткую эксплуатацию во время ремонта. © юлия бондаренко / Dzen
- На нашу свадьбу друзья скинулись и подарили нам кухонный комбайн. В то время уже были небольшие кухонные комбайны, но нам подарили огромного монстра. Коробка от него была размером с коробку из-под телевизора. Он был ужасно тяжелый, неудобный, громоздкий, но прослужил нам много лет. В конце я его просто выкинула, так как эта зараза не хотела ломаться, что бы я на нем ни делала, а таскать его туда-сюда было мне уже не под силу. © Елена Грибанова / Dzen
- Лучший подарок, который я когда-либо получала, — это новый дом на колесах от родителей. Долгое время я помогаю моим родителям, являясь их опекуном. После того как я вышла из абьюзивных отношений и жила в трейлере, но со временем он пришел в негодность. Мой отец нашел для меня дом на колесах. Теперь у меня есть уютное место с полноценной спальней и кондиционерами, которое стало подарком за все, что я сделала для родителей.© Marcy Stehling / Quora
- Каждый Новый год приятельница дарит мне вафельные полотенца и литровые шампуни — она сама их любит, а я спокойно забираю, ведь в хозяйстве пригодятся. Шампунями иногда стираю одежду, а когда делали ремонт — подливала под мебель, чтобы легче двигалась. © Светлана С. / Dzen
- Сколько себя помню, мама всегда не любила, когда ей дарили цветы. Прямо говорила: «Лучше б кусок мыла подарили, и то толку было бы больше». Так вот, однажды я подарила ей большой пакет мыла. Тяжелый, конечно, но зато все куски были разного размера. © Екатерина Землянскова / Dzen
О да, сама обожаю различное кусковое мыло. Сын, зная об этом, купил и привёз из Таиланда штук, наверное, 15 разного фруктового мыла: из манго, кокоса, папийи, мангостина, лайма и ещё из каких-то фруктов. Так порадовал, что не передать словами. Давно так не радовалась)))
- Я была перегружена работой и заботой о детях, не успевала следить за порядком. Однажды я вернулась домой, и дом был безупречно чистым, белье сложено, ужин готов. И тут я поняла, что это моя соседка, которая знала, как мне тяжело, и поэтому решила помочь. © Mary Grayson / Quora
- Я работала в небольшом центре для обучения взрослых. Один из долгосрочных студентов, который достиг значительных успехов, подарил мне небольшую фигурку ангела. Это было около 15 лет назад, и ангел до сих пор стоит в моем шкафчике и заставляет меня каждый раз улыбаться, когда я смотрю на него. © Mary Burdick / Quora
- Каждый Новый год отмечаем в доме свекрови. Я с самого утра на кухне. Продукты покупаю на свои деньги. За подарок это никто не считает. Так еще маленькие сувениры дарю. Перед боем курантов свекровь выдает: «Что за ерундовину Лена подарит в этом году?». Открывает пакет, краснеет как томат, а там кулинарная книга: «1001 рецепт для полных чайников». Сначала она поворчала, а потом потихоньку начала приглашать нас на званые ужины, угощая блюдами, приготовленными по этим рецептам.
- Мне на 14 лет соседка, пожилая женщина и очень хороший человек, подарила приспособление для колки орехов. Несколько неожиданный подарок, но вот уже сорок лет я, хоть и не часто, пользуюсь этим орехоколом, и вспоминаю эту чудесную женщину. © Случайно зашла / Dzen
- Мой сын на пляже камушек нашел. Килограмм пять весил. И решил этот булыжник непременно забрать домой. Теперь бабушка с ним капусту квасит. © Mss caramelca / Dzen
- Разговаривал сегодня по телефону с товарищем. У него через пару недель День рождения. Спрашиваю: «Что тебе подарить?» Он отвечает: «Хорошо, что напомнил, подари мне таблетницу». Я в шоке: «Ты что! Таблетницу тебе! Ты на два года младше меня! Мне, может, кресло-каталку на день рождения заказывать!» Вот и дожил до того возраста, когда друзьям дарят таблетницы, тонометры и глюкометры. © kka2012 / Pikabu
А о том, что точно не стоит дарить, читайте в наших других статьях:
Комментарии
Не гоните na таблетницу, она мой товарищ и друг. Особенно в поездках. Правда я витамины пью.
Главный вывод - если решил заморочиться с упаковкой ценного подарка, хотя бы намекни. (То, что подарок не стоит выбрасывать, даже не распаковывая, для меня как-то по умолчанию.)
Это диетологи к 20 годам дарят морозильную камеру, к 30 тонометр, к 40 весы. А друзья что-нибудь приятное.
Буду честной и признаюсь, что я всем подаркам рада. Даже если лично мне это не надо, то всегда найдётся человек, кому нужно. И можно просто отдать. Но не заглянуть внутрь упаковки и выбросить, я считаю, высшей степени зажратость или тупость.
скептически оценивать подаренное - ну..., такое себе...
p.s. ненормативность будет поделена между голодными халком и енотом, уверен, а приличность слов - в голове не находится.