20+ подарков, которые выглядели как прикол, но в итоге оказались куда более ценными

Буду честной и признаюсь, что я всем подаркам рада. Даже если лично мне это не надо, то всегда найдётся человек, кому нужно. И можно просто отдать. Но не заглянуть внутрь упаковки и выбросить, я считаю, высшей степени зажратость или тупость.