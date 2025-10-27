Акрополь видно из любого центрального района города. Разве что с самого Акрополя не видно. Меня больше бесит, как понтийци говорят Охи (т.е. нет) - они произносят Оки. И не поймёшь - то ли нет, то ли всё ОК.
П.С. понтийцы - это такие недоделанные греки с берегов Черного моря.
17 раз, когда люди пытались говорить с иностранцами, а получилось... ну, как всегда
Многие из нас попадали в неловкое положение за границей, когда отчаянно машешь руками, пытаясь объяснить маршрут, а идеально выученная фраза вызывает лишь недоумение и улыбку на лице собеседника. Герои нашей подборки ощутили это на себе сполна, но не растерялись — ведь иногда лучший способ договориться, это просто посмеяться над собственной нелепостью.
- У нас есть знакомый — турок. Простой дядька без образования и с шальной душой: любовницы, гулянки. Муж был у него в гостях. Когда вернулся, я попросила у него телефон. Надо было для какого-то дела. Смотрю на экран и не знаю — плакать или смеяться. Там открыт переводчик, а в нем текст: «Почему море не выливается из берегов?» Оказывается, друга нашего волнуют и научные вопросы!
- На второй день португальского отпуска мне захотелось клубники. Ставлю коробочку на кассу и погружаюсь в свои мысли. Расплачиваюсь, все еще витаю в своих мыслях, а заботливое подсознание выдает, казалось бы, подходящую случаю фразу: «Грасиас». Кассир же, потемнев лицом и насупив брови, свистящим шепотом по-португальски, но крайне понятно объясняет, что в этой стране говорят: «Обригадо». © MadTill**** / Pikabu
- Заблудились в Афинах, ищем Акрополь. Подхожу к пожилым грекам, спрашиваю на английском, правильно ли идем. Они с улыбкой отвечают: «Нэ!» Ну, думаю, раз «нэ» — значит, «нет», разворачиваюсь, чтобы искать другой путь. А они смотрят на меня так, будто я с ума сошел. Оказывается, «нэ» по-гречески — это самое настоящее «да». Над этим коварным «нэ» мы смеялись до конца отпуска. © MatijaMaverick / Reddit
Акрополь видно из любого центрального района города. Разве что с самого Акрополя не видно. Меня больше бесит, как понтийци говорят Охи (т.е. нет) - они произносят Оки. И не поймёшь - то ли нет, то ли всё ОК.
- Переехал во Францию и устроился на новую работу. Я давно не говорил по-французски и довольно сильно подзабыл язык. И вот нужно было мне договориться о встрече с коллегой. Вместо того чтобы сказать ей: «давай встретимся в твоем кабинете», я выдал: «On se voit dans ta Chambre», что означает «давай встретимся в твоей спальне». Через несколько дней я разговаривал с другой коллегой, и мне нужно было попросить ее об одолжении (по работе). В итальянском можно сказать «mi fai un favore» или «mi fai un piacere». Вместо этого я сказал: «j’ai besoin d’un plaisir» — что означает «ты не могла бы доставить мне удовольствие». © hyp_reddit / Reddit
- Я жил и работал в Италии. Как-то я зашел в кафе за бутербродом и напитком. Говорю: «tè alla pesce» (дайте мне чай со вкусом персика). Продавщица очень странно на меня посмотрела. Я повторил еще. Тут она расхохоталась. Оказывается, вместо персика я попросил «рыбный чай». Нужно было сказать «tè alla pesca» — чай с персиком. © gonzojeff / Reddit
- Муж латиноамериканец, учит язык совместно с маленьким ребенком. Вечером купает ребенка в ванной и играют в такие клеенчатые карточки с картинками. Там картинки стандартные: красная машина, зеленая коляска, синий мячик и тд. Все просто. Но тут дело доходит до рыжей и коричневой собак, а этих цветов муж еще не знает. Слушаю из кухни, как выкрутится:
— А это собака. Собака-апельсин.
Видимо, по аналогии с orange dog. Ладно, дальше коричневая, я прямо напряглась:
— А это собака-шоколад!!
Выкрутился. © Tasita / Pikabu
- Отдыхали с подругой за границей и забрели в кафешку, где готовят пасту. За стойкой симпатичный парень начал нам что-то объяснять на английском, а мне все мимо ушей льется — засмотрелась на красавца. И вот он в конце: «Окей?» Я радостно согласилась, не зная, о чем речь. В общем, пасту мы так и не поели, потому что парень просто говорил, что они закрываются. Это уже подруга мне передала. А парень увидел, как она пересказывает мне, что он сказал, посмотрел на меня и послал воздушный поцелуй. © Карамель / VK
- Есть у нас знакомый немец. Когда приходит к нам в гости, всегда даем ему черные мохнатые шерстяные носки, чтобы ноги не мерзли. Однажды пришел и с порога спрашивает: «Где мой вольк?» Мы с мужем переглянулись: «Какой еще волк?!» А он продолжает: «Ну тот страшный черный волосатый носок!» © Подслушано / Ideer
- Отдыхаю на море, зашла в сувенирный магазин, а там продавец во все горло орет какому-то иностранцу:
— Ракушку купи! Ракушку! Там море слышно! Домой приедешь — будешь слушать море. К уху приложи! Слышишь? Это море!
Иностранец прикладывает ракушку к уху, секунда молчания... Потом офигевшие глаза и радостный крик:
— Морье! Морье! Морье! © Палата № 6 / VK
«Спросил на кассе в магазине 7-11 на Патонге, с чем этот пирожок. Кассирша затруднилась ответить вербально и просто нарисовала»
Пирожок с мухоморами - чтоб путешествие получилось незабываемым 🍄🟫😋
- Шел пятый день пребывания в Лондоне. Я наслаждался обществом знакомых и решительно перешагнул языковой барьер. На пятый день я зашел в Subway. Милейшая девушка спрашивала, что класть в булочку, и я бодро перечислял все, что хочу там видеть. Булочка была готова. Далее за прилавком стоял какой-то индус. Он улыбнулся и сказал:
— Мумымыму?
— Pardon? — с легким удивлением ответил я.
Он, немного медленнее, повторил примерно то же самое. Я был озадачен. Девушка перегнулась через прилавок, открыла рот и сказала на нашем:
— Мужчина, он спрашивает, вам майонез класть?
— А?!
— Да не пугайтесь, я Лумумбу закончила, язык хорошо знаю. © Unknown author / Pikabu
- Устраивался на работу за рубежом. Нашел работодателя, который был в таком восторге от моего резюме, что взял без знания языка. Начальник сказал, что сотрудники учили язык как иностранный в школе. И вот прихожу на место работы.
— Мне сказали, что здесь кто-то знает мой язык.
Вперед выходит мужик по имени Петер. Чешет лоб, хмурится, в общем, активно что-то вспоминает. Наконец выдает:
— Нье ставьтье мнье двойку, я забиль титрать в доме.
Увидев мое обалдевшее лицо, он достает телефон, открывает переводчик, что-то вбивает в него и показывает мне. И я вижу фразу «Нефильтрованные ванны заканчиваются медом». Тут я понял, что работа предстоит непростая. © llang / Pikabu
- Сижу на детской площадке во дворе дома. Племянница где-то бегает. Недалеко от меня в песочнице играются два ребенка — брат и сестра, видимо. К ним подходит какая-то девочка лет четырех и активно пытается завязать разговор, однако дети не понимают, говорят на своем. Тут кто-то кричит:
— Маша, Ма-а-аша! Они на другом языке говорят, тебя не понимают!
— На другом? — удивленно восклицает дите.
Секунд 30 что-то обдумывает, затем снова поворачивается к ним и громко говорит:
— Хэллоу, май фрэндс! © zayarniy67 / Pikabu
«Использовать только в случае ярмарки»
Не понимаю я этих завуалированных редакторами национальностей. Почему нельзя написать что дети, игравшие в песочнице - цыгане, а девочка, пытавшаяся с ними заговорить- русская. Это как-то оскорбляет чьи-то национальные чувства? Хспдя, бред бредовый!
- Я знаю английский и испанский, но родной язык у меня другой. И выгляжу я как славянка. Так вот, когда мы с семьей были в отеле в Испании, мы с мамой спускаемся на лифте, а с нами едут две девушки — явно персонал отеля. Я с мамой говорю о чем-то, а те две девушки начинают на испанском обсуждать мою панамку. Я-то все понимаю и говорю им на испанском: «Извините, не уточнила у вас, какую панамку мне носить». Они замолкают, но ненадолго. Потом они переключаются на английский и говорят, что им надоели эти постояльцы, говорящие на нескольких языках. После чего я им спокойно сообщаю, что знаю и английский. Двойной удар! © Anna.Renz / Pikabu
- Знакомая училась в школе с углубленным изучением немецкого. И вот приехали к ним по обмену немецкие школьники, изучающие наш язык. Расселили их по семьям. Моей знакомой досталась девица с запросами: то не ем, это не ем, и такое тоже не ем. Спросили напрямую, что же ей приготовить. Говорит то, что зайцы едят. Салат из капусты? Нет. Из морковки? Нет. Перебрали все известные овощи и блюда из них — нет. Просили как-то объяснить, нарисовать, показать. Выяснилось, что она хотела голубцы! © Палата № 6 / VK
- Живу в Испании, работаю домработницей. Так уж получилось, что язык я все еще плохо знаю. На прошлой неделе ездили с мамой знакомиться с новыми людьми, у которых я буду убирать. Ну как знакомиться — скорее показывать, что где находится, как убирать, если нужно — ключи передать и прочее. Мама меня заранее предупредила, что с испанским у меня отношения натянутые, но я всегда с телефоном, в котором есть переводчик, так что с пониманием в целом проблем не будет. Поехала я туда убираться, хозяев дома не было. Начала работать и тут замечаю стикер на диване. Меня решили на всякий случай предупредить, что нужно пропылесосить диван. И при этом заботливо перевели. Только вот получилась у них фраза: «сосать диван». Честно говоря, даже представить не могу, как они умудрились получить такой перевод. © Cats.isMyLife / Pikabu
Чего ж непонятного - хоть vacuum хоть aspirar - и пылесосить и вот это вот вышеуказанное 🤣
- Приписала в резюме знание языка, учебник по которому пылился на полке. Кому в голову придет проверять чешский? Прошла собеседование, про язык не спрашивали. Спустя год уже забыла об этом вранье, и тут начальница выдает: «Поставщики из компании N послезавтра прилетят, переговоры будешь вести, как раз твой чешский пригодится!» Начальница осталась довольна: чехи ржали и согласились на наши цены. Только я не анекдоты рассказывала, а спрашивала: «Где гостиница?» И повторяла, что не знаю чешский. © Подслушано / Ideer
- Знакомый уехал на работу в Германию. Сидят они с друзьями-немцами в баре, общаются:
— Какой же у вас сложный язык!
— Ну, например? — мирно усмехнулись немцы.
— Ну, например, Sehenswürdigkeiten (зеенсвюрдигкайтен — те, кто учил немецкий в школе с 4-го класса, стопудово спотыкались на этом слове).
— Да? Хммм... Ну да, длинное... А как оно звучит на вашем языке?
— Да легче легкого! — Достопримечательности!
Немцы выпали в осадок. © СИТУАЦИЯ / VK
Юмор и понимание многих историй пропали из-за того, что убрали всякие намеки на национальность (и это в статье про языки!) почему маму рассмешило, что дочь обратилась к детям «Хэллоу, май френдс». Почему парня удивило, что милейшая девушка заговорила на русском. Без указания национальности эти истории бессмысленны и лучше их тогда вообще не печатать.