17 человек, которые рискнули заказать одежду онлайн, и это была лотерея

Фотоподборки
1 час назад
17 человек, которые рискнули заказать одежду онлайн, и это была лотерея

Все мы любим распаковывать посылки, предвкушая радость от новой покупки. Но иногда внутри коробки нас ждет не долгожданная обновка, а повод для истерического смеха. В этой подборке — наглядные примеры того, что происходит, когда реальность решает подшутить над вашими ожиданиями.

«Мама заказала пальто почти за 60 долларов»

Dude
51 минута назад

история про жажду канарейки за копейку, которая чтобы пела, и не ела.

-
-
Ответить

«Это случилось. Моя мама попалась на уловку искусственного интеллекта, когда заказывала нам рождественские подарки»

Elenaki Kavardaki
21 час назад

Мне тоже муж показал фото вязаного изделия, которое уже почти заказал для меня. Я отговорила. Во-первых, сразу видно, что это ненатуральное фото. Во-вторых, почитала отзывы, все матерятся - принт на тонком трикотаже вместо толстой вязки. В-третьих, загрузила поиск по фото и нашла его описание, самое близкое к реальности - 3D-принт. На большинстве сайтов говорилось именно о вязаном изделии.

-
-
Ответить

«Вот такую футболку заказала, в итоге получила разочарование за 12 долларов»

«Это я носить не буду»

«Мой коллега попал. Не только материал другой, но и рукава очень-очень короткие»

«Вот это я ждал 4 месяца»

«Ну, это не совсем то же самое»

«Я просто хотела красивый купальник с прикольным принтом»

«Очень ждала новую пару хороших зимних ботинок»

«Друг семьи поделился этим с предупреждением: „Не покупайте ничего на этом сайте“»

«Я просто хотел футболку как у моей жены»

«Я позволила себе обмануться. Оно настолько велико, что я даже не хочу относить его в ателье для переделки. Просто верну его и найду что-нибудь другое»

Natallia
21 час назад

И смешно и плакать хочется. Барышня ведь явно миниатюрная, не обладает пышными формами, причём, от слова совсем. И при этом выбирает модель, где именно эти формы должны быть, ну как минимум в размере L и больше. Эти картинки хорошо в рубрику для худеющих отправить. ДО и ПОСЛЕ.

-
-
Ответить

Носки с аксолотлем

Elenaki Kavardaki
21 час назад

Что за мода на носки с фигурками? Это же неудобно. Причем, это даже не носко-тапочки, в которых можно ходить дома.

-
-
Ответить

«Я рассмеялась, когда открыла посылку»

«Это не то, чего я хотела»

«Заказывал льняную рубашку, а пришла дешевая, блестящая синтетика»

«Мой 14-летний сын заказал вот такую куртку онлайн»

  • Это отличная возможность научить ребенка проверять производителя перед покупкой. © Book_worm121 / Reddit

А вот еще подборка фото от людей, которые заказали товар онлайн и получили сюрприз века.

Фото на превью FangLiengod / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее