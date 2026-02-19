17 человек, которые рискнули заказать одежду онлайн, и это была лотерея
Все мы любим распаковывать посылки, предвкушая радость от новой покупки. Но иногда внутри коробки нас ждет не долгожданная обновка, а повод для истерического смеха. В этой подборке — наглядные примеры того, что происходит, когда реальность решает подшутить над вашими ожиданиями.
«Мама заказала пальто почти за 60 долларов»
- Это смешно до колик! © velvetforest / Reddit
«Это случилось. Моя мама попалась на уловку искусственного интеллекта, когда заказывала нам рождественские подарки»
Мне тоже муж показал фото вязаного изделия, которое уже почти заказал для меня. Я отговорила. Во-первых, сразу видно, что это ненатуральное фото. Во-вторых, почитала отзывы, все матерятся - принт на тонком трикотаже вместо толстой вязки. В-третьих, загрузила поиск по фото и нашла его описание, самое близкое к реальности - 3D-принт. На большинстве сайтов говорилось именно о вязаном изделии.
«Вот такую футболку заказала, в итоге получила разочарование за 12 долларов»
«Это я носить не буду»
Ну это хотя бы можно затонировать ,наверное? Если речь идёт о натуральной коже.
«Мой коллега попал. Не только материал другой, но и рукава очень-очень короткие»
«Вот это я ждал 4 месяца»
«Ну, это не совсем то же самое»
«Я просто хотела красивый купальник с прикольным принтом»
«Очень ждала новую пару хороших зимних ботинок»
Ботинки на фото почти такие же. Наверно, на ощупь не понравились.
«Друг семьи поделился этим с предупреждением: „Не покупайте ничего на этом сайте“»
- По крайней мере, это не брелок в виде свитера. © East-Canary-538 / Reddit
«Я просто хотел футболку как у моей жены»
«Я позволила себе обмануться. Оно настолько велико, что я даже не хочу относить его в ателье для переделки. Просто верну его и найду что-нибудь другое»
И смешно и плакать хочется. Барышня ведь явно миниатюрная, не обладает пышными формами, причём, от слова совсем. И при этом выбирает модель, где именно эти формы должны быть, ну как минимум в размере L и больше. Эти картинки хорошо в рубрику для худеющих отправить. ДО и ПОСЛЕ.
Носки с аксолотлем
Что за мода на носки с фигурками? Это же неудобно. Причем, это даже не носко-тапочки, в которых можно ходить дома.
«Я рассмеялась, когда открыла посылку»
«Это не то, чего я хотела»
«Заказывал льняную рубашку, а пришла дешевая, блестящая синтетика»
«Мой 14-летний сын заказал вот такую куртку онлайн»
- Это отличная возможность научить ребенка проверять производителя перед покупкой. © Book_worm121 / Reddit
А вот еще подборка фото от людей, которые заказали товар онлайн и получили сюрприз века.