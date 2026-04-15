Кошка не просто так вылизывает, а на вкус пробует, стоит ли сделать "кусь", или невкусно будет )
20 смешных историй и фото о том, что жизнь с питомцем лучше любого ситкома
Теплые, пушистые, трогательные, родные... Все это применимо к нашим любимым пушистикам, которые каждый день согревают нас лучше шерстяного одеяла. Но порой эти милашки могут подкинуть хозяевам такой сюрприз, после которого рука сама тянется к телефону, чтобы запечатлеть забавный момент или написать комичный пост в соцсеть. Ну как не поделиться фото рыжего балбеса, который залез в потолок? Или не рассказать историю про кота Бориса из самолета?
- У меня не так давно был случай, когда коллега попросила проследить за кошкой. Прихожу вечером, выходит красивая черная кошка, я ей говорю: «Ой, привет! Это кто такая красивая пантера?» Сажусь на диван, даю себя всю перенюхать, она мне начала руки вылизывать. Пишу хозяйке, мол: как кошку зовут? Оказалось, что она — Багира. Потом мы одновременно с хозяйкой пишем:
Она: «Будьте осторожны, она у меня дикая».
Я: «Мы уже познакомились, она мне руки вылизывает».
Она: «ЧТО?»
«Это наконец-то случилось: кот пробрался в комнату, где я хранил модели, собранные из Лего»
- Однажды мой кот Марсик словил мышь на моих глазах во дворе дома. Я начала его отвлекать, он мышку и отпустил. Тут подбегает наша собака хватает мышонка и за дом, я за ней, а она его оказывается перед воротами выпустила. Мышка убежала за ворота. Кот был злой, возмущался, но под ворота не поместился, уж слишком кость пушистая.
«Кот возомнил себя сантехником»
- Ой, у меня была жесткошерстная такса. Это такая щетка с заниженным клиренсом и мохнатыми лапками. Гуляю я с ней как-то по снегу. И вдруг собаченька натурально падает передо мной на спину и лапки кверху, как таракан придавленный. Я хватаю животинку, ощупываю на предмет повреждений, проверяю лапки и остальной ливер. Вроде, все в порядке. Опускаю на землю, она как ни в чем не бывало топает дальше. Прихожу домой, рассказываю мужу мой стресс, он смеется. Говорит: «Я с ней утром гулял, у нее в лапки снег набился и мешал ей. Я ее перевернул и почистил». Зараза, я там чуть не поседела.
«Проснулся в 3 часа ночи из-за мяуканья в потолке... Мы до сих пор не знаем, как ему удалось туда забраться»
- Я как-то купила карасей. Принесла домой и поставила пакет в раковину на кухне, рыбешки еще пошевеливались слегка. Пока переодевалась, кот залез в раковину и, видимо, пытался спереть карасика. Просунул голову в ручку пакета, а в этот момент рыба дернулась. Кошак испугался и помчался с диким воплем по квартире с пакетом на шее, из которого выпадала рыба и прыгала по полу. Этот орущий метеор я никогда не забуду!
«А вы сумеете отыскать кошечку на фото?»
- 8 утра, суббота. Муж пошел гулять с собакой, а я осталась валяться в кровати. Через 15 минут — энергичный стук в дверь. Открываю, а там наш домком Тамара Витальевна, которая возмущенно выдает: «С вас две тысячи!», — достает телефон и показывает видео, где мой муж подбирает возле газона какой-то прутик, дает нашей собаке и они весело топают в сторону парка, чтобы с этой палочкой поиграть. Потом я полчаса слушала тираду о том, что это была не «палочка», а черенок какой-то фильдеперсовой сирени, которую уважаемая Тамара Витальевна купила в каком-то уникальном магазине и приготовила, чтобы посадить возле подъезда, а тут мои вредители стащили ее, пока она ходила за лопатой. Хорошо, что камера висит над подъездом и сняла это безобразие. Еле сдерживая смех, отдала ей деньги, позвонила мужу и попросила возле подъезда палочки больше не подбирать.
Ну тут тётка сама виновата. Судя по рассказу черенок не два метра,могла бы все сразу вынести.
«Если бы я не пришла и не утащила оттуда кошку, собака так и осталась бы сидеть внизу»
- Моя кошка обычно вниз не спускается и вообще игнорит чужих. Как-то ко мне завалились люди, не особо мне приятные. Мы долго разговаривали в коридоре, они начали уже меня доставать и тут кошка пришла на подмогу: спустилась, села посередине лестницы и как давай мяукать на них, что есть дури. Переорала их и они наконец—то поняли, что пора уходить. Я ее поблагодарила за службу.
«Тони сказал: „Никаких пазлов! Только хаос!“»
- Летела ночью. Сплю. Просыпаюсь от того, что стюардесса шепчет: «Девушка... у вас под креслом кто-то мяукает». Я аж опешила. Смотрим — из-под моего сиденья вылезает чужой кот. В ошейнике. Садится ко мне на колени и засыпает. И вдруг через минуту по салону бегает мужик: «У КОГО МОЙ БОРИС?!» Борис не реагирует. Борис выбрал меня. Остаток полета я провела с чужим котом, а мужик через проход бесился от ревности. На выходе мужик заявил: «Он к незнакомым не идет... Борис, предатель».
Автор,поясняйте,летела самолётом.А то ночью только на шабаш летают.
«Я оставила пакет с кормом на столе и отошла на 2 минуты...»
Я так однажды пакеты с землёй оставила. И выскочила в булочную, расположенную прямо в нашем доме. Вернулась через 10 минут, а в прихожей уже грядки 😹
- Сын, 1,5 года, забыл, как зовут собаку. А собакен, как назло, спрятался под кровать. Малой не растерялся и начал перебирать весь словарный запас:
— Няня?, — молчание.
— Кака?, — собака недовольно хрюкнула, мол, сам ты кака.
— Кококо?
— Мама?
— Папа?...
Нет. Все не то. Потерялось имя, и все тут.
— ГАВ ГАВ, — слезно зовет малыш. Собакен по имени Барни выползает из норы.
Дальше сцена, как в «Жди меня». Объятия, слезы счастья... Радостно убежали делить носок.
«Убери свои ручища, я тебе сказал!»
- Мой пес от скуки разнес кухню. Я в это время спала. Просыпаюсь, говорю: «Пошли гулять». Он радуется и сразу делает вид, что у него что-то с лапой. Ор на весь дом, лежит стонет. Я звоню в ветклинику, говорю собакен походу лапу сломал, они мне говорят: «Возможно симулирует, проверьте лапу на подвижность» В итоге, я выдвигаюсь в сторону кухни, а этот балбес чуть ли не падает в обморок, стонет, катается. Я захожу на кухню, вижу этот бардак... Мой пес сидит, повесил уши, причем сидит уже на двух передних лапах (до этого лапа была на весу). После того как я убралась, мы пошли гулять и этот обормот носился, как метеор на всех лапах.
«Привет, мамуля! А твоему цветочку — крышка»
- Муж очень любит шпроты. Поел, а банку с маслом положил в пакет и повесил на ручку, чтобы позже выкинуть. Пока я повезла детей в школу, наш йорк прогрыз в пакете дыру, обожрался маслом, извалялся в луже всей тушкой. Я зашла домой, оторопела и с воплем: «Аж ты ж балбес!», — стала его ловить. Ну, а Рэмбо понесся кругами по квартире: через диван в детскую, там по кроватям и унесся прятаться к мужу под одеяло. В масле. От шпрот. Квартиру было легче выкинуть.
«Он, что, прямо за мной, да?»
