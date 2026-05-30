19 историй и фото с утренников, которые наполнены юмором и запахом костюма из бумаги

В садике и начальной школе редкий праздник обходился без сюрпризов: сценарии постоянно рушились, костюмы шились из всего, что попадалось под руку, а дети выдавали такое, от чего у воспитателей несколько раз менялся цвет лица. Зато сейчас читать эти простые и искренние рассказы без улыбки просто невозможно.

Утренник в самом разгаре. Мой сын в костюме одуванчика стоит в центре сцены и вдруг вижу: он растерялся и все забыл. В зале тишина, у него уже подбородок дрожит, и тут я вскакиваю с места и начинаю показывать ему движения и напевать. А через секунду рядом со мной вдруг «зацвели» еще три мамы: мы махали руками, притопывали в такт, и подпевали. Сын так вдохновился, что выдал соло похлеще рок-звезды. В конце воспитательница даже объявила «дебют группы поддержки», и мы сорвали такие овации, что мама не горюй. Материнская солидарность — это сила! ADME

«Сестра работает в садике. Там утренник у 3-леток. Чтобы они не бежали к родителям, мам и пап пришлось укутать и надеть маски»

Сын приятеля ходит в «английский» садик, там половина воспитателей — носители языка. Перед утренником им дали задание — подготовить сценку из любимого фильма. А у жены на работе напряг перед праздниками, она и поручила это дедушке. Тот заморочился: достал реквизит, костюм и часами репетировал с ребенком, пока не начало от зубов отскакивать. В итоге утренник пришлось остановить на 20 минут, потому что ржали все — родители, воспитатели, приглашенный оператор. Ведь дедуля выбрал стартовую сцену из культового фильма Гая Ричи, где герой Джейсона Стейтема продает на улице украшения: «Для вас свеженький товарчик, а для нас — солидный наварчик. Товар без изъяна, товар без обмана, надежный, как пружина от дивана». И все в таком духе. А парень теперь будет исполнять это вместо стишков перед Дедом Морозом. © Unknown author / Pikabu

На новогоднем утреннике в садике пригласили Деда Мороза. Он загадывал детям загадки. Спрашивает:

— Кто зимой холодной ходит злой, голодный?

Все хором:

— Волк!

А один мальчик громко:

— Папа утром на работу.

Дед Мороз еле сдержался от смеха, ей-богу. ADME

Во времена, когда костюмы на детские праздники было так просто не достать, мы выкручивались как могли. Этот великолепнейший волк, например, сделан из детских колготок

У малого утренник в саду и мы его первый раз одели в черный костюм с бабочкой. Он спрашивает:

— Я хотел быть фиксиком... А вы кем вы меня нарядили?

— Ну даже не знаю, — отвечаю. — Мы нарядили тебя Очень Важной Персоной в костюме и с бабочкой. Посмотри в зеркало.

Малой побежал смотреться и кричит от зеркала:

— Ура! Я официант! © Margadon / Pikabu

Сидим на утреннике, дети по очереди выходят, стишки, песенки, все как обычно. Мы с родителями на стульях, снимаем на телефоны, улыбаемся, стараемся не ржать. И тут выходит один пацан, в костюме зайца, становится в центр сцены, смотрит в зал и говорит: «А моя мама вчера сказала, что ваш утренник — это ерунда. Вот раньше было лучше». Тишина. Потом кто-то из родителей начинает тихо хихикать, потом уже все ржут. Воспитательница аж побелела, подбегает к нему и такая: «Расскажи нам стишок!» А он поворачивается и говорит: «Нет, мама сказала, что я могу не позориться». Я сидела в шоке, а потом краем глаза вижу — одна мамаша тихонько пытается натянуть капюшон на лицо и исчезнуть. В общем, этот утренник я запомнила. © Мамдаринка / VK

«Пересматривая фотографии с утренника племянницы, наткнулся вот на такого лучезарного паренька»

У племянницы был выпускной в саду. Очень трогательный: песни, танцы, родители уже украдкой вытирают слезы. И в конце воспитательница спрашивает детей по очереди: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Кто-то отвечает, что врачом, кто-то учителем, кто-то космонавтом. Доходит очередь до моей племянницы. Она берет микрофон и говорит: «Я пока устала. Потом решу». ADME

Много лет назад у соседского мальчишки был утренник в садике. Без родителей, чтобы дети не пугались и не бежали к ним. А он обожал черепашек-ниндзя, и ему напрокат взяли дорогущий костюм черепашки. Видимо воспитатели не поняли, что это и надели ему панцирь как панаму. Вот родители ржали, когда на фото они увидели не черепашку-ниндзя, а странный гриб. nass_happy

«А это работа моего отца. Нужно было надевать на голову шапку-ушанку, а уже потом шлем, чтобы не слетал. Сидеть тоже было не очень удобно»

«А ниндзя-черепашка зато был великолепен. Панцирь делался несколько недель, путем наклеивания слоев бумаги. Самые счастливые были годы»

Утренник в честь 8 марта в 1 классе. Ведущая объявляет конкурс: спеть песню про маму. Дети наперебой тянут руки. По очереди выходят и исполняют трогательные номера. Поток желающих иссяк, и тут я вспоминаю, что недавно по телеку слышал песню о маме. Тяну руку, радостно выбегаю и начинаю петь. Весь зал полег, мама сидит пунцовая, ведущая выпроваживает меня со сцены, а я пытаюсь допеть про опасную трясину и кондуктора, которому нужно нажать на тормоза. И только спустя годы до меня дошло, что песня, которую пел Никулин в «Операции „Ы“» не совсем про маму. © NxMXMSW3 / Pikabu

Ходила на утренник к младшему, ему 4 года. Проревела весь утренник. Дети танцевали парами. Моему пары не хватило, танцует с воспитательницей. После утренника разговаривает с другом. Друг: «Ха-ха! Ты с воспитательницей танцевал!» Сын: «Я люблю женщин постарше, они умные». Мой мальчик! marketingclientsrf

«Кем ты, сыночка, хочешь быть на утреннике?» «Я, мамочка, хочу быть египетским богом солнца Амоном-Ра»

Как-то к нам на Новый год приехала родня с детьми, двумя девочками. Младшей было года 3. И вот я иду на свой школьный утренник (дело было в 3 классе).Там объявляют конкурс загадок, победитель которого получает мягкую игрушку. Все скучают, этот кордебалет никому уже не интересен. И тут я начинаю люто орать отгадки. Одноклассники в шоке, мол, мадемуазель, сбавьте скорость, ваш энтузиазм неуместен. А я в ответ: «Мне надо!» И при полном молчании зала я выиграла какого-то мягкого слоненка. Прибежала с ним домой и говорю нашей 3-летней гостье: «Настя, я сейчас у калитки встретила Деда Мороза, он очень торопился и попросил, чтобы я тебе передала от него игрушку». Настя кидается к окну в надежде увидеть дарителя, а я следом иду, спрашиваю: «Что, не успела? Жалко». До сих пор смешно становится, когда я вспоминаю тот жар, с которым я билась за слоненка для Насти. © Marina Veremeyevskaya / ADME

Мама к утреннику в детсад купила мне беленькие туфельки. И за день до него я умудрилась ободрать им носы. Мама проявила смекалку и закрасила их зубной пастой. Туфли выглядели как новые. Но я до сих пор помню глаза воспитательницы, когда она увидела, как я и друзья облизываем мою обувь. А дело было так: мы перед выходом стояли за сценой, и тут я царапнула туфлю. Лизнула палец, начала очищать носик туфли и поняла, что она сладкая. Ну я и рассказала об этом друзьям. © Подслушано / Ideer

«Когда все девочки снежинки, золушки, снегурочки, а ты — хлопушка»