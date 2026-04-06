Ага, девушка жила в своей квартире без мебели и техники, с голыми стенами. Её свекровь не просто наглая, а оборзевшая, обокрала невестку и сына.
20+ живых историй о покупке жилья и простых радостях в новых стенах
Покупка недвижимости — это не только подписи в документах, но и разнообразные жизненные сцены, которые начинаются сразу после поворота ключа в замке. В этой подборке мы собрали живые истории о том, как новые владельцы вместе с квадратными метрами получили самые разнообразные впечатления. Кто-то из них столкнулся с критикой или начал ностальгировать по прежнему съемному жилью, другие же обнаружили приятные сюрпризы в новом жилье или познакомились с замечательными соседями. Эти бытовые зарисовки напоминают нам, что дом — это прежде всего простые радости, уют и тепло, которое невозможно предусмотреть ни в одном договоре.
- Когда поженились, переехали в двушку свекрови, а она в мою однушку с мебелью и утварью заехала. Потом мы купили большую квартиру и съехали в нее, а свекровь вернулась в свою. А вчера я пошла фотографировать свою однушку для продажи. Зашла и обомлела: там пусто! То есть совсем. Она вывезла абсолютно все, даже крючки с карнизов поснимала. Звонит муж ей, спросить, почему остались только стены, получил ответ: «Я забрала только свои вещи, квартира была пустая, когда я в нее въехала». Женщина, ты серьезно?!
- Взяли квартиру. От старых жильцов осталось много хлама, который мы начали потихоньку разбирать. Среди него нашли много грамот на имя одного человека. Хотела я их выкинуть, но что-то внутри екнуло. Стала искать информацию в интернете, нашла оркестр, в котором этот человек играл, и потихоньку вышла на женщину с двойной фамилией, одна из которых пересекалась с фамилией руководителя оркестра. В итоге оказалось, что человек с грамотами был ей как второй отец, он потрясающе играл на рояле. Очень растрогалась она. Мы обменялись контактами и договорились как-нибудь встретиться. Завершение эта история получила только спустя полтора года. Мы с мужем возвращались домой и увидели, что по двору нашему как-то немного рассеянно ходит женщина. Она зашла за нами в подъезд, и когда мы открывали свою дверь, она сказала, что, наверное, к нам. Оказалась, это та самая женщина. Она у себя на телефоне удалила переписку нашу и потеряла все контакты. Пришла в наш двор наугад, просто по памяти. Я отдала ей грамоты, и она почти сразу ушла. Торопилась куда-то, расспросить ее не вышло.
Мы с женой купили ОДНУШКУ в г Белореченске у мужчины, которая досталась ему по наследстве от умерших родителей. Затеяли ремонт и обнаружили фотоальбомы и переписку родителей. Позвонили, чтоб забрал. Он сказал выбросить на мусорку т к они умерли . Мы были в шоке от возмущения . Собрали все это и отвезли его жене.
«Выдалось мне счастье купить квартиру. Кошек у меня три. Первой запустили самую старшую. Говорят, где кошка ляжет, там и надо ставить кровать. Но что-то такие перспективы меня не сильно обрадовали».
- Многие коллеги и родственники смотрели на меня сверху вниз. А все потому что я выгляжу «не статусно»: у меня очень простая одежда, нет золота, нет дорогих сумок и обуви. Но вот настал день, когда я купила себе большую двухкомнатную квартиру без ипотеки. Да, именно на нее я и копила, именно ради нее экономила. И теперь родня резко «всегда рада» меня видеть, особенно если приглашу их погостить. Родители намекают, что устали мотаться по съемным квартирам, а коллеги зазывают с собой, пытаясь выведать, кто мне квартиру подарил. Эх, зато квартира радует.
- Однажды, еще до нашего знакомства, моей жене позвонил коллега. Он сказал, что только что купил старый дом и нашел там пароходный сундук, на торце которого вырезана ее довольно редкая фамилия. Как выяснилось, это был тот самый сундук, с которым ее прадед приехал из Германии. С ним же он однажды отправился в родной город моей жены, где познакомился с ее прабабушкой. Позже он переехал к ней, чтобы жениться. Теперь этот сундук стоит у нас дома и доверху заполнен семейными фотографиями и альбомами.
«Вспомнился первый день в новой квартире: столовые приборы привез, а посуду — нет. И плита еще не подключена. Да и кухня не собрана. Зато как здорово навернуть доширак в своих новых владениях».
- Последние 8 лет у меня была цель купить квартиру. Во всем себе отказывала, работала, и вот свершилось. Месяц назад я купила квартиру! Вторичку, почти в центре города, трешку, все как я и хотела, ура! И вот приходит ко мне вчера подруга на новоселье. И давай с порога критиковать. Мол, как же я живу, когда в квартире все чужое, как я могу спать на чужой кровати, как могу есть из чужой посуды. Обидно было это все слышать, конечно. Перед моим въездом я заказывала клининг, они вылизали каждый угол, да квартира и так была чистой. Но подруге не понять. Она считает, что лучше, как она, скитаться по хостелам. Там она лежать на кровати не брезгует, а я, видите ли, должна.
- Въехала в новую квартиру недавно. В ванной и туалете очень хорошо слышно, что происходит у соседей сверху и снизу. Начала подстраиваться под график походов в ванную соседа сверху, потому что он когда моется, любит слушать музыку и подпевать. Надо сказать, что голос у него отменный, а слушать он очень любит оперу, особенно Андреа Бочелли. На днях мой молодой человек купил два билета в оперу. И я увидела там того самого соседа на сцене... Как мне повезло — я живу со звездой в одном доме, могу слушать концерты бесплатно!
«Наступил день, которого я так ждала! Заехали с семьей в свое жилье, в свой уголочек. четыре года с мужем кочевали по квартирам, сегодня заехали в свою, в которой и сделали ремонт. Очень нравится вид из окна. Да, в ипотеку, да, маленькая, но наша!»
- Купили квартиру в очень старом доме. Готовились к ремонту, выносили старые вещи. А там ножка древнего абажура была прикрученная к паркету. Стали снимать и нашли «клад»! Вся полая ножка была в монетах. Что с ними делать, я тогда не знала, поэтому не придумала ничего лучше, чем замуровать все эти сокровища в ступеньку у входной двери. Думала, если буду «ходить по деньгам», то разбогатею. Ага... лучше бы я эти монетки продала.
Если топтать деньги, они обидятся и больше приходить не будут.
- Купили квартиру. Не в новом доме, но зато почти в центре. Ремонт в квартире хороший. Казалось бы, в чем подвох? А в том, что люди там годами жили с наплевательским отношением. У них в подвале канализация льется несколько дней, а всем плевать, что амбре на весь подъезд. Ждут, что само рассосется. С помойки мусор неделю не вывозят — никто не жалуется. Чужие машины из соседних офисов весь двор занимают — но нет, ворота мы ставить не хотим, вам надо — вы и делайте, а нам не надо. За год кое-что удалось изменить: ремонт в подъезде, нормальная входная дверь, видеонаблюдение, мусорку перенесли, чтобы мусоровоз всегда имел доступ. Но окончательно поняли, что бороться с соседями — дело неблагодарное. Особенно с теми, кто «мы тут всю жизнь жили, а вы кто такие?» Будем искать другой дом.
Я бы из-за таких соседей не стала съезжать. Столько денег и нервов потратили надо их дальше воспитывать. У меня токие соседи были но я их быстро в чувство привела. Графики уборок составляла и собрания проводила. Они потом спасибо говорили
Темный зеленый цвет для стен не в моем вкусе, но Ваша комната очень стильно выглядит. Пол красивый. Цвет мёда.
«Это мой новый дом! Наполняю его растениями, произведениями искусства и вещами, которые меня радуют!»
- Я снимала квартиру. Пережила там беременность одна, одна растила ребенка. Спустя два года встретила своего нынешнего мужа. Мы купили квартиру и съехали со съемной, а в той квартире теперь живут ее хозяева. И я так скучаю! Вот хозяйка выкладывает вид из моего любимого балкона, на котором я встречала рассветы, вот та ванная, в которой я проводила приятные вечера. Были бы деньги, выкупила бы квартиру! Свою обустроила, как надо мне, но та осталась навсегда в моем сердце.
- У жены проблема с моей мамой. Поженились, взяли ипотеку. Позже родители вышли на пенсию, продали свою квартиру и купили рядом с нами. Жена теперь жалуется, что моя мама каждый день приходит в гости, говорит мне: «Поговори с ней, чтобы не приходила». А я как могу запретить приходить моей матери? Это же и мой дом тоже. Я же не запрещаю приезжать в гости своей теще. Теперь я оказался между двух огней. Жена кисло встречает меня дома и жалуется на маму каждый день. Мама говорит, что жена меня не уважает, работает из дома, а домом не занимается.
Мужчина правда не понимает? Тёща "приезжает" не так часто. А свекровь приходит каждый день и сидит у невестки, всё в отсутствие сына. Зачем? Раз невестка "РАБОТАЕТ из дома", а свекровь мешает, могут быть проблемы на работе. Видимо, одна из тех людей, которые считают, что работа на удалёнке, это игра какая-то и зарплату просто так платят. Ещё и внушает сыну про неуважение и т.д. Чтобы рассорить? Вряд ли по доброте. И странные претензии. Когда люди сидят в офисе или ещё где-то, тоже не забегают в течение дня "заниматься домом".
«Только что купила свой первый дом! Это бунгало с тремя спальнями».
- Продали наследство и купили большую квартиру. Родню зовем в гости, а то и жить — так не хотят! Обиделись, что купили квартиру, а не дом! А я с таким удовольствием продала дом в деревне, от которого больше убытков, чем радости. «Детям пойдет! Им свежий воздух нужен!» А мы специально взяли квартиру в более-менее экологичном районе. Летом достаточно лагеря или санатория, зимой активно гуляем в парке. Зачем им лазание по деревьям, заборам, мутным речкам или поедание слив с чужого огорода? Даже если дети захотят развлекаться на грядках, то вот вырастут и пусть сами себе зарабатывают на дом. Моя обязанность — их выкормить и выучить.
Людям виднее, где им комфортно и удобно жить. Кто-то любит частные дома, кто-то предпочитает квартиры, это нормально. Только почему родня "обижается"? Приезжали отдыхать на природу и не нравится, что тот дом продали? Иначе смысл критиковать?
- Пошли смотреть квартиру. Показывала ее хозяйка, и она все время с меня глаз не спускала. Прям зыркала и зыркала. По цене сразу договорились, но вечером мне позвонил риелтор и сказал, что хозяйка делает мне большую скидку. Я аж опешила, когда узнала причину. В общем, оказалось, что это моя бывшая коллега, которая 10 лет назад, когда у меня были тяжелые времена, выжила меня с работы. Она потом очень из-за этого переживала, пыталась со мной связаться, загладить вину, но найти не смогла. А тут раз — я сама объявилась. Я ее сразу вспомнила, хотя по лицу не узнала. Мы потом при сдаче ключей встретились, она еще раз извинилась, а я сказала, что давно ее простила.
Подлые люди, которые намеренно делают подобные гадости и выживают кого-то с работы (подсаживают, подставляют), вряд ли раскаиваются. Это прямо уникальный случай.
«Первое утро в своей собственной квартире. Восторг поймет только тот, кто сам подобное испытал».
- Вступил я в сделку по долевому строительству и через 2 года получил ключи от своего однокомнатного дворца. Ожидание было долгим, поэтому решено было устроить шумное новоселье. Почему-то я был уверен, что вокруг меня никто не заселился еще, так как никого не было ни слышно, ни видно. Ну так вот. Гулянка в разгаре, разбили пару тарелок на счастье, долбит музыка, все поздравляют, веселимся, короче. И вот вышел я на площадку и увидел мужчину в трениках и майке. Поздоровался, узнал, что это мой сосед, спросил, не мешаем ли мы ему. А тот и отвечает: «Ну что ж я, молодым не был? Сначала ремонт, не страшно, дело хорошее. Теперь вот новоселье, поздравляю! Мне сейчас все равно не спится, так что празднуйте на здоровье, только на площадке не сорите». После этого мы пожали друг другу руки, и до сих пор никаких конфликтов ни с ним, ни с другими соседями не возникало.
«Наш первый дом! три спальни, гараж на полторы машины, одна ванная комната и большой двор для моих детей. До этого я жил в маленькой подвальной квартире. И да, пиццу мы действительно приготовили сами».
- Семья моей бывшей жены купила 400-летний дом в Корнуолле. Когда они снесли одну из стен, то обнаружили за ней полностью сохранившуюся спальню из XIX века — с личными вещами, оставленными так, как будто хозяева только что вышли. Никто так и не понял, почему комнату когда-то наглухо закрыли, и почему из нее ничего не забрали.
И вот еще несколько статей о новых квартирах и домах:
- 20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом
- 15+ историй о людях, которые купили жилье и попали в неожиданные ситуации
- 16 примеров того, что переезд — это не только коробки и стресс, но и начало увлекательного приключения — 23.03.2026
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.