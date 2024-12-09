15+ историй о людях, которые купили жилье и попали в неожиданные ситуации

Захватывающий блок историй. Наверное, все мечтают найти какой нибудь клад. Что-то стоящее или интересное. Я никогда ничего не находила. Наверное, потому что никогда не копалась в земле и в старых вещах. Но прикольнее всего найти чемодан или портфель с баблосиками. Раз! И ты миллионер! Ха-ха! 😀