15+ историй о людях, которые купили жилье и попали в неожиданные ситуации
Никогда не знаешь, какие сюрпризы могут скрываться за стенами нового жилья. Одни находят сокровища или узнают интересные истории о прошлых хозяевах, другие сталкиваются с более зловещими открытиями. Как бы ни развивались события, такими ситуациями обязательно хочется делиться с другими.
- Мы продали свой дом очень давно. И вдруг, годы спустя, звонит риелтор из того агентства, через которое мы продавали, мол, жильцы просят мой номер телефона. Окей. И вот звонят мне новые хозяева: "Угомоните вашу мать!" Оказывается, моя 80-летняя свекровь постоянно заходит к ним во двор и сидит на качелях в кустах. Ностальгия у нее, видите ли. © Darakohkina / Pikabu
- Предыдущий владелец моего дома, похоже, любил собирать палки. У него была прекрасно организованная коллекция палок всех видов и пород дерева длиной до 2,5 метров. Знаем ли мы, зачем ему эти палки? Нет. Знаем ли мы, что, черт возьми, делать с палками? Нет. Мы называем их палками с потенциалом, хотя пока не знаем, какой у них потенциал. © wet_bag_of_noodles / Reddit
- Заметила, что с участка стали пропадать цветы, потом целые кусты срезанные находила. Позвала сына, тот поменял везде замки: ворота, обе калитки, поставил датчики движения. И той же ночью я проснулась от яркого света и криков. Выхожу и вижу картину маслом - под калиткой застряла бабка, у которой мы купили этот участок. Оказалось, что они таскали цветы сначала через калитку, потом муж (сухенький старичок) лазал под калиткой, но в этот день у него спину прихватило и пришлось лезть самой. Но самое главное: "А зачем вы замок поменяли?! Это же мои цветы! Я же ими торгую!" © MistyProfy / Pikabu
- Купили дом 3 года назад. Люди, продавшие его, живут ниже по улице. До сих пор, проходя мимо нас, говорят, что нужно им как-нибудь к нам в гости зайти и посмотреть, как мы живем в их доме, и какой мы там ремонт сделали. В прошлом году мы установили двухметровый забор, так они нам высказали, мол, окон теперь не видно. © AIIEJIbCUNKA / Pikabu
- Моя семья купила дом, который изначально был коттеджем смотрителя большого поместья. В подвале мы нашли наполненный жидкостью стеклянный шар на металлическом держателе. На нем была грязная, почти неразборчивая этикетка. Мой дедушка коллекционировал всякие стеклянные штуки, поэтому понял, что это очень редкий вид огнетушителя - шар бросали в огонь, и он разбивался, выпуская жидкость. В итоге мы пожертвовали его музею. © tinlizzie67 / Reddit
- Мой приятель нашел в полу своего гаража незапертый сейф, полный золотых монет стоимостью $ 6 тыс. Хуже всего то, что он и так в достатке, унаследовал семейный бизнес своей жены. А мы с женой были совсем нищими, пытались накопить на собственный дом. И он такой: "Да мы все потратили на новую мебель". Мы не ожидали ничего, но иногда кажется, что вселенная просто швыряет деньги богатым людям. © Unknown author / Reddit
- Тетя моей мамы продала дом, где жила много лет. Новые хозяева снесли старый забор и стали устанавливать новый. В процессе работ нашли клад (золото). Сдали государству, но сумма, которую они получили, была очень неплохая по тем временам. © Людмила Луцкевич / Dzen
- Предыдущий владелец дома, который купили мои родители, считал себя мастером на все руки. В первую неделю нашего пребывания в доме мы вызвали электрика. Он удивился, почему дом не сгорел раньше и как, черт возьми, он прошел проверку. Так что пришлось переделать всю проводку. За последние 40 лет, кажется, каждый раз, когда родители делали ремонт, появлялось что-то новое и интересное. Недавно раковина на кухне засорилась. После недолгих поисков мы обнаружили, что слив был проложен под полом кухни и забетонирован. Он в конце концов треснул и протекал в фундамент. © zerbey / Reddit
- Построил коллега дом, потихоньку начал переселяться. Познакомился с новыми соседями — пожилой парой. Стали жить да дружить. Через некоторое время купил две туи и посадил у ворот. Посидели туи с недельку и пропали. Коллега повозмущался, купил еще две, а заодно скрытно прикрутил видеорегистратратор. И вот тут-то он и обалдел, когда увидел, что соседи ночью приходили и выдергивали туи. Потом засовывали их в свой автомобиль и увозили. Как выяснилось, просто выбрасывали в мусорные баки в конце улицы. Пошел товарищ поинтересоваться, чем им туи мешают? Ответили: «Ну а что? У тебя есть. У нас нет. Несправедливо». © Vinigret84 / Pikabu
"В процессе работ нашли клад(золото).Сдали государству..." и, по совету друзей, приобрели машину "Москвич"! Новую модель!
- Копали с папой яму под скважину в огороде. Вдруг наткнулись лопатами на большой булыжник, который все никак не могли перевернуть. Начали обкапывать, оказалось, что сундук. Представляете, сколько счастья у нас было? Вытянули его, с горем пополам вскрыли ломом замок, а там - гора платьев, самых настоящих платьев. Какие-то мелкие драгоценности, посуда, документы, целая стопка фотографий и одно единственное письмо. Решили с папой разыскать того, кому все это принадлежит. В итоге нашли! Взяли билет на поезд и отправились к уже 77-летней женщине, матери которой принадлежал этот сундук. Я никогда не забуду стекающие по ее щекам слезы и то, как она прижимала к себе письмо, написанное маминой рукой. Она все пыталась заплатить нам за нашу находку, но мы не взяли с нее ни гроша. © Wildwildworld / Pikabu
- Вспоминаю, как бабушка переезжала из старой квартиры и нашла несколько банок сгущенки 25-летней выдержки. Она была бесподобна. Я был тогда маленький и с удовольствием ее съел. © Капралов А. / Dzen
- В наши первые выходные в новом доме я вернулся из магазина и увидел на крыльце собаку. Проскользнув мимо меня, она сбежала по лестнице на нижний этаж, съела кошачий корм, выпила кошачью воду и свернулась клубочком на ковре. У пса на ошейнике была бирка с именем "Луи" и номером телефона. Я позвонил по номеру и спросил мужчину, его ли пес. Даже не уточнив мой адрес, он сказал, что сейчас подойдет. Оказывается, он 2 года назад арендовал этот дом у предыдущего владельца и теперь жил недалеко отсюда. Но если Луи выходил из их двора, он всегда шел "домой" именно сюда. © fredzout / Reddit
Зачем закапывать сундук с платьями во дворе? Такая загадочная история
- Когда-то купила комнату в коммуналке, разбирала кладовку и нашла чемодан, а там — фотографии, письма. В комнате жили мать и сын, у матери много прикольных фото 20х-30х годов, несколько фото предков начала ХХ века. Много фото этого мальчика, а потом уже и мужчины. Много его писем и писем, которые ему вернули. Личная жизнь у него не задалась, хотя вполне красивым был, в 90-е чинил телевизоры и всякие радиоприборы, много всяких деталей в кладовке было и записей рабочих. Он уже умер, прямых потомков не было. Отдала чемодан другим собственникам квартиры. © user8285047 / Pikabu
- Старый владелец, который построил дом до того, как я его купил, оставил везде маленькие записки с подробностями того, как обстоят дела в доме. Первую я нашел после того как перерезал линию электропередач снаружи, когда рыл траншею. Пакет с запиской был внутри подвала, привязанный к линии, которую мне нужно было починить. Это был эскиз с размерами того, где эта линия проходила снаружи. Я искал маленькие пакеты, прежде чем начинать любой новый проект. © audiomediocrity / Reddit
- Дом раньше принадлежал пожилой леди, которая уже умерла. Сад зарос сорняками. Я очистила его и перекопала землю, чтобы посадить цветы, и все время находила старые луковицы. Следующей весной все эти найденные луковицы начали цвести. Я поняла, что женщина была просто слишком стара, чтобы ухаживать за своим садом. Пусть она покоится с миром, зная, что я ценила каждый ее цветок. © Ok-Burn-Acct / Reddit
Собрать все укзаания в одной папочке - это же так скучно, надо непременно устроить квест новым жильцам
- В 80-х мои родители получили квартиру в поселке. На ремонт раскачались в 1997 году, первым делом сносили ненужные перегородки, полочки и антресоли, где и нашли клад в двух чемоданах. Внутри четко помню было старое издание «Снежной Королевы», большая книжка с красивыми иллюстрациями, выглядела как новая, была завернута в очень тонкую бумагу, и что-то совсем старинное, тоже детское, но еще с ятями. И еще запомнились разные чашечки, стаканы — как фарфоровые, так и металлические. В каждую чашечку/стакан была положена стеклянная елочная игрушка обернутая ватой, в некоторых были часы. Выяснили, что моя ровесница, которая училась в параллельном классе, приходилась владелице этих вещей какой-то дальней родственницей — вроде дедушка этой девочки был братом «нашей» старушки. И мои родители просто отнесли оба чемодана к тем людям, родителям той девочки, ничего себе не оставили. Та девочка потом давала мне для заполнения анкету из общей тетради — в этой тетради были для красоты наклеены кусочки иллюстраций из «Снежной Королевы» и отдельные зверюшки из второй книжки. Позже на уроки технологии наши классы объединяли — та девочка приносила резать на поделки (на шторы из канцелярских скрепок и домики из открыток) те самые открытки. И как-то делали ту фигню, когда на вату клеятся осколки елочных игрушек, она рассказывала, что вот из тех игрушек, которые мы им принесли, получился очень красивый костюм на утренник ее младшей сестре, а современные игрушки совсем не так красиво блестят в осколках. Кружева тоже приносила на уроки рукоделия, резала, раздавала в классе обрезки. В общем, те люди, которым мы отнесли чемоданы, просто отдали все играть своим детям. До сих пор жалею. © Аноним / Pikabu
Комментарии
История про сундук с платьями очень милая: такой подарок под конец жизни!
Книга с иллюстрациями, книги с ятями... аааааааааа, ножом прям по сердцу, да что ж они сделади, ну бдин, ну как так. Ненормальные.
Захватывающий блок историй. Наверное, все мечтают найти какой нибудь клад. Что-то стоящее или интересное. Я никогда ничего не находила. Наверное, потому что никогда не копалась в земле и в старых вещах. Но прикольнее всего найти чемодан или портфель с баблосиками. Раз! И ты миллионер! Ха-ха! 😀