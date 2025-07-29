16 случаев, когда ответ на хамство прилетел изящный и по делу

Истории
3 часа назад

Каждого из нас хоть раз доводили до кипения люди, которым плевать на всех. Герои нашей подборки нашли на них управу, например, защитили котенка или поставили на место зарвавшихся родственников — и сделали это так эффектно, что хочется аплодировать стоя.

  • Однажды моя мама испекла кексы, и они по какой-то причине развалились в центре. Мой муж в то время посмотрел на них и сказал маме: «Они выглядят не очень», а она ответила: «Я думала о тебе, когда пекла их». Это был самый остроумный и быстрый ответ на язвительное замечание, который я когда-либо слышала от нее. © B_Randy210 / Reddit
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Сарказм без ГМО
2 часа назад

Ну ответ так себе. Сразу видно птушница твоя маман. А вот то что руки из жопы растут она так и не поняла

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  • Моей дочери 4 года. У нее красивые пухлые щечки. И каждый, кто видит ее, считает своим долгом сказать «ути-пути» и потягать ее за щечки. Сегодня так попыталась поступить еще одна родственница. Моя дочь ее укусила. Та начала возмущаться, мол, держите ребенка, чего она у вас кусается. А я лишь ответила: «Все правильно. Вы ведь знали, что ей это не нравится. Так чего полезли? Она похожа на кота, которому так можно делать?» И пускай говорят, что я плохая или неадекватная мама, если по-другому люди не понимают, что дети — это не игрушки, это живые люди. © Мамдаринка / VK
  • Работаю менеджером в ресторане фастфуда, и иногда помогаю на кассе. Я человек очень воспитанный и вежливый, но когда приходится работать с откровенным грубияном, я специально насчитываю им сдачу самыми мелкими монетами, которые есть. Когда они загребают эту гору мелочи в кошелек с бешеным выражением лица, я мило улыбаюсь и приглашаю их прийти снова. © Подслушано / Ideer
  • Сегодня кондуктор ходила по троллейбусу с котенком в руках. Даже самые унылые и грустные пассажиры улыбались при виде котенка. Одна женщина сказала кондукторше: «Что за наглость? Почему эта тварь здесь? Это ведь общественный транспорт». На что кондукторша ответила: «Тогда вы до сих пор почему не вышли?» Недовольная женщина вышла из троллейбуса, а кондукторше аплодировали все! © Не все поймут / VK
  • Спускаясь в лифте в отеле с женой, нашим сыном и очень красиво одетой парой, я по привычке начал что-то насвистывать. Когда мы спустились на первый этаж, дама повернулась ко мне и спросила: «Вы хоть знаете, что свистите?» Я ответил: «Это La Donna E Mobile из оперы Верди „Риголетто“. Если хотите, я спою ее по-итальянски и переведу для вас!» Она покраснела, повернулась и тихо вышла из лифта, пока наш сын еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. © Mark Scott / Quora
  • Утром водитель маршрутки дал мне сдачу очень мелкими монетами. Сейчас ехала домой, зашла в маршрутку, а там он, родимый. Отсчитала ему все за проезд его мелочью, да еще и своей сверху добавила. © Подслушано / Ideer
Iosi Merson
1 час назад

Едет афромосквич в троллейбусе. Зашел мужик с обезьянкой, та давай в голове афромосквича копошиться. Тот терпел, терпел и пошел к водителю - Товарищ водитель, разве обезьян можно возить в троллейбусе??? - Да, ладно. Залез уже, езжай ...🤣🤣🤣
Очень не политкорректный анекдот. Если что я ни разу не расист.

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  • Как-то раз мы с мужем ехали домой на поезде, и взяли нижнее и верхнее место в купе сильно заранее. Пришли, расположились, и тут заходят попутчики: пожилые мужчина и женщина, их молодая дочь, и ее сын — двухлетний мальчик. У них два места — для двух женщин и ребенка, а мужчина должен был ехать в другом купе на верхней полке. И они нам заявляют: кто-то из нас обязан поменяться с мужчиной местами, потому что «дедушка хочет ехать в одном купе с внуком».
    Но мы с мужем тоже хотим ехать в одном купе, тем более что позаботились об этом заранее. Тем не менее, мы предложили: если они найдут вариант поменяться нам обоим — то мы согласимся. Но попутчики стали агрессивно настаивать на своем, звать на помощь проводницу, и так далее, но с обменом ничего не вышло, так что мы воткнули наушники в уши и поехали.
    В итоге они наговорили нам кучу неприятных вещей, а также подначивали ребенка громче шуметь, сажали его на горшок прямо на столике, а тот самый дедушка тусовался в нашем купе весь день. Но наушники и хорошие книги нивелировали эти попытки «отомстить».
    По приезде перед выходом семейство с красными лицами пожелали, чтобы «ко мне люди всегда относились так, как я отнеслась к ним». Тепло улыбаясь в ответ, я сказала, что желаю им того же самого. © deLynx / Pikabu
  • Несколько лет назад я судил юношеский футбольный турнир и с самого начала четко дал понять: грубость и неуважение к другим игрокам я не потерплю. Один парень — неплохой нападающий, но тот еще позер — эффектно рухнул в штрафной, пытаясь развести меня на пенальти. Я жестом показал: играть дальше. Он покраснел, подлетел ко мне и заорал: «Ты что, блин, слепой?!» Я потянулся за желтой карточкой и отрезал: «Нет, не слепой... и, к твоему сожалению, еще и, блин, не глухой!»
    С тех пор никто из его команды даже не пикнул. А меня потом еще и признали «Лучшим судьей» турнира. © The Demon / Quora
Iosi Merson
1 час назад

Играют глухонемые в футбол. Вдруг непонятки, ну и они давай наязыке жестов выяснять кто прав...Подходит судья - Чего расшумелись? Еще раз закричите, удалю с поля !!!🤣🤣🤣

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  • Была в гостях у лучшей подруги, делали маникюр ей, как вдруг вернулся ее парень с работы. Они отошли в коридор поговорить, но я мельком могла слышать их разговор. Он с претензией в голосе спросил: «Снова деньги на маникюр давать? Сколько? Мда... Ты правда тратишь так много на то, чтобы ноготки разноцветные сделать?» Я уже заволновалась, думала, скандал будет, но подруга смогла поставить на место своего парня одной фразой: «Ты не забывай на что ты деньги тратишь, каждый день покупаешь всякие свои кейсы со скинами, чтобы в компьютерной игре бегать и хвастаться сменой текстурок!» Сильная женщина, беру с нее пример! © Карамель / VK
  • Однажды летели с будущей женой из Таиланда. Зная, что 11-часовой рейс будет скучным до безобразия, я взял с собой старую PSP и скачал туда одну из своих любимых игр. Летим часов шесть, я играю, жена спит. Кто-то трогает за плечо, смотрю — соседка с дальнего ряда. Далее диалог:
    — Вы не могли бы прекратить играть?
    — Слышно и в наушниках? Я сделаю потише.
    — Нет, у ребенка сел планшет, он сидит и ему скучно.
    — Вы серьезно? Ему скучно — пусть всем будет скучно?
    — Вам что, сложно?
    Иронически улыбнулся, помахал пацану лет семи рядом с ней, воткнул наушники и продолжил играть. Максимально странная просьба. Она еще пыталась заговорить, но я лишь кивал, улыбался в ответ на недовольное лицо и наслаждался игрой. © EugenGod**** / Pikabu
  • Я шел быстрым шагом по вокзалу, и как только подошел к лестнице, какой-то тип подскочил сзади, грубо протиснулся мимо и толкнул меня в бок. А дело было рано утром, людей вокруг нет. Я бросил ему в спину с раздражением: «Спасибо за толчок, дружище». Он, не сбавляя хода, оглядывается и бросает: «Не надо было становиться у меня на пути».
    Я уже был примерно на середине лестницы, когда он добежал до низа — и ровно там споткнулся, выронил кошелек, и его пластиковые карты рассыпались по полу. Пока он на корточках их собирал, я подошел к нему, остановился и с широкой улыбкой сказал: «Карма — та еще стерва, правда?» И пошел дальше, не оборачиваясь. В итоге он опоздал на свой поезд из-за всей этой сцены. © David / Quora
  • Когда мне было три года, я в деревне любила лепить тортики из песка, украшать их цветочками, травинками и так далее. И именно в тот момент, когда у меня был выстроен огромный замок, приходил старший брат (пять лет) и прыгал на него, разрушая все, что есть. Однажды я нашла огромную коровью лепешку (свежую такую, хорошую!), обсыпала песком, украсила цветочками и позвала брата. Он, конечно же, с превеликим удовольствием прыгнул в эту лепешку, и с тех пор больше никогда не рушил замки. © Подслушано / Ideer
  • На моей свадьбе столы были украшены свечами в маленьких подсвечниках. Когда праздник подошел к концу, тетя взяла коробку и начала складывать туда все свечи с подсвечниками. Звучит мило, да? Но фишка в том, что она была известна тем, что всегда что-нибудь прихватывала с собой с чужих мероприятий. Я подождала, пока она аккуратно все сложит, потом подскочила, выхватила у нее коробку и с широкой улыбкой сказала: «Спасибо большое, что все собрала! Ты сэкономила мне кучу времени!»
    Тетя ушла с пустыми руками. © Karen Jett / Quora
  • Мой друг припарковался немного за чертой у магазина, а я ждала его в машине. Тут подъехал парень, и начал острить по поводу «глупых людей, которые не умеют правильно парковаться». Я сказала: «Если хотите, я немного подвину машину для вас». В ответ он начал обзывать меня всякими словами, после чего быстрым шагом пошел через парковку. Я спросила: «Как вы можете оскорблять людей, которых даже не знаете?» Мужчина обернулся и крикнул: «Свобода слова!»
    Я увидела девочку на заднем сиденье его машины и спросила: «Что с ним не так?» Она была явно смущенной, и ответила: «Извините, но он мой папа».
    Когда тот мужик вернулся к своей машине, я сказала: «Забавно, что у такого человека, как вы, такая милая дочь». Ему потребовалась минута, чтобы понять, о чем я говорю. Затем он покраснел и заорал: «Вы не имеете права разговаривать с моей дочерью!!!» Я усмехнулась, села за руль, и, отъезжая, отчетливо сказала: «Свобода слова!» © Rhonda Webster / Quora
  • Меня усыновили в возрасте четырех месяцев. Это никогда не преподносилось в плохом свете, просто как факт. Я старший ребенок в своей приемной семье. И как-то мой младший брат в припадке ярости из-за какой-то обиды закричал: «Ты мне не настоящий брат!!!» А я ответил: «Да. Мама и папа сами выбрали меня. А вот с тобой они действительно встряли».
    Молчание. © ejtrb92 / Reddit
  • Мне тогда было 14 лет. Моя мама время от времени устраивала посиделки с подругами за кофе. И там была одна дама, которую я просто терпеть не мог. Женщина лет пятидесяти, вся из себя: нарочито шикарные прически, тонна косметики, кольца чуть ли не на каждом пальце. И она постоянно цеплялась ко мне: то я «горблюсь», то кожа у меня «не такая», то одежда «не подходящая», то характер «не тот». Мама и ее остальные подружки почему-то побаивались эту тетку, и ни разу меня не защитили.
    Однажды я проходил мимо кухни, когда они обсуждали, как «тяжело стареть». И вдруг слышу, как эта дама говорит: «Ну, а у меня 39». Не знаю, откуда это взялось, но я тут же выпалил: «Это вы про возраст, IQ или размер одежды?»
    В наступившей тишине я быстро выскользнул за дверь. Потом мама вроде как пыталась сделать мне выговор, но при этом сама не могла перестать смеяться. © Rat Brat / Quora
Iosi Merson
1 час назад

Папа, хватит меня дразнить, что я приёмный!!! Давай лучше в карты сыграем? - Давай! В подкидного ....

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А у вас была похожие ситуации? Расскажите в комментариях. А пока вспоминаете — почитайте еще подборку историй о том, как наглецы получили достойный отпор.

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