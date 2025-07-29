Ну ответ так себе. Сразу видно птушница твоя маман. А вот то что руки из жопы растут она так и не поняла
16 случаев, когда ответ на хамство прилетел изящный и по делу
Каждого из нас хоть раз доводили до кипения люди, которым плевать на всех. Герои нашей подборки нашли на них управу, например, защитили котенка или поставили на место зарвавшихся родственников — и сделали это так эффектно, что хочется аплодировать стоя.
- Однажды моя мама испекла кексы, и они по какой-то причине развалились в центре. Мой муж в то время посмотрел на них и сказал маме: «Они выглядят не очень», а она ответила: «Я думала о тебе, когда пекла их». Это был самый остроумный и быстрый ответ на язвительное замечание, который я когда-либо слышала от нее. © B_Randy210 / Reddit
- Моей дочери 4 года. У нее красивые пухлые щечки. И каждый, кто видит ее, считает своим долгом сказать «ути-пути» и потягать ее за щечки. Сегодня так попыталась поступить еще одна родственница. Моя дочь ее укусила. Та начала возмущаться, мол, держите ребенка, чего она у вас кусается. А я лишь ответила: «Все правильно. Вы ведь знали, что ей это не нравится. Так чего полезли? Она похожа на кота, которому так можно делать?» И пускай говорят, что я плохая или неадекватная мама, если по-другому люди не понимают, что дети — это не игрушки, это живые люди. © Мамдаринка / VK
- Работаю менеджером в ресторане фастфуда, и иногда помогаю на кассе. Я человек очень воспитанный и вежливый, но когда приходится работать с откровенным грубияном, я специально насчитываю им сдачу самыми мелкими монетами, которые есть. Когда они загребают эту гору мелочи в кошелек с бешеным выражением лица, я мило улыбаюсь и приглашаю их прийти снова. © Подслушано / Ideer
- Сегодня кондуктор ходила по троллейбусу с котенком в руках. Даже самые унылые и грустные пассажиры улыбались при виде котенка. Одна женщина сказала кондукторше: «Что за наглость? Почему эта тварь здесь? Это ведь общественный транспорт». На что кондукторша ответила: «Тогда вы до сих пор почему не вышли?» Недовольная женщина вышла из троллейбуса, а кондукторше аплодировали все! © Не все поймут / VK
- Спускаясь в лифте в отеле с женой, нашим сыном и очень красиво одетой парой, я по привычке начал что-то насвистывать. Когда мы спустились на первый этаж, дама повернулась ко мне и спросила: «Вы хоть знаете, что свистите?» Я ответил: «Это La Donna E Mobile из оперы Верди „Риголетто“. Если хотите, я спою ее по-итальянски и переведу для вас!» Она покраснела, повернулась и тихо вышла из лифта, пока наш сын еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. © Mark Scott / Quora
- Утром водитель маршрутки дал мне сдачу очень мелкими монетами. Сейчас ехала домой, зашла в маршрутку, а там он, родимый. Отсчитала ему все за проезд его мелочью, да еще и своей сверху добавила. © Подслушано / Ideer
Едет афромосквич в троллейбусе. Зашел мужик с обезьянкой, та давай в голове афромосквича копошиться. Тот терпел, терпел и пошел к водителю - Товарищ водитель, разве обезьян можно возить в троллейбусе??? - Да, ладно. Залез уже, езжай ...🤣🤣🤣
Очень не политкорректный анекдот. Если что я ни разу не расист.
- Как-то раз мы с мужем ехали домой на поезде, и взяли нижнее и верхнее место в купе сильно заранее. Пришли, расположились, и тут заходят попутчики: пожилые мужчина и женщина, их молодая дочь, и ее сын — двухлетний мальчик. У них два места — для двух женщин и ребенка, а мужчина должен был ехать в другом купе на верхней полке. И они нам заявляют: кто-то из нас обязан поменяться с мужчиной местами, потому что «дедушка хочет ехать в одном купе с внуком».
Но мы с мужем тоже хотим ехать в одном купе, тем более что позаботились об этом заранее. Тем не менее, мы предложили: если они найдут вариант поменяться нам обоим — то мы согласимся. Но попутчики стали агрессивно настаивать на своем, звать на помощь проводницу, и так далее, но с обменом ничего не вышло, так что мы воткнули наушники в уши и поехали.
В итоге они наговорили нам кучу неприятных вещей, а также подначивали ребенка громче шуметь, сажали его на горшок прямо на столике, а тот самый дедушка тусовался в нашем купе весь день. Но наушники и хорошие книги нивелировали эти попытки «отомстить».
По приезде перед выходом семейство с красными лицами пожелали, чтобы «ко мне люди всегда относились так, как я отнеслась к ним». Тепло улыбаясь в ответ, я сказала, что желаю им того же самого. © deLynx / Pikabu
- Несколько лет назад я судил юношеский футбольный турнир и с самого начала четко дал понять: грубость и неуважение к другим игрокам я не потерплю. Один парень — неплохой нападающий, но тот еще позер — эффектно рухнул в штрафной, пытаясь развести меня на пенальти. Я жестом показал: играть дальше. Он покраснел, подлетел ко мне и заорал: «Ты что, блин, слепой?!» Я потянулся за желтой карточкой и отрезал: «Нет, не слепой... и, к твоему сожалению, еще и, блин, не глухой!»
С тех пор никто из его команды даже не пикнул. А меня потом еще и признали «Лучшим судьей» турнира. © The Demon / Quora
Играют глухонемые в футбол. Вдруг непонятки, ну и они давай наязыке жестов выяснять кто прав...Подходит судья - Чего расшумелись? Еще раз закричите, удалю с поля !!!🤣🤣🤣
- Была в гостях у лучшей подруги, делали маникюр ей, как вдруг вернулся ее парень с работы. Они отошли в коридор поговорить, но я мельком могла слышать их разговор. Он с претензией в голосе спросил: «Снова деньги на маникюр давать? Сколько? Мда... Ты правда тратишь так много на то, чтобы ноготки разноцветные сделать?» Я уже заволновалась, думала, скандал будет, но подруга смогла поставить на место своего парня одной фразой: «Ты не забывай на что ты деньги тратишь, каждый день покупаешь всякие свои кейсы со скинами, чтобы в компьютерной игре бегать и хвастаться сменой текстурок!» Сильная женщина, беру с нее пример! © Карамель / VK
- Однажды летели с будущей женой из Таиланда. Зная, что 11-часовой рейс будет скучным до безобразия, я взял с собой старую PSP и скачал туда одну из своих любимых игр. Летим часов шесть, я играю, жена спит. Кто-то трогает за плечо, смотрю — соседка с дальнего ряда. Далее диалог:
— Вы не могли бы прекратить играть?
— Слышно и в наушниках? Я сделаю потише.
— Нет, у ребенка сел планшет, он сидит и ему скучно.
— Вы серьезно? Ему скучно — пусть всем будет скучно?
— Вам что, сложно?
Иронически улыбнулся, помахал пацану лет семи рядом с ней, воткнул наушники и продолжил играть. Максимально странная просьба. Она еще пыталась заговорить, но я лишь кивал, улыбался в ответ на недовольное лицо и наслаждался игрой. © EugenGod**** / Pikabu
- Я шел быстрым шагом по вокзалу, и как только подошел к лестнице, какой-то тип подскочил сзади, грубо протиснулся мимо и толкнул меня в бок. А дело было рано утром, людей вокруг нет. Я бросил ему в спину с раздражением: «Спасибо за толчок, дружище». Он, не сбавляя хода, оглядывается и бросает: «Не надо было становиться у меня на пути».
Я уже был примерно на середине лестницы, когда он добежал до низа — и ровно там споткнулся, выронил кошелек, и его пластиковые карты рассыпались по полу. Пока он на корточках их собирал, я подошел к нему, остановился и с широкой улыбкой сказал: «Карма — та еще стерва, правда?» И пошел дальше, не оборачиваясь. В итоге он опоздал на свой поезд из-за всей этой сцены. © David / Quora
- Когда мне было три года, я в деревне любила лепить тортики из песка, украшать их цветочками, травинками и так далее. И именно в тот момент, когда у меня был выстроен огромный замок, приходил старший брат (пять лет) и прыгал на него, разрушая все, что есть. Однажды я нашла огромную коровью лепешку (свежую такую, хорошую!), обсыпала песком, украсила цветочками и позвала брата. Он, конечно же, с превеликим удовольствием прыгнул в эту лепешку, и с тех пор больше никогда не рушил замки. © Подслушано / Ideer
- На моей свадьбе столы были украшены свечами в маленьких подсвечниках. Когда праздник подошел к концу, тетя взяла коробку и начала складывать туда все свечи с подсвечниками. Звучит мило, да? Но фишка в том, что она была известна тем, что всегда что-нибудь прихватывала с собой с чужих мероприятий. Я подождала, пока она аккуратно все сложит, потом подскочила, выхватила у нее коробку и с широкой улыбкой сказала: «Спасибо большое, что все собрала! Ты сэкономила мне кучу времени!»
Тетя ушла с пустыми руками. © Karen Jett / Quora
- Мой друг припарковался немного за чертой у магазина, а я ждала его в машине. Тут подъехал парень, и начал острить по поводу «глупых людей, которые не умеют правильно парковаться». Я сказала: «Если хотите, я немного подвину машину для вас». В ответ он начал обзывать меня всякими словами, после чего быстрым шагом пошел через парковку. Я спросила: «Как вы можете оскорблять людей, которых даже не знаете?» Мужчина обернулся и крикнул: «Свобода слова!»
Я увидела девочку на заднем сиденье его машины и спросила: «Что с ним не так?» Она была явно смущенной, и ответила: «Извините, но он мой папа».
Когда тот мужик вернулся к своей машине, я сказала: «Забавно, что у такого человека, как вы, такая милая дочь». Ему потребовалась минута, чтобы понять, о чем я говорю. Затем он покраснел и заорал: «Вы не имеете права разговаривать с моей дочерью!!!» Я усмехнулась, села за руль, и, отъезжая, отчетливо сказала: «Свобода слова!» © Rhonda Webster / Quora
- Меня усыновили в возрасте четырех месяцев. Это никогда не преподносилось в плохом свете, просто как факт. Я старший ребенок в своей приемной семье. И как-то мой младший брат в припадке ярости из-за какой-то обиды закричал: «Ты мне не настоящий брат!!!» А я ответил: «Да. Мама и папа сами выбрали меня. А вот с тобой они действительно встряли».
Молчание. © ejtrb92 / Reddit
- Мне тогда было 14 лет. Моя мама время от времени устраивала посиделки с подругами за кофе. И там была одна дама, которую я просто терпеть не мог. Женщина лет пятидесяти, вся из себя: нарочито шикарные прически, тонна косметики, кольца чуть ли не на каждом пальце. И она постоянно цеплялась ко мне: то я «горблюсь», то кожа у меня «не такая», то одежда «не подходящая», то характер «не тот». Мама и ее остальные подружки почему-то побаивались эту тетку, и ни разу меня не защитили.
Однажды я проходил мимо кухни, когда они обсуждали, как «тяжело стареть». И вдруг слышу, как эта дама говорит: «Ну, а у меня 39». Не знаю, откуда это взялось, но я тут же выпалил: «Это вы про возраст, IQ или размер одежды?»
В наступившей тишине я быстро выскользнул за дверь. Потом мама вроде как пыталась сделать мне выговор, но при этом сама не могла перестать смеяться. © Rat Brat / Quora
Папа, хватит меня дразнить, что я приёмный!!! Давай лучше в карты сыграем? - Давай! В подкидного ....
А у вас была похожие ситуации? Расскажите в комментариях. А пока вспоминаете — почитайте еще подборку историй о том, как наглецы получили достойный отпор.