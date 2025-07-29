16 случаев, когда ответ на хамство прилетел изящный и по делу

Едет афромосквич в троллейбусе. Зашел мужик с обезьянкой, та давай в голове афромосквича копошиться. Тот терпел, терпел и пошел к водителю - Товарищ водитель, разве обезьян можно возить в троллейбусе??? - Да, ладно. Залез уже, езжай ...🤣🤣🤣

Очень не политкорректный анекдот. Если что я ни разу не расист.