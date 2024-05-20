15+ человек, которые однажды забыли про закон бумеранга и поплатились

Народное творчество
1 час назад

Нередко наглецы остаются безнаказанными, потому что далеко не всем при столкновении с ними удается не растеряться и постоять за себя. Однако порой за несправедливо обиженных будто вступается сама судьба, и обидчикам, пусть иногда и с запозданием, все равно прилетает заслуженная ответочка.

  • Есть у меня знакомая, после школы устроилась секретарем, а я — официанткой. Хвасталась, что лучше меня зарабатывает, что на работе ничего не делает, смеялась надо мной, что я с сессией парюсь, а ей «и с такой зарплатой без образования нормально». Я молчала, откладывала деньги, училась, занималась музыкой. Я открыла интернет-магазин, и мне теперь тоже нормально. Вчера встретила ее, оказалось, что фирма ее закрылась, работу найти не может, просилась ко мне. © Подслушано / Ideer
  • Жена в больнице лежала. Травматологическое отделение. На следующий день после операции вышла в коридор, села на диванчик. Санитарка моет пол и говорит:
    — Вы бы пока в палату зашли, а то пол мокрый будет.
    — Я тут долго буду сидеть, успеет высохнуть.
    — Тогда ладно, а то на днях был случай: парень из соседней палаты вышел на костылях, а я только пол помыла. Попросила его подождать пока высохнет. А он: «Да мне плевать, доктор сказал, что мне ходить надо, и я буду ходить когда и где захочу!» Ну и на втором шаге поскользнулся. Костыли в разные стороны, сам мордой в пол. Крик, визг, кровь. Теперь лежит, ждет вторую операцию. © Rliethnam / Pikabu
  • Когда нам с подружкой было по 13 лет, мы развлекали себя тем, что заходили в магазины с красками для волос, и, пока одна отвлекала продавца, другая переставляла содержимое коробочек из одной в другую. Теперь я взрослая тетка и вчера нечаянно покрасилась в рыжий, хотя на упаковке был русый. Карма. © Подслушано / Ideer
  • В 17 лет я уехала от мамы поступать в универ в другом городе и поселилась у папы.
    Прожила я у него с его новой женщиной, Любовью Васильевной, всего 3 месяца и потом переехала в общагу. И вот в одно прекрасное утро позвонил отец и сказал: «Твое поведение отвратительно, платить за обучение не буду, забирай вещи и проваливай!». Я в шоке, мама в шоке. Как оказалось, Любовь Васильевна наплела моему отцу, что я у них в квартире устраивала вечеринки, когда они уезжали. Очевидно, бесилась, что на меня утекают его финансы. Доказательств не было, но папа ей поверил. Прошло 7 лет, и вот тут внезапно выяснилось, что Любовь Васильевна за 18 лет совместной жизни так и не успела стать его законной женой. И теперь, когда его не стало, все наследство досталось мне, хотя она ухаживала за ним, лечила, терпела. Она пугала меня судом, я не особо испугалась. Там она пыталась доказать, что я не являюсь дочерью и не имею права на наследство, а она имеет. Суд я выиграла. В коридоре у зала заседания она только спросила: «Маша, ты что, вдруг стала бойцом?» А я ей ничего не ответила. © Аноним / Pikabu
  • Однажды наглая дамочка передо мной на мойку влезла. Еще уверяла, что спросила, за кем стоять, а влезла первой. Мойщики оказались адекватными и «мыли» ее автомобиль втрое дольше. А автомобили тех, кого она объехала, помыли в соседних боксах. © TheTavrist / ADME
  • Вспомнилась мне забавно-поучительная история прошлого лета. Были с семьей на море, а там на пляже с самого утра верещал пацан лет 6. Все ему было не так, все не то, истерика на истерике. Голосил пару часов противным писклявым голосом так, что слышал весь пляж. Первый раз в жизни меня раздражал ребенок. И вот пацан бежит вдоль моря, орет, его каким-то макаром прямо под ноги подрезает чайка, он падает в прибой, и волной прямо в открытый рот ему заплывает медуза. Сама природа решила заткнуть пацана. Он потерял дар речи, родители отмыли его от медузы и песка и утащили на радость окружающим с пляжа. © Nana_banana / ADME
  • Взял билет на междугородний автобус. Зашел и вижу, что на моем месте уже сидят женщина с ребенком. Я вежливо попросил освободить место, на что мне высказали, что она села первой, и ее ничего не волнует. Водитель сказал, чтобы разбирались сами. Ну ладно, не буду же силой ее выкидывать, сел на свободное место. И вот тут-то карма внезапно настигла эту тетку прямо на моих глазах, потому что она сидела прямо под люком, который до конца не закрывается. А пошел сильный ливень и та-дам! Всю дорогу на нее текло из этого люка. Она пыталась его несколько раз закрыть, требовала у других это сделать, но все видели нашу ругань, и никто не сунулся ей помогать. Лило прям хорошо, я ехал и улыбался. Жаль, ее лица в тот момент не видел. © sloy / Pikabu
  • Одна дамочка выделывалась в магазине, обзывала кассира, ругалась, что он слишком медленно работает, и она уже устала ждать. Но когда подошла ее очередь, и она стала платить, оказалось, что все ее кредитные карты отклонены. Покупатели позади нее начали ругаться, что она всех задерживает. Она аж покраснела и спешно ретировалась. © Wieliewalie / Reddit
  • Последний разговор с моей бывшей женой заставил меня поверить, что карма существует. Она позвонила, безудержно рыдая, и сказала, что наконец-то поняла, какую боль причинила, изменив мне. А все потому, что поймала на измене своего жениха. Она позвонила, чтобы извиниться за все те страдания, через которые заставила меня пройти. © gogojack / Reddit
  • Мы с сыном жили в районе, где было много маленьких детей. Наши дружелюбные соседи часто собирались перед своими домами, смотрели, как дети играют. Но жил у нас тут парень, который любил гонять на машине. И вот однажды он вышел из дома, сел в машину и помчался так, что аж шины завизжали. Соседи ему крикнули, чтобы сбавил скорость, дети же поблизости! Он только ухмыльнулся и показал неприличный жест. На следующем же углу он врезался в припаркованный полуприцеп. Он бы его заметил, если бы нам палец не показывал. Сам он не пострадал, а вот машину здорово разбил. © Priscilla Yonemura / Quora
  • В трамвае на двойном сиденье расположился молодой мужик. Раскинулся вольготно, растопырив ноги. Плюхаюсь рядом, он не пошевелился. Не стала ворчать, пересела. Заходит девушка и тоже рядом с мужиком падает. Пересела через остановку на освободившееся место. Думаю: «Сидит, радуется своей нескромной привычке распугивать соседей. А ответочка будет». В этот момент входит этакая модель Рубенса и роняет свое великолепие рядом с ним, занимая полтора сиденья. Мужик, скрючившись, вжимается в окно и пытается выдернуть из-под дамы куртку. Спасибо, милая женщина. © mirashka / Pikabu
  • Покупала телевизор на дачу, простенький, б/у. Приехали забирать, а продавец вдруг резко передумал и цену выкатил больше. Психанули, но взяли, ведь в такую даль тащились. Принесли домой — пульт не работает. Открываю крышку, чтобы батарейки вставить, а оттуда выпадает $57, свернутые трубочкой. © KeraTamara / Pikabu
  • Подруге мамы было 30. У них с мужем были проблемы с зачатием. Она хотела учиться, а ее муж хотел, чтобы она детей рожала. Он унижал ее и твердил, что она уже слишком стара для университетов. Мол, стыдоба — ходить на лекции с теми, кто по возрасту мог бы ей в дети годиться. В конце концов, она ушла от него, поступила на юридический факультет, встретила там доктора, который посещал юридические курсы «для развлечения», снова вышла замуж и родила ребенка. И тут оказалось, что причина, по которой она и ее первый муж не могли зачать ребенка, кроется в нем самом. После нее у него было 3 неудачных брака, но своего ребенка он так и не завел. © whitneywestmoreland / Reddit
  • Наша классуха любила одно наказание. Заставляла исписывать всю тетрадку повторяющимися строчками, типа: «Извините меня за плохое поведение». Но после очередной выходки я решил устроить ответочку. Написал всего одну строчку: «Извините меня, Марья Михайловна, я больше не буду вести себя плохо, я знаю, что вы мутите с директором, обещаю никому не говорить». Больше я не написал ни одной повторяющейся строчки в жизни. © Палата 6 / VK
  • У меня однажды коллега со стола без спроса чай для похудения взял. Пахнет приятно, на вкус как компот вишневый. Он его сразу 2 пакета в чашку кинул. Кто не знает, эти чаи обладают довольно сильным слабительным эффектом. В общем, с непривычки и при двойной концентрации... Коллегу до конца дня мы почти не видели. Больше на мои чаи никто не покушался. © domaklassno / Pikabu
  • Купила я билет на автобусную экскурсию у окна. Зашла в автобус, а на моем месте уже сидела какая-то ушлая дамочка. На просьбу пересесть она начала орать, что она никуда не пойдет и чтобы я села на место у прохода. Ладно, села я рядом. Но расплата настигла ее мгновенно — только мы отъехали, как она подскочила и давай вопить, что ее сиденье раскалилось, сидеть невозможно. Тут она мне, конечно, сказала пересесть. А я взяла да и потрогала его — ничего оно не раскаленное. Решила рискнуть и сесть на свое законное место. Час проходит, другой — ничего, отлично сижу. До сих пор не знаю, что это такое было, но каждый раз, как вспоминаю этот случай, улыбаюсь.
  • Мы были во Флориде на пляже. Решили купить попить, а перед нами вклинились какие-то туристы. Они еще так громко ругались на все подряд: на очереди, на жару, что все так дорого, что народа куча. Они грубили кассиру, ругались с ним из-за цены на хот-дог. И вот только они отошли от ларька, как тут же на мужика налетела чайка и выхватила хот-дог у него прямо из рук. Его жена от неожиданности выронила свой. Вроде и ничего особенного, но так смешно было за этим наблюдать. 5 лет прошло, а до сих пор помню. © cervidaes / Reddit
  • В проклятый дачный сезон я только и слышала от мамы, как она упахивается. А я неблагодарная, потому что не помогаю. Я ей говорила, мол, и гори оно все, раз так тяжело. Ведь никому ее кабачки и балажаны не вперлись, причем даже ей самой! Все всегда раздает с томным видом, ничего себе не оставляет. Но она лишь восклицала: «Это моя отдушина!» Все наконец встало на свои места, когда к ней на дачу нагрянула тетушка Лена — ее сестра, младше на 10 лет. Вот уж кто настоящий дачный энтузиазст! И сил у нее как у быка. Зная это, я периодически упоминала, как маме помощи не хватает, и вот она с удовольствием приехала. После месяца с Леной, мама стала осторожнее со словами. Ведь стало понятно, что она занималась огородом и кабачками своими лишь для того, чтобы манипулировать и упрекать. А когда подоспела реальная помощь, ей все резко стало в тягость.
  • Я в разводе. Дочери 18 лет, пришла и заявила: «Ты должна снять мне квартиру!» Я аж чаем поперхнулась и уточнила, не ударилась ли она головой? После развода отец переводил деньги на хотелки лично ей, обходя меня. Из-за этого она сильно избаловалась, ничего не просила — только требовала, но эта заявка была слишком смелой даже для нее. В ответ полетела угроза: «Тогда это сделает отец, но тебя в моей жизни больше не будет!» Ну, отец так отец. Какая же у нее была истерика, когда он не только отчитал ее за то, что она меня ни во что не ставит и шантажирует, но и выдал, что с этих пор любые деньги будут проходить только через меня и я буду решать, что ей покупать и сколько выделять. Криков было... Зато с тех пор она стала гораздо более покладистой, да и лед между нами с бывшим растаял, начали нормально общаться.

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Комментарии

Уведомления
Kasumi Himekawa
2 дня назад

И снова древние истории. Ничего нового придумать не могут, только старьë постят.

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