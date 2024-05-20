15+ человек, которые однажды забыли про закон бумеранга и поплатились

И снова древние истории. Ничего нового придумать не могут, только старьë постят.
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Нередко наглецы остаются безнаказанными, потому что далеко не всем при столкновении с ними удается не растеряться и постоять за себя. Однако порой за несправедливо обиженных будто вступается сама судьба, и обидчикам, пусть иногда и с запозданием, все равно прилетает заслуженная ответочка.
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И снова древние истории. Ничего нового придумать не могут, только старьë постят.