15+ человек, которые однажды забыли про закон бумеранга и поплатились

Нередко наглецы остаются безнаказанными, потому что далеко не всем при столкновении с ними удается не растеряться и постоять за себя. Однако порой за несправедливо обиженных будто вступается сама судьба, и обидчикам, пусть иногда и с запозданием, все равно прилетает заслуженная ответочка.