20 человек, чей мозг ушел в отпуск раньше их самих. И мы их очень понимаем
Рвению к работе некоторых людей можно иногда только позавидовать. Когда ты горишь своим делом, это замечательно. Но все же не стоит забывать про отдых. Герои нашей подборки — трудоголики до мозга костей, и такое рвение иногда приводит к различным курьезным ситуациям.
- Я — трудоголик. Каждый день задерживаюсь на работе до позднего вечера, никогда не опаздываю, жертвую обеденным временем. Естественно, я сильно устаю и порой теряю счет времени. Как-то прихожу на работу — все сотрудники в праздничных колпаках, улыбаются мне. Неловко: я испугалась, что забыла важное мероприятие. Бегу к рабочему столу, смотрю на календарь: 13 марта. Ничем не отмечено, но дата знакомая. В этот момент ко мне подлетают коллеги и начинают петь песню «С днем рождения», откуда-то выносят торт со свечами, и сыплется конфетти. Я так сильно заработалась, что забыла о собственном дне рождения. © Не все поймут / VK
- Никогда не думала, что это случится со мной. Работала в одной компании оператором, в мои обязанности, помимо всего прочего, входила регистрация обращений. Как-то заработалась, пришла, закинула вещи в машинку и легла. В итоге задремала. Будит молодой человек словами: «Рыбка моя, просыпайся, там машинка вещи постирала», и тут звучит очень креативный ответ сквозь сон: «Давай мы составим обращение?» Парень удивленно спрашивает: «Зачем?», а я лишь говорю: «Ну как зачем, она мне спать не дает, вещи стирает». © Не все поймут / VK
- Сегодня утром в магазине наткнулась на телефон, который лежал на полке с хлебом. Подумала: может, кто-то из покупателей оставил или сотрудник магазина. Огляделась, увидела женщину в 15–20 метрах, фасующую хлебобулочные изделия. Думаю: может, она заработалась и оставила телефон. Подошла и спрашиваю: «Здравствуйте, это не ваш телефон?» Женщина удивленно: «Да, конечно, это мой телефон! Пусть лежит». Ну и смотрит на меня с возмущением, мол, зачем я его трогаю. Я ей поясняю: «Просто кто-то ведь может забрать». А она: «Да кто его заберет?!» © kamikama__
- Ехал ночью в такси с мужиком лет сорока пяти. Вдруг он сворачивает в непонятный район, в какие‑то дебри, заезжает в гаражный кооператив. Я уже наготове: сижу, молчу, боюсь слово сказать! Тут он останавливается, снимает очки, выдыхает. Поправляя зеркало в салоне, видит мое отражение — и как заорет: «Ты кто?!» Короче, оказалось, мужик задумался и приехал ставить машину в свой гараж. Заработался, бедный. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Было дело, работал в call-центре одного банка. Запарочный день, время ожидания для клиента на линии около 10–15 минут. Я настолько заработался, что, приняв звонок, сказал: «Спасибо за ожидание, всего доброго. До свидания» и сбросил звонок. © Подслушано / Ideer
- Мы открывали в городе самый первый гипермаркет, работала без выходных. А после открытия у нас был конкурс: кто больше товаров пикнет за определенное количество времени. Так вот муж частенько ночью просыпался от того, что я ночью во сне его щупала в поисках штрих-кода. И как же мы радовались, когда нам позвонили и сказали, что я заняла на конкурсе первое место. © Alina_Zarinina / YouTube
- После тяжелой рабочей недели решила постирать носки. Бросила их в унитаз, стою и думаю, что надо нажать спуск, чтоб простирались. Потом закрались сомнения. © ЕвгенияШевченко-в4к / YouTube
- Работали как-то допоздна. У коллеги норковая шапка-формовка лежала на кресле, я ее погладила как кота. © Анна-р6ч3ы / YouTube
- Подруга на работе зашла в лифт и ей показалось, что люди в лифте как-то подозрительно на нее смотрят. На ум пришло одно слово, которое она и выдала: «Проездной». © ЛюдмилаСиднина-ь6д / YouTube
- Замещала коллегу. 6 уроков в первую смену, 5 во вторую. Вечером, без сил, захожу в троллейбус и выдаю хорошо поставленным голосом: «Здравствуйте. Садитесь». Моментально осознав, что затупила, села в уголок, стараясь стать незаметной. На каждой остановке кто-нибудь обязательно вежливо говорил: «Можно выйти?» или «До свидания» говорил лично мне. Вновь вошедшие ничего не понимали, а у «моих» был рот до ушей. Думаю, я сняла пассажирам стресс. © Тамара-ъ3у / YouTube
- Занимаю высокую должность в фирме. На работе веду себя как грозная начальница, чтобы лишний раз сотрудники не расслаблялись. А дома стараюсь расслабиться и оставить все дела в офисе, но бывает, меня переклинивает, и проскальзывают замашки начальства. Один раз сидели с мужем, разговаривали. Вдруг он резко в лице изменился, погладил меня по голове и говорит: «Милая, начальника выключи, мы дома». Я сама не заметила, как сделала ему замечание, будто он подчиненный.
- Я работал кассиром в банке. Это был очень загруженный день, впрочем, как и всегда. В очереди было человек 40 или больше. А у меня только что закончился перерыв, но я был без сил, поэтому решил сделать еще один перерыв более, чем на 30 минут. Выражение лица клиента было ужасным, когда он смотрел, как я ухожу. © Adagio-Lumpy / Reddit
- Я прикладывала банковскую карту к домофону в четыре утра, вернувшись с работы, и не понимала, почему не открывается. А потом еще 40 минут рыдала, ибо не могла попасть домой. Спасибо бабулечке, которая в 5 утра с собакой гуляет. Если бы не она, думаю, до меня бы не дошло, в чем дело. © Deya.Mi. / YouTube
- Меня буквально выгнали с работы в отпуск. Начальник сказал, чтобы я раньше середины мая не появлялся. Переделал дома все дела еще в первый день. Пошел уже третий день, а для меня это каторга какая-то. Физически я, конечно, отдохнул. А вот морально... Не знаю, чем заняться. Больше часа читать не могу. С друзьями больше не встретиться, потому что нет у меня никаких друзей. Я не знаю, куда себя деть. Сейчас с ужасом понимаю, что у меня, кроме работы, в жизни ничего больше нет. © admin / y—story
- Однажды я, очень сонная, разговаривала по мобильному телефону, ожидая, пока остынет мой утренний кофе. Когда разговор закончился, я повесила трубку и положила телефон в чашку с кофе. Мне потребовалось около 15 секунд, чтобы осознать, что я натворила. © HappySurfgirlXo / Reddit
- Работала я в швейном ателье. Мы принимали заказы и писали квитанции с номером телефона заказчика и сроком выполнения. Сделала я заказ, беру телефон, чтобы позвонить заказчику, в одной руке телефон, в другой квитанция, ввожу номер квитанции в телефон, а саму квитанцию прикладываю к уху и жду... И так ждала около минуты, еще и сетовала при этом, что со связью проблемы, гудка нет. © Ntla_a / YouTube
- Я раньше даже не думала, как так можно устать, чтобы выдавать фразы с работы. Я работаю с детьми и однажды, когда мы с друзьями собрались, чтобы привлечь их внимание, обратилась к ним «Дети». © КсенияЯковенко-м5ю / YouTube
- Села в такси со словами: «Здравствуйте, вам пакетик нужен?» Посмеялись с таксистом, всю поездку разговаривали о ритейле. Вышла из такси и случайно сказала: «До свидания, приходите к нам еще». Смех таксиста слышала уже из подъезда. В то время я работала 3 месяца без выходных по 12-14 часов. © KraPiv4eg / YouTube
- Я как-то на калькуляторе набирала номер телефона. Трубку держу в руке, а там все время длинный гудок, и я не понимаю, почему не берут трубку. Напротив меня сидела коллега, так я ей показала калькулятор с цифрами и спросила, правильно ли я набрала номер. Со следующего понедельника пошла в отпуск на недельку. © Иннеталина-ж5э / YouTube
- Я однажды с работы вышла в поварском колпаке, только на остановке увидела свое отражение в окне проезжающего автобуса.... Еще по дороге думала, что это на меня так два парня смотрят, загордилась прям. © РегинаНовоселецкая-ж6к / YouTube
Герои нашей статьи на своем опыте доказали, что всегда нужно оставлять время для отдыха. Работа не волк — в лес не убежит, а мы у себя одни. Поэтому берегите себя и не забывайте про отпуск и выходные.
