14 курьезных историй о трудоголиках, которых работа поглотила с головой

По поводу работы есть пара странных диалогов с реально заработавшимися:

1. Дама-работоголик, позиционирует себя, как "достигатор", приехала года три назад, когда начался Булгаковский "Бег" любителей тыквенного латте.

Очень удивляется тому, что никто не хочет впахивать (офисная работа) до 8-9 вечера.

"-Как это так, в 5 часов выключили компы и ушли? Им что, достижений не надо?"



2.Дама, считающая материальную ответственность главным показателем устойчивости компании.

Даже, если работа офисная, то мат.ответсвенность у работника должна быть за стол-стул-комп и принтер. Мою шутку насчет дырокола приняла всерьез)