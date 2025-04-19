14 курьезных историй о трудоголиках, которых работа поглотила с головой
В нашем мире, где успех часто измеряется количеством часов, проведенных на работе, трудоголизм стал нормой для многих. Но у некоторых стремление к карьере выходит из-под контроля. В нашей статье мы расскажем истории трудоголиков, чья увлеченность работой привела к самым неожиданным поворотам событий.
- Работала при отеле в ресторане барменом-официантом. Смена с 7:30 до 23:00, плюс дорога домой (слава богу, город маленький, и на это уходило всего 30 минут), поужинать, помыться и — спать. На сон оставалось 4–5 часов, а иногда и меньше, если приходилось задерживаться на работе. После восьми смен подряд без выходных я приехала очередным утром на работу. Во время подачи завтрака один мужчина попросил у меня приборы, и я вдруг впала в полный ступор. Мысль в голове была одна: «Ему что, молоток нужен? Или отвертка? А где я их сейчас возьму? Какие еще приборы?» Я так и стояла несколько секунд, пока он, заметив мое полное непонимание, жестами не показал, что ему нужны вилка и ложка, и добавил в конце с улыбкой: «Чтобы сделать ням-ням». © youkonew9668 / YouTube
- Я тоже не сразу заметила, что заработалась. На днях сделала смузи и поставила блендер в холодильник, прежде чем подняться в свою комнату, осталась в недоумении, где мой смузи. Мне потребовалось 3 часа, чтобы найти его, потому что я постоянно забывала, что делала © Green_n_Serene / Reddit
- Сегодня был мой звездный час — заправлялась и уехала, забыв вынуть шланг из бака и закрыть крышку бензобака. Ощущаю себя живой как никогда! Сотрудники оказались на удивление спокойны — оказывается, эти шланги специально сконструированы на такой случай. © Unknown author / Reddit
- Спросил у пациентки, ее ли сын сидит рядом. Оказалось — это ее муж. Отличный старт для получения премии «Идиот года». Когда она с прищуром спросила, неужели она выглядит настолько старой, чтобы быть ему женой, я, пытаясь сгладить ситуацию, ляпнул, что это просто он выглядит очень молодо. Интересно, почему она не оценила. До сих пор не уверен, кем я был в тот день — врачом или полным балбесом © miserable-seesaw8614 / Reddit
- Мы сестре шубу выбирали. Перемерили полмагазина, девочки-продавцы были очень вежливые и веселые, скидку сделали хорошую. Купили и пошли довольные кофе пить. А когда пришло время платить за кофе, открыли сумку, а там деньги на месте. Пришлось вернуться. Благо, из ТЦ мы еще не вышли. Встретили нас как родных — со слезами на глазах. © nbg6076 / YouTube
- У меня тоже от усталости такое было — мужчине предложила примерить сережки, которые он в подарок женщине выбирал. © bakakunia / YouTube
- Пришла вечером после работы в кулинарию купить что-нибудь вкусненькое. Подхожу к кассе и произношу: «Ваш паспорт, пожалуйста» вместо того, чтобы попросить слойку с вишней. Все, заработалась. Мы с кассиром переглянулись и рассмеялись. А она мне: «Я тоже так устаю, что, приходя домой, начинаю выпечку рекламировать». © ViktoriySobolevskay / YouTube
- Я работала одно время в строймагазине на кафеле, и как-то в кондитерском магазине я спросила сколько стоит квадратный метр торта © КамарияКульбаева / YouTube
ничего странного спросить про квадратный метр торта для большой компании или праздника... вот кублитр торта это будет странный вопрос, таки да...
- Поняла, что переработала, когда мне приснился сон про зомби-апокалипсис. Люди в панике запасались продуктами, лекарствами и средствами защиты, а я размышляла о том, как поеду завтра на работу: транспорт ведь не ходит. © Подслушано / Ideer
- Я работала проводником. Как-то раз меня от усталости вырубило. Снится мне сон, что в мой вагон поставили электрические двери. Подъезжаем к станции, меня будят пассажиры, а я им сквозь сон такая: «Сами выходите! Двери у меня теперь электрические!» Хорошо, что вовремя пришла в себя и выпустила людей © wild_nature / YouTube
- Мне нужно было выйти на работу к 5 утра для тестирования системы, и, конечно же, я не могла заснуть ночью — боялась проспать и не услышать будильник. Пока собиралась, заметила, что брюки сильно помялись, положила их на гладильную доску, попивала чай и одновременно собирала ланч. Потом надела пальто, вышла из дома и пошла к автобусной остановке. К счастью, утро было прохладным, и я довольно быстро поняла, что... забыла надеть брюки. © Emily_Starke / Reddit
- Вот что значит «переработала». Просыпаюсь ночью в шоке от того, что не понимаю, где нахожусь — почему я в кровати, а не на кухне (я работаю в ресторане), где ресторан и что вообще происходит. А однажды в три часа ночи позвонила шефу и сказала, что опаздываю. Он послал меня один раз, потом второй, третий... В итоге заставил взять недельный отпуск. © Подслушано / Ideer
- Понял, что переработал, когда просматривал фотки на страничке друга и поймал себя на мысли «контент никакой, целевая аудитория не клюнет»... Парень 22 года. Маркетолог. © Подслушано / Ideer
- Ехал уставший в метро, почти спал. Вдруг чувствую — кто-то тянет за рукав. Поворачиваюсь: рядом девушка, симпатичная, но с каким-то странным огоньком в глазах. Без слов закатывает мой свитер и замирает, не сводя взгляда с моей руки. И вдруг говорит: «Вены у вас... ну просто шикарные», произносит почти с восхищением и аккуратно проводит пальцами по вене, будто проверяя ее. Я сижу, парализованный, не знаю — смеяться или вызывать врача. Это флирт или кастинг в доноры? Я кашлянул — она моргнула, словно очнулась. «Ой, простите», выдохнула и засмеялась: «Я медсестра. Вторые сутки без сна, уже не понимаю, где я. Увидела вену — и сработала на автомате. Простите, если испугала».
Работа — важная часть жизни, но найти ее порой не так просто. В этой статье расскажем о самых непредсказуемых собеседованиях.
Комментарии
По поводу работы есть пара странных диалогов с реально заработавшимися:
1. Дама-работоголик, позиционирует себя, как "достигатор", приехала года три назад, когда начался Булгаковский "Бег" любителей тыквенного латте.
Очень удивляется тому, что никто не хочет впахивать (офисная работа) до 8-9 вечера.
"-Как это так, в 5 часов выключили компы и ушли? Им что, достижений не надо?"
2.Дама, считающая материальную ответственность главным показателем устойчивости компании.
Даже, если работа офисная, то мат.ответсвенность у работника должна быть за стол-стул-комп и принтер. Мою шутку насчет дырокола приняла всерьез)