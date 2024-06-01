15+ работничков, которые потрудиться толком не успели, как убежали, сверкая пятками

Каждый из нас хотел бы найти работу мечты, чтобы получать от нее максимум удовольствия. Одним важна высокая зарплата, другие хотят свободный график, а третьи мечтают об удаленке, чтобы получать деньги и путешествовать в свое удовольствие. Но чтобы отыскать такие вакансии, приходится ходить на собеседования и надеяться, что на новом месте все непременно получится.

Провожу собеседование. Решила, что надо брать, но внезапно кандидат перебивает: «Только вы основную часть давайте в конверте — у меня алименты. А то чем больше заработаю, тем больше отдам». Уточняю: «А дети ваши?» Кивает. Говорю, что у нас все по белому. И тут он скорчил мину и как выдал: «Не очень-то лояльно с вашей стороны, вынужден отказаться». © angie_avatar / Twitter

Когда мне было 18 лет, то пошла устраиваться продавцом в магазин одежды. Сижу и жду собеседования. И вдруг слышу, как менеджер по персоналу кому-то тихонько говорит: «Да кто вообще в здравом уме пойдет работать 12 часов за такую зарплату?» И тут я выдала: «Я с вами согласна». И ушла. © Caterina Libro

Устроилась к нам как-то симпатичная девушка в отдел конференций. Посидела часок, посмотрела, подружилась. Коллеги даже успели на нее подписаться в соцсетях. И тут замечаем, что она выложила селфи из нашего туалета на своей страничке. Да вот только больше мы ее не видели. © lelik001 / Pikabu

На финальной стадии собеседования гендиректор задает мне последний вопрос. На все остальные его ответ вроде устроил. Вопрос такой: «Мы берем на работу только тех людей, которые готовы посвятить жизнь нашей компании. Готовы ли вы работать в нашей компании до пенсии?» Я обалдел от такого вопроса и сказал: «Посмотрим на ваше поведение, пока не готов». И меня взяли. Собственно, слово я сдержал, посмотрел на их поведение и уволился через 3 месяца. © unknown author / Pikabu

Нашел по объявлению в газете вакансию продавца, позвонил, меня пригласили. Приезжаю, там здание какого-то бывшего детсада. Поднимаюсь, меня встречает чувак, собеседует, что-то рассказывает, потом дает анкету и говорит: «После того, как заполните, проходите в такой-то кабинет к директору, он хочет с вами пообщаться». Ну ок, заполняю, иду, открываю дверь, а там, неожиданно, тот же самый чувак. Я стою, не врубаюсь, что происходит, глазами хлопаю. А он спокойно говорит, что, мол, мы только открылись, я тут и собеседую, и директор тоже я. И сидит такой весь гордый и очень собой довольный. И дальше давай мне рассказывать, какая крутая у них фирма и что можно зарабатывать по 100 тысяч в месяц. Работа заключалась в том, что надо по ТЦ с какими-то кастрюлями ездить и втюхивать их. Я встал, попрощался и ушел. © antiair / Pikabu

Кадровик, который собеседовал меня, сказал: «Большую часть времени — это отличная работа, но бывают дни, когда хочется рвать на себе волосы». Он был лысым, поэтому я ответил: «Вижу, с вами такое случалось». У кадровика оказалось прекрасное чувство юмора, вместе с менеджером-стажером он рассмеялся, и в итоге я получил работу. Правда, через 3 месяца я уволился, потому что мне и правда хотелось рвать на себе волосы. © MrStickySpaz / Reddit

Недавно на собеседовании под конец заявила рекрутеру что-то вроде: «Вы знаете, на самом деле я вообще не хочу работать». Самое странное, что мне потом еще и перезвонили, мол, оценили шутку. А я и не шутила вовсе. © Подслушано / Ideer

В первый день работы на складе мне объяснили, как тут устроены 15-минутные перерывы на отдых. Путь до комнаты отдыха занимает около 2,5 минут, потом 10 минут отдыха и 2,5 минуты обратно. В общем, за 2,5 минуты я добрался до своей машины и уехал оттуда. © teamfaysal / Reddit

По молодости решил подработать разнорабочим. Нашел строительную компанию, позвонил, меня пригласили. Приехал утром пораньше. Часа 2 меня принимали, после этого отвезли на объект, а там пусто: стоит недостроенное здание, и никого нет. Начальник говорит, жди бригаду. Искал еще минут 30 перчатки, так и не нашел. А потом пришла бригада. Как оказалось, люди явились за деньгами, которые им не платят уже несколько месяцев. Пообщавшись с ними минут 10, я понял, что делать тут нечего. Поехал в офис и уволился. © santik8 / Pikabu

Пригласили на работу айтишником в государственную структуру. Тонну документов нужно было собрать, месяц проверяли мою биографию. Наконец, первый рабочий день. Показывают мне серверную, а там просто авгиевы конюшни: кучи мусора вокруг серверных стоек. Добил чей-то разорванный кроссовок, лежащий на одном из серваков. Я как представил, что придется разгребать все это за небольшую, в общем-то, зарплату... Просто вышел из серверной, зашел в отдел кадров и уволился. Проработал меньше получаса. © grimoura / Pikabu

В 2006-м я устроился в небольшую страховую компанию. В первый же день владелец (очень пожилой человек) сказал, что пользование электронной почтой и факсом в офисе запрещено, потому что он «верит только в общение лично, по телефону или почте». Я ушел на обед и больше не вернулся. Сложно даже представить, насколько неэффективно они работали. © uno_the_duno / Reddit

Работал я админом в мини-маркете. После неоплачиваемой однодневной стажировки официально приняли девочку кассиром. Пришла она к открытию, получила футболку, переоделась в нее и, выйдя в зал, отпросилась подышать воздухом перед началом смены. Больше ни ее, ни той футболки мы не видели. © Timon.chik / Pikabu

После универа пошла устраиваться в школу. Мне сразу дали кабинет и велели покрасить парты, стулья, стены, рваный линолеум заклеить. «Хорошо, — говорю, — дайте мне краску и кисть». А они мне: «У вас будет классное руководство, вот у родителей и соберете деньги на все необходимое». Я в мыслях, как все это провернуть, начала выгребать хлам после предыдущей хозяйки. После обеда собрали педсовет. Директор сказала, чтобы сегодня закончили работу в кабинетах, а завтра вышли работать на общие площади. Больше я в эту школу не пришла. © Humora / Pikabu

Устроилась в магазин. Выяснилось, что внутри у них все в грязи и пыли, и даже кассового аппарата нет. Мне нужно было оформлять все продажи вручную. А еще полагалось купить новую рубашку с длинным рукавом. Просто владелец считал, что короткие рукава — это непрофессионально и неуместно для девушки (и это на жаре без кондиционера). В итоге у меня случился внезапный приступ аллергии на пыль, я вышла на улицу и ушла оттуда навсегда. Даже за своими деньгами не вернулась. © violet_interference / Reddit

Было это лет 5 назад. Устроился к нам в школу учителем парень. Понедельник, первый его рабочий день, первый педсовет. Парень 1,5 часа слушал план работы на неделю, а потом вышел с совещания и уволился. Ни одного урока он так и не провел. © uchakucha / Pikabu

Когда я увидел, что за использование микроволновки на кухне надо платить, понял, что надо отсюда бежать. © CaptainAr*****e / Reddit

Летом подрабатывал ландшафтным дизайнером. Поставили задачу: выкопать яму в каменистой земле. Я попросил лопату, но ее не оказалось. Начальник предложил мне выкопать яму голыми руками, а затем уехал. Я немного повозился, потом сказал: «К черту!» — и ушел. Если бы заранее сказали, что нужно приехать со своими инструментами, я бы взял их. Но не копать же руками твердую каменистую почву! © csudebate / Reddit

Устроилась на работу официанткой и весь вечер обжигала себе руки горячими тарелками. Мне запретили использовать полотенце, сказали, что просто нужно привыкнуть. Ну уж нет, не собираюсь я этим заниматься. © NorCalKerry / Reddit

Каждый начальник хочет видеть у себя в подчинении молодого и амбициозного сотрудника, у которого десятки лет опыта, и готового сутки напролет работать за идею. Существует много признаков того, что работодатель выжмет из вас все соки и даже капельки не оставит.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.