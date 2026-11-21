17 историй из цветочных магазинов, после которых хочется купить букет без повода
Кажется, что работа флориста — это вечное творчество с порханием среди красивых цветов. Но иногда клиент настойчиво просит скидку на свежайшие цветы, а некоторые порой могут попросить прикрепить чек от букета прямо на подарочную упаковку. Но стоит работать в этой профессии хотя бы ради того, чтобы собрать милый букетик для ребенка, который хочет подарить его своей маме.
- Работаю в цветочном. Мужчина заказывает 25 желтых роз и диктует для открытки: «Любимой Алене». Отдаем, он уходит. Через двадцать минут влетает обратно и просит переписать открытку. Я спрашиваю, что не так. А он шепчет: «Просто ее зовут Лена. Она терпеть не может, когда ее называют Аленой. Два года мне это повторяет, а я по привычке...» Переписали на «Любимой Лене».
- Работаю в цветочном. Однажды к нам зашел очень интересный покупатель:
— Здравствуйте! Мне через две недели нужен будет свадебный букет. Сделаете?
— Да, конечно. В подарок будет бутоньерка.
— Ну, это понятно. Мне еще в подарок лепестки роз положите. И если останутся маленькие цветочки, то соберите букетиком, засушу на память. 3000 рублей хватит?
И что с ним не так? Цену маленькую предложил?
Видимо, просто не в курсе цен на цветы.
Пять лет подряд на каждое 8 марта Николай продает тюльпаны. И очень даже неплохо на этом зарабатывает
- Пришла к нам клиентка. Попросила собрать сложный букет. Мы все сделали, красиво оформили. Конфетка! И тут она добавляет: «Только чек прикрепите на самое видное место! Прямо степлером к упаковке!» Я в ступоре: обычно чеки просят убрать. А она смеется и выдает: «Мой бывший муж вечно говорил, что мне никто, кроме него, цветы дарить не будет, потому что я транжира. Завтра он заезжает за ребенком. Пусть увидит букет и чек на пять тысяч. И пусть знает, что я сама могу себе купить цветы за такие деньги!»
Я мужу сразу сказала, никаких быстровянущих веников.
Хочешь порадовать, купи цветок в горшке.
Единственное неизменно - это годовщина свадьбы. Здесь он непреклонен, всегда красивый букет.
- Пришла женщина к нам в цветочный. У нас с ней состоялся такой диалог:
— Гвоздики у вас уже по 110, да?
— Да, они всегда были по этой цене.
— Нет, я брала недавно. Они были 100.
— За полтора года не меняли цену.
— Нет. Я никогда не ошибаюсь и знаю, что была не такая цена.
Каждый остался при своем мнении.
Это у нас так кур гриль продают.
Каждый год цена поднимается на 50 рублей.
Я подхожу и вижу, что в этом году цена не изменилась.
- Стоят 600, как и в прошлом году?
- Нет, в прошлом 550 было.
- Ну я-то помню, как покупал за 600.
- Нет, было 550.
Тоже каждый при своем мнении остался.
- Работаю в цветочном магазине. Сегодня заходил парень, а он постоянно со мной флиртует. Когда он приходил раньше, то явно специально говорил, что покупает цветы для своих родственников, чтобы я ничего такого не подумала. Сегодня он спрашивал о моих любимых цветах. Купил такой же букет, какой я описала, а потом ушел, забыв букет на прилавке. Честно сказать, я растаяла, это было очень мило! Но через пять минут он вернулся и букет забрал, потому что действительно просто его забыл.
Было бы забавно, если бы девушка уже успела по-деловому "свой" букет разобрать и на свои места цветочки вернуть 🤣
Букет был собран из всего, что было под рукой на даче
- Работаю в цветочном. Есть у нас постоянный клиент. Вечно торгуется за букет до последнего: «А если без ленты? А если гвоздику убрать? Полтинник скиньте». Мы уже привыкли. А в последний раз ахнули! Он оплатил, отошел к двери, вернулся и положил на прилавок 500 рублей: «Это вам. За терпение. Торговаться — это у меня спорт, а цветы у вас лучшие в районе». И ушел. Мы с девочками купили на эти деньги эклеры.
Ой, а чёж не цветы? Вот она, правда жизни. Самый тупейший подарок, эти веники
- Мне муж лет 17 назад историю рассказывал. На тот момент мы были два года как женаты. На 14 февраля он пошел за цветами для меня. Букет выбирал долго и задорого. Продавщицы ему всячески помогали и в конце сделали вывод, что этот очень красивый букет явно предназначается не жене. Они были уверены, что супругам такие роскошные букеты не дарят. Профдеформация, видимо...
- Работаю в цветочном. Как-то стоял возле киоска, дышал свежим воздухом. Вижу, влюбленная парочка идет, говорю: «Молодой человек, порадуйте даму букетиком». Тот ответил, что цветы — это пустая трата денег и вообще, его девушка не любит цветы. Я опешил от такого заявления. А потом через неделю ко мне в киоск зашла эта девушка, но уже с другим парнем. Он купил ей огромный букет. Я подмигнул ей, мол, молодец, что с тем рассталась.
Ого, уже, оказывается, нельзя считать покупку цветов пустой тратой денег. И не вестись на навязчивых продавцов, видимо, тоже.
Букет изготовлен из синельной, или, как ее еще называют, пушистой проволоки
- Мужчина шепотом просит: «Соберите букет тысячи на три, но чтобы выглядел на десять». Собрали. На следующий день приходит с этим букетом его жена и спрашивает, сколько он стоил. Я стою и пытаюсь придумать, как не сдать клиента. А она смеется и выдает: «Можете не отвечать. Он сказал — десять тысяч. Я его 12 лет знаю, он больше трех на цветы в жизни не потратит. Мне просто интересно, кто его так красиво научил экономить».
- Работаю флористом. На прошлой смене зашел парень. Сам выбрал цветы и попросил собрать букет. Я предложила оформление, а он говорит: «Не надо, это для дома». Я такая: «Вау! Вы для себя берете?» Он немного смутился: «Ну... чтобы красиво было. И для гостей».
- Пришел сегодня в цветочный магазин. Начал расспрашивать флориста про цветы, стали составлять букет. Я очень волновался, не знал, что выбрать, хотелось чего-то необычного. Пробовали множество сочетаний, экзотические цветы и так далее. Занял я флориста надолго. Но тут ее терпение лопнуло, и она сложила мне идеальную розу из бумаги. Говорит: «Оригинальней придумать ничего не могу. Мы уже все перепробовали». Заказал у нее обычный букет роз и букет из бумажных. Ну а что, и правда оригинально!
А этот вкусный букетик изготовлен из зефира. Есть даже такое отдельное направление, как зефирная флористика
- Пришел мужчина, попросил собрать осеннюю композицию в тыкве и вложить открытку: «Моей единственной». Ушел довольный, а через час как фурия влетела женщина. Размахивает этой открыткой и спрашивает, кто делал букет. Мы блеем: «Да, это наше». И тут она выдает: «Вы знаете, что у нас на балконе 14 тыкв с дачи лежат? Я их все лето растила! А он пошел и купил!» Оказалось, это его жена: подарок ей очень понравился, но тыквы было жалко до слез. В итоге она назавтра притащила нам три свои тыквы и заказала из них композиции для свекрови, сестры и соседки.
Ну и высказывала бы это все мужу. Продавцы то откуда должны знать, сколько тыкв у вас на балконе валяется?
- Сегодня стала свидетелем милейшей ситуации. В цветочный магазин зашли мальчик и девочка лет 7 и говорят: «Нам нужен цветок для мамы! Но у нас только 50 рублей! Мы пошли купить булочки, а потом решили поздравить маму с праздником!» Дети увидели гвоздики по 40 рублей и рядом розочки по 80. Говорят, давайте нам гвоздику. На что продавец ответила: «Ну как же! Маме-то лучше розочку. Давайте вашу денежку, мы никому не скажем!» Я улыбалась все это время. Какие хорошие дети и какой замечательный продавец!
- Стояла, оплачивала счета в банкомате, рядом со мной были мои дети. Младший сын, ему 3 года, долго смотрел витрину с цветами, не удержался и побежал в цветочный отдел. Слышу разговор:
— Тетя, можно цветок?
— Зачем?
— Для мамочки!
Продавщица достает цветы и отдает ему в руки. Мой паренек бежит счастливый и дарит мне веточку цветов! И в этот момент я понимаю, насколько я счастливая, любимая и растерянная от всей этой ситуации, потому что даже не помню, когда мне в последний раз дарили цветы.
Узнали, из чего собран этот милый букетик? Из цветков обычного картофеля!
- Случай произошел вчера. Коллега продала женщине букет. Я ввел сумму в терминал и пошел обслуживать других покупателей. Понадеялся на коллегу, коллега понадеялась на меня, и никто в итоге не проверил, прошла оплата или нет. Женщина уже ушла, а на терминале красовалась надпись: «карта не читается». Мы расстроились, что попали на целых две тысячи. Но минут через 15 пришел мужчина. Сказал, что жена отправила его, когда заметила, что с ее карты не списались деньги.
- Работаю в цветочном. Однажды к нам пришел клиент:
— Эти розы уже подвяли. Сделаете скидку на них?
— Нет, это свежие цветы, они еще даже не раскрылись.
— Ну, тогда я через два дня приду за ними. Скидку сделаете как на старые?
- Заказал жене на годовщину букет через приложение. Выбрал нежный с белыми кустовыми розами. Через час жена звонит и вместо спасибо сквозь зубы цедит: «Олег, ты ничего не хочешь мне сказать?» Я не понимаю, в чем дело. Она присылает фото, а там на открытке написано: «С выпиской из роддома! Поздравляю с сыночком!» Курьер перепутал открытки. Магазин извинился и отправил правильную.
Неплохой привет из будущего. И вообще как можно винить одного за косяки другого? Прихожу как-то на проходную предприятия в нашем городе- инструктаж надо было пройти. А там бабулька, божий одуванчик записывает какие-то цифры на листочек и дальше даёшь его охране и тебя пропускают. Даю значит этот листок охране,а тётка охранница- так,придётся вас задержать,мол цифры не сходятся,сама что-ли нарисовала? Всмысле? Когда б я успела,камеры везде. И так смотрю везде, вместо того чтоб выяснить ситуацию, многие додумывают и осуждают на основании отдельных фактов,не вникая в подробности.
Практически за каждым букетом прячется своя история. Она может быть трогательной, смешной, а иногда и такой, что флористы потом пересказывают ее друг другу еще много лет.