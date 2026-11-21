Это у нас так кур гриль продают.

Каждый год цена поднимается на 50 рублей.

Я подхожу и вижу, что в этом году цена не изменилась.

- Стоят 600, как и в прошлом году?

- Нет, в прошлом 550 было.

- Ну я-то помню, как покупал за 600.

- Нет, было 550.

Тоже каждый при своем мнении остался.