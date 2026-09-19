18 историй про школьную домашку, пропитанных ароматом старых учебников и скрипом потертых ластиков

Каждая из этих историй — теплое напоминание о том, что школьные годы ценны не идеальными оценками, а искренними моментами семейной взаимовыручки и тепла. Домашние задания превратились в общее семейное дело, в котором каждый находит свою роль. Кто-то смешит, а кто-то спасает ситуацию мудрым советом. И пусть тетрадки с двойками и пятерками давно убраны на антресоли, тепло этих вечеров за общим столом остаётся с нами на всю жизнь.