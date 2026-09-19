18 историй про школьную домашку, пропитанных ароматом старых учебников и скрипом потертых ластиков
Каждый вечер процесс выполнения домашних заданий превращается в семейную историю, где сталкиваются детская фантазия и родительское терпение. Порой это чистая ирония: родители с высшим образованием до ночи бьются над задачкой для второго класса. Для некоторых семей совместное выполнение домашек давно стало своеобразной традицией, пропитанной смесью юмора, легкой иронии и искренней доброты. В такие моменты даже строгий дедушка или заботливая бабушка откладывают свои дела, чтобы помочь внукам получить пятерку.
- Сыну дали домашку по химии. Быстро справился, даже помощи не попросил. Удивилась, но обрадовалась. На следующий день звонит учительница: «Поговорите с Марком, я серьезно». Открываю тетрадку — двойка. Смотрю на его ответ и чуть не падаю: там мой способный сыночек написал незабываемое. А именно: «Я больше не буду делать домашку, потому что прочитал в интернете, что их изобрели в 1905 году специально, чтобы отбирать у учеников свободное время. Хватит это терпеть!»
- Сын получил домашку — сочинение на тему «Как я провел лето». Мы жили в Литве и попали на деревенскую свадьбу: конные повозки в лентах и цветах, люди в праздничных костюмах. В общем, самое яркое впечатление лета. Получили перечеркнутое сочинение и вопрос: «Где описание природы?» Тургенева из сына так и не вышло.
Это домашка для учеников 2-го класса. Зачем вообще это все? Может кто-нибудь знает?
- Мой сын ко 2 классу уже хорошо читал на английском. И вот домашка: обведи все знакомые буквы в рабочей тетради. Обвел весь алфавит, все буквы ему уже давно знакомы. Приходит со школы, под заданием красуется огромный неуд и размашистая подпись учителя: «Пройденные на уроках буквы нужно обводить!» А на мое возмущение от нее последовала такая реакция: «Не знаю, что вы там с ним проходили, но нужно выполнять задания строго по программе».
- Сыну в 5 классе, а закончил он школу в 1996 году, задали проиллюстрировать одну из сказок Пушкина. Я стала возмущаться, что, мол, мы не художники, до нас их прекрасно проиллюстрировали. Сын не унимается, надо и все тут! Ну вот не было у нас в семье, кто закончил бы Академию художеств или хотя бы какие-то «курсы» по рисованию. Короче: взяла красивое ажурное зеркальце, обвела его контур. Нарисовала рядом красное аппетитное яблоко, на это моих способностей по рисованию хватило. Украсила надписью названием сказки. Сын воет, мол, что это за рисунок такой? Далее у нас состоялся такой диалог:
— Скажешь Елене Михайловне, что в этом рисунке заложен глубокий философский смысл.
— Какой смысл?
— Философский.
— Подожди, я запишу.
Сказала, что ничего записывать не надо. Уже не помню подробностей наших мук творчества, но рисунок учительница одобрила.
На примеры по математике мама, наверное, тоже возмущалась "мы вообще-то мехматов не оканчивали". И да, зачем рисовала сама? Это вроде сыну задание, он пусть и рисует.
Это задачка для 2-го класса. Там единственно верный ответ, но это не 2m
2 друга. И задача минимум 4 класса из дополнительных. Но, скорее, 5го. Автор написал бы для достоверности автора учебника. А то просто так пугает людей математикой.
- Приходит внук с просьбой помочь решить задачи по химии. Я объяснила ему, он прорешал все самостоятельно. А на следующий день принес тетрадь с жирнющей двойкой. Говорит, в школу больше не пойду и все тут! Пошли с ним. И каково же было мое удивление, когда эта учительница в ответ на мои претензии заявила, что она всегда требует решать задачи так, как она учила (по каким-то вузовским формулам). Далее у нас состоялся такой диалог:
— Верно ли получены результаты в ходе решения задач?
— Да, верно.
— А всегда ли в науке все задачи решаются только одними и теми же шаблонными методами, или каждый ученый волен сам выбирать способ и методы решения?
— Нужно решать так, как обучаю этому я.
— На чем основано ваше требование решать именно вашим способом? Оно закреплено в методических рекомендациях по преподаванию дисциплины, или, быть может, в учебнике прописано только такое решение?
Она не смогла мне ответить ничего вразумительного. Тогда я ей просто сказала, чтобы она исправила ребенку оценку на заслуженную пятерку, ведь все решения и ответы верные. Или будем разбираться уже у директора и далее через комиссию по переаттестации. Оценку исправила.
- Сыну как-то задали то ли домик, то ли еще что-то такое сделать. Он сам сваял, но было понятно, что от первого чиха это творение развалится. Подходящих коробок дома не нашлось, пришлось тортик покупать, чтобы коробку заполучить. Торт в итоге выкинули, поделка кое-как доехала.
- У меня было все плохо с физикой, особенно с решением задач. Попросила папу помочь с домашним заданием. Он мне все объяснил, мы решили. Наш ответ совпал с тем, что был указан в конце учебника. В школе учительница все перечеркнула, написала другое решение, а ответ в учебнике «неправильный» оказывается. Но мы-то использовали формулу, которая как раз была по теме. Насколько я помню, никто тогда не решил правильно. Правильно в ее понимании.
На второй день учебы в тайваньской школе на дом дают писать иероглифы
- Делать домашку с ребенком 8 лет — это отдельный вид искусства. Сын успевает все: полежать на полу, трижды сбегать попить и признаться мне в бесконечной любви. Все, кроме самой домашки. Доходим до вопроса в учебнике: «Зачем автор выделил в тексте три части и зачем надо придумывать заголовок?» Я спокойно спрашиваю: «Сынок, ты знаешь зачем?» В ответ тишина. Повторяю вопрос. Сын принимает максимально серьезный вид и выдает: «Сейчас позвоню автору и узнаю». Смех я сдержала чудом. В общем, учебник мы закрыли, автора беспокоить не стали.
- Мы с сыном решали задачу. Пришли к выводу, что нужно делать это путем составления уравнения. Такое они уже проходили. Решили, сын все понял. Через день открывает тетрадь и я вижу, что за домашку стоит два. В чем прикол? Не понимаю. Оказалось, сейчас уравнения составляют как-то иначе, по другой схеме, а эта задача вообще решается другим способом. Вот как так? Главное же что? Что задача решена верно, способ решения найден, он верен с математической точки зрения. Ребенок материал понимает, объяснить как пришел к ответу может. Что еще-то надо?
Это объяснение страдательного залога для учеников 6-го класса. Как это вообще можно понять?
- Дальний Восток, март. У нас это еще зима со снегом и морозом. Но нам надо было в качестве домашки гербарий сдать. А про то, что летом надо стог сена насушить никто не сказал. Но бабушка словно что-то чувствовала и все лето с внучкой по старым книгам пихала красивые листочки. Выручили весь класс. А в ноябре, когда уже снега по пояс, дали задание сделать поделку из шишек! Вот вечером в парке с фонариками все ответственные родители, а нас человек 20 набралось, рыли снег под пихтами и соснами, шишки добывали, горячей водичкой поливали, чтобы раскрылись, феном сушили и несли утром вместе с детьми второго класса эти поделки.
- Внучке во втором классе дали домашку — написать рассказ про листья. Она попросила помочь. Помогла. По пути в школу на машине решила подкинуть ей фразу: «Листья служат едой, а иногда и домом для некоторых животных». Но неровная дорога внесла свои коррективы и вместо слова «животных» я написала «живогныз», а внучка так и переписала. Потом ходила и убеждала всех, что это так, ведь бабушка же написала.
«Домашняя работа» прописана не на той строке. За это снизили оценку по математике до 4 баллов
- Муж рассказал. Когда он учился в школе, задали сочинение, где нужно было подробно описать процесс создания какой-либо вещи. Он обратился за помощью к своему отцу, тот стал рассказывать, как смастерить табурет. Все очень подробно, со всеми деталями и тонкостями. Муж все записал. А в конце отец выдал: «Табурет не получился». Теперь у нас в семье, если что-то пошло не так, говорим: «Табурет не получился».
- Прилетает в родительский чат в 22.00: «Завтра каждый приносит макет вулкана, который извергается. Без макета можете не приходить». Чат забурлил: 30 мам принялись за поиски соды, уксуса и пенопласта. И тут пишет одна спокойная мама: «А давайте позвоним классной и уточним». Позвонили. Оказалось, сообщение прислал ребёнок-шутник с маминого телефона. Никакого вулкана. Весь чат хохотал до полуночи.
Каждая из этих историй — теплое напоминание о том, что школьные годы ценны не идеальными оценками, а искренними моментами семейной взаимовыручки и тепла. Домашние задания превратились в общее семейное дело, в котором каждый находит свою роль. Кто-то смешит, а кто-то спасает ситуацию мудрым советом. И пусть тетрадки с двойками и пятерками давно убраны на антресоли, тепло этих вечеров за общим столом остаётся с нами на всю жизнь.
Комментарии
Вот всем всегда только занижают оценки за правильно выполненные задания. Такие истории, конечно, есть. Но намного чаще бывает наоборот, когда учитель ставит оценку выше заслуженной. Это воспринимается как должное и не запоминается, видимо.