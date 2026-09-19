15 фото и историй из лифта, где короткая поездка поднимает настроение и наполняет маленькими радостями

За каждой поездкой в лифте скрывается своя неожиданная история: порой смешная, порой нелепая или даже судьбоносная. Но именно в этих сюжетах есть какая-то особая магия, которая притягивает своей простотой и дарит незабываемые впечатления.

А вот как прошли другие поездки в лифте: