А зачем девушке дико краснеть? Надо было сказать: "Это обыкновенный шампунь для собак, могу дать адрес, вас там подстригут и помоют" . Тогда краснел бы парень.
15 фото и историй из лифта, где короткая поездка поднимает настроение и наполняет маленькими радостями
Поездка в лифте может стать целым мини-путешествием — с загадочными персонажами и непредсказуемой концовкой. Кому-то попадется приветливый сосед, который щедро угостит яблоками, с кем-то начнет заигрывать очаровательный дедушка, а кого-то стальная коробка вообще унесет в будущее... Такие поездки подарят нам много ярких и радостных открытий, пропитанных ароматами духов очаровательной незнакомки или еды из сумки курьера. Именно эти мгновения поднимают настроение и устроят приятный отдых для души!
- Всегда здороваюсь с лифтами и благодарю за поездку. Лифтов два: грузовой и маленький. Приезжает маленький на первый этаж, начинают открываться двери, я ему говорю: «Привет, малыш». Двери открываются до конца, и выходит двухметровый амбал, удивленно на меня взирая. Я, конечно, сделала вид, что это не я и меня нет. Здороваться с лифтами не перестала.
- Еду в лифте. Вдруг дверь открывается, заходит красивый парнишка — со стильной укладкой, портфельчиком. Начинает принюхиваться, затем поворачивается ко мне и выдает: «Какой аромат! Девушка, вы пахнете как цветок! Какие у вас духи?» Я дико краснею. А потом молча показываю на мою собаку, которая внизу на поводке стоит. А я ее с собачьей стрижки везу, где ее вкусными шампунями мыли.
«Подхожу к двери лифта, из него выходит уборщица. Я захожу, нажимаю на этаж — лифт не едет. Уборщица говорит: „Нажмите на букву Ж“. Внимание, буква Ж!»
«Если что, она находится рядом с буквой Ф — это мне тоже подсказала эта милая женщина»
- Живу в 23-этажном доме и решила по-быстрому сходить в магазин, вышла в домашней одежде. Захожу в лифт и жду, когда он поедет. Прошло минут 10, как лифт стоит на месте. В итоге началась истерика, я с воплями ломилась в двери, кричала: «Помогите!» Когда приехали лифтеры и вытащили меня, то сказали гениальную фразу: «Девушка, в следующий раз нажмите на кнопку этажа, на который вам нужно, прежде чем нас вызывать». Теперь хожу пешком...
«В наш лифт пришла такая красота. С каждым днем магнитиков становится все больше и больше»
- У нас новостройка, дом еще не заселен. Соседка с третьего этажа все время возмущалась, что я уезжаю на свой седьмой и «не отправляю лифт» вниз, на первый. И ей, бедненькой, приходится ждать! Смешила меня очень эта ситуация, а дама все фыркала. Пока я не придумала ход конем: не повесила в лифте большой распечатанный кроссворд с ручкой. Ей понравилось, она разгадывала, сказала, что радуется, когда слова угадывает!
«Приехал только что в одну из новостроек, зашел в лифт и каким-то чудом оказался в 1329 году»
«Слава Богу, что я ехал всего лишь до шестого этажа и попал в недалекое будущее всего лишь на час, опередив течение реального (в моем понимании) времени. Вышел, осмотрелся... Вроде бы ничего не изменилось. Сейчас вот стою и думаю: а может, надо было ехать дальше? Интересно же было бы знать, что там, в будущем...»
- Захожу в лифт восьмиэтажной поликлиники. Со мной заходит дедуля, лет 75 на вид. Я ему: «Вам какой?» Он: «Четвертый и девятый». Я в легком ступоре... думаю, как он собрался сразу на двух этажах выйти. И кнопку девятого ищу — забыла, что в поликлинике всего 8 этажей! А он прищурился хитренько, глазки как щелочки, улыбается сквозь бороду и говорит: «Что, нет девятого, да? Жаль, я бы с вами на девятый прокатился!» Дедушка, вы сделали мое настроение на весь день! Представляю, как он в молодости к девушкам клеился...
«Вчера встретила соседа в лифте. Он у меня спрашивает, не хочу ли я яблок? Подарил мне два яблока. Потом подумал, дал еще одно. Говорит, срежете бочок, и съедите»
- Ездили мы как-то с девушкой на отдых в Италию, сняли апартаменты в многоквартирном доме. Заходим, вызываем лифт. Приезжает — а он такой маленький, что только один человек поместится! У нас вещей много, и мы решили каждую сумку перевозить отдельно: сначала я, потом — моя Любимка. Когда все сумки перевезли наконец, поднимаемся на этаж, направляемся к квартире, вставляем ключ... Не подходит! Оказывается, апартаменты на пару этажей выше. И мы опять давай в тот же лифт и так же с каждой сумкой отдельно кататься. А когда-то я за продуктами решил сгонять, еду в лифте и, как назло, застреваю. Вызываю диспетчера, а он мне в режиме ожидания включил итальянские ретропесни. Теперь я все хиты Тото Кутуньо и Аль Бано наизусть запомнил, по несколько раз...
«Еду уставшая с работы, захожу в лифт, а там такая красота висит»
- Я девушка-курьер. Доставляла заказ на 8-й этаж, но в комментариях написано: «Спустимся сами». Звоню, жду, 5 минут проходит. Звоню опять и женщина отвечает, что застряла в лифте. Чтобы лифт приехал, его нужно вызвать снаружи и он вызывается только ключом. Затем она просит оставить заказ на улице, на лавочке. Но рука не поднимается так сделать. Я дозваниваюсь до соседей, прошу открыть дверь, захожу и поднимаюсь на 8-й этаж. Хотя бы у ее квартиры оставлю. И замечаю, что именно на 8-м этаже есть кнопка вызова лифта, которая работает без ключа. Нажимаю, и лифт приезжает. Женщина возвращается на свой этаж, выходит, улыбается и обнимает меня. Получился такой интересный круговорот: она хотела облегчить мою работу, в итоге сама попала в небольшую проблему, а я помогла ей. А позже в приложении она еще и оставила чаевые.
- Просто история сегодняшнего дня. Ехала в лифте с женщиной, которая спускалась на 2-й этаж. Она вышла, я в наушниках начала танцевать перед зеркалом и подпевать. В голове я думала, что еду с моего 15-го этажа и время есть. В итоге я повернулась и увидела толпу людей (час пик для работающих, 18:30), которые просто наблюдали за этим шоу и хотели уехать.
«Даже у лифта есть выходной»
- Мне кажется, что лифт в нашем подъезде какой-то волшебный. Наверное, там сидит Амур и всех влюбляет друг в друга! Ведь как еще это можно объяснить? В этом лифте одна девушка познакомилась с парнем, который приехал к своему другу, а другая влюбилась в доставщика пиццы. Что те, что эти — мои соседи, женаты теперь, кое-кто даже ребеночка ждет. Моя соседка по комнате встречается с парнем, которого опять-таки в этом лифте встретила. А соседка Марья Ивановна, старенькая женщина, рассказывает, что именно в этом лифте встретила своего мужа. Не знаю, что будет дальше, но сегодня и я влюбилась в соседа, и попробуйте догадаться, где именно... Завтра идем с ним на свидание!
За каждой поездкой в лифте скрывается своя неожиданная история: порой смешная, порой нелепая или даже судьбоносная. Но именно в этих сюжетах есть какая-то особая магия, которая притягивает своей простотой и дарит незабываемые впечатления.
А вот как прошли другие поездки в лифте: