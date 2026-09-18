16 семейных историй, которые дарят искреннее тепло и хорошее настроение

Семья — это люди, чья любовь может выражаться по-разному: поездкой в другой город ради просмотра любимого «Гарри Поттера» в кинотеатре, теплым ужином после рабочего дня или неожиданным путешествием по Новой Зеландии. Вот уютные и радостные историй, после чтения которых вам может захотеться крепко обнять своих близких или хотя бы им позвонить.

К нам приехал свекор, решили с ним прогуляться. Он, я и дочка. Вышли втроем, идем в парк, и по пути вижу, продают клубнику. Такая красивая, что мой взгляд остановился на долю секунды. Посмотрела, подумала, лучше не буду покупать, и прошла. Пришли в парк, прогулялись и решили сесть на скамеечку. Поговорили там немного, и дочка начала капризничать, я начала успокаивать. И говорю свекру, что надо ее покормить. Он понимает и уходит. Я сижу, покормила дочку, а его все нет. Решаю поискать его по парку и иду в начало парка. И по дороге туда вижу картину: он идет с пакетом клубники, в придачу купил колу и сникерс. Дал мне и говорит: «Я думал, ты долго будешь кормить, поэтому сходил в магазин, я видел, что ты хотела клубнику». ssmdnva_

Пересматривая «Гарри Поттера», понимаю, насколько же крутыми были мои родители. Я росла в поселке, в котором не было кинотеатров. И каждый год, когда выходила новая часть «Гарри Поттера», моя мама возила меня в Алматы (16 часов на поезде!), чтобы я посмотрела ее в кинотеатре. А потом мы снова садились в поезд и ехали домой. Книги папа заказывал в Семске, и, когда они выходили, его друзья отправляли их через таксистов в Аягуз. Вспоминаю, и так тепло на душе. Спасибо, мама и папа, за счастливое детство. aliya.rr

Папа всю жизнь уверял, что терпеть не может кошек: «Холодные они, бездушные, ходят сами по себе». Мы с сестрой так и выросли без питомцев. Год назад приезжаю в гости — на диване развалился рыжий кот. Папа сидит рядом. Спрашиваю: «Пап, это кто?» Он отвечают: «Рыжий». Снова спрашиваю: «Это кот?» Я искренне удивляюсь: «Ты же их не любишь!» А он так спокойно: «Этот — другой». Кот уютно греется на его ноге, а папа делает вид, что увлечен телевизором. Потом у мамы переспросил — она смеется и говорит, что папа с ним постоянно разговаривает, когда думает, что его никто не слышит. «Холодные, бездушные» — ну-ну, конечно. © Палата №6 / VK

Автор и не думал, что это нечто живое. Он шутит, что его жена опять странную фигню завела

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Тоже хочется написать про своего свекра, я его называю с первых дней — папа. Каждое утро варит для меня яйцо и делает бутерброд. Раз в месяц покупает для меня селедку, я ее просто обожаю, вычищает от костей и готовит целую банку. На каждом застолье хвалит меня каждый раз. Люблю папу! aray.nesterenko

Работал продавцом-консультантом в обувном салоне. Заходит семейная пара с ребенком лет четырех-пяти. Жена с сынишкой идут в женский отдел, муж — в мужской. Консультирую мужчину по туфлям, и тут к нему подбегает мелкий и кричит на весь магазин: «Папа, а мама тебя любит!» Отец нахмурился и выдает: «Я знаю. Пусть берет». Замечательная семья. obovsemnasvete.tut

Парень пять лет не виделся с родными. И это была самая чудесная поездка в их жизни. Он спланировал им трехнедельный тур по Новой Зеландии в доме на колесах. Сказал им только даты, а весь маршрут держал в секрете — они до последнего не знали, что их ждет завтра

Уезжала на выходные, муж остался с 4-летней дочкой. Вернулась, а она от моей стряпни нос воротит. Требует: «Хочу шарлицу, как у папы!» Весь день гадала, что же это за блюдо такое. Вечером муж пришел, цокнул языком и достал из холодильника кусочек шарлотки, которую я им оставляла перед отъездом, и посыпал его сыром. Дочка уплетала за обе щеки и приговаривала: «Мам, ты вкусно готовишь, но с папой никто не сравнится!» Так выяснилось, что «шарлица» — это шарлотка плюс пицца. ADME

Я помню, выдался очень сложный день у меня, произошел конфликт кое с кем, свекор был свидетель, был на моей стороне, поддерживал меня. После всего этого сумбура папа поднимается с первого на второй этаж ко мне с тарелкой, где был разрезанный и очищенный арбуз. Дает мне, и говорит: «Не плачь, никому свои слезы не показывай, будь сильной». Прошло два года, а я навсегда буду хранить этот, казалось бы, маленький, но очень теплый поступок. thejansaia

Пятилетний сын автора поста мечтает стать поваром, так что сегодня он приготовил «изысканную тарелку» для своей младшей сестренки

На каждый день рождения мама пекла для меня мой любимый «Медовик». В этом году я поступила в зарубежный университет и уехала. Родители уверены, что на праздничные выходные я не прилечу — билеты слишком дорогие. Вот только они не знают, что весь семестр я подрабатывала в местной библиотеке, и уже завтра буду дома. Мамочка, папуля, ждите! День рождения без вас — вовсе не праздник. И даже не думай, мам, отлынивать от выпечки: я ради твоего «Медовика» преодолела четыре тысячи километров! © Карамель / VK

В подростковом возрасте я очень трепетно относилась к папе. Однажды он вернулся домой после тяжелейшей смены. Я хотела порадовать его и сама испекла пирог, но без маминого присмотра передержала его в духовке, и дно подгорело. Я рыдала в три ручья, а папа лишь тепло улыбнулся, обнял меня и сказал, что это полная ерунда: ягоды внутри сладкие, а горечь почти не чувствуется. Он с аппетитом поужинал, а я все шмыгала носом и шептала: «Я думала, ты будешь ругаться... Слышала, как бывает у других». На что он серьезно ответил: «Мальчик обижает девочку только тогда, когда не любит ее. Запомни это». С тех пор непорядочным парням со мной не везло. Спасибо ему за этот урок. © Подслушано / Ideer

15-летняя дочка пользовательницы сети приготовила вот такой ужин, пока та задерживалась на работе. А еще она сказала, что скучала по ней — раньше она никогда так не делала

Мы с друзьями поехали к реке с палатками. Ночь. Некоторые уже пошли спать, а мы вчетвером остались у огня сидеть. И тут начинают раздаваться звуки. Мы прислушались. Похоже на визги. И тут одна девчонка говорит: «Это кабаны. Они дикие». Мы быстрее включать фонарики, смотрим по сторонам, никого нет, но визги есть. Собрались кучкой идем на звук. Страшно, но интересно посмотреть. Проходим мимо палатки, звук становится громче и громче. Тихо обходим ее, но никого. Блин, звук есть, кабана нет. И тут одна из девчонок заглядывает в палатку и начинает громко ржать. Храпит мой муж, да так храпит, что повизгивает. Теперь, у него прозвище «кабан дикий». ms.kikiboom

Когда я уезжала жить к мужу, мама крепко обняла меня и напутствовала: я у себя и у них одна, себя нужно любить превыше всего на свете, а если муж хоть раз сделает мне больно — папа тут же меня заберет, и моя детская комната всегда открыта. Звонит она редко и всегда уточняет, удобно ли мне разговаривать. Знакомым о моем муже отзывается только с лучшей стороны, а в нашу жизнь никогда не вмешивается. Мне кажется, она настоящий ангел. © Подслушано / Ideer

Когда я уезжала учиться в другой город, родители вручили мне особенный подарок — самодельный блокнот с советами. Они буквально составили для меня персональную инструкцию по выживанию. От мамы там были четкие списки с картинками: что положить в аптечку, как правильно стирать и что делать, если сгорел утюг. А вот папины напутствия оказались еще более «жизненными». На последней странице его почерком было выведено: «Если станет совсем невмоготу, пропадут силы, достанет учеба, бросит парень или просто накатит грусть — вари макароны, бросай туда две сосиски и три ломтика сыра сверху. Ешь горячим и запивай чаем. Все наладится, проверено». Поверьте, этот простой рецепт не раз меня спасал. Сидишь, бывало, и слезами заливаешь курсовую, потом вспоминаешь папины слова, идешь варить макароны — и ведь действительно работает! © Не все поймут / VK

Девушка хвастается тем, что сегодня сделала праздничный маникюр своим маме и бабушке

Я швея и одна воспитываю сына. Чтобы заработать на хорошие подарки к праздникам, набрала кучу заказов, а новогодний костюм сыну дошивала уже в шесть утра. Стыдно признаться, но прямо во время утренника я отключилась и уснула! Очень переживала, что сын обидится, но когда мне скинули видео с праздника, я расплакалась. Пока все с удивлением смотрели на спящую меня, сынок громко сказал: «Не будите маму, она сильно устала. Она работала». Какой чуткий и понимающий растет человек. mommdarinka

Нас в семье двое: я и моя сестра. Мама с детства повторяла, что мы — самые близкие люди на свете, и когда родителей не станет, мы должны быть опорой друг для друга. Мужчины могут уйти, дети — вырасти и уехать, а мы всегда останемся друг у друга. Благодаря этому завету мы бесконечно поддерживаем друг друга. Несмотря на ощутимую разницу в возрасте, сестра постоянно учит меня чему-то новому, а я делюсь с ней жизненным опытом. Как же здорово осознавать, что ты кому-то по-настоящему нужен и о ком-то можешь искренне позаботиться. © Подслушано / Ideer

Женщина делится тем, что за все 32 года ей еще никто не дарил цветов, просто сорванных у обочины. А ее мужчина был таким милым: «Прости, что задержался, просто увидел красивые цветы и решил тебе собрать букетик»

Забыла телефон дома и попросила у мужа его мобильник, чтобы позвонить сестре. Набираю номер, и тут мой взгляд случайно падает на список его контактов. Смотрю, как я у него записана. Думала, ну как обычно — «Аня» или «Любимая жена». А вот и нет, там написано: «Анютины глазки». Оказалось, он не менял этот контакт с момента, когда мы сходили на первое свидание 17 лет назад. ADME

Мама всегда отдавала всю себя семье, и папа всегда хвалил ее за хозяйственность. На ее 50-летие он гордо вручил ей навороченную посудомойку премиум-класса: «Чтобы облегчить тебе твой труд!» Мама мило улыбнулась при гостях, а на следующий день выставила эту посудомойку на продажу, сняла все свои заначки и купила путевку в Грецию. Папа хотел было возмутиться, но мы все ее поддержали. Вернулась мама помолодевшая и с такими горящими глазами, что папа моментально встрепенулся, купил роскошный букет и теперь зовет ее в ресторан. ADME